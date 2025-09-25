Турция сключи 20-годишен договор за американски втечнен газ

Турската държавна енергийна компания Боташ подписа 20-годишен договор с търговската група Mercuria за доставка на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати, съобщи БГНЕС, предава News.bg.

Споразумението беше финализирано в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.

По силата на сделката Турция ще внася около 4 млрд. куб. м газ годишно, като за целия срок на договора това възлиза на 70 млрд. куб. м. Доставките ще се осъществяват от американски терминали, а регазификацията ще се извършва в съоръжения в Турция, Европа и Северна Африка.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар подчерта, че договорът е насочен към диверсификация и енергийна сигурност, както и към засилване на търговския обмен между Турция и САЩ, който се очаква да достигне 100 млрд. долара.

Споразумението идва в момент, когато ЕС планира до 2026 г. да спре вноса на руски LNG, а Анкара все още не е подновила договорите си с „Газпром“. Миналата година Турция е внесла приблизително 50 млрд. куб. м газ, от които 40% са били руски.

Успоредно с това Боташ подписа и предварителен договор с австралийската компания Woodside Energy за доставка на 5,8 млрд. куб. м LNG за период от девет години, считано от 2030 г.