Турция сключи 20-годишен договор за американски втечнен газ

Турската държавна енергийна компания Боташ подписа 20-годишен договор с търговската група Mercuria за доставка на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати, съобщи БГНЕС, предава News.bg.
Споразумението беше финализирано в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.
По силата на сделката Турция ще внася около 4 млрд. куб. м газ годишно, като за целия срок на договора това възлиза на 70 млрд. куб. м. Доставките ще се осъществяват от американски терминали, а регазификацията ще се извършва в съоръжения в Турция, Европа и Северна Африка.
Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар подчерта, че договорът е насочен към диверсификация и енергийна сигурност, както и към засилване на търговския обмен между Турция и САЩ, който се очаква да достигне 100 млрд. долара.
Споразумението идва в момент, когато ЕС планира до 2026 г. да спре вноса на руски LNG, а Анкара все още не е подновила договорите си с „Газпром“. Миналата година Турция е внесла приблизително 50 млрд. куб. м газ, от които 40% са били руски.
Успоредно с това Боташ подписа и предварителен договор с австралийската компания Woodside Energy за доставка на 5,8 млрд. куб. м LNG за период от девет години, считано от 2030 г.
1 матю хари
10:41 25.09.2025
2 честен ционист
10:42 25.09.2025
3 таксиджия 🚖
САЩ продават втеченен газ на Боташ, ний купуваме от Боташ. На наш гръб печелят турците. Двойна комисионна и надценка. Защо не директно през Александрополус, където 50% от тръбата е наша!?
10:43 25.09.2025
4 ТЪПО Е
10:44 25.09.2025
5 Простокурин
10:46 25.09.2025
6 Както винаги
10:47 25.09.2025
7 456
10:49 25.09.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "Както винаги":Освен от студ, се умира и от глад, а някъде и от жажда.
10:49 25.09.2025
9 Гадно
До коментар #1 от "матю хари":А какво стана с прекрасния договор на Булгаргаз със БОТАШ?!!?!?!?!
10:51 25.09.2025
10 Русофил
10:52 25.09.2025
12 Потресен
10:54 25.09.2025
14 Тази газ
До коментар #6 от "Както винаги":от Америка ще захранва само газовите лампи на европейците, върху които ще се топлят. Никой не може да измести Русия от пазара, по простата логика, че е на една ръка разстояние. Ако не е Европа, ей къде е Китай, Северна Корея, Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия и т.н.
10:57 25.09.2025
15 Трол
10:57 25.09.2025
17 Бегай овреме
До коментар #14 от "Тази газ":Тази газ
01ОТГОВОР
До коментар 6 от "Както винаги":
от Америка ще захранва само газовите лампи на европейците, върху които ще се топлят.
...
-;-
Бегай овреме в Прекрасния Райх- там всичко е ифтино и щастливо.
Прападнала русофил!
10:59 25.09.2025
18 малиии
10:59 25.09.2025
19 Брачет,
До коментар #17 от "Бегай овреме":Остай го , бе ... Да е нещо , което да го набиеш - да .. ама акъл - не
11:02 25.09.2025
20 Курск за Путин ,оле !!!
До коментар #14 от "Тази газ":Като ей къде са айде друм натам !
Само че историята не е каквато ни я представяш . Китай отказа Силата на Сибир 2 . Защо ли ?
Джуджето Хаяска рони сълзи за европейския пазар ама е късно за китка . А Газпром още не се е разминал с фалита - е ко стана с Китай ,Индия и Индонезия
11:02 25.09.2025
21 Я пък тоя
Унгария внася близо 9 милиарда за година само от Русия.
Гръмко заглавие, да впечатли публиката, обаче 4 милиарда куб. метра газ за Турция на годината е капка в морето.
За година Турция изразходва към 60 милиарда куб. метра газ.
11:08 25.09.2025
22 Да е честит на глупава Европа
11:09 25.09.2025
23 честен ционист
До коментар #21 от "Я пък тоя":Внасяла е, когато е имала икономика. Догодина се не знае, каква икономика ще има и какви нужи.
11:12 25.09.2025