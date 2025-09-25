Новини
Турция сключи 20-годишен договор за американски втечнен газ

25 Септември, 2025 10:40 506 23

Боташ ще получава по 4 млрд. куб. м LNG годишно от 2026 г.

Турция сключи 20-годишен договор за американски втечнен газ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турската държавна енергийна компания Боташ подписа 20-годишен договор с търговската група Mercuria за доставка на втечнен природен газ (LNG) от Съединените щати, съобщи БГНЕС, предава News.bg.

Споразумението беше финализирано в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН.

По силата на сделката Турция ще внася около 4 млрд. куб. м газ годишно, като за целия срок на договора това възлиза на 70 млрд. куб. м. Доставките ще се осъществяват от американски терминали, а регазификацията ще се извършва в съоръжения в Турция, Европа и Северна Африка.

Министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар подчерта, че договорът е насочен към диверсификация и енергийна сигурност, както и към засилване на търговския обмен между Турция и САЩ, който се очаква да достигне 100 млрд. долара.

Споразумението идва в момент, когато ЕС планира до 2026 г. да спре вноса на руски LNG, а Анкара все още не е подновила договорите си с „Газпром“. Миналата година Турция е внесла приблизително 50 млрд. куб. м газ, от които 40% са били руски.

Успоредно с това Боташ подписа и предварителен договор с австралийската компания Woodside Energy за доставка на 5,8 млрд. куб. м LNG за период от девет години, считано от 2030 г.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    3 0 Отговор
    Какво стана с Турски поток?

    Коментиран от #9

    10:41 25.09.2025

  • 2 честен ционист

    5 2 Отговор
    Добре, че беше стратегическият Лидер Румбата та подсигури Боташа, иначе на днешно време да вкарвата газ от Занзибар с газените лампи.

    10:42 25.09.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Ха така! Мунчо радев натовския генерал изпълни поредната мисия(поръчка) на Републиканците 🇮🇱🇺🇲

    САЩ продават втеченен газ на Боташ, ний купуваме от Боташ. На наш гръб печелят турците. Двойна комисионна и надценка. Защо не директно през Александрополус, където 50% от тръбата е наша!?

    10:43 25.09.2025

  • 4 ТЪПО Е

    10 0 Отговор
    ДА ВЗИМАШ ПО СКЪПО И ОТ МНОГО ПО ДАЛЕЧ,КОГАТО ИМАШ ВСИЧКИЯ ПЕТРОЛ И ГАЗ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ И ПОНЕ 2 ПЪТИ ПО ЕВТИНО.

    10:44 25.09.2025

  • 5 Простокурин

    4 1 Отговор
    И ние имаме договор с Боташ и плащаме по 1 милион и кусур кинти на турците.

    10:46 25.09.2025

  • 6 Както винаги

    1 5 Отговор
    Турция си знае интереса. Разни червени диванни експерти от години ни обясняваха как ще умираме от студ зимата без руски газ. Те говорят така, защото са корумпирани. Навсякъде, където Русия продава въглеводороди всичко се случва чрез покупка на местни предатели и корупционери които да включват балалайките по заповед е да говорят че руския нефт и газ е като слънцето и водата за всяко ще взаимно същество едва ли не.

    Коментиран от #8, #14

    10:47 25.09.2025

  • 7 456

    3 1 Отговор
    Явно световният джандар е извил ръцете на Турция. Турция при поток ,открити и работещи находища ,с проект да бъдат хъб и от близкият Изток ,странно е да купуват от ФАЩ. Нещо повече е

    Коментиран от #11

    10:49 25.09.2025

  • 8 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Както винаги":

    Освен от студ, се умира и от глад, а някъде и от жажда.

    10:49 25.09.2025

  • 9 Гадно

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    А какво стана с прекрасния договор на Булгаргаз със БОТАШ?!!?!?!?!

    10:51 25.09.2025

  • 10 Русофил

    3 1 Отговор
    А така,а какво правим с руския газ?

    Коментиран от #13

    10:52 25.09.2025

  • 12 Потресен

    4 2 Отговор
    Р.Р. се подсигури за вечни времена с процента от Боташ, ще има и за финансиране на партийката му

    Коментиран от #16

    10:54 25.09.2025

  • 14 Тази газ

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Както винаги":

    от Америка ще захранва само газовите лампи на европейците, върху които ще се топлят. Никой не може да измести Русия от пазара, по простата логика, че е на една ръка разстояние. Ако не е Европа, ей къде е Китай, Северна Корея, Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия и т.н.

    Коментиран от #17, #20

    10:57 25.09.2025

  • 15 Трол

    2 0 Отговор
    Диверсифицират се.

    10:57 25.09.2025

  • 17 Бегай овреме

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тази газ":

    Тази газ
    01ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Както винаги":

    от Америка ще захранва само газовите лампи на европейците, върху които ще се топлят.
    ...
    -;-
    Бегай овреме в Прекрасния Райх- там всичко е ифтино и щастливо.

    Прападнала русофил!

    Коментиран от #19

    10:59 25.09.2025

  • 18 малиии

    1 0 Отговор
    Сега Румбата ше сръба , с черпака ... 🤭😁

    10:59 25.09.2025

  • 19 Брачет,

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бегай овреме":

    Остай го , бе ... Да е нещо , което да го набиеш - да .. ама акъл - не

    11:02 25.09.2025

  • 20 Курск за Путин ,оле !!!

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тази газ":

    Като ей къде са айде друм натам !
    Само че историята не е каквато ни я представяш . Китай отказа Силата на Сибир 2 . Защо ли ?
    Джуджето Хаяска рони сълзи за европейския пазар ама е късно за китка . А Газпром още не се е разминал с фалита - е ко стана с Китай ,Индия и Индонезия

    11:02 25.09.2025

  • 21 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    "4 милиарда куб. метра газ за година."
    Унгария внася близо 9 милиарда за година само от Русия.
    Гръмко заглавие, да впечатли публиката, обаче 4 милиарда куб. метра газ за Турция на годината е капка в морето.
    За година Турция изразходва към 60 милиарда куб. метра газ.

    Коментиран от #23

    11:08 25.09.2025

  • 22 Да е честит на глупава Европа

    0 0 Отговор
    новият димукратичен газ на двойна цена, пълнещ касичката на САЩ източващ на Европа! 😄

    11:09 25.09.2025

  • 23 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Я пък тоя":

    Внасяла е, когато е имала икономика. Догодина се не знае, каква икономика ще има и какви нужи.

    11:12 25.09.2025

Новини по държави:
