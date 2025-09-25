Новини
Беларуската опозиция към Тръмп: Внимавай с Лукашенко

25 Септември, 2025 12:04 719 4

  • беларус-
  • александър лукашенко-
  • опозиция-
  • доналд тръмп

Лидерката на беларуската опозиция изразява загриженост относно смекчаването на санкциите и освобождаването на затворници като политически маневри.

Беларуската опозиция към Тръмп: Внимавай с Лукашенко - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лидерката на беларуската опозиция, Светлана Тихановска, отправи предупреждение към американския президент Доналд Тръмп, че нейният беларуски колега Александър Лукашенко може да се опитва да го заблуди чрез символични жестове, като освобождаването на затворници. Това съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

Тихановска направи това изявление в интервю за АП, дадено в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН.

По-рано този месец Тръмп засили отношенията с Лукашенко, като отмени част от санкциите срещу Беларус в замяна на освобождаването на политически затворници. Президентът на САЩ подчерта, че личните му контакти с беларуския лидер са отлични и че между тях има много добра комуникация, отбелязва АП.

Светлана Тихановска, която живее в изгнание след бягството си от Беларус заради натиск, свързан с кандидатурата ѝ на президентските избори през 2020 г., напомни за репресиите, последвали спечелването на шести мандат от Лукашенко и за най-голямата вълна протести в историята на страната.

Въпреки че благодари на Тръмп за освобождаването на политически затворници, тя предупреди САЩ да не се увличат прекалено заради малкото на брой лица, които беларуският лидер е готов да освободи в момента.

Най-скоро бяха освободени общо 51 затворници, като през последната година Лукашенко е освободил повече от 300 души.


Беларус
  • 1 Някой

    12 2 Отговор
    Хаха - опозиция! Платени клакьори на ЕС и демократическата партия на САЩ. Нищо не става от тях, а и не защитават интересите на народа.

    12:12 25.09.2025

  • 2 Най добрия

    7 2 Отговор
    Това е лидера Лукашенко.

    Война от 5то покуление.
    Шах и мат на евролудите.

    12:23 25.09.2025

  • 3 Тодоров

    8 1 Отговор
    И какво прави тази Тихановска в кулоарите на годишната сесия на ООН ? Като каква присъства там ? Нищо повече от едно дисидентско плямпало за пари. Белорус не е Молдова или Украйна. На евролиберастите не им се отвори парашута за "цветна революция" и сега хапят джуки. Белорус е една много добре уредена държава, не само със силна икономика, но и добра социална политика. Кучките си лаят, керванът върви.

    12:25 25.09.2025

  • 4 !!!?

    2 1 Отговор
    Кошмарите на диктаторите ги преследват до гроб !!!?

    12:30 25.09.2025

