Полша призова гражданите си веднага да напуснат Беларус

Полша призова гражданите си веднага да напуснат Беларус

26 Септември, 2025 05:02, обновена 26 Септември, 2025 05:07

Варшава препоръча на поляците да се въздържат от пътувания в източната съседка

Полша призова гражданите си веднага да напуснат Беларус - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полското Министерство на външните работи препоръча на своите граждани незабавно да напуснат Беларус и да се въздържат от пътувания до страната, съобщи полското посолство в Минск.

„Министерството на външните работи препоръчва да се въздържате от всякакви пътувания до Република Беларус и призовава полските граждани, които понастоящем се намират в Република Беларус, незабавно да напуснат територията ѝ, използвайки наличните търговски и частни средства“, заяви пресслужбата на посолството.

Тези препоръки се издават поради ескалиращата ситуация на границата между двете страни.

Полша затвори всички действащи досега гранични пунктове с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември. Решението беше взето на 9 септември от полския премиер Доналд Туск, който свърза мярката с беларуско-руските военни учения „Запад-2025“, които се проведоха от 12 до 16 септември.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Четете, в близките месеци,

    8 4 Отговор
    Полша атакува Беларус.

    05:26 26.09.2025

  • 2 Гуслик

    9 1 Отговор
    Страх лозе пази !

    05:29 26.09.2025

  • 3 Милен Ганев е уникален!

    17 0 Отговор
    Пусна новина от 10.09 с днешна дата! Поляците отвориха границата преди два дни! Какъв титан на журналистиката, забележете: главен редактор!!! 🤣🤣🤣🤣😂😂😂🤣😂😂🤣😀😁😁😁😄😄😄😄

    05:45 26.09.2025

  • 4 Полски Тръмбеш

    5 0 Отговор
    А селяните?

    05:51 26.09.2025

  • 5 Хиените на Европа

    8 0 Отговор
    Пак са замислили някаква провокация под фалшив флаг! Така ще бъде докато не започнат да им падат истински руски дронове и ракети на празните кратуни!

    05:57 26.09.2025

  • 6 Запад 2025

    3 2 Отговор
    Имаше един Дъртак С ВИСОКИ ТОКЧЕТА
    Облечен във Военна Униформа.

    При вида му
    Всички Изпопадаха от Смях .

    06:02 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    Миленко Ганьов е кривоглав у/род. 🦍🥳🤣🖕

    06:08 26.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

