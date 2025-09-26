Полша призова гражданите си веднага да напуснат Беларус

Полското Министерство на външните работи препоръча на своите граждани незабавно да напуснат Беларус и да се въздържат от пътувания до страната, съобщи полското посолство в Минск.
„Министерството на външните работи препоръчва да се въздържате от всякакви пътувания до Република Беларус и призовава полските граждани, които понастоящем се намират в Република Беларус, незабавно да напуснат територията ѝ, използвайки наличните търговски и частни средства“, заяви пресслужбата на посолството.
Тези препоръки се издават поради ескалиращата ситуация на границата между двете страни.
Полша затвори всички действащи досега гранични пунктове с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември. Решението беше взето на 9 септември от полския премиер Доналд Туск, който свърза мярката с беларуско-руските военни учения „Запад-2025“, които се проведоха от 12 до 16 септември.
