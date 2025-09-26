Новини
Проучване: Поколението Z по-често оправдава политическото насилие

26 Септември, 2025 09:47 387 4

Анализ в САЩ и Франция показва, че тревожността, социалните мрежи и кризи допринасят за нагласата насилието да бъде приемано като средство за политическа промяна.

Проучване: Поколението Z по-често оправдава политическото насилие - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Поколението Z най-вероятно ще счита политическото насилие за оправдано. Това сочи проучване на YouGov, проведено в САЩ сред родените между 1997 и 2012 г., в деня след убийството на крайнодесния активист Чарли Кърк, предаде БГНЕС, цитирана от News.bg.

Според резултатите, 20% от представителите на тази възрастова група смятат, че насилието в името на политически цели понякога може да бъде легитимно. За сравнение, 14% от поколението Y, 8% от поколението X и 3% от бейби бумърите споделят същото мнение.

Това явление обхваща цялото поколение Z и понякога води до конкретни действия. През последната година няколко видни личности в САЩ, включително Доналд Тръмп, Мелиса Хортман, Брайън Томпсън и Чарли Кърк, са били обект на нападения или насилствени атаки. Заподозрените в повечето случаи са мъже от поколението Z, като единствено убийството на конгресмена от Демократическата партия Мелиса Хортман е извършено от 57-годишен мъж.

В исторически план младите винаги са били по-склонни да приемат насилието като средство за политическа промяна. Сега обаче фактори като климатични, здравни, финансови и геополитически кризи засилват тази тенденция, особено в Съединените щати и Франция.

Професорът по младежка политика в Университета Монаш в Мелбърн Лукас Уолш коментира пред американски медии, че поколението Z расте в контекст на постоянни кризи, които подкопават доверието в демокрацията.

Младите хора днес са затрупани с тревожна информация - за дълговете, които ще трябва да изплатят, кланетата в Украйна и Газа, заплахата от нови войни, възхода на крайната десница и глобалното затопляне. Във Франция тревожността сред младите е достигнала рекордно ниво: една четвърт от хората между 15 и 29 години страдат от депресия, несигурност на работното място и стрес за бъдещето.

На фона на бавни политики и институции, разочарованието от демокрацията расте. Поколението Z поставя под въпрос дали съществуващите правила имат смисъл. Проучване от 2023 г. в 30 държави отчита, че 42% от младите подкрепят военно управление, срещу 20% от по-възрастните, а една трета смятат, че силен лидер, който заобикаля изборите, е добър начин за управление.

Според Newsweek, влиянието на социалните мрежи и културните промени, като променящите се очаквания за пола, засилват нагласата за оправдаване на насилието. Социалните мрежи, с поляризиращия си ефект, го нормализират. Поколението Z е „хранено с насилствено съдържание от алгоритмите“, излага се на изображения на полицейско насилие и реалистични сцени от видеоигри, филми и виртуална реалност, създавайки десенсибилизиращ ефект, отбелязва Джо Джейкъбсън, основател на Фонда за действие за прогрес.

Младите мъже са особено уязвими към онлайн екстремизма. Подложени на идеологически послания, които насърчават омраза, те са в центъра на дигиталната радикализация. Джейкъбсън подчертава, че „когато мъжествеността на един мъж е застрашена, той е склонен да я засилва“, а подкрепата за политическо насилие е един от начините за това.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    0 1 Отговор
    Поколение Z ще направи световната като във филма с Брад Пит, дето го гонеха през цялото време зомбитата.

    09:50 26.09.2025

  • 2 Знаем го...

    0 1 Отговор
    поколението Zомбиленд. Дори на улицата зомбират в телефона и хвърчат като самолети с два повредени двигателя. Поколение zомбиленд чака от вкъщи на диванчето върху телефона, бабите и дядовците им да стачкуват по улиците с бастуните в тяхна чест. И винаги събота или неделя, когато няма пукната крадлива душа в държавния трезор.

    10:06 26.09.2025

  • 3 604

    0 1 Отговор
    По добре направете проучване на поколението дето ги дращят тия глупости!

    10:06 26.09.2025

  • 4 Който оправдава

    2 0 Отговор
    Насилие, нека сам да е подложен на такова, за да разбере, какво е...

    10:09 26.09.2025

