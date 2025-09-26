Новини
Естония забрани влизането в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик

Естония забрани влизането в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик

26 Септември, 2025 14:23

Страната се присъединява към Германия, Австрия и Словения, като въвежда санкции срещу проруски политици, обвинени в подкопаване на международния ред.

Естония забрани влизането в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естония наложи забрана за влизане в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик и на проруския политик от Молдова Ирина Влах, съобщава Радио Свободна Европа, предава БТА.

В изявление на естонското Министерство на външните работи от вчера се посочва, че министърът на външните работи Маргус Цахкна е въвел санкции срещу двете лица, „които подкопават суверенитета и териториалната цялост на държавите и подбуждат към сепаратизъм“.

„Новата санкция позволява прилагането на забрана за влизане на лица, за които има доказателства за участие или активна подкрепа на дейности в чужбина, които нарушават нормите и принципите на международното право“, заявява Цахкна.

С този ход Естония се присъединява към Германия, Австрия и Словения, които вече тази година наложиха забрана за влизане на Додик заради сепаратистките му действия.

Додик е под санкции и от САЩ, и от Обединеното кралство заради антидейтънска дейност. Той бе лишен от мандата си като президент на Република Сръбска, след като Съдът на Босна и Херцеговина потвърди присъдата му за неподчинение на решенията на върховния представител Кристиан Шмит. На Додик бе наложена една година затвор, заменена с парична глоба, и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности. Предсрочни президентски избори в Република Сръбска са насрочени за 23 ноември.

Санкциите срещу Ирина Влах, бивш губернатор на автономната област Гагаузия в Молдова, идват в седмицата на парламентарните избори в страната, на които ще бъде решено дали Молдова ще се сближи с Европейския съюз или с Русия.


Естония
  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Френски танкови бригади минават през България за Молдова и Одеса.

    Коментиран от #3, #12, #13

    14:25 26.09.2025

  • 2 На него понеже му е детска мечта

    13 0 Отговор
    Да посети Естония
    Развалихте кефа на човека
    Жалкари

    14:27 26.09.2025

  • 3 Да товарят

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И нашите укромераклии

    14:29 26.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иван

    2 0 Отговор
    Естония покани Ал Джолани.

    14:44 26.09.2025

  • 6 Тая

    4 0 Отговор
    чихуахуа-страна се репчи, все едно е истинска държава, а не надъхано фашистко сборище ...
    Заслужават си ритника, който неизбежно ще получат.

    14:48 26.09.2025

  • 7 456

    3 0 Отговор
    Да бе ,то Додик е залетел за Естония. Тия пък да не мислят ,че са фактор?🤣

    14:49 26.09.2025

  • 8 Сега остава

    5 0 Отговор
    И сомалия сирия и тувалу
    Да му забранят да ги посещава
    И съвсем ще го закъса човекът

    14:49 26.09.2025

  • 9 123456

    3 0 Отговор
    Ами , да му кажат , че той може и да не знае !

    14:51 26.09.2025

  • 10 Ехааа,това е големо

    4 0 Отговор
    наказание бре тъпи естонски "тигри". Милорад Додик въобще на ум не му е минавало пък и да арчи средства да ви идва в скапаната нацистка държава.

    14:55 26.09.2025

  • 11 Дудук

    2 0 Отговор
    Е ся тръгъм зъ мисирия, пхахахахя

    14:55 26.09.2025

  • 12 Там и ще станат на

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    пастет за кучета и котки. Успешно им пастопробразуване.

    14:57 26.09.2025

  • 13 604

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Прав им път..да мислят и къ шъ съ връщът! И дъ не стани кът миналия път!

    14:58 26.09.2025

  • 14 Личи си къде се въдят каите

    0 0 Отговор
    Те пък са хукнали за Естония, да броят чайки и да събират вятърен загар!

    15:05 26.09.2025

  • 15 666

    1 0 Отговор
    НА ТОА МЯСТОТО МУ Е В ЗАТВОРА. НЕ В МОСКВА.

    15:34 26.09.2025

Новини по държави:
