Естония забрани влизането в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик

Естония наложи забрана за влизане в страната на отстранения президент на Република Сръбска Милорад Додик и на проруския политик от Молдова Ирина Влах, съобщава Радио Свободна Европа, предава БТА.
В изявление на естонското Министерство на външните работи от вчера се посочва, че министърът на външните работи Маргус Цахкна е въвел санкции срещу двете лица, „които подкопават суверенитета и териториалната цялост на държавите и подбуждат към сепаратизъм“.
„Новата санкция позволява прилагането на забрана за влизане на лица, за които има доказателства за участие или активна подкрепа на дейности в чужбина, които нарушават нормите и принципите на международното право“, заявява Цахкна.
С този ход Естония се присъединява към Германия, Австрия и Словения, които вече тази година наложиха забрана за влизане на Додик заради сепаратистките му действия.
Додик е под санкции и от САЩ, и от Обединеното кралство заради антидейтънска дейност. Той бе лишен от мандата си като президент на Република Сръбска, след като Съдът на Босна и Херцеговина потвърди присъдата му за неподчинение на решенията на върховния представител Кристиан Шмит. На Додик бе наложена една година затвор, заменена с парична глоба, и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности. Предсрочни президентски избори в Република Сръбска са насрочени за 23 ноември.
Санкциите срещу Ирина Влах, бивш губернатор на автономната област Гагаузия в Молдова, идват в седмицата на парламентарните избори в страната, на които ще бъде решено дали Молдова ще се сближи с Европейския съюз или с Русия.
