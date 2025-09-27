Новини
Полша затяга условията за помощите за украинските бежанци

27 Септември, 2025 07:28, обновена 27 Септември, 2025 06:32 594 8

Те ще получават детски надбавки, само ако работят и плащат данъци в страната

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша затегна условията получаване на помощи от хиляди украински бежанци на своя територия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полският президент Карол Навроцки подписа снощи закон за удължаване на помощите за украинските бежанци малко преди крайния срок 1 октомври, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), позовавайки се на ръководителя на президентската канцелария.

Ако законът не беше подписан от държавния глава, то тогава правните разпоредби, съгласно които украинците в Полша биват наемани на работа, щяха да престанат да действат от началото на октомври.

Една от новите разпоредби гласи, че украинските бежанци ще получават социални помощи като детски надбавки, само ако работят и плащат данъци в Полша.

Либералното полско правителство и десният консервативен президент Навроцки, който спечели изборите в началото на юни, влязоха в сблъсък заради законодателството.

Навроцки наложи вето на първоначалния вариант на закона, след което правителството отстъпи по отношение на детските надбавки за украинските бежанци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гуслик

    6 0 Отговор
    Ще им врътнем кранчето !

    06:35 27.09.2025

  • 3 така че

    3 2 Отговор
    Когато ти се плащат детски надбавки при положение, че работиш това не е помощ. Помощ е когато не работиш и нямаш никакви доходи,а ти плащат някаква сума

    06:43 27.09.2025

  • 4 Иван

    8 1 Отговор
    Условието е да са евреи и нацисти.

    06:43 27.09.2025

  • 6 Руди 102

    3 8 Отговор
    Абе, не гонете хората, бе! Те бягат от азиатската агресия! Нападнете най после Русия, както настоява Зеленски и всичките ви проблеми отпадат! Тръмп вчера е обещал на клоуна от Киев да му даде Томахоук!

    Коментиран от #7

    06:51 27.09.2025

  • 7 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Руди 102":

    Един месец по-късно ще видиш.......хутите въоръжени с Томахоук. Укро сво.лач краде и продава.

    07:01 27.09.2025

  • 8 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    А НАШ ДОМАТ 🍅🍅🍅 ИМЕ ГАРАНТ ЗА МИЛИАРДИ!

    07:05 27.09.2025

