НАТО засилва бдителността в Балтийско море

НАТО заяви в събота, че ще "прояви още по-голяма бдителност с нови многофункционални средства в региона на Балтийско море", след неотдавнашните инциденти с дронове в Дания, предаде БНР.
В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, алиансът заяви, че новите средства включват "платформи за разузнаване, наблюдение и разпознаване, и поне една фрегата за противовъздушна отбрана".
Летищата в Копенхаген и Олборг спряха работа за по няколко часа през изминалите дни, в нощта срещу събота безпилотни апарати са преминали над няколко обекта на датската армия.
От датската полиция обявиха, че едната локация е въздушната база "Каруп" в западната част на страната. До момента няма официално обяснение кой стои зад тези случаи, а операторите на дроновете не са заловени.
По рано в събота латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова НАТО да засили защитата на балтийските държави, позовавайки се на руските нарушения на въздушното пространство на страни от алианса и се присъедини към подобен призив от Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Лидерите на НАТО заявиха, че Русия многократно е нарушавала въздушното пространство на алианса, включително на балтийските държави и Полша, където по-рано този месец самолети на НАТО свалиха няколко руски дрона.
След това Естония заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили въздушното ѝ пространство за 12 минути, преди изтребители на НАТО да ги ескортират да излязат извън него.
"Русия продължава с провокациите, като най-скоро безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", заяви Ринкевичс на среща на военния комитет на НАТО в латвийската столица Рига. "Превръщането на наблюдението на балтийското въздушно пространство в мисия за въздушна отбрана със съответните правила за участие трябва да бъде приоритет", каза той.
Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене по-рано този месец заяви, че Вилнюс е подготвил документ за промяна в мисията, за да включи допълнителни способности "като наземни средства за противовъздушна отбрана, сензори и детектори".
Попитан за възможността за промяна в мисията към такава за въздушна отбрана, адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО, каза, че би било преждевременно да се вземе такова решение, тъй като последните инциденти все още се разследват.
"Това би могло да бъде вариант, в зависимост от това каква ще бъде окончателната оценка", заяви той на пресконференция след заседанието на комитета в Рига.
Русия оспори, че руски самолети са нарушили въздушното пространство на Естония и заяви, че нейните безпилотни самолети не са планирали да поразят цели в Полша.
Самолетите на НАТО патрулират небето над балтийските държави от 2004 г. и са в готовност да излетят и да прехванат самолети, които нарушават въздушното пространство на алианса или летят в близост до неговите граници, посочва Ройтерс.
1 Възрожденец
Коментиран от #23
20:52 27.09.2025
2 Гориил
Коментиран от #24
20:58 27.09.2025
3 Комарник
21:15 27.09.2025
4 Спецназ
Един по- голям заход и си над тях, то цялата им Република е за под 2 минути полет.
И какво като е заходил широко самолета да не е кацнал пилота да нае.е жена ти??
ТИЯ СЕ МИСЛЯТ ЗА ЖИВИ, Заклевам се, Баце!
21:18 27.09.2025
5 Каунь
21:31 27.09.2025
6 Няма ли да е по-евтино
21:41 27.09.2025
7 Тарзан
21:41 27.09.2025
8 Горски
Коментиран от #9
21:45 27.09.2025
9 Ветеран от Протеста
До коментар #8 от "Горски":Нещо си се объркал.Руските Окупатори обявяват война на независима България и Европа !!!!Ти пак ли пече погачи да ги посрещаш ???Недей бърза толкова.Руските нацисти са затънали в калта на Украйна и ги погребват там все още !!!
Коментиран от #17
21:57 27.09.2025
10 Червената шапчица
Коментиран от #13, #21
22:01 27.09.2025
11 Червената шапчица
22:05 27.09.2025
12 шаа
22:05 27.09.2025
13 абе ще ти се
До коментар #10 от "Червената шапчица":Ама не може🤣🤣🤣
Търси Кумчо Вълчо или Ловеца...Абе сама се оправяй,ко съм те замислил...🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #15
22:10 27.09.2025
14 Червената шапчица
Коментиран от #16
22:12 27.09.2025
15 Червената шапчица
До коментар #13 от "абе ще ти се":Ами Рютето даже и членчик № 4 го вдига само наполовина.... Ужас... Кумчо Вълчо избяга с баба ми, Ловецът е вечно пиян... и аз все сама се оправям в тоя живот...
Коментиран от #18
22:18 27.09.2025
16 и в Швецията
До коментар #14 от "Червената шапчица":Един ,два дрона,с включени светлини..🤣🤣🤣Според Транспортстирелсен,проблеми няма🤣🤣🤣Всички данъци и такси,вкючително и паркинг до края на 2026г. са платени🤣🤣🤣Според Магдалена Андерсон има някакъв проблем,ама нея кой я брои за слива...🤣🤣🤣
Коментиран от #19
22:28 27.09.2025
17 Рейчъл Стоянов
До коментар #9 от "Ветеран от Протеста":Поредният индивид от форума на жабарите, който бърза да се изфука и да сподели нощните си садо-мазо кошмари, водещи го до канибалски оргазъм и многократни нощни напикавания. Другите негови приятели Belgarad, scaregrow, гражданин на ЕС, Якимов и сие, се очаква да се изходят и те по темата скоро.
22:35 27.09.2025
18 да ти пратя някоя и друга батерия
До коментар #15 от "Червената шапчица":...За Варта какво ще кажеш,или пък Панасоник...Почти ме разплака...
22:37 27.09.2025
19 Червената шапчица
До коментар #16 от "и в Швецията":Дронове и в Норвегия. Страхове от руска намеса в Скандинавия.... --- Памперси трябва...
22:40 27.09.2025
20 Уса
22:42 27.09.2025
21 Кооо
До коментар #10 от "Червената шапчица":Защото е седнал на него и не дава на други.Имате работа с пдрси и наркомани начело на ЕС
22:46 27.09.2025
22 Хи хи
23:06 27.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъхъ
До коментар #2 от "Гориил":Обаче за прикритие на сухопътната граница, можем да им изпратим сухопътният изтребител ф16 блок00! Ако руснаците не се изплашат, току виж умряли от смях! Все е нещо.😂😂😂😂😂
23:46 27.09.2025
25 Червената шапчица
– Какво ще пиеш?
Тя го огледа от глава до пети и му прошепна в ушето:
– Противозачатъчни!
– Един час по-късно… –-
– Влезе ли?
– Малко…
– Е ми, толкоз е…
– Извод – Обстановката в бар подвежда….
00:13 28.09.2025
26 НЯМА ЛИ УМНИ УПРАВНИЦИ ?
ЗАЩОТО , АКО СИ НОРМНОМИСЛЕЩ , НЕ ПОД ПСИХАЗА , НИКОГА АМА ВИКОГА НЕ БИ СИ ПОМИСЛИ, ЧЕ РУСИЯ ЩЕ ТЕ НАПАДА !!!! ЗА КАКВО ??? ЗАБЛУДАТА ОТ ФАШИЗОИДИТЕ НА КОИТО ВЯРВАТЕ Е ДА ВИ ВКАРАТ В КАПАНА НА УПРАЯЕМИ ПРОКСИТА ЗА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ .ВЕЧЕ СВЕТОВНОИЗМЕСТНО Е КАКВИ СА ТЕ , И КАК ПОКУБИХА УКРАЙНА .
НЕ ИМ СЕ ВЪРЗВАЙТЕ!! ВЗЕМЕТЕ ПОУКА ОТ СЛУЧВАЩОТО СЕ С УКР.
01:43 28.09.2025
27 глючкаус
02:24 28.09.2025