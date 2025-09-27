Новини
НАТО засилва бдителността в Балтийско море

НАТО засилва бдителността в Балтийско море

27 Септември, 2025 21:43, обновена 28 Септември, 2025 03:51

Латвия поиска алиансът да укрепи въздушната отбрана на региона

Милен Ганев

НАТО заяви в събота, че ще "прояви още по-голяма бдителност с нови многофункционални средства в региона на Балтийско море", след неотдавнашните инциденти с дронове в Дания, предаде БНР.

В изявление, изпратено по електронна поща до Ройтерс, алиансът заяви, че новите средства включват "платформи за разузнаване, наблюдение и разпознаване, и поне една фрегата за противовъздушна отбрана".

Летищата в Копенхаген и Олборг спряха работа за по няколко часа през изминалите дни, в нощта срещу събота безпилотни апарати са преминали над няколко обекта на датската армия.

От датската полиция обявиха, че едната локация е въздушната база "Каруп" в западната част на страната. До момента няма официално обяснение кой стои зад тези случаи, а операторите на дроновете не са заловени.

По рано в събота латвийският президент Едгарс Ринкевичс призова НАТО да засили защитата на балтийските държави, позовавайки се на руските нарушения на въздушното пространство на страни от алианса и се присъедини към подобен призив от Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лидерите на НАТО заявиха, че Русия многократно е нарушавала въздушното пространство на алианса, включително на балтийските държави и Полша, където по-рано този месец самолети на НАТО свалиха няколко руски дрона.

След това Естония заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили въздушното ѝ пространство за 12 минути, преди изтребители на НАТО да ги ескортират да излязат извън него.

"Русия продължава с провокациите, като най-скоро безразсъдно наруши въздушното пространство на Полша и Естония", заяви Ринкевичс на среща на военния комитет на НАТО в латвийската столица Рига. "Превръщането на наблюдението на балтийското въздушно пространство в мисия за въздушна отбрана със съответните правила за участие трябва да бъде приоритет", каза той.

Министърът на отбраната на Литва Довиле Шакалиене по-рано този месец заяви, че Вилнюс е подготвил документ за промяна в мисията, за да включи допълнителни способности "като наземни средства за противовъздушна отбрана, сензори и детектори".

Попитан за възможността за промяна в мисията към такава за въздушна отбрана, адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО, каза, че би било преждевременно да се вземе такова решение, тъй като последните инциденти все още се разследват.

"Това би могло да бъде вариант, в зависимост от това каква ще бъде окончателната оценка", заяви той на пресконференция след заседанието на комитета в Рига.

Русия оспори, че руски самолети са нарушили въздушното пространство на Естония и заяви, че нейните безпилотни самолети не са планирали да поразят цели в Полша.

Самолетите на НАТО патрулират небето над балтийските държави от 2004 г. и са в готовност да излетят и да прехванат самолети, които нарушават въздушното пространство на алианса или летят в близост до неговите граници, посочва Ройтерс.


  Възрожденец

    4 11 Отговор
    България то же! Искаме ядрено оръжие в БЪЛГАРИЯ и московски шлю.. ХИ!

    20:52 27.09.2025

    20:52 27.09.2025

  Гориил

    12 2 Отговор
    Днес всякаква противовъздушна отбрана е безсмислена и безсилна срещу армади от дронове, които променят траекторията и височината си на всеки няколко минути.

    20:58 27.09.2025

    20:58 27.09.2025

  Комарник

    7 2 Отговор
    Щом са подготвили документ, да направят съкратен вариант с големи дълги букви на руски на някоя поляна. Така следващия път, изтребителите ще могат да го прочетат и да не правят повече така.

    21:15 27.09.2025

  Спецназ

    12 2 Отговор
    Самолети на Русия винаги ще прелитат на тия балтийски окръзи.

    Един по- голям заход и си над тях, то цялата им Република е за под 2 минути полет.

    И какво като е заходил широко самолета да не е кацнал пилота да нае.е жена ти??

    ТИЯ СЕ МИСЛЯТ ЗА ЖИВИ, Заклевам се, Баце!

    21:18 27.09.2025

  Каунь

    6 1 Отговор
    Абе и аз искам Ферари ама си кретам с Жигулката, щот са ми такива възможностите!

    21:31 27.09.2025

  Няма ли да е по-евтино

    10 2 Отговор
    и да осигурява по-голяма сигурност, ако не дразнят и не предизвикват Русия?

    21:41 27.09.2025

  Тарзан

    11 2 Отговор
    Тея ще изядат първи гьосторицата.

    21:41 27.09.2025

  Горски

    8 3 Отговор
    Скоро предстои мобилизация и в България, да видим колко ще явят да се бият и умират за господарите си от САЩ, и същo за именията и яхтите на нашите олигарси и фабриките и банките на западните мародери. Българина няма друг избор освен да обеси тези които вкарат България във война с Русия, представете си лампите около парламента окичени с телата на предателите и изедниците вкарали България във война за интереса на западните мародери.

    Коментиран от #9

    21:45 27.09.2025

  Ветеран от Протеста

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    Нещо си се объркал.Руските Окупатори обявяват война на независима България и Европа !!!!Ти пак ли пече погачи да ги посрещаш ???Недей бърза толкова.Руските нацисти са затънали в калта на Украйна и ги погребват там все още !!!

    Коментиран от #17

    21:57 27.09.2025

  Червената шапчица

    7 1 Отговор
    Добре, де... Рютето защо не вдигне членчик №5....

    Коментиран от #13, #21

    22:01 27.09.2025

  Червената шапчица

    8 2 Отговор
    Защо преписвате една и съща статия като папагали, само сменяте заглавието?

    22:05 27.09.2025

  шаа

    4 2 Отговор
    логото с жътото кръгче на снимката защо не е цензурирано, м?

    22:05 27.09.2025

  абе ще ти се

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Червената шапчица":

    Ама не може🤣🤣🤣
    Търси Кумчо Вълчо или Ловеца...Абе сама се оправяй,ко съм те замислил...🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    22:10 27.09.2025

  Червената шапчица

    6 2 Отговор
    Естония заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 за 12 минути.... Полша - 19 дрона, Румъния - 1 дрон, ама той влезвал, после излезнал, изчезнал, няма го... Дания - много дронове и всичките с включени фарове, за да може Мете да ги вижда... и т.н....

    Коментиран от #16

    22:12 27.09.2025

  Червената шапчица

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "абе ще ти се":

    Ами Рютето даже и членчик № 4 го вдига само наполовина.... Ужас... Кумчо Вълчо избяга с баба ми, Ловецът е вечно пиян... и аз все сама се оправям в тоя живот...

    Коментиран от #18

    22:18 27.09.2025

  и в Швецията

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Червената шапчица":

    Един ,два дрона,с включени светлини..🤣🤣🤣Според Транспортстирелсен,проблеми няма🤣🤣🤣Всички данъци и такси,вкючително и паркинг до края на 2026г. са платени🤣🤣🤣Според Магдалена Андерсон има някакъв проблем,ама нея кой я брои за слива...🤣🤣🤣

    Коментиран от #19

    22:28 27.09.2025

  Рейчъл Стоянов

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ветеран от Протеста":

    Поредният индивид от форума на жабарите, който бърза да се изфука и да сподели нощните си садо-мазо кошмари, водещи го до канибалски оргазъм и многократни нощни напикавания. Другите негови приятели Belgarad, scaregrow, гражданин на ЕС, Якимов и сие, се очаква да се изходят и те по темата скоро.

    22:35 27.09.2025

  да ти пратя някоя и друга батерия

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Червената шапчица":

    ...За Варта какво ще кажеш,или пък Панасоник...Почти ме разплака...

    22:37 27.09.2025

  Червената шапчица

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "и в Швецията":

    Дронове и в Норвегия. Страхове от руска намеса в Скандинавия.... --- Памперси трябва...

    22:40 27.09.2025

  Уса

    3 1 Отговор
    Натото може да се засили само надолу към Варшавското нато.Аман от военни безделници

    22:42 27.09.2025

  Кооо

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Червената шапчица":

    Защото е седнал на него и не дава на други.Имате работа с пдрси и наркомани начело на ЕС

    22:46 27.09.2025

  Хи хи

    4 1 Отговор
    А в какви миши дупки ще се крият наште тагаренковци като дойдат руските самальоти, както казват от нато ??!!

    23:06 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  Ъхъ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Обаче за прикритие на сухопътната граница, можем да им изпратим сухопътният изтребител ф16 блок00! Ако руснаците не се изплашат, току виж умряли от смях! Все е нещо.😂😂😂😂😂

    23:46 27.09.2025

  Червената шапчица

    0 1 Отговор
    В бара:
    – Какво ще пиеш?
    Тя го огледа от глава до пети и му прошепна в ушето:
    – Противозачатъчни!
    – Един час по-късно… –-
    – Влезе ли?
    – Малко…
    – Е ми, толкоз е…
    – Извод – Обстановката в бар подвежда….

    00:13 28.09.2025

  НЯМА ЛИ УМНИ УПРАВНИЦИ ?

    2 1 Отговор
    НАИСТИНА ЛИ СТЕ В КАПАНА НА ФАШИЗОИДНАТА ПСИХОЗА ИЛИ САМО ПОДРЪЖАВАТЕ НА ИЗМИСЛЕНИТЕ ИМ УМИШЛЕНИ МАНИПУЛАЦИИ ЗА ВСЯВАНЕ НА СТРАХ И ОМРАЗА КЪМ РУСИЯ ?
    ЗАЩОТО , АКО СИ НОРМНОМИСЛЕЩ , НЕ ПОД ПСИХАЗА , НИКОГА АМА ВИКОГА НЕ БИ СИ ПОМИСЛИ, ЧЕ РУСИЯ ЩЕ ТЕ НАПАДА !!!! ЗА КАКВО ??? ЗАБЛУДАТА ОТ ФАШИЗОИДИТЕ НА КОИТО ВЯРВАТЕ Е ДА ВИ ВКАРАТ В КАПАНА НА УПРАЯЕМИ ПРОКСИТА ЗА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ .ВЕЧЕ СВЕТОВНОИЗМЕСТНО Е КАКВИ СА ТЕ , И КАК ПОКУБИХА УКРАЙНА .
    НЕ ИМ СЕ ВЪРЗВАЙТЕ!! ВЗЕМЕТЕ ПОУКА ОТ СЛУЧВАЩОТО СЕ С УКР.

    01:43 28.09.2025

  глючкаус

    1 1 Отговор
    Приболите ,редки дебили ,както винаги

    02:24 28.09.2025

