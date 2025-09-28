Новини
Саркози за затвора: Очаквах всичко, но не и това. Невинен съм и няма да се моля на Макрон. Срамът е за Франция

28 Септември, 2025 05:38, обновена 28 Септември, 2025 05:52 431 0

Бившият френски президент заяви, че е свикнал с натиска от съдебната система, но не и да бъде осъден с незабавно изпълнение на реална присъда

Саркози за затвора: Очаквах всичко, но не и това. Невинен съм и няма да се моля на Макрон. Срамът е за Франция - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че е свикнал с натиска от съдебната система по време на процеса си за финансирането на предизборната му кампания през 2007 г., но не е очаквал да бъде осъден на реална присъда с незабавно изпълнение.

„Бях подготвен за всичко, но не и за това, признавам си. Нещата отидоха дори по-далеч, отколкото можех да си представя; всички граници на върховенството на закона бяха нарушени. Дори в строгите си искания Националната финансова прокуратура не поиска това!“, каза бившият държавен глава в интервю за Le Journal du Dimanche.

Той добави, че не разбира причината за налагане на присъда без отсрочка до обжалване, нито обосновката на съда за тази мярка, позовавайки се на „риска от нарушаване на обществения ред“, ако остане на свобода. Политикът подчерта, че съдът не е открил нередности в данъчните му декларации за последните 20 години и увери, че няма намерение да бяга от страната или да се кандидатира отново за президент. Саркози смята, че единствената причина за толкова сурова присъда може да бъде желанието да бъде унижен, но той смята, че съдебната система само е „унизила Франция“ в очите на международната общност.

Политикът подчерта, че дори съдът, разглеждащ делото, е признал, че публикацията на Mediapart за финансирането на предизборната му кампания от либийското правителство, която вероятно е инициирала разследването, е „най-вероятно невярна“ и не е била включена като доказателство. Саркози нарече усилията и ресурсите, изразходвани за доказване на вината му, „удивителни“. Бившият президент цитира стотици изслушвания пред десетки различни комисии, постоянни задържания и разпити, както и засилено финансово наблюдение на активите на цялото му семейство.

„Какво остава? Обвинението за съучастие в „престъпна група“, бе добавено в последния момент от разследващите съдии в самия край на разследването, когато осъзнаха, че случаят им е повече от крехък. И дори тази така наречена „престъпна група“ не издържа на проверка, тъй като обвинението се основава на проста хипотеза на съда, неподкрепена от никакви доказателства“, каза Саркози, подчертавайки, че е оправдан по всички останали обвинения.

Саркози заяви, че се смята за невинен и ще продължи да търси потвърждение за това в съда. Засега е готов да влезе в затвора, ако е необходимо, и няма намерение да иска помилване от настоящия държавен глава Еманюел Макрон. Саркози обясни, че помилване може да бъде поискано само ако признае вина.

Саркози, който беше президент на Франция от 2007 до 2012 г., беше признат за виновен на 25 септември за съучастие в престъпна група по делото за финансиране на изборната му кампания от Либия, но беше оправдан по обвиненията в укриване на присвояване на публични средства и пасивна корупция. Съдът не откри доказателства за незаконно финансиране на предизборната кампания през 2007 г. Саркози беше осъден на пет години затвор. Той има 10 дни, за да обжалва решението на съда. Жалбата няма да спре решението на първоинстанционния съд и бившият президент ще бъде задържан под стража във всеки случай.

През май 2012 г., осем дни преди втория тур на френските президентски избори, Mediapart съобщи, че либийският лидер Муамар Кадафи (1969-2011) е дарил 50 милиона евро на Саркози за разходи по кампанията. Като доказателство агенцията публикува на уебсайта си указ, разрешаващ разпределението на средствата, подписан от Муса Куса, секретар на Общия народен комитет за външни отношения и международно сътрудничество на Либия. Съдът установи, че този указ е фалшификат.


Франция
