Берлин: Рояци дронове се появиха над Шлезвиг-Холщайн в Северна Германия

28 Септември, 2025 05:53, обновена 28 Септември, 2025 05:59 409 1

Досега това рядко се е случвало, заяви германският вътрешен министър

Берлин: Рояци дронове се появиха над Шлезвиг-Холщайн в Северна Германия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт твърди, че в нощта на 26 септември в Шлезвиг-Холщайн са забелязани „рояци дронове“. Той направи това изявление на пресконференция в Берлин.

„Досега това рядко се е случвало“, отбеляза министърът. „Има заплаха, която може да се оцени като висока“, каза той. В същото време Добриндт отбеляза, че засега това е по-скоро „абстрактна“ заплаха. „Въпреки това, това е нещо, което сме принудени да приемем сериозно, тъй като много бързо може да стане опасно“, добави той.

Министърът обяви увеличение на броя на неидентифицираните дронове, забелязани в небето над Германия, и обяви, че възнамерява да представи план за борба с подозрителните дронове тази есен.

На 26 септември властите в провинция Шлезвиг-Холщайн обявиха, че в региона са забелязани няколко дрона.

По-рано вестник Bild, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че германското правителство разработва секретен план за борба с неидентифицирани дронове. Централният елемент ще бъде предоставянето на Бундесвера на правомощия да сваля дронове в случай на опасност за човешкия живот или заплаха за критична инфраструктура.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    1 0 Отговор
    Става епидемия.

    06:06 28.09.2025

Новини по държави:
