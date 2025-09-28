Берлин: Рояци дронове се появиха над Шлезвиг-Холщайн в Северна Германия

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт твърди, че в нощта на 26 септември в Шлезвиг-Холщайн са забелязани „рояци дронове“. Той направи това изявление на пресконференция в Берлин.

„Досега това рядко се е случвало“, отбеляза министърът. „Има заплаха, която може да се оцени като висока“, каза той. В същото време Добриндт отбеляза, че засега това е по-скоро „абстрактна“ заплаха. „Въпреки това, това е нещо, което сме принудени да приемем сериозно, тъй като много бързо може да стане опасно“, добави той.

Министърът обяви увеличение на броя на неидентифицираните дронове, забелязани в небето над Германия, и обяви, че възнамерява да представи план за борба с подозрителните дронове тази есен.

На 26 септември властите в провинция Шлезвиг-Холщайн обявиха, че в региона са забелязани няколко дрона.

По-рано вестник Bild, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че германското правителство разработва секретен план за борба с неидентифицирани дронове. Централният елемент ще бъде предоставянето на Бундесвера на правомощия да сваля дронове в случай на опасност за човешкия живот или заплаха за критична инфраструктура.