Голям митинг в Сърбия срещу блокадите: Над 150 000 души излязоха по улиците

Снощи в Сърбия се проведоха масови митинги под надслов „Гражданите против блокадите“ в 167 населени места, сред които Белград, Нови Сад и Ниш, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Според данни на Министерството на вътрешните работи на Сърбия в събитията са участвали общо около 157 000 души. Сред тях бяха сръбският президент Александър Вучич, премиерът Джуро Мацут, външният министър Марко Джурич и министърът на образованието Деян Вук Станкович.

Вълна от почти ежедневни протести, ръководени от студенти, обхвана страната след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват корупционни практики, довели до некачествен ремонт, и настояват виновните да бъдат наказани, както и да се проведат предсрочни парламентарни избори. По време на протестите са регистрирани сблъсъци между демонстранти и полиция и задържания.

Митингите снощи бяха организирани от организацията „Център за обществена стабилност“ и са продължение на контрапротести, започнали преди около пет седмици. Паралелно с тях бяха проведени още 22 митинга на различни места в страната с около 4 000 участници. За тези събития не е съобщено предварително и не са регистрирани сблъсъци или нарушения на реда.

Президентът Вучич заяви пред местни медии, че „няма никакво съмнение, че народът е жертва на блокадите“ на факултети в Сърбия. Той присъства на митинга в Обреновац и подчерта, че страната е преодоляла „най-тежките времена“.

В Белград гражданите се събраха пред сградата на РТС с искания към медията, включително освобождаване от „революционни бандити“, смяна на ръководството и поемане на отговорност от всички, участващи в блокадите и нарушаването на нормалната работа на националната телевизия. Протестиращите дадоха срок от 30 дни за изпълнение на исканията си и заплашиха да продължат протестите до пълното сменяне на ръководството на РТС.

„Не е сръбско да се мълчи и народът няма повече да мълчи“, заявиха събралите се граждани.