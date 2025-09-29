Новини
Свят »
Сърбия »
Голям митинг в Сърбия срещу блокадите: Над 150 000 души излязоха по улиците

Голям митинг в Сърбия срещу блокадите: Над 150 000 души излязоха по улиците

29 Септември, 2025 11:54 1 150 16

  • сърбия-
  • митинг-
  • блокади

Протести в 167 населени места, включително Белград, Нови Сад и Ниш, продължават след трагедията на гарата в Нови Сад и водят до нови политически искания.

Голям митинг в Сърбия срещу блокадите: Над 150 000 души излязоха по улиците - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Снощи в Сърбия се проведоха масови митинги под надслов „Гражданите против блокадите“ в 167 населени места, сред които Белград, Нови Сад и Ниш, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.

Според данни на Министерството на вътрешните работи на Сърбия в събитията са участвали общо около 157 000 души. Сред тях бяха сръбският президент Александър Вучич, премиерът Джуро Мацут, външният министър Марко Джурич и министърът на образованието Деян Вук Станкович.

Вълна от почти ежедневни протести, ръководени от студенти, обхвана страната след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват корупционни практики, довели до некачествен ремонт, и настояват виновните да бъдат наказани, както и да се проведат предсрочни парламентарни избори. По време на протестите са регистрирани сблъсъци между демонстранти и полиция и задържания.

Митингите снощи бяха организирани от организацията „Център за обществена стабилност“ и са продължение на контрапротести, започнали преди около пет седмици. Паралелно с тях бяха проведени още 22 митинга на различни места в страната с около 4 000 участници. За тези събития не е съобщено предварително и не са регистрирани сблъсъци или нарушения на реда.

Президентът Вучич заяви пред местни медии, че „няма никакво съмнение, че народът е жертва на блокадите“ на факултети в Сърбия. Той присъства на митинга в Обреновац и подчерта, че страната е преодоляла „най-тежките времена“.

В Белград гражданите се събраха пред сградата на РТС с искания към медията, включително освобождаване от „революционни бандити“, смяна на ръководството и поемане на отговорност от всички, участващи в блокадите и нарушаването на нормалната работа на националната телевизия. Протестиращите дадоха срок от 30 дни за изпълнение на исканията си и заплашиха да продължат протестите до пълното сменяне на ръководството на РТС.

„Не е сръбско да се мълчи и народът няма повече да мълчи“, заявиха събралите се граждани.


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 14 Отговор
    БНТ трябва да разкара тоя оранжев цвят на емблемата и върне стария красний.

    Коментиран от #4

    11:57 29.09.2025

  • 2 стоян георгиев

    15 12 Отговор
    Сорос е на 95 и въпреки това е платил лично на всеки протестиращ в сърбия.там колко е хубаво...няма как някой да е недоволен.евтин кашкавал лепа брена ти пее джокович ти играе....нашите копейки до един ще идат там и ше станат сърби.само дето си имат работа ама като падне киев ще са по свободни...хаха

    11:59 29.09.2025

  • 3 Падне ли Вучич

    9 5 Отговор
    Почва войната на отанците с Русия.
    Затова милитаризират Черно море,
    което не е тяхно, а на славянските народи!
    Древна Троя станала жертва на
    нашествениците от средния изток
    османлиите и прочие.
    Срам за разума и хуманизма на човечеството са войните

    12:00 29.09.2025

  • 4 Любопитен

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Това какво общо има по темата? Или пишеш просто за да пишеш?

    Коментиран от #6

    12:09 29.09.2025

  • 5 Последния Софиянец

    10 10 Отговор
    На хората им писна от шепата платени Соросоиди.

    Коментиран от #14

    12:10 29.09.2025

  • 6 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Това е само съвет към БНТ, ако не искат и те да са в позицията на РТС. Ти не четеш ли статиите, или просто така си пишеш невменяемо?

    Коментиран от #7

    12:11 29.09.2025

  • 7 Любопитен

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    И защо мислиш че някой се нуждае от твоя съвет? Аз да ти дам един съвет, отивай да воюваш, вместо да седиш и да ръсиш мозък на чужда трапеза.

    Коментиран от #8

    12:13 29.09.2025

  • 8 честен ционист

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Любопитен":

    Аз съм на страната на победителите по право. То е отвоювано отдавна.

    Коментиран от #9

    12:18 29.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Възраждане

    6 6 Отговор
    Пълна подкрепа за Вучич. Истински държавник и патриот. Лидер на независим и горд народ. Не на продажници. Затова и ние на протест срещу еврото и за излизане от НАТО и ЕС

    Коментиран от #16

    12:24 29.09.2025

  • 11 стоян георгиев

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Любопитен":

    Ти нали знаеш.че.тоя е евреин колкото ти космонавт.

    Коментиран от #12

    12:24 29.09.2025

  • 12 Не е евреин

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Този е Гейеврей.

    12:26 29.09.2025

  • 13 ДЕКО

    4 1 Отговор
    ЗАЩО НИКОИ НЕ КОМЕНТИРА ЗА ПРОТЕСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДРЕМЕ МИ ЗА СЪРБИЯ

    12:33 29.09.2025

  • 14 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Шепа платени? Стотици хиляди? Май си говорите по инерция, съгласно опорките на пacoля.

    12:49 29.09.2025

  • 15 Това са

    1 0 Отговор
    сръбските русофили!

    Те са повече от нашите!

    12:52 29.09.2025

  • 16 България и българите мразят русия

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Възраждане":

    Русоробските продажници имате още 90 дни да пишете "не на еврото".После какво ще правите майце продажници ?

    12:55 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания