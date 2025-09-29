Голям митинг в Сърбия срещу блокадите: Над 150 000 души излязоха по улиците

Снощи в Сърбия се проведоха масови митинги под надслов „Гражданите против блокадите“ в 167 населени места, сред които Белград, Нови Сад и Ниш, съобщи сръбската национална телевизия РТС, предава БТА.
Според данни на Министерството на вътрешните работи на Сърбия в събитията са участвали общо около 157 000 души. Сред тях бяха сръбският президент Александър Вучич, премиерът Джуро Мацут, външният министър Марко Джурич и министърът на образованието Деян Вук Станкович.
Вълна от почти ежедневни протести, ръководени от студенти, обхвана страната след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестиращите обвиняват корупционни практики, довели до некачествен ремонт, и настояват виновните да бъдат наказани, както и да се проведат предсрочни парламентарни избори. По време на протестите са регистрирани сблъсъци между демонстранти и полиция и задържания.
Митингите снощи бяха организирани от организацията „Център за обществена стабилност“ и са продължение на контрапротести, започнали преди около пет седмици. Паралелно с тях бяха проведени още 22 митинга на различни места в страната с около 4 000 участници. За тези събития не е съобщено предварително и не са регистрирани сблъсъци или нарушения на реда.
Президентът Вучич заяви пред местни медии, че „няма никакво съмнение, че народът е жертва на блокадите“ на факултети в Сърбия. Той присъства на митинга в Обреновац и подчерта, че страната е преодоляла „най-тежките времена“.
В Белград гражданите се събраха пред сградата на РТС с искания към медията, включително освобождаване от „революционни бандити“, смяна на ръководството и поемане на отговорност от всички, участващи в блокадите и нарушаването на нормалната работа на националната телевизия. Протестиращите дадоха срок от 30 дни за изпълнение на исканията си и заплашиха да продължат протестите до пълното сменяне на ръководството на РТС.
„Не е сръбско да се мълчи и народът няма повече да мълчи“, заявиха събралите се граждани.
1 честен ционист
Коментиран от #4
11:57 29.09.2025
2 стоян георгиев
11:59 29.09.2025
3 Падне ли Вучич
Затова милитаризират Черно море,
което не е тяхно, а на славянските народи!
Древна Троя станала жертва на
нашествениците от средния изток
османлиите и прочие.
Срам за разума и хуманизма на човечеството са войните
12:00 29.09.2025
4 Любопитен
До коментар #1 от "честен ционист":Това какво общо има по темата? Или пишеш просто за да пишеш?
Коментиран от #6
12:09 29.09.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #14
12:10 29.09.2025
6 честен ционист
До коментар #4 от "Любопитен":Това е само съвет към БНТ, ако не искат и те да са в позицията на РТС. Ти не четеш ли статиите, или просто така си пишеш невменяемо?
Коментиран от #7
12:11 29.09.2025
7 Любопитен
До коментар #6 от "честен ционист":И защо мислиш че някой се нуждае от твоя съвет? Аз да ти дам един съвет, отивай да воюваш, вместо да седиш и да ръсиш мозък на чужда трапеза.
Коментиран от #8
12:13 29.09.2025
8 честен ционист
До коментар #7 от "Любопитен":Аз съм на страната на победителите по право. То е отвоювано отдавна.
Коментиран от #9
12:18 29.09.2025
10 Възраждане
Коментиран от #16
12:24 29.09.2025
11 стоян георгиев
До коментар #9 от "Любопитен":Ти нали знаеш.че.тоя е евреин колкото ти космонавт.
Коментиран от #12
12:24 29.09.2025
12 Не е евреин
До коментар #11 от "стоян георгиев":Този е Гейеврей.
12:26 29.09.2025
13 ДЕКО
12:33 29.09.2025
14 Хм...
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Шепа платени? Стотици хиляди? Май си говорите по инерция, съгласно опорките на пacoля.
12:49 29.09.2025
15 Това са
Те са повече от нашите!
12:52 29.09.2025
16 България и българите мразят русия
До коментар #10 от "Възраждане":Русоробските продажници имате още 90 дни да пишете "не на еврото".После какво ще правите майце продажници ?
12:55 29.09.2025