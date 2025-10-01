Новини
Свят »
Полша »
Полша няма да се съобрази с искането на Зеленски за затваряне на Балтийско море заради "сенчестия флот" на Русия

1 Октомври, 2025 05:18, обновена 1 Октомври, 2025 05:26 713 9

Ситуацията там е притеснителна, но подобно решение би имало социални и икономически последици, заяви президентът Навроцки

Полша няма да се съобрази с искането на Зеленски за затваряне на Балтийско море заради "сенчестия флот" на Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша няма намерение да се съобразява с исканията на Володимир Зеленски или да повдига въпроса за затваряне на Балтийско море заради т. нар. „сенчест флот“ на Москва, заяви полският президент Карол Навроцки в интервю за Zet Radio.

„Подобни решения не се вземат въз основа на думите на Зеленски, защото ще има конкретни социални и икономически последици. Нашата сигурност обаче е на първо място. Случващото се в Балтийско море със сигурност е причина за безпокойство“, каза той.

Според политика, са необходими консултации с военните, преди да се обмисли идеята за затваряне на Балтийско море.

„Следя ситуацията в Балтийско море заедно с президентите на балтийските държави, както и с Бюрото за национална сигурност“, заключи Навроцки.

В средата на септември полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Германия или НАТО биха могли да създадат специална морска зона в Северно море, за да контролират преминаването на по-стари плавателни съдове в Балтийско море.

През юни руският президент Владимир Путин заяви на пленарната сесия на SPIEF, че опитите за атака срещу така наречения „сенчест флот“ ще повлияят на световните цени на въглеводородите.

През май постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя нарече действията на страните от ЕС за насилствено спиране на граждански плавателни съдове, предприети под претекст за борба със „сенчестия флот“, грубо нарушение на свободата на корабоплаване.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де,

    14 1 Отговор
    целият свят трябва да мисли само за Украйна и да изпълнява щенията на Зеленски.

    05:33 01.10.2025

  • 2 наближава момента

    9 1 Отговор
    фашиста да загуби излаз на черното море

    05:39 01.10.2025

  • 3 Гошо

    6 3 Отговор
    Тия поляци явно не са никакви демократи и евроатлантици а скрити путинисти Вместо да блокират морето и да се сбият с Русия, те се оправдават с разни интереси

    05:40 01.10.2025

  • 4 Перо

    8 1 Отговор
    Тъпи провокации на ционисткия режим в Киев с цел да интернационализират конфликта и представят безпилотните апарати руски! Ако са руски за какво им е на руснаците да пускат много и еднопосочно дронове, без въоръжение и цели, които да падат поголовно на полска територия! Това е повторение на действията на полка Бранденбург, през ВСВ за намиране на причина за война! Бандеровците друга тъпотия не могат да измислят, да си играят с огъня!

    05:45 01.10.2025

  • 5 Полша

    3 0 Отговор
    не било,а Румен Навроцки !

    05:47 01.10.2025

  • 6 Перо

    8 1 Отговор
    Ционисткият шут е луд и прави искания, когато е под наркоза!

    05:47 01.10.2025

  • 7 Артилерист

    2 0 Отговор
    Вече не съм съвсем сигурен, но ми се струва, че Русия обяви, че ако се наложи руски военни кораби ще ескортират свои граждански плавателни съдове...

    06:13 01.10.2025

  • 8 В В.П.

    1 0 Отговор
    Никой не може да затвори Балтийско море .Само лобут за тия циганя окропите..

    06:14 01.10.2025

  • 9 Иван

    0 0 Отговор
    Пълна блокада на сатанинския нацистки Израел!

    06:19 01.10.2025

