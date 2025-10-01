Полша няма да се съобрази с искането на Зеленски за затваряне на Балтийско море заради "сенчестия флот" на Русия

Полша няма намерение да се съобразява с исканията на Володимир Зеленски или да повдига въпроса за затваряне на Балтийско море заради т. нар. „сенчест флот“ на Москва, заяви полският президент Карол Навроцки в интервю за Zet Radio.

„Подобни решения не се вземат въз основа на думите на Зеленски, защото ще има конкретни социални и икономически последици. Нашата сигурност обаче е на първо място. Случващото се в Балтийско море със сигурност е причина за безпокойство“, каза той.

Според политика, са необходими консултации с военните, преди да се обмисли идеята за затваряне на Балтийско море.

„Следя ситуацията в Балтийско море заедно с президентите на балтийските държави, както и с Бюрото за национална сигурност“, заключи Навроцки.

В средата на септември полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че Германия или НАТО биха могли да създадат специална морска зона в Северно море, за да контролират преминаването на по-стари плавателни съдове в Балтийско море.

През юни руският президент Владимир Путин заяви на пленарната сесия на SPIEF, че опитите за атака срещу така наречения „сенчест флот“ ще повлияят на световните цени на въглеводородите.

През май постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя нарече действията на страните от ЕС за насилствено спиране на граждански плавателни съдове, предприети под претекст за борба със „сенчестия флот“, грубо нарушение на свободата на корабоплаване.