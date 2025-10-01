Новини
Свят »
Германия »
Арестувани в Германия: Подозрителни лица, свързани с доставка на оръжия за "Хамас"

1 Октомври, 2025 20:12 436 7

Трима души са задържани за притежание на оръжие и боеприпаси, предназначени за атаки срещу израелски и еврейски институции в Германия.

Арестувани в Германия: Подозрителни лица, свързани с доставка на оръжия за "Хамас" - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германските власти арестуваха трима заподозрени, за които прокуратурата смята, че действат като чуждестранни агенти на палестинската въоръжена групировка "Хамас" и подготвят сериозен акт на насилие в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването установява, че от лятото тримата са набавяли огнестрелни оръжия и боеприпаси, предназначени за извършване на нападения срещу израелски и еврейски обекти в Германия. Сред иззетите предмети са автомат АК-47, няколко пистолета и голямо количество боеприпаси, съобщиха от федералната прокуратура.

Арестуваните са идентифицирани като Абед Ал. Г. - германски гражданин, Ваел Ф. М. - роден в Ливан, и Ахмад И. - германски гражданин, като имената им са съобщени според германските закони за защита на личните данни. Задържането е извършено в Берлин.

Според източници на списание "Шпигел", следователи от отдела за борба с тероризма са следили мъжете и са документирали тяхна среща по-рано същия ден в Берлин за предаване на оръжие, преди оперативните сили да се намесят.

Това дело напомня на прецедент от февруари, когато четирима членове на "Хамас" бяха изправени пред съд в Берлин, обвинени в заговор за терористични атаки срещу еврейски институции в Европа. Прокуратурата определи тогава случая като първото съдебно дело срещу активисти на въоръжена групировка в Германия.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    5 1 Отговор
    Немският терористичен режим докога ще нарушава правата на хората?

    20:13 01.10.2025

  • 2 Свобода за дисидентите

    5 1 Отговор
    Това не са терористи, а демократи и дисиденти борци срещу фашизма и кървавия режим в Берлин

    20:15 01.10.2025

  • 3 ФАКТ

    1 3 Отговор
    Пуслер, ако имаше гащи, щеше да натъпче опозицията в Германия с оръжия и да бутне режима с руски Майдан на Александерплац в Берлин

    Коментиран от #5

    20:16 01.10.2025

  • 4 РАЗРЕШЕНО Е

    3 1 Отговор
    Продажба на оръжие единствено на евреите.

    20:19 01.10.2025

  • 5 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    Не мога ве, многоходов съм АХАХАХ🤣🤣🤣

    Всички в Русия сме многоходови.

    20:20 01.10.2025

  • 6 Даката

    1 0 Отговор
    В затвора и задълго... би било добре всичката ислямска сган да бъде екстрадирана от където е дошла. Това са изключително гадни ислямски същества-палестинци, терористи от "Хамаз", които ти палят къщата, за да ги подкрепяш... е как да те подкрепям, ислямски терорист скапан... я марш в дупката от която си изпълзял.... Не мога да ги дишам.

    20:33 01.10.2025

  • 7 Че от кога тероризма в ЕС

    0 1 Отговор
    Стана незаконен?

    20:34 01.10.2025

Новини по държави:
