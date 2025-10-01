Арестувани в Германия: Подозрителни лица, свързани с доставка на оръжия за "Хамас"

Германските власти арестуваха трима заподозрени, за които прокуратурата смята, че действат като чуждестранни агенти на палестинската въоръжена групировка "Хамас" и подготвят сериозен акт на насилие в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Разследването установява, че от лятото тримата са набавяли огнестрелни оръжия и боеприпаси, предназначени за извършване на нападения срещу израелски и еврейски обекти в Германия. Сред иззетите предмети са автомат АК-47, няколко пистолета и голямо количество боеприпаси, съобщиха от федералната прокуратура.
Арестуваните са идентифицирани като Абед Ал. Г. - германски гражданин, Ваел Ф. М. - роден в Ливан, и Ахмад И. - германски гражданин, като имената им са съобщени според германските закони за защита на личните данни. Задържането е извършено в Берлин.
Според източници на списание "Шпигел", следователи от отдела за борба с тероризма са следили мъжете и са документирали тяхна среща по-рано същия ден в Берлин за предаване на оръжие, преди оперативните сили да се намесят.
Това дело напомня на прецедент от февруари, когато четирима членове на "Хамас" бяха изправени пред съд в Берлин, обвинени в заговор за терористични атаки срещу еврейски институции в Европа. Прокуратурата определи тогава случая като първото съдебно дело срещу активисти на въоръжена групировка в Германия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
20:13 01.10.2025
2 Свобода за дисидентите
20:15 01.10.2025
3 ФАКТ
Коментиран от #5
20:16 01.10.2025
4 РАЗРЕШЕНО Е
20:19 01.10.2025
5 Путин
До коментар #3 от "ФАКТ":Не мога ве, многоходов съм АХАХАХ🤣🤣🤣
Всички в Русия сме многоходови.
20:20 01.10.2025
6 Даката
20:33 01.10.2025
7 Че от кога тероризма в ЕС
20:34 01.10.2025