Арестувани в Германия: Подозрителни лица, свързани с доставка на оръжия за "Хамас"

Германските власти арестуваха трима заподозрени, за които прокуратурата смята, че действат като чуждестранни агенти на палестинската въоръжена групировка "Хамас" и подготвят сериозен акт на насилие в страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разследването установява, че от лятото тримата са набавяли огнестрелни оръжия и боеприпаси, предназначени за извършване на нападения срещу израелски и еврейски обекти в Германия. Сред иззетите предмети са автомат АК-47, няколко пистолета и голямо количество боеприпаси, съобщиха от федералната прокуратура.

Арестуваните са идентифицирани като Абед Ал. Г. - германски гражданин, Ваел Ф. М. - роден в Ливан, и Ахмад И. - германски гражданин, като имената им са съобщени според германските закони за защита на личните данни. Задържането е извършено в Берлин.

Според източници на списание "Шпигел", следователи от отдела за борба с тероризма са следили мъжете и са документирали тяхна среща по-рано същия ден в Берлин за предаване на оръжие, преди оперативните сили да се намесят.

Това дело напомня на прецедент от февруари, когато четирима членове на "Хамас" бяха изправени пред съд в Берлин, обвинени в заговор за терористични атаки срещу еврейски институции в Европа. Прокуратурата определи тогава случая като първото съдебно дело срещу активисти на въоръжена групировка в Германия.