На Острова уволниха полицаи, призовавали за разстрел на имигранти

Във Великобритания действащи служители на лондонската полиция са призовавали за разстрел на имигранти, наслаждавали са се на употребата на сила и са отхвърляли твърдения за изнасилване в кадри, заснети от репортер под прикритие на предаването „Панорама“ на Би Би Си, предаде БНР.



Доказателствата за женомразство и расизъм показват провал по отношение на обещанието на столичната полиция да се справи с това, което нарича „токсично поведение“ след убийството на Сара Еверард от действащ полицай.



Тайните кадри на „Панорама“ показват как служителите правят сексуални коментари за колеги и споделят расистки възгледи за имигранти и мюсюлмани.



След като Би Би Си изпрати подробен списък с обвиненията до столичната полиция, тя отстрани осем служители и един член на персонала.



Отсранени са също още двама служители от задълженията им на първа линия.



Комисар сър Марк Роули заяви, че поведението, описано от „Панорама“, е „позорно, напълно неприемливо и противоречи на ценностите и стандартите“ на полицията.



Репортерът на Би Би Си под прикритие Рори Биб е прекарал седем месеца до януари тази година като назначен служител по задържане в ареста на полицейския участък “Чаринг Крос” в центъра на Лондон. Това е цивилна роля, която включва тясно сътрудничество със сержанти иредови полицаи, но не и участие в арести.



В заснетите кадри от репортера се споменават имената на няколко полицаи, включително такива с дълга служба от близо 20 години.

