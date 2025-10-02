Новини
Свят »
Великобритания »
На Острова уволниха полицаи, призовавали за разстрел на имигранти

2 Октомври, 2025 05:01, обновена 2 Октомври, 2025 05:05 756 2

  • имигранти-
  • насилие-
  • разследване-
  • полицаи

Те се наслаждавали на употребата на сила и са отхвърляли твърдения за изнасилване в кадри, заснети от репортер под прикритие

На Острова уволниха полицаи, призовавали за разстрел на имигранти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Във Великобритания действащи служители на лондонската полиция са призовавали за разстрел на имигранти, наслаждавали са се на употребата на сила и са отхвърляли твърдения за изнасилване в кадри, заснети от репортер под прикритие на предаването „Панорама“ на Би Би Си, предаде БНР.

Доказателствата за женомразство и расизъм показват провал по отношение на обещанието на столичната полиция да се справи с това, което нарича „токсично поведение“ след убийството на Сара Еверард от действащ полицай.

Тайните кадри на „Панорама“ показват как служителите правят сексуални коментари за колеги и споделят расистки възгледи за имигранти и мюсюлмани.

След като Би Би Си изпрати подробен списък с обвиненията до столичната полиция, тя отстрани осем служители и един член на персонала.

Отсранени са също още двама служители от задълженията им на първа линия.

Комисар сър Марк Роули заяви, че поведението, описано от „Панорама“, е „позорно, напълно неприемливо и противоречи на ценностите и стандартите“ на полицията.

Репортерът на Би Би Си под прикритие Рори Биб е прекарал седем месеца до януари тази година като назначен служител по задържане в ареста на полицейския участък “Чаринг Крос” в центъра на Лондон. Това е цивилна роля, която включва тясно сътрудничество със сержанти иредови полицаи, но не и участие в арести.

В заснетите кадри от репортера се споменават имената на няколко полицаи, включително такива с дълга служба от близо 20 години.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Васко

    2 1 Отговор
    Наследниците на робовладелците.

    05:28 02.10.2025

  • 2 Тенис

    3 1 Отговор
    Еееее, един нормален да има и те го махнаха!

    06:41 02.10.2025

