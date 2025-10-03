Масирана руска атака порази украинска енергийна инфраструктура

Украински енергийни съоръжения в няколко области бяха поразени през нощта при мащабна атака, извършена от руските въоръжени сили, съобщи Украинското министерство на енергетиката, цитирано от Укринформ, предава БТА.

„Тази нощ врагът порази енергийни обекти в различни региони с ракети и дронове, включително инфраструктура за транспортиране на газ“, се посочва в официалното изявление.

На място спасителни екипи и специалисти в енергийния сектор работят за отстраняване на щетите и възстановяване на функционирането на засегнатите обекти.

По-рано беше съобщено, че руските сили са нанесли удар срещу Полтавска област с дронове и ракети, при което е пострадала важна енергийна инфраструктура. Според данни на ВВС, общият брой на използваните средства при атаката е близо 400 дрона и 35 ракети от различен тип. От тях 18 ракети и 78 дрона са поразили цели на 15 места, докато други паднали на още 6 различни локации, съобщи ДПА.

В отговор на заплахата от прекъсване на вътрешните доставки Украйна увеличава вноса на газ. Правителството възнамерява да натрупа запаси от 13,2 милиарда кубически метра природен газ в газохранилищата си до средата на октомври, като около 4,6 милиарда кубически метра ще бъдат внесени.