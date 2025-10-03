Новини
Свят »
Русия »
Масирана руска атака порази украинска енергийна инфраструктура

Масирана руска атака порази украинска енергийна инфраструктура

3 Октомври, 2025 12:26 1 650 67

  • масирана атака-
  • енергийна инфраструктура-
  • руска атака

Дронове и ракети удрят няколко области, докато Киев засилва газовите си запаси

Масирана руска атака порази украинска енергийна инфраструктура - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украински енергийни съоръжения в няколко области бяха поразени през нощта при мащабна атака, извършена от руските въоръжени сили, съобщи Украинското министерство на енергетиката, цитирано от Укринформ, предава БТА.

„Тази нощ врагът порази енергийни обекти в различни региони с ракети и дронове, включително инфраструктура за транспортиране на газ“, се посочва в официалното изявление.

На място спасителни екипи и специалисти в енергийния сектор работят за отстраняване на щетите и възстановяване на функционирането на засегнатите обекти.

По-рано беше съобщено, че руските сили са нанесли удар срещу Полтавска област с дронове и ракети, при което е пострадала важна енергийна инфраструктура. Според данни на ВВС, общият брой на използваните средства при атаката е близо 400 дрона и 35 ракети от различен тип. От тях 18 ракети и 78 дрона са поразили цели на 15 места, докато други паднали на още 6 различни локации, съобщи ДПА.

В отговор на заплахата от прекъсване на вътрешните доставки Украйна увеличава вноса на газ. Правителството възнамерява да натрупа запаси от 13,2 милиарда кубически метра природен газ в газохранилищата си до средата на октомври, като около 4,6 милиарда кубически метра ще бъдат внесени.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язък

    48 4 Отговор
    Тъкмо бяха пуснали тока тук там.

    12:28 03.10.2025

  • 2 бай Бай

    39 2 Отговор
    Извънземните нападат!
    Нали все за зелени човечета ни тръбят от над 10 години западния умнокрасивитет, хахаха.

    12:28 03.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    63 4 Отговор
    Цялата им инфраструктура е построена и подарена от СССР, украинците не са направили и колиба за куче. Щом искат в ес и натю ще започнат на чисто.

    Коментиран от #17, #66

    12:28 03.10.2025

  • 4 Байчо

    45 1 Отговор
    Басма ще им цепят.

    12:30 03.10.2025

  • 5 404

    43 2 Отговор
    Ох баня ох кеФ.Удариха бандерския кен.Ф

    12:32 03.10.2025

  • 6 Наблюдател

    36 4 Отговор
    А половината дронове,загубили ориентация летят към Дания и Белгия !

    12:33 03.10.2025

  • 7 Браво на Путин

    38 3 Отговор
    Ток няма, газ няма.....
    а зима иде 😁

    12:33 03.10.2025

  • 8 Анонимен

    32 2 Отговор
    Зимата чука на прага ни .Това е пътят,истината и животът.Свещите са единственото спасение за светлина и отопление.Заедно всички ние ще видим неща ,които досега не са виждали.

    Коментиран от #41

    12:34 03.10.2025

  • 9 име

    36 3 Отговор
    Вчера руснаците са спляли буквално тока на бандеристан. За наказание че бандерите спират тока към Запорожката АЕЦ и правят проблем на руснаците с охлаждането на реакторите, руснаците унищожиха няква станция в Чернигоров, която осигурява тока за Чернобил. Така на киевската хунта почва да им става топло под дупетата от опасността да гръмне Чернобил.

    12:35 03.10.2025

  • 10 И Киев е Руски

    34 2 Отговор
    Яко ще се мре .Покрайна Ке замръзне.АзоФци череши нема да ядят

    12:36 03.10.2025

  • 11 мошЕто

    36 2 Отговор
    Само така ! Да ги видим укрите какъв ще го яд..ат зимата ...

    12:36 03.10.2025

  • 12 болгарин..

    34 2 Отговор
    A бе сутринта бгбандерците се похвалиха че зеленио мухал е пуснал тоците на кiевската хунта..а аз им казах че ще имат ток само за два часа хи хи

    12:36 03.10.2025

  • 13 Сигурно им

    33 2 Отговор
    Е кофти на руснаците,че тая инфраструктура те са я изградили и оставили на укрите, ама като си го просиш, намираш го!!!

    12:36 03.10.2025

  • 14 хихи

    31 2 Отговор
    Ще внасят демократичен газ

    12:37 03.10.2025

  • 15 И Киев е Руски

    37 1 Отговор
    Споко урсулита е измислила ваксина протиФ замръзване

    12:37 03.10.2025

  • 16 БРАВО

    29 1 Отговор
    Тоя зеления тръгнал да влиза в ЕССР! Той ток няма, ама се напъва да влизат! Айде първо да си пуснете тока за поне една година без прекъсвания, пък после ще говорим.

    12:37 03.10.2025

  • 17 Сделка или не

    30 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Ще започнат начисто в Антарктида, когато се разтопи леда. Засега са на минус 20млн. население и над 100млрд. дългове.

    12:38 03.10.2025

  • 18 Поразени енергийни структури

    3 18 Отговор
    след 3 години.
    ТЕЦ-вете в Багдад ги разрушиха в първите 30 минути на войната.

    Коментиран от #20

    12:38 03.10.2025

  • 19 Много курорти

    26 1 Отговор
    Из южната част на Европа
    включително и по нашТо черноморие
    са наводнени !
    Явно след като ние не можем, природата е решила да поизчисти малко, че хОхоляките това лято пак бяха ги заляли /курортите/ да тъгуват по уКраИна 😁

    12:38 03.10.2025

  • 20 Урсуланчо

    25 1 Отговор

    До коментар #18 от "Поразени енергийни структури":

    Че кой ги е казал, че в уКраИна
    се води война ⁉️
    Путин каза СВО по денацификация и демилитаризация.

    Коментиран от #24

    12:40 03.10.2025

  • 21 ВАРВАРИ СПИРКА НЯМАТ

    2 26 Отговор
    4,5 ГОДИНИ

    Коментиран от #25, #30

    12:42 03.10.2025

  • 22 АДЕ БЕ

    23 0 Отговор
    КО СТАНА С РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ
    А ЗА ГАЗОХРАНИЛИЩАТА Е СУПЕР
    ША ГИ ПАЗЯТ С ЛОВНИ ПУШКИ
    СУПЕР ЦЕЛ ЗА ОРЕШНИК АМА НЯМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ
    ОРЕШНИКА НЕ СЪЩЕСТВУВА НАЛИ ТЪЙ

    12:42 03.10.2025

  • 23 Бен Вафлек

    1 22 Отговор
    4 години мъки. Втората армия май ас, а просия е 28 пъти по голяма от Украйна.

    Коментиран от #31

    12:43 03.10.2025

  • 24 На Путин

    1 19 Отговор

    До коментар #20 от "Урсуланчо":

    някой му е втъкнал в устата тези сложни думи. Той толкова акъл нема.

    Коментиран от #34, #47

    12:43 03.10.2025

  • 25 АУУУУУУ

    21 1 Отговор

    До коментар #21 от "ВАРВАРИ СПИРКА НЯМАТ":

    ВАРВАРИ
    АУУУУУУУУ
    ЛОШИ
    АУУУУУУ ПОМОЩ
    АБЕ ВИЕ ЯДОХТЕ ЛИ КИФТЕТА

    12:44 03.10.2025

  • 26 табсо..

    21 1 Отговор
    Давай вова,масква само за пет дни е напредна с над 150 км.в днiпро област,а тоо ме изтърка като му казах че там е само равнище до големата бара и зеленио мухал скоро ще посреща кремля на нея с цвекьие и аплодисменти..

    12:44 03.10.2025

  • 27 Ха ха ха ха.

    26 1 Отговор
    БРИТАНЦИТЕ ИМ КАЗАХА ДО ПОСЛЕДНИЯ УРКА. И ТЕ СЛУШКАТ ПОДЛОГИТЕ.

    12:45 03.10.2025

  • 28 Малката Мута

    23 1 Отговор
    Удрии, нихната мама фашистка.

    12:45 03.10.2025

  • 29 Неадекватното премиерче, хотелиера

    22 1 Отговор
    дЖилезку трябва да бъде моментално арестувано . Моля прокуратурата да си свърши работата, този индивид няма имунитет. Той и нищожеството което в момента ни е външен министър ГЕЙргиев ! ....Те считали престъпниците "за които МНС издаде заповеди за арест" .......( "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват....Моля прокуратурата да си свърши работата !!! Неадекватното премиерче, хотелиера
    дЖилезку е в колизия с директивите на МНС на който сме член и категорично не може да управлява България ! Това трябва да стане ясно ...или оставка или арест

    Коментиран от #39

    12:46 03.10.2025

  • 30 И Киев е Руски

    20 1 Отговор

    До коментар #21 от "ВАРВАРИ СПИРКА НЯМАТ":

    Варварин е ОНЯ дето плаща издръжка на оная да те рани и да тежиж на земята

    12:46 03.10.2025

  • 31 ХОТЕЛИЕР

    16 0 Отговор

    До коментар #23 от "Бен Вафлек":

    АБЕ БЕН
    НАЛ ЩЕШЕ ДА СЕ ПРИБИРАШ В КИЕВ
    КО СТАААА
    АДЕ ЧЕ СЛЕД ТЕБЕ СТАЯТА Е ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ

    12:47 03.10.2025

  • 32 Колко неадекватен трябва да си верно

    23 0 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел...

    12:47 03.10.2025

  • 33 стоян

    2 18 Отговор
    Орките си отмъщават за поредния запален нефто преработвателен завод - скоро рузнаците ще останат без горива а после и електричество

    Коментиран от #38, #40, #52

    12:49 03.10.2025

  • 34 АМИ ЗА АКЪЛ НЕ ЗНАМ

    14 0 Отговор

    До коментар #24 от "На Путин":

    НЕ ГО ПОЗНАВАМ ЛИЧНО
    НО ГЛЕДАМ ЧЕ ИМА СОПА

    12:49 03.10.2025

  • 35 Механик

    22 0 Отговор
    Абе, аз само да ви подсетя, ама скоро не сте писали за :
    /тоталното безсилие на руската армия.
    /липсата на оръжие
    /заболяването на Путин
    /великите победи на ВСУ

    12:49 03.10.2025

  • 36 Ксаниба

    12 0 Отговор
    РЭБ-бомба Лъчезар - Якоууу!!!

    12:50 03.10.2025

  • 37 Абе пълен погром е в България

    22 0 Отговор
    Наводнения, потресаващи гледки от всякъде а вие ми пишете за "Украински енергийни съоръжения".... Сами преценете колко сте адекватни

    12:50 03.10.2025

  • 38 ТОЧНО ТАКА СТОЕНЧО

    13 0 Отговор

    До коментар #33 от "стоян":

    СЪВСЕМ СКОРО
    АБЕ НА ТЕБЕ КУПИХА ЛИ ТИ КОЛЕЛО

    12:51 03.10.2025

  • 39 Време е за истината хора

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "Неадекватното премиерче, хотелиера":

    ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    Коментиран от #44, #45, #50, #56

    12:53 03.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Прочетено в нета

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анонимен":

    Още няколко санкции срещу Русия и Европа ще изчезне.

    12:53 03.10.2025

  • 42 Неадекватното премиерче, хотелиера

    14 0 Отговор
    Оставка веднага да дава или арест! .... Подобна наглост, корупция и олигофрения България не трябва да търпи

    12:55 03.10.2025

  • 43 България е под вода хора

    14 0 Отговор
    Коли в морето пред Влас с пенсионери вътре плуват а тук ни пишат за "Украински енергийни съоръжения"

    Коментиран от #51

    12:58 03.10.2025

  • 44 име

    13 1 Отговор

    До коментар #39 от "Време е за истината хора":

    Я познай какво се случва! В румънската акватория има газ, в турската има газ, обаче два пъти в нашата не намират газ. Единия път ШЕЛ, другия път ОМВ. Западни фирми, а не някви руснаци, които по традиция искат да сложат енергийна примка на врата на гaнчo евроатлантика. Газта в нашия край на Черно море си я точат турците и румънците, а ние лапаме мухите. Умишлено.

    12:59 03.10.2025

  • 45 И Киев е Руски

    13 1 Отговор

    До коментар #39 от "Време е за истината хора":

    Споко и изтеклия наркос беше дал покрайнините на BlackRock .Императора ще ни спаси от евро кърлежите

    13:00 03.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Виж сега

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "На Путин":

    Нали не мислиш,че в Русия нямат достатъчно,така да се каже,огнева мощ ? Имат си цел,но няма точно на теб да я кажат.

    13:02 03.10.2025

  • 48 не може да бъде

    11 0 Отговор
    Не очаквах че новината за тази атака ще бъде отразена в нашите медии.Според руските източници руснаците са използвали около 300 дрона и 25 ракети.Въпросът е дали това количество ракети и дронове става всекидневие и има смисъл да се отразява една атака ако е с над 600 дрона и 50 ракети...и според мен май се върви в тази посока -това да стане всекидневие!?както се вижда украинците се опитват да се държат предизвикателно и бабаитски -атакуван е Сочи по време на присъствието на Путин на Валдайската среща!Атаката е без последствия - руската ПВО се е справила много добре даже безупречно!?защо има смисъл да разискваме какво се случва сега -считам че с това което правят сега украинците те извадиха руснаците от тяхната зона на търпение....сега вече може да очакваме много жестоки удари от руска страна,още повече че те са напрупали голям резерв от дронове ракети и управляеми бомби /снаряди винаги са имали достатъчно/ зимата е на прага и сега е моментът Украйна да бъде поставена на колене!?Да купуваме пуканки и др.и -на дивана,а!!??....А може би все пак нашите видни евроатлантици начело с г-н Борисов трябва да обмислят за всеки случай мероприятия как да посрещнем руснаците на Орлов мост!? И г-н Борисов да си приготви специална реч в която да каже колко много дядо му е обичал руснаците!?!

    Коментиран от #54

    13:02 03.10.2025

  • 49 Кривоверен алкаш

    4 8 Отговор
    Клоун,изпращак томахавките....Фюрера се звери...ще се нагнети напрежението...Когато С.Корея изпращаше войска и ракети беше добре,ама сега САЩ като мисклят да изпратят ракети...лошо...Вие удряте Украйна със подобни...Калибър...ама Украйна не може...закривай тази сбъркана държава..

    Коментиран от #55, #57, #65

    13:05 03.10.2025

  • 50 Когато милиарди подкуп си взел

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Време е за истината хора":

    "Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения" ще обявяваш естествено. Особенно когато компромати за углавни престъпления срещу теб имат..

    Коментиран от #58, #63

    13:06 03.10.2025

  • 51 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "България е под вода хора":

    Вчера по новините казаха,че се очакват големи наводнения .Къде са тръгнали пенсионерите?Всички си мислим,че сме застраховани и на нас няма да се случи.Обаче,темата за обсъждане в статията е друга.

    Коментиран от #60

    13:08 03.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Госあ

    8 1 Отговор
    Яко ! Много се радвам.

    13:09 03.10.2025

  • 54 име

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "не може да бъде":

    Щом вече с 300 дрона спират тока на цял бандеристан, значи натовското ПВО съвсем е сгънало. Преди ползваха по 600 и повече.

    13:11 03.10.2025

  • 55 Пелтеков

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Кривоверен алкаш":

    От превъзбуда ....чак и думите взе да заваляш ,старче .По спокойно го давай ,че Ония от горе ти брои вече дните ,без значение кво си мислиш или планираш .

    Коментиран от #61

    13:11 03.10.2025

  • 56 Убиха Алексей вероятно точно

    10 1 Отговор

    До коментар #39 от "Време е за истината хора":

    Щото беше посредник и почна да се пише в неговите сайтове за банковите сметки на Борисов в Ливан. И колко пъти Борисов е ходил там. После всичко в сайтовете му след убийството беше заличено. Но има архиви

    13:11 03.10.2025

  • 57 име

    10 1 Отговор

    До коментар #49 от "Кривоверен алкаш":

    Ми, да ударят ама не смеят. Същото като със самолетите. Всичкото евроатлантик се пени ЩЕ ЩЕ ЩЕ сваляме руски самолети, ама никой не смее да ги пипне.

    13:13 03.10.2025

  • 58 То за това сега и ДАНС и службите

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Когато милиарди подкуп си взел":

    Искат да овладеят

    13:16 03.10.2025

  • 59 стоян георгиев - π4ока

    4 1 Отговор
    Пуцааай куме пое6еемм маамтсу им фашши стичкаа .

    13:16 03.10.2025

  • 60 А много ли ти е важна

    8 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    "украинска енергийна инфраструктура" в момента? А? Не виждаш ли какво в България се случва?

    13:20 03.10.2025

  • 61 Кривоверен алкаш

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Пелтеков":

    Оня каза че ТИ ще ме изпревариш и аз МУ вярвам...

    Коментиран от #64

    13:24 03.10.2025

  • 62 Неадекватното премиерче, хотелиера

    3 1 Отговор
    Къде е в момента?

    13:27 03.10.2025

  • 63 А забравихме ли

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Когато милиарди подкуп си взел":

    За подкупа за терена на Кремиковци през оня от банята в Банкя? И той умря при автомобилна катастрофа..

    13:29 03.10.2025

  • 64 Пелтеков

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кривоверен алкаш":

    Оня не комуникира с Тюффф Уеецци като теееб,явно вече и звездите ти говорят ,старче .Пиши завещанието овреме за да няма после недарозамуния и подготви нов фризер ,нали знаеш ,че е семейна черта ...

    13:30 03.10.2025

  • 65 ЛЕЛЙЙЙЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Кривоверен алкаш":

    ТОА НАПРАЙ ИНСУЛТ
    ПОЧНА ДА ПЕЛТЕЧИ

    13:30 03.10.2025

  • 66 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Поддържам коментара ти..... Три пъти съм бил в Киев и там всичко е от съветско време, за промишленоста не ми се говори и за слепците е ясно..... Украйна по времето на Съветския съюз беше галеното дете, но за 33-34 години на "демокрация"успяха да печелят от наследството на Съветския съюз..... Ако не се вразумят и не подпишат с Русия ще загубят всичко, което е останало бе.. А ние глупаците разрушихме всичко....

    13:39 03.10.2025

  • 67 Орешник

    0 0 Отговор
    колко тряснаха ?

    13:41 03.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания