Новини
Свят »
България »
Архаична здравна система, цени като на Запад, ужасно обслужване: Британска двойка съсипа България пред "Дейли мейл"

Архаична здравна система, цени като на Запад, ужасно обслужване: Британска двойка съсипа България пред "Дейли мейл"

16 Октомври, 2025 05:37, обновена 16 Октомври, 2025 05:45 2 405 45

  • великобритания-
  • българия-
  • мигранти-
  • емигранти

Британски служители съдействат на Балканите срещу нелегалната миграция

Архаична здравна система, цени като на Запад, ужасно обслужване: Британска двойка съсипа България пред "Дейли мейл" - 1
Снимка: Фейсбук
БНР БНР

Британските емигранти Кристин и Ерик Томпсън се преместили в България през 2016 г. с мечта за по-спокоен живот, заобиколени от зашеметяваща природа и ниски разходи, но 9 години по-късно се жалват пред "Дейли мейл", че реалностите са по-други, като, според тях, Кристин едва не е била убита на два пъти от некомпетентни лекари в държавни болници.

След авантюрата на двойката, тяхната къща с четири спални за 242 000 паунда, конюшна и земя за конете им в подножието на Стара планина, е на пазара и те правят планове да напуснат България завинаги, пише "Дейли мейл". Англичаните отчитат, че в началото са получили това, от което са имали нужда – спокоен живот, ниски цени, приятен климат и приятелски настроени местни жители.

Те казват, че постепенно са установили, че с течение на времето цените за хранителни стоки не са по-ниски от Германия, Франция или Великобритания, а обслужването като цяло е ужасно. Кристин и Ерик говорят за голяма корупция, за това, че през деветте прекарани години в България много често са се провеждали парламентарни избори и всички формирани правителства са били коалиционни.

"Страната няма посока", казва Кристин.

Най-големият проблем обаче за двойката е архаичната здравна система на страната, която е причинила на Кристин здравословни проблеми за цял живот. Когато за първи път пристигат в България през 2016 г., Кристин приема лекарството Cordaron за нередовен сърдечен ритъм, като е имала строги инструкции да го спре след шест месеца, но по съвет на местни лекари тя продължила да го взема три години, което причинява увреждане на сърцето и щитовидната ѝ жлеза. Предписано впоследствие друго лекарство продължава да усложнява нещата.

"Тръгваме си, защото здравеопазването е далеч от стандартите в Западна Европа - два пъти вече почти ме убиха и се страхувам, че третия път ще го направят", казва Кристин пред "Дейли мейл".

Британски служители по гранична сигурност са били изпратени на Балканите за първи път, за да се справят с нелегалната имиграция, докато продължават преговорите за откриване на „центрове за връщане“ на мигранти в региона, обяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд, предаде БНР.

На среща в Лондон със свои колеги от Западните Балкани и други европейски държави, Шабана Махмуд каза, че такива служители са изпратени в Албания, Сърбия, Черна гора, Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина, за да спрат мигрантите да използват страните по пътя си към Обединеното кралство.

Тя заяви, че районът на Западните Балкани е „основен транзитен маршрут“ за нелегална миграция и е инструктирала британските правоохранителни органи да разгледат „всички налични опции“, за да спрат експлоатацията на региона от трафиканти на хора.

Британските гранични служители обучават местните си колеги как да използват дронове и биометрични технологии, включително снемане на пръстови отпечатъци и разпознаване на лица, за да проследяват движението на нелегални мигранти през страните.

Те също така споделят нови техники за идентифициране на измами с визи и паспорти.

Правителството води разговори за разполагане на служители на Граничните сили в Западните Балкани, заедно с колеги от Frontex, граничната агенция на ЕС, за съвместни операции за проследяване и арестуване на трафиканти на хора.


Регионът е един от основните маршрути за трафик на хора към Европа: близо 10 000 мигранти са влезли през Западните Балкани тази година. Много от тях преминават Ламанша с малки лодки.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    59 9 Отговор
    Прави са за здравната система.. тук е страшно, ако опреш до лекар

    05:51 16.10.2025

  • 2 Уса

    43 8 Отговор
    Цените са по-високи от тези в САЩ.До миналата година бяха с една идея по-ниски,но заговориха за приема на еврото и стана по-скъпо от САЩ.Бях си отворил банкова сметка в дск и каквото има ще си го върна обратно.Нямам намерение да храня мутри и урсули още по-малко ЕЦБ да ми е господар и да ми пипа парите...ай сктир

    05:53 16.10.2025

  • 3 Гошо

    44 13 Отговор
    Прав им път и успешно включване в английската здравна система там без Cordaron ще я лекуват ,с диета само и ще и мине

    05:56 16.10.2025

  • 4 бою циганина

    45 4 Отговор
    ликвидирах милиони българи, че някакви британци ше ми се опрът ?

    05:57 16.10.2025

  • 5 Ами

    59 8 Отговор
    Нито са преувеличили, нито са излъгали, а даже са спестили и много истини за милата ни родна картинка!

    Коментиран от #9

    05:57 16.10.2025

  • 6 Уса

    58 7 Отговор
    Банките в България скубят народа с измислени такси за всичко.От натискане на копче с пръстче до касово броене на пари.В САЩ не плащам никакви такси за нищо.Банката ми плаща затова,че си държа парите при нея и ползвам кредитна карта.Само за миналата година имам кешбек(върнати пари)по кредитната карта 1,280$.Кога в България ще стане това..никога

    05:59 16.10.2025

  • 7 Иван

    15 12 Отговор
    Емигранти, мигранти.......станали сте подли мошета като евреите.

    06:00 16.10.2025

  • 8 Антитрафикант

    50 8 Отговор
    Интересна статия. Британците уж дошли за по-спокойно живот, да минат евтино,а се оказва, че "такива служители са изпратени в Албания, Сърбия, Черна гора, Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина, за да спрат мигрантите да използват страните по пътя си към Обединеното кралство." Тия двамата явно са работили за МИ6. Мандатът им е свършил. Прав им път към Великобритания. Не знам защо, но най-гнусните неща за България се пишат от британците.

    06:01 16.10.2025

  • 9 Гошо

    37 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Да спестили са ,особено това че са дошли с намерението да се правят на аристократи ,ама после се оказало че финансовите им силици не издържали Сега търсят друг луд да му продадат къщата си барабар с конюшнята и конете

    06:04 16.10.2025

  • 10 Ха ха красота

    16 7 Отговор
    muq ли ми търсят тука тия помий

    06:04 16.10.2025

  • 11 Защото

    16 7 Отговор
    това не е държава а Евротеритория !

    06:05 16.10.2025

  • 12 Сульо

    26 8 Отговор
    Малко на урунгеле приличат тия британци

    Коментиран от #20

    06:06 16.10.2025

  • 13 Гост

    28 5 Отговор
    Конюшни коне тия много филми са гледали.

    06:07 16.10.2025

  • 14 Роял фемили

    15 12 Отговор
    Да идат в Русията, там здравеопазването е безплатно и ги лекуват с пеницилин.

    06:09 16.10.2025

  • 15 До коментар 2 уса

    26 5 Отговор
    Това е цялата истина . И кой още ще твърди, че двойното увеличение на всичко не се дължало на еврозоната Учудващо е как още има политици едва ли не биещи се да управляват България в режим на еврозона. Явно бедна им е фантазията

    06:10 16.10.2025

  • 16 Млад лекар

    11 7 Отговор
    Какви цени?В България е безплатно !

    06:10 16.10.2025

  • 17 Това е

    19 8 Отговор
    Скалъпен буламач.

    06:13 16.10.2025

  • 18 Зюдойчецайтунг 1976(ОФ,РД)

    11 5 Отговор
    Българската икономика настига,ФРГ !

    06:15 16.10.2025

  • 19 Гошо

    12 5 Отговор
    Всичко бяга от гнусната територия. Ама те и населяващите я не стават - озлобени скотове

    06:28 16.10.2025

  • 20 Пулю

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Сульо":

    Урунела си ти- скот балкански

    Коментиран от #30

    06:30 16.10.2025

  • 21 дядото

    8 3 Отговор
    е,намериха се хора независими от статуквото и мафиотското управление и изкрещяха част от истината за пропадналата ни територия.

    06:32 16.10.2025

  • 22 Принеснително

    18 5 Отговор
    Статията е такъв миш маш, че не става ясно до последно, тия двамата емигранти ли са, служители на ингилизкото правителство. Това не е първата статия за ингилизи, които разпродават всичко и бягат от територията. Дали ингилизкото посолство не им съобщава по тайни канали да се изнасят, че на територията и е предписан някакъв не много приятен сценарий?

    06:34 16.10.2025

  • 23 Донякъде са прави...

    13 5 Отговор
    В България е пълно с "лекари" убийци които умишлено или от некомпетентност убиват хиляди хора.

    06:34 16.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    7 3 Отговор
    Урсуляците саБоклуци

    06:37 16.10.2025

  • 26 Джони Инглиш

    6 3 Отговор
    Русият ли е мъжа от "двойката"?!

    06:37 16.10.2025

  • 27 Ганю

    11 0 Отговор
    Щом и на британците им е скъпо у нас, какво да кажем ние с гайдите.

    06:37 16.10.2025

  • 28 Хм...

    12 4 Отговор
    В цялата страна има вероятно 2-3 добри кардиолози. Няма как да очакваш да получиш адекватно лечение в държавна болница в провинцията - там отиваш само ако нямаш никакви пари и все пак трябва да се лекуваш.

    06:40 16.10.2025

  • 29 Обективно

    9 2 Отговор
    всичко , което са споделили , за огорчение е точно така .

    06:41 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Един

    11 5 Отговор
    Да си ходят в калната яма и да си викат линейка за 1000 паунда. Чао, довиждане, лека нощ. А докторите убийци са навсякъде. Умориха дори Майкъл Джексън.

    06:44 16.10.2025

  • 32 бай Ганя

    6 0 Отговор
    Написали са го чужденци но Бай Ганя като напише нещо що се отнася за хората и за тяхното социално и т.н положение,ФАКТИ не го публикуват,положението на българате и медиите не ги интересува(ТОВА Е БГ)гнус голяма

    06:45 16.10.2025

  • 33 С прости

    9 1 Отговор
    жената обобщава цялостната ситуация "Страната няма посока" .

    06:46 16.10.2025

  • 34 Младите лекари a

    3 3 Отговор
    Браво вярно е! Във факултета по кардиология няма места, а за другите специалности едва се намират студенти. Специалност като ревматология например е пред закриване.

    06:51 16.10.2025

  • 35 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор
    Местя го за мнението на тези наглета и за кочината дето си сътворихме след 89.

    06:52 16.10.2025

  • 36 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Ами канаките явно са се усетили и са се позамогнали и те вече не се чувствст британски колонизатори господари? Да си ходят с мир!

    06:54 16.10.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Отделно 90 % от наглетата в Бантустана работят за М,и шест като спящи клетки.

    06:58 16.10.2025

  • 38 Паисий е жив

    1 2 Отговор
    Малко контекст - двойката е прекарала 10 год в Турция преди да дойде за 10 год в България. Прочетох цялата статия в Дейли мейл. Хвалиха английското здравеопазване, строителство и начин на живот. Толкова е хубаво в Англия, че сега, огорчени заминават за Франция. На децата им е ясно, че тия са МИ6. Коне, луксозен живот, последните 20 год без работа и сега в "евтината" Франция също няма да работят. Иначе официално мъжът е ранно пенсиониран минен инженер, а жената работила за кратко като организатор на събития. Оплюването на България е поръчково!

    07:02 16.10.2025

  • 39 Напомняне

    4 1 Отговор
    Хайде, хайде! Точно тия да не ми говорят за здравната система, защото мои познати, които са живели и работили във "Велико"британия, са ми разказвали на какво ниво са здравните им услуги. При нужда от преглед те записват за след няколко месеца (и у нас не е цвете, но поне те хоспитализират веднага, ако е нужно); крият лекарите, а преглеждат основно мед. сестри; лекуват само с парацетамол. Виж, ако си състоятелен човек, ще ти обърнат повече внимание, но за масата от хората картинката е като описаната. Така че - не нам тия!

    07:03 16.10.2025

  • 40 демократ

    1 0 Отговор
    Най сетне някой да каже истината.

    07:06 16.10.2025

  • 41 Факт

    0 0 Отговор
    Местим!

    07:08 16.10.2025

  • 42 Корега

    0 0 Отговор
    Да си отива в Британия да се лекува при пакистандките лекари завършили медицина в ... България.

    07:09 16.10.2025

  • 43 само питам

    0 0 Отговор
    а тия питат ли ни нас ние как живеем тука цял живот а?

    07:12 16.10.2025

  • 44 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    07:13 16.10.2025

  • 45 БАРС

    0 0 Отговор
    ТАКАААА.НИКЪДЕ НЕ ПРОЧЕТОХ В КОЙ ГРАД ИЛИ СЕЛО ЖИВЕЯТ В БЪЛГАРИЯ.ИНТЕРЕСТНО ,АКО ЖИВЕЕЗА В ГЕРМАНИЯ КАКВО ЛИ ЩЕШЕ ДА ПИШЕ.ТА В ГЕРМАНИЯ ДА ПОСЕТИШ ЛЕКАР ПО НАПРАВЛЕНИЕ МИНИМУ 3 НЕДЕЛИ ТА ПРИ КАРДИОЛОГ МОЖЕ И МЕСЕЦ ТА И ПОВЕЧЕ .ДРУГО ,ИМАМ МНОГО БЛИЩКО СЕМЕЙСТВО ОТ УКРАИНА БЯХА ТАЯ ГОД.ЩАПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ НА МОРЕ В СЛ.БРЯГ.ДИТЕТО ИМ СЕ РАЗБОЛЯЛО И ИМАЛО ТЕМПЕРАТУРА.ПОМОЛИЛИ ПЕРСОНАЛА НА ХОТЕЛА ДА ПОЗВАНЯТ НА БЪРЗА ПОМОЩ.ВЕДНАГА Е ДОШЛА ЛЕНЕЙКАТА ВЗЕЛИ СА ГИ И В БОЛНИЦАТА КАЗАХА СУПЕР ОБСЛУЖВАНЕ ИМАЛИ СА ЗАСТРАХОВКИ И НИЩО НЕ СА ПЛАТИЛИ И ДАЖЕ СА ГИ ВЪРНАЛИ ОБРАТНО ДО ХОТЕЛА.А В ТУРЦИЯ КАТО СА БИЛЕ ТАМ СЪЩО СЕ НАЛОЖЕЛО ЗАРАДИ МАЛКИЯТ ДА МНОГО ДОБРЕ И ТАМ СА СЕ ОТНЕСЛИ НО С ЛИНЕЙКА СА ГИ ВЗЕЛИ ,А НА ОБРАТНО СА СИ НАЕЛИ ТАКСИ.НАДАДАЛИ В АНГЛИЯ ЩАХА ДА ГИ ВЪРНАТ ОБРАТНО С ЛИНЕЙКА ДА НЕ ГОВОРИМ И ЗА АНГЛИЙСКИТЕ ЛЕКАРИ НЕЩО КАТО НЕМСКИТЕ ДА НЕ МИСЛИТЕ ,ЧЕ СА МНОГО ЗНАЕЩИ.ЗА ЗНАЕЩИ ТРЯБВА МНОГО ДА СЕ ПЛАЩА.ДРУГО НЕ Е ВЯРНО ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ НЯМАМЕ НА ВИСОКО НИВО МЕДЕЦИНА ИМАМЕ КАК ДА НЯМАМЕ ТО АКО БЕШЕ ТАКА ТО ВЕЧЕ БЪЛГАРИТЕ ДА СА ИЗМРЕЛИ ВСИЧКИТЕ.ХАЙДЕ СТИГА С ТИЯ ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО.НА ТАЯ ЖЕНА СА И ИСПИСАЛИ ТАБЛЕТКИ Е В АНГЛИЯ А ПООДЪЛЖАВПЛА ДА си ГИ КОПУВА у нас и ГИ Е пила дълго НЕ ВЯРВАМ В АНГЛИЯ ДА Е ВСИЧКО ПО МЕД И МАСЛО ИМАМ РОДНИНА ТАМ ВЕЧЕР Е ОПАСТНО ДА СЕ ДВИЖИШ ПО УЛИЦИТЕ МОЖЕ ДАЖЕ И ДА ТЕ УБИЯТ или ДА ТЕ УКРАДЪТ В ЛОНДОН .ДА В БЪЛГАРИЯ ТИЯ СВОБОДНО СА СЕ РАЗХОЖДАЛИ ИЗ ГОРИТЕ НИ и по полето.НА ЗАПЪД ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО ИМА СИ ОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТа

    07:14 16.10.2025