Архаична здравна система, цени като на Запад, ужасно обслужване: Британска двойка съсипа България пред "Дейли мейл"

Британските емигранти Кристин и Ерик Томпсън се преместили в България през 2016 г. с мечта за по-спокоен живот, заобиколени от зашеметяваща природа и ниски разходи, но 9 години по-късно се жалват пред "Дейли мейл", че реалностите са по-други, като, според тях, Кристин едва не е била убита на два пъти от некомпетентни лекари в държавни болници.



След авантюрата на двойката, тяхната къща с четири спални за 242 000 паунда, конюшна и земя за конете им в подножието на Стара планина, е на пазара и те правят планове да напуснат България завинаги, пише "Дейли мейл". Англичаните отчитат, че в началото са получили това, от което са имали нужда – спокоен живот, ниски цени, приятен климат и приятелски настроени местни жители.



Те казват, че постепенно са установили, че с течение на времето цените за хранителни стоки не са по-ниски от Германия, Франция или Великобритания, а обслужването като цяло е ужасно. Кристин и Ерик говорят за голяма корупция, за това, че през деветте прекарани години в България много често са се провеждали парламентарни избори и всички формирани правителства са били коалиционни.



"Страната няма посока", казва Кристин.



Най-големият проблем обаче за двойката е архаичната здравна система на страната, която е причинила на Кристин здравословни проблеми за цял живот. Когато за първи път пристигат в България през 2016 г., Кристин приема лекарството Cordaron за нередовен сърдечен ритъм, като е имала строги инструкции да го спре след шест месеца, но по съвет на местни лекари тя продължила да го взема три години, което причинява увреждане на сърцето и щитовидната ѝ жлеза. Предписано впоследствие друго лекарство продължава да усложнява нещата.



"Тръгваме си, защото здравеопазването е далеч от стандартите в Западна Европа - два пъти вече почти ме убиха и се страхувам, че третия път ще го направят", казва Кристин пред "Дейли мейл".

Британски служители по гранична сигурност са били изпратени на Балканите за първи път, за да се справят с нелегалната имиграция, докато продължават преговорите за откриване на „центрове за връщане“ на мигранти в региона, обяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд, предаде БНР.

На среща в Лондон със свои колеги от Западните Балкани и други европейски държави, Шабана Махмуд каза, че такива служители са изпратени в Албания, Сърбия, Черна гора, Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина, за да спрат мигрантите да използват страните по пътя си към Обединеното кралство.

Тя заяви, че районът на Западните Балкани е „основен транзитен маршрут“ за нелегална миграция и е инструктирала британските правоохранителни органи да разгледат „всички налични опции“, за да спрат експлоатацията на региона от трафиканти на хора.

Британските гранични служители обучават местните си колеги как да използват дронове и биометрични технологии, включително снемане на пръстови отпечатъци и разпознаване на лица, за да проследяват движението на нелегални мигранти през страните.

Те също така споделят нови техники за идентифициране на измами с визи и паспорти.

Правителството води разговори за разполагане на служители на Граничните сили в Западните Балкани, заедно с колеги от Frontex, граничната агенция на ЕС, за съвместни операции за проследяване и арестуване на трафиканти на хора.



Регионът е един от основните маршрути за трафик на хора към Европа: близо 10 000 мигранти са влезли през Западните Балкани тази година. Много от тях преминават Ламанша с малки лодки.