Архаична здравна система, цени като на Запад, ужасно обслужване: Британска двойка съсипа България пред "Дейли мейл"

Британските емигранти Кристин и Ерик Томпсън се преместили в България през 2016 г. с мечта за по-спокоен живот, заобиколени от зашеметяваща природа и ниски разходи, но 9 години по-късно се жалват пред "Дейли мейл", че реалностите са по-други, като, според тях, Кристин едва не е била убита на два пъти от некомпетентни лекари в държавни болници.
След авантюрата на двойката, тяхната къща с четири спални за 242 000 паунда, конюшна и земя за конете им в подножието на Стара планина, е на пазара и те правят планове да напуснат България завинаги, пише "Дейли мейл". Англичаните отчитат, че в началото са получили това, от което са имали нужда – спокоен живот, ниски цени, приятен климат и приятелски настроени местни жители.
Те казват, че постепенно са установили, че с течение на времето цените за хранителни стоки не са по-ниски от Германия, Франция или Великобритания, а обслужването като цяло е ужасно. Кристин и Ерик говорят за голяма корупция, за това, че през деветте прекарани години в България много често са се провеждали парламентарни избори и всички формирани правителства са били коалиционни.
"Страната няма посока", казва Кристин.
Най-големият проблем обаче за двойката е архаичната здравна система на страната, която е причинила на Кристин здравословни проблеми за цял живот. Когато за първи път пристигат в България през 2016 г., Кристин приема лекарството Cordaron за нередовен сърдечен ритъм, като е имала строги инструкции да го спре след шест месеца, но по съвет на местни лекари тя продължила да го взема три години, което причинява увреждане на сърцето и щитовидната ѝ жлеза. Предписано впоследствие друго лекарство продължава да усложнява нещата.
"Тръгваме си, защото здравеопазването е далеч от стандартите в Западна Европа - два пъти вече почти ме убиха и се страхувам, че третия път ще го направят", казва Кристин пред "Дейли мейл".
Британски служители по гранична сигурност са били изпратени на Балканите за първи път, за да се справят с нелегалната имиграция, докато продължават преговорите за откриване на „центрове за връщане“ на мигранти в региона, обяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд, предаде БНР.
На среща в Лондон със свои колеги от Западните Балкани и други европейски държави, Шабана Махмуд каза, че такива служители са изпратени в Албания, Сърбия, Черна гора, Косово, Северна Македония и Босна и Херцеговина, за да спрат мигрантите да използват страните по пътя си към Обединеното кралство.
Тя заяви, че районът на Западните Балкани е „основен транзитен маршрут“ за нелегална миграция и е инструктирала британските правоохранителни органи да разгледат „всички налични опции“, за да спрат експлоатацията на региона от трафиканти на хора.
Британските гранични служители обучават местните си колеги как да използват дронове и биометрични технологии, включително снемане на пръстови отпечатъци и разпознаване на лица, за да проследяват движението на нелегални мигранти през страните.
Те също така споделят нови техники за идентифициране на измами с визи и паспорти.
Правителството води разговори за разполагане на служители на Граничните сили в Западните Балкани, заедно с колеги от Frontex, граничната агенция на ЕС, за съвместни операции за проследяване и арестуване на трафиканти на хора.
Регионът е един от основните маршрути за трафик на хора към Европа: близо 10 000 мигранти са влезли през Западните Балкани тази година. Много от тях преминават Ламанша с малки лодки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шперца
05:51 16.10.2025
2 Уса
05:53 16.10.2025
3 Гошо
05:56 16.10.2025
4 бою циганина
05:57 16.10.2025
5 Ами
Коментиран от #9
05:57 16.10.2025
6 Уса
05:59 16.10.2025
7 Иван
06:00 16.10.2025
8 Антитрафикант
06:01 16.10.2025
9 Гошо
До коментар #5 от "Ами":Да спестили са ,особено това че са дошли с намерението да се правят на аристократи ,ама после се оказало че финансовите им силици не издържали Сега търсят друг луд да му продадат къщата си барабар с конюшнята и конете
06:04 16.10.2025
10 Ха ха красота
06:04 16.10.2025
11 Защото
06:05 16.10.2025
12 Сульо
Коментиран от #20
06:06 16.10.2025
13 Гост
06:07 16.10.2025
14 Роял фемили
06:09 16.10.2025
15 До коментар 2 уса
06:10 16.10.2025
16 Млад лекар
06:10 16.10.2025
17 Това е
06:13 16.10.2025
18 Зюдойчецайтунг 1976(ОФ,РД)
06:15 16.10.2025
19 Гошо
06:28 16.10.2025
20 Пулю
До коментар #12 от "Сульо":Урунела си ти- скот балкански
Коментиран от #30
06:30 16.10.2025
21 дядото
06:32 16.10.2025
22 Принеснително
06:34 16.10.2025
23 Донякъде са прави...
06:34 16.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Българин
06:37 16.10.2025
26 Джони Инглиш
06:37 16.10.2025
27 Ганю
06:37 16.10.2025
28 Хм...
06:40 16.10.2025
29 Обективно
06:41 16.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Един
06:44 16.10.2025
32 бай Ганя
06:45 16.10.2025
33 С прости
06:46 16.10.2025
34 Младите лекари a
06:51 16.10.2025
35 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:52 16.10.2025
36 Цъцъ
06:54 16.10.2025
37 Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:58 16.10.2025
38 Паисий е жив
07:02 16.10.2025
39 Напомняне
07:03 16.10.2025
40 демократ
07:06 16.10.2025
41 Факт
07:08 16.10.2025
42 Корега
07:09 16.10.2025
43 само питам
07:12 16.10.2025
44 оня с коня
07:13 16.10.2025
45 БАРС
07:14 16.10.2025