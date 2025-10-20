Новини
Руски хакери в тъмната мрежа: стотици тайни военни документи на Великобритания изтекоха

Руски хакери в тъмната мрежа: стотици тайни военни документи на Великобритания изтекоха

20 Октомври, 2025 09:59, обновена 20 Октомври, 2025 10:01

Британското МО разследва кражба на военни документи в тъмната мрежа

Руски хакери в тъмната мрежа: стотици тайни военни документи на Великобритания изтекоха - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Министерството на отбраната на Великобритания (МО) започна разследване след твърдения, че руски хакери са откраднали стотици военни документи и са ги публикували в тъмната мрежа, съобщава BBC, цитирана от Фокус.

Според публикация на The Mail on Sunday, файловете съдържат данни за осем бази на Кралските военновъздушни сили и ВМС, както и имена и имейли на служители на МО.

В официално изявление Министерството посочва, че „активно разследва твърденията за публикувана информация, свързана с министерството“. МО добавя, че „за да се защити съдържанието на изтеклата информация, няма да се предоставят повече подробности“.

Документите включват чувствителни данни за бази като RAF Lakenheath в Съфолк, където са разположени изтребителите F-35 на американските военновъздушни сили.

Говорител на Dodd Group потвърди, че компанията е претърпяла инцидент с един от софтуерите си, при който неоторизирана трета страна е получила временен достъп до вътрешните им системи. „Незабавно предприехме мерки за овладяване на ситуацията, защитихме системите и ангажирахме фирма за ИТ криминалистика, за да разследва случилото се“, посочи той.

Хакерската атака идва след серия нарушения на данните в британското МО. Миналата година личната информация на неизвестен брой действащи военнослужещи стана достъпна при подобно изтичане онлайн.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С ТЕХНИТЕ КАМЪНИ

    16 0 Отговор
    ПО ТЕХНИТЕ ГЛАВИ

    10:03 20.10.2025

  • 2 Ще бъде интересно

    16 0 Отговор
    Ако видяг бял свят

    Коментиран от #10

    10:03 20.10.2025

  • 3 оня с коня

    15 2 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #8

    10:03 20.10.2025

  • 4 Ингилиз Индийски

    13 0 Отговор
    Какво стана с перемогата? Почна ли, или свърши?

    10:05 20.10.2025

  • 5 ТттттТ

    12 0 Отговор
    Дали нещо ново ще разбере света...-едва ли. Интриги-убийства-финансиране на терористи и много още англо-саксонски "екстри".....

    10:07 20.10.2025

  • 6 Шит шест

    8 0 Отговор
    Жеймз Бондъ го и3плющяха отЗад 🤣

    10:11 20.10.2025

  • 7 доналд

    6 0 Отговор
    Жалки педобрити!

    10:14 20.10.2025

  • 8 Факти

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Един натовски не е умрял, докато милион руснаци дадоха фира. Да продължава Путин да громи НАТО до последния руснак

    Коментиран от #13

    10:14 20.10.2025

  • 9 Да се оправят

    12 0 Отговор
    Щом са на Великобритания изтеклите документи съм ЗА. И що ги крият от хората тея документи? А?

    10:14 20.10.2025

  • 10 Неподписан

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще бъде интересно":

    Ще разберем вече бабичката ли или шебека,поръча Даяна...

    10:15 20.10.2025

  • 11 лекар

    8 0 Отговор
    Инглите да спрат да се жалват, ами да обличат роклите и да влизат в бой!

    Коментиран от #20

    10:16 20.10.2025

  • 12 Прекрасно !

    3 0 Отговор
    данни за осем бази на Кралските военновъздушни сили и ВМС, както и имена и имейли на служители на МО...
    .....обаче!
    На всеки "български" гражданин с двойно гражданство, служил някога в израелската армия трябва да му бъде отнето българското гражданство! Задължително. Това не са българи ! ... Те НЕ са и много впрочем, 300-317 човека са към 10.12.2024 г и им имам точният списък поименно ! ..и имена и имейли..
    Категорично трябва да им бъде отнето българското гражданство. И смятам и аз списъка да им обяявя в нета

    10:19 20.10.2025

  • 13 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти":

    Успикоявайте се, дано това ви помага!
    Знам, че трудно се преживява действителността, но бъдете смел.

    10:19 20.10.2025

  • 14 А неоторизираните

    2 0 Отговор
    лица колко са броили за информацията?? Превърнахте всичко в "бизнес" и после ох ощипаха ни!

    10:22 20.10.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Ами нали англичани изобретиха Интернет!

    10:24 20.10.2025

  • 16 Кую

    0 0 Отговор
    Не казват руския хакер от кой град е.

    10:26 20.10.2025

  • 17 След войната

    0 0 Отговор
    доста русофили ще изтекат към великата им матушка Рашка.
    Вече доста информация е събрана за тях.

    10:27 20.10.2025

  • 18 Христо Грозев е предателя

    1 0 Отговор
    Той е!

    10:27 20.10.2025

  • 19 А тъй, браво

    1 0 Отговор
    Още една "руска хибридна атака" ... санкции....пари ни дайте

    10:29 20.10.2025

  • 20 Ъхъъъъъ.....

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "лекар":

    Военен лекар продава списък. Точен !

    10:35 20.10.2025

