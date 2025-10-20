Руски хакери в тъмната мрежа: стотици тайни военни документи на Великобритания изтекоха

Министерството на отбраната на Великобритания (МО) започна разследване след твърдения, че руски хакери са откраднали стотици военни документи и са ги публикували в тъмната мрежа, съобщава BBC, цитирана от Фокус.

Според публикация на The Mail on Sunday, файловете съдържат данни за осем бази на Кралските военновъздушни сили и ВМС, както и имена и имейли на служители на МО.

В официално изявление Министерството посочва, че „активно разследва твърденията за публикувана информация, свързана с министерството“. МО добавя, че „за да се защити съдържанието на изтеклата информация, няма да се предоставят повече подробности“.

Документите включват чувствителни данни за бази като RAF Lakenheath в Съфолк, където са разположени изтребителите F-35 на американските военновъздушни сили.

Говорител на Dodd Group потвърди, че компанията е претърпяла инцидент с един от софтуерите си, при който неоторизирана трета страна е получила временен достъп до вътрешните им системи. „Незабавно предприехме мерки за овладяване на ситуацията, защитихме системите и ангажирахме фирма за ИТ криминалистика, за да разследва случилото се“, посочи той.

Хакерската атака идва след серия нарушения на данните в британското МО. Миналата година личната информация на неизвестен брой действащи военнослужещи стана достъпна при подобно изтичане онлайн.