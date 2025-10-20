Новини
ЕС одобри преговорната си позиция за постепенно спиране на руския газ

20 Октомври, 2025 13:46 446 13

Поетапна забрана и национални планове за разнообразяване на енергийните доставки са сред ключовите мерки

ЕС одобри преговорната си позиция за постепенно спиране на руския газ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Съветът на Европейския съюз обяви днес, че е утвърдил своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на доставките на руски газ, предава БТА.

Мярката цели намаляване на зависимостта от руската енергия, след като Москва използва газовите доставки като инструмент, оказвайки сериозно въздействие върху европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.

Предвижда се поетапна и юридически обвързваща забрана за внос на газ от Русия. Държавите членки се съгласиха, че от 1 януари 2028 г. забраната трябва да е пълна, но настояват вносът да бъде ограничен още от 1 януари догодина, с преходен период за вече сключените договори. Краткосрочните договори, подписани преди 17 юни 2025 г., могат да се изпълняват до 17 юни следващата година, докато дългосрочните ще бъдат валидни до 1 януари 2028 г.

Промени по съществуващите договори ще бъдат позволени само за строго определени оперативни цели и няма да могат да увеличават обемите, с малки изключения за държавите без излаз на море. Вносът на руски газ ще бъде под контрола на предварително разрешение.

Държавите членки ще трябва да представят национални планове за разнообразяване на енергийните доставки, освен ако вече не внасят руски газ. Същото се отнася за вноса на руски петрол, с цел пълното му спиране до 1 януари 2028 г.

През последните години вносът на руски газ и петрол в ЕС е намалял значително - при петрола е под 3%, а при газа около 13% през тази година. Годишната стойност на руския енергиен внос в ЕС надхвърля 15 милиарда евро. През май и юни Европейската комисия предложи поетапно премахване на останалия руски внос на енергия.

Следващата стъпка са преговорите с Европейския парламент по предложените мерки, които се разглеждат извън санкциите срещу Русия и са приети без единодушие.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Остава ни Боташ.

    13:47 20.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    Абе те четвърта година все казвата как от утре спират❕🤣❗❗

    13:48 20.10.2025

  • 3 боян расате

    0 5 Отговор
    Хубаво е да видим, че имате толкова силни симпатии — явно сърцето ви е някъде другаде. Ако искате да живеете носталгията от 90-те — местата за опашка пред McDonalds и разказите за чужда помощ са все още налични в историческите архиви. До тогава — може би спрете да разпространявате „новини“, които звуят по-скоро като лоша приказка. Хората тук виждат убити семейства, не кликбейтове.

    13:49 20.10.2025

  • 4 боян расате

    0 4 Отговор
    Интересно — много е лесно да хвърляш обиди онлайн. По-трудно е да покажеш източник. Имаш ли факти или само емоции и репостнати снимки? Хората, които вадят „радост“ от страха на другите, да дадат източник — иначе изглежда като театър за един актьор.

    13:50 20.10.2025

  • 5 боян расате

    0 7 Отговор
    Ако толкова ви е носталгия по Путинландия и легендите за „2000 баксов за сигарет“ — моля, преместете се там и си направете ретро-юридическо шоу. Тук сме за истината и за хората — не за шарените ви истории и празненства над смъртта.

    13:50 20.10.2025

  • 6 боян расате

    0 8 Отговор
    Реален въпрос към троловете: ако толкова обичате Путинландия и „славното минало“, защо споделяте снимки и лъжи тук? Имате ли билет за влака обратно или ще си останете в дигиталния патриотизъм? Хора умират — вашите мемета не правят света по-добър.

    13:51 20.10.2025

  • 7 боян расате

    0 8 Отговор
    Страхотно — радвате се на смъртта и обяснявате как това е „победа“. Разбирате ли, че носталгията по Путинландия от 90-те включваше опашки за McDonalds и пакети с помощ? Ако искате ретро-епизод, отидете да живеете там, върнете ни снимки от опашките и ксерокопия на „великите времена“. Междувременно спрете да ни заливате с лъжи и да празнувате загубата на човешки животи.

    13:51 20.10.2025

  • 8 Хохи Бохо

    5 0 Отговор
    Скоро на многополовите от коалицията на же;аещите няма да им трябва газ. НА съсипани икономики газ им не требе

    13:54 20.10.2025

  • 9 Мноофо бавно

    2 0 Отговор
    Белким си изяснят позицията до 3000 година.

    13:54 20.10.2025

  • 10 000

    3 0 Отговор
    Няма такова нещо като ес. Всеки си решава според нациоталните си ингереси. Е, разбира се има и такива мижитурки като нас.

    14:00 20.10.2025

  • 11 Одобрявам

    0 1 Отговор
    Всичко което самоунищожава врага го одобрявам.Спрете и ядреното гориво,метали,торове и всичко което може да се внесе от Русия...

    Коментиран от #13

    14:04 20.10.2025

  • 12 на снимката само женски

    1 0 Отговор
    с един коч само
    избягал от фронта
    за разплод

    как ли я карат саминки жениците

    14:22 20.10.2025

  • 13 Одобрявай си колкото искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Одобрявам":

    ама ние не искаме инфлация поради по скъпи доставчици прекупвачи пак
    на Руски газ и петрол

    а ти си оставаш най бедни и болнавия бг русофоборсук в ес според статистиките

    14:25 20.10.2025

