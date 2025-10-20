ЕС одобри преговорната си позиция за постепенно спиране на руския газ

Съветът на Европейския съюз обяви днес, че е утвърдил своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на доставките на руски газ, предава БТА.

Мярката цели намаляване на зависимостта от руската енергия, след като Москва използва газовите доставки като инструмент, оказвайки сериозно въздействие върху европейския енергиен пазар, се посочва в съобщението.

Предвижда се поетапна и юридически обвързваща забрана за внос на газ от Русия. Държавите членки се съгласиха, че от 1 януари 2028 г. забраната трябва да е пълна, но настояват вносът да бъде ограничен още от 1 януари догодина, с преходен период за вече сключените договори. Краткосрочните договори, подписани преди 17 юни 2025 г., могат да се изпълняват до 17 юни следващата година, докато дългосрочните ще бъдат валидни до 1 януари 2028 г.

Промени по съществуващите договори ще бъдат позволени само за строго определени оперативни цели и няма да могат да увеличават обемите, с малки изключения за държавите без излаз на море. Вносът на руски газ ще бъде под контрола на предварително разрешение.

Държавите членки ще трябва да представят национални планове за разнообразяване на енергийните доставки, освен ако вече не внасят руски газ. Същото се отнася за вноса на руски петрол, с цел пълното му спиране до 1 януари 2028 г.

През последните години вносът на руски газ и петрол в ЕС е намалял значително - при петрола е под 3%, а при газа около 13% през тази година. Годишната стойност на руския енергиен внос в ЕС надхвърля 15 милиарда евро. През май и юни Европейската комисия предложи поетапно премахване на останалия руски внос на енергия.

Следващата стъпка са преговорите с Европейския парламент по предложените мерки, които се разглеждат извън санкциите срещу Русия и са приети без единодушие.