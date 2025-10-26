Володимир Зеленски: Това са удари по жилищни сгради, по нашите хора, по деца, по гражданска инфраструктура (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последиците от руската атака срещу Киев все още се усещат и изрази съболезнования към близките на загиналите. Той посочи, че въздушният удар е нанесъл сериозни щети на високи сгради в няколко квартала на столицата, цитира думите му БиБиСи.

"Всеки руски удар е опит да се нанесат възможно най-големи щети на обикновения живот. Тази седмица това са удари по жилищни сгради, по нашите хора, по деца, по гражданска инфраструктура. Това са основните цели на руснаците. Хиляди удари с различни видове оръжия - само за една седмица Русия използва близо 1200 ударни дрона, над 1360 управляеми бомби и над 50 ракети от различни типове срещу Украйна", написа той в социалните мрежи.

Response efforts are ongoing in Kyiv following the Russian attack. All the necessary emergency services are working at the sites. Last night, Russia launched more than 100 drones against us. Ordinary apartment buildings in several districts of the city have been damaged.… pic.twitter.com/oFJMUYf46Y — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2025

"Под всички тези атаки Украйна продължи активно да се защитава: на бойното поле, в небето и дипломатически. Има значителни резултати от натиска върху Русия - 19-ият пакет от санкции на ЕС и новите санкции на САЩ срещу руския петрол. Благодарни сме на нашите партньори за тези стъпки, но е важно да не спираме", добави украинският лидер.