Володимир Зеленски: Това са удари по жилищни сгради, по нашите хора, по деца, по гражданска инфраструктура (ВИДЕО)
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Това са удари по жилищни сгради, по нашите хора, по деца, по гражданска инфраструктура (ВИДЕО)

26 Октомври, 2025 17:16 900 67

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • киев-
  • дронове

Украинският президент заяви, че пораженията от последните руски атаки срещу Киев все още се усещат и изрази съболезнования към близките на загиналите

Володимир Зеленски: Това са удари по жилищни сгради, по нашите хора, по деца, по гражданска инфраструктура (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че последиците от руската атака срещу Киев все още се усещат и изрази съболезнования към близките на загиналите. Той посочи, че въздушният удар е нанесъл сериозни щети на високи сгради в няколко квартала на столицата, цитира думите му БиБиСи.

"Всеки руски удар е опит да се нанесат възможно най-големи щети на обикновения живот. Тази седмица това са удари по жилищни сгради, по нашите хора, по деца, по гражданска инфраструктура. Това са основните цели на руснаците. Хиляди удари с различни видове оръжия - само за една седмица Русия използва близо 1200 ударни дрона, над 1360 управляеми бомби и над 50 ракети от различни типове срещу Украйна", написа той в социалните мрежи.

"Под всички тези атаки Украйна продължи активно да се защитава: на бойното поле, в небето и дипломатически. Има значителни резултати от натиска върху Русия - 19-ият пакет от санкции на ЕС и новите санкции на САЩ срещу руския петрол. Благодарни сме на нашите партньори за тези стъпки, но е важно да не спираме", добави украинският лидер.


Украйна
  • 1 От терористи

    15 40 Отговор
    Се очаква точно това

    Коментиран от #45

    17:17 26.10.2025

  • 2 Обичам

    40 16 Отговор
    Ударите по украйна

    Коментиран от #37

    17:18 26.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГОСТ

    37 14 Отговор
    ПАК СИ ПРЕДОЗИРАЛ ПИЧ!

    17:18 26.10.2025

  • 6 Луд

    33 13 Отговор
    Иначе по автобуси с хора може

    17:18 26.10.2025

  • 7 Да съм на путин местото ше ви удара

    34 14 Отговор
    С 50 мегатона а запада с 500 мегатона ако ще и планетата да се разхвърчи на отломки в космоса

    Коментиран от #13, #14

    17:19 26.10.2025

  • 8 АКО ПАЛИШ ОГЪН

    31 12 Отговор
    ТРЯБВА ДА МИСЛИШ --МОЖЕШ ЛИ ГО УГАСИ

    17:20 26.10.2025

  • 9 Хасковски каунь

    33 11 Отговор
    Днес по ТВ гледах т.н. ударена сграда. Всичките стени си бяха на мястото.
    Кого баламосвате! Явно ударът е другаде , а това е от ударна вълна

    17:20 26.10.2025

  • 10 Спрете да го давате

    41 11 Отговор
    това недоразумение денонощно. Унищожи Украйна, сега се грижи за Европа да унищожи.

    17:20 26.10.2025

  • 11 Оффф

    30 11 Отговор
    Направете му тест за наркотици.

    17:20 26.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай той Толстой

    18 14 Отговор

    До коментар #7 от "Да съм на путин местото ше ви удара":

    И аз

    17:22 26.10.2025

  • 14 Санитар от Карлуково

    10 16 Отговор

    До коментар #7 от "Да съм на путин местото ше ви удара":

    Ще изкюча рутера...

    17:22 26.10.2025

  • 15 Колю Гаубицата

    25 11 Отговор
    Няма ли най-накрая да махнат ПВО-то от жилищните сгради?

    Коментиран от #25

    17:22 26.10.2025

  • 16 Нали

    26 11 Отговор
    искаш да воюваш, да се биеш? Колко пъти да ви казвам, че на който са му помогнали американците и англичаните, вече го няма?

    Коментиран от #33

    17:23 26.10.2025

  • 17 Володя

    26 12 Отговор
    И ти цели 8 години удряше жилищни сгради, хора, деца и граждански структури!!!Така че се го а нидей рива!!!

    17:24 26.10.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 10 Отговор
    Бандеровците които не се предават или не заминават за ЕС и Канада ще бъда денацифицирана окончателно

    17:25 26.10.2025

  • 19 Тоя па

    18 8 Отговор
    Убийствата на деца ги извършват само евреите от неговото племе

    17:26 26.10.2025

  • 20 Херо Мустафов

    15 8 Отговор
    На калпав Пейтриът ,жилищните сгради са му виновни !

    17:27 26.10.2025

  • 21 За жужето стана кошмарно

    9 17 Отговор
    Кремъл е в паника - изведнъж руският диктатор Владимир Путин има много причини да се тревожи. Руската икономика започва да се срива. Бизнесът е парализиран от високите лихвени проценти, разходите по държавните заеми се покачиха рязко, а министърът на икономиката Максим Решетников предупреди през юни, че страната е „на ръба на рецесия“ . Предупрежденията за потенциална лавина от лоши дългове, която би могла да предизвика финансова криза, се увеличават. Появяват се малки огнища на протест. По-рано този месец хиляди хора се събраха на площад „Санкт Петербург“, за да изпеят забранена песен, призоваваща за свалянето на Путин,близките на хилядите убити в Украйна също не са във възторг пише "The Telegraf"

    Коментиран от #32

    17:28 26.10.2025

  • 22 Pyccкий Карлик

    21 2 Отговор
    България и Европа плащат на Украйна и Зеле не да пъшкат по медиите, а да се сражават на фронта !!!
    Или да спрем финансирането, а тъпи украинци ? 😁

    17:28 26.10.2025

  • 23 Алекса

    18 6 Отговор
    Запада си въобрази че вместо да търгува с Русия ще я победи на бойното поле ! Сега се чудят как да прехвърлят вината на Путин ! Накрая Зеленски ще си обере крушите в Англия а украинците ще разберат че са изяли големия бой !

    Коментиран от #30

    17:28 26.10.2025

  • 24 брадатото джудже Белоноско

    10 7 Отговор
    Дайте още ,дайтее !

    17:29 26.10.2025

  • 25 Ами

    13 6 Отговор

    До коментар #15 от "Колю Гаубицата":

    Руснаците са се заели с тая задача.
    Наскоро прочетох изказването на някакъв американски генерал.
    Той твърди, че в окраина са унищожени Пейтриъти на стойност над 120 милиарда долара.

    17:29 26.10.2025

  • 26 жаоик

    14 4 Отговор
    Надрусан наркоман и бандера фашист, защо скимтиш бре??? Нали побеждаваш??? И като лъжеш, кого лъжеш??? Западните си господари ли??? И нали разбираш че ако те запукат руснаците няма камък върху камък да остане??? С тези лъжи можеш само някои бавноразвиващ се да излъжеш. Благодари на Господ Иисус Христос, че Владимир Путин и руснаците са добри и пазят цивилните, жени и деца максимално, че иначе Газа щеше да ти се вижда като детска игра. Пропаднал надрусан предател, днеска няма ли пак да "побеждаваш", мина обяд вече??? Стягаи си гащите че още не са те почнали както трябва руснаците.

    17:31 26.10.2025

  • 27 Въпрос

    15 5 Отговор
    Защо не пишете какви ги вършеха нацистите в Курск ? Не че не знаем и виждаме за зверствата им срещу възрсастни хора в нета !

    17:31 26.10.2025

  • 28 Кони

    16 7 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили и унищожили украински склад за оръжие, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци..

    ВСУ се крият подло зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    17:31 26.10.2025

  • 29 Съдията

    14 6 Отговор
    Решението е съвсем лесно. Вдигаш белия байрак и ударите ще престанат. Е, най-вероятно украинците ще те съдят, но пък ще има има мир.😂

    17:32 26.10.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    7 16 Отговор

    До коментар #23 от "Алекса":

    "...Запада си въобрази че вместо да търгува с Русия ще я победи на бойното поле !..."

    Аз съм Запада и смея да те уверя, че не помисляме да побеждаваме Русия !!! Просто я съсипваме и разсипваме с чужди ръце. Нищо лично, бейби 👍

    Коментиран от #35

    17:32 26.10.2025

  • 31 Хохо Бохо

    14 5 Отговор
    Пролича на удар от ракета на укро ПВО

    17:32 26.10.2025

  • 32 Небинарен модерен ляв

    9 7 Отговор

    До коментар #21 от "За жужето стана кошмарно":

    Не го мисли муцка 👄,важното е че имаш нов вбррррр .атторрр със соларен панел и батерия с възможност 8цилиндров мотор да развърти ,а на другото ...натта му .

    Коментиран от #39, #41

    17:32 26.10.2025

  • 33 ХА ХА

    6 9 Отговор

    До коментар #16 от "Нали":

    Мдааа, и ссср го няма, ХА ХА

    17:32 26.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Алекса

    10 5 Отговор

    До коментар #30 от "Pyccкий Карлик":

    Бейби можеш единствено на партньора си да викаш ,Цуцци !

    17:33 26.10.2025

  • 36 Някой

    16 4 Отговор
    Да, така е. Това показва, че сте животни, щом с вашето ПВО биете по собствените си жилищни сгради и цивилно население.

    17:33 26.10.2025

  • 37 Ъъъъ

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Обичам":

    Копейки, ние знаем, че подкрепяте терористи и сте част от тях. Не е нужно да го пишете.

    17:33 26.10.2025

  • 38 Дедо ви...

    13 4 Отговор
    Сирски се възмущавал: Недопустимо е командирите да крият истината в докладите си. Ми то у бандеристан по ерахията нагоре има ли някой да не лъже, па като добавим и някоя линия .... бялата истина?!?!?!

    17:35 26.10.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 От терористи

    3 10 Отговор
    Се очаква точно това

    17:37 26.10.2025

  • 41 Ава клeec😂

    5 9 Отговор

    До коментар #32 от "Небинарен модерен ляв":

    Tук няма да намериш тъпкaч, най много да ти обърне внимание пенсионера на 69 години или по известен тук като "пaaaцyлa" който цяла нощ вчера беше правен известен ,седнал на една дървена гaвaнкa за голяма нyжда хихихи😂🤣

    Коментиран от #43, #47, #53

    17:38 26.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Пенсионер 69 годишен

    5 5 Отговор

    До коментар #41 от "Ава клeec😂":

    Пиши по темата или се пръждосай!

    Коментиран от #57

    17:41 26.10.2025

  • 44 Баш Балък

    9 3 Отговор
    Ревящото за Томахоук терористче проговори.

    17:41 26.10.2025

  • 45 Терористите

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "От терористи":

    Са укрите. Много си объркан соросоидче.

    17:41 26.10.2025

  • 46 ИГРА НА ТЕАТРАЛНО СЪЛЗЕИЗЛЕЯНИЕ !

    9 3 Отговор
    ЖИВОТНОТО СЕ ЗАТРЪШКАЛО ЗАГРИЖЕНО ЗА ХОРАТА , БЕЕЕЕЕ!???
    УКРАИНЦИИИИИИ, КЪДЕ СТЕ ??СПИТЕ ЛИ ,ИЛИ СТЕ СИ ТАКИВА ЗАСПАЛИ ??? АКО ТОЯ ХИТРЕЦ УСПЯВА ДА ВИ ОМАЙВА С ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ СИ КЛОУНСКИ ПОСТАНОВКИ , ЗНАЧИ СИ ЗАСЛУЖАВАТЕ ОРЕСИЯТА!!!
    С ТОЗИ ОЧЕВАДЕН ТЕАТРАЛЕН ПЛАЧ НА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА ВАС ХОРАТА, ВИ ИГРАЕ ПОРЕДНАТА СЦЕНКА ОТ ПОРЕДИЦАТЕ ТАКИВА , ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ДА СИ СПАСИ КОЖАТА ОТ ВАШЕТО ОЧАКВАНО НЕДОВОЛСТВО ,!! РАЗБИРАТЕ ЛИ ГО ТОВА ИЛИ СПИНКАТЕ ??? А ТО СИ Е ЗАВАША СМЕТКА ДЕ!!!
    СЪЛЗИ ,ПЛАЧ , НА УЖ ДЕ !!!

    17:42 26.10.2025

  • 47 Небинарен модерен ляв

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ава клeec😂":

    Муцка 👄,виждам че сме сродни души и не е нужно да се самонаказваш,мога да ти дам батерията да завъртиш докато запали ,все пак приятели в нужда се познават .Мир и Любов 💓.

    17:43 26.10.2025

  • 48 Удри Зеленски удри световен лидер

    2 4 Отговор
    Днес излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.

    И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
    Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.

    „Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.

    И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.

    Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.

    Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят

    Коментиран от #54, #59

    17:43 26.10.2025

  • 49 Всеки ден поне по 5

    5 1 Отговор
    руски атаки срещу Киев трябва да има. Задължително

    17:43 26.10.2025

  • 50 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Удриии кафявите якички

    17:44 26.10.2025

  • 51 Ватенка

    1 4 Отговор
    Да мъ ни съ по нашти хора, понял

    17:44 26.10.2025

  • 52 Русия прави като Германия срещу

    4 2 Отговор
    Великобритания обстрелва мирни граждани с ракети и бомби те затова британците сключиха стогодишен договор с Украйна

    17:44 26.10.2025

  • 53 Ти ли си бе стоенке

    4 3 Отговор

    До коментар #41 от "Ава клeec😂":

    Няма толкова кух троо

    17:44 26.10.2025

  • 54 Факт

    3 6 Отговор

    До коментар #48 от "Удри Зеленски удри световен лидер":

    Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    Коментиран от #61, #62, #66, #67

    17:44 26.10.2025

  • 55 Пенсионер 69 годишен

    4 1 Отговор
    Зельонски прави филмчетата в Полша. На фронта урките ще го ликвидират и ще си разделят наградата за главата му.

    17:45 26.10.2025

  • 56 Дафа

    5 1 Отговор
    Ами тия дето ги отвличаш по улиците, не са ли ваши хора бе мръсен долен наркоман????? Края ти е близо.

    17:45 26.10.2025

  • 57 Минувач

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Пенсионер 69 годишен":

    Точно по темата пише човекът т. е. как панелените фашаги се фантазират какво биха свършили ако заминат при смъркача …

    17:45 26.10.2025

  • 58 Тома

    4 1 Отговор
    Съболезнования и за близките на английските,френските, полските и румънските туристи

    17:45 26.10.2025

  • 59 Наблюдател👀

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Удри Зеленски удри световен лидер":

    Погледни що спам изръси за некви си жалки 25 ст на пост .

    17:45 26.10.2025

  • 60 Независим

    2 2 Отговор
    Сатанинска русия подчинена на злото което трябва да бъде унищожено.

    17:46 26.10.2025

  • 61 Така е

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве путя ⚰️🥂🍾🍷

    17:46 26.10.2025

  • 62 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    Защо тогава Зельонски всеки ден реве, като вдовица за ъъъ? Щом урките са добре, да не реве.

    17:47 26.10.2025

  • 63 Много ясно че

    3 1 Отговор
    Ще го бухат по кратуната. Той какво очаква?

    17:47 26.10.2025

  • 64 СЛОНА

    3 1 Отговор
    БРАТУШКИТЕ ЩЕ ВИ НАПРАВЯТ НОВИ!!!

    17:47 26.10.2025

  • 65 Българин

    4 1 Отговор
    Путин като обясняваше че всички окраинци ще бъде избити, а държавичката им унищожем вие се смеехте. Сега не ви ли е смешно?!?

    17:47 26.10.2025

  • 66 Те го бе

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    Простият тролей на наркомана зеленски. 😄 Я пак залей с простотия и покажи падението на фашисткият режим. 😄

    17:47 26.10.2025

  • 67 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #54 от "Факт":

    Смъркача загуби 30% територии и два милиона бандери , а други осем млн минаха полската граница …. И друго в момента 11500 урки са обкръжени в Купянск - факти !

    17:48 26.10.2025

