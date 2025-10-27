Новини
Киев: Работим за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана
  Тема: Украйна

27 Октомври, 2025 15:34 821 16

По-рано президентът Володимир Зеленски съобщи, че Великобритания ще подкрепи Украйна с нови системи за противовъздушна отбрана, ракети и с производството на дронове прехващачи

Киев: Работим за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна работи с международните си партньори да бъдат ускорени доставките на системи за противовъздушна отбрана до края на годината, заяви външният министър Андрий Сибига на съвместна пресконференция в Киев с естонския си колега Маргус Цахкна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"За да защитим стратегическата си енергийна инфраструктура, преди зимата да настъпи, имаме нужда от допълнителни системи за противовъздушна отбрана. Разчитаме на това, че програмата PURL (Приоритетен списък с нуждите на Украйна) на НАТО може да ни помогне да получим още системи "Пейтриът" от САЩ. В момента нашето искане е за поне десет такива комплекса, които са ни необходими незабавно. Освен тях се нуждаем и от други типове системи. Активно си сътрудничим със съюзниците, за да ускорим доставките до края на годината", подчерта Сибига.

Той добави, че също толкова важно е Украйна да развие собствения си капацитет за производство на оръжейни системи, особено на такива с голям обсег.

Министърът отбеляза и ключовата роля на дроновете прехващачи в системата за въздушна отбрана. По думите му съюзниците на Украйна вече откликват на призивите ѝ за увеличаване на производството. Сибига прогнозира, че дроновете ще продължат да играят все по-значима роля в защитата на Украйна.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Великобритания ще подкрепи Украйна с нови системи за противовъздушна отбрана, ракети и с производството на дронове прехващачи.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    12 2 Отговор
    Тия прехващачи ще хвана х y Я

    15:36 27.10.2025

  • 2 честен ционист

    18 3 Отговор
    Такса водомер работи косвено за ПВО на Украйна.

    15:37 27.10.2025

  • 3 любопитен

    18 2 Отговор
    А какво стана с предишните системи?

    Коментиран от #6

    15:37 27.10.2025

  • 4 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    6 процента ефективност.От 100 ракети ловят 6.

    15:39 27.10.2025

  • 5 Хипотетично

    4 3 Отговор
    💲важно е Украйна да развие собствения си капацитет за производство на оръжейни системи💲
    По-добре късно, отколкото никога. А ако на власт беше назначен Медведчук?!

    Коментиран от #9

    15:40 27.10.2025

  • 6 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #3 от "любопитен":

    Ако питаш за българските С-300, заминаха още у гората.

    15:41 27.10.2025

  • 7 Я пък тоя

    9 1 Отговор
    Незабавно каза Зеленски, не умувайте а действайте!
    Утре 10 системи в Киев, в срада още 25!

    15:41 27.10.2025

  • 8 Този не спря с манипулациите само за

    14 2 Отговор
    Красноармейск нищо не казва. Беше някакъв си покров а се превърна в нещо Красно.
    Защо така бе Миме.

    15:49 27.10.2025

  • 9 Търновец

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хипотетично":

    Милиони Украинци е наборна възраст бягат от Украйна - според мене на хора които явно не обичат родината си не бива да се вярва. Може би самия Зеленски и неговото управление е причина. Пейтриът е името - а в Украйна къде са младите Патриоти?

    15:55 27.10.2025

  • 10 Гошо

    1 0 Отговор
    Работе ,работете ,то трудът е направил от маймуната човек

    15:59 27.10.2025

  • 11 Пейтриът

    9 1 Отговор
    ще бъдат нужни на нато,повече отколко на киив!

    15:59 27.10.2025

  • 12 Пич

    8 1 Отговор
    Превод :
    - Просихме къде ли не , но само обещават и нищо не дават !!! И на шефчето Зелю не дават вече бело без пари...?!

    16:00 27.10.2025

  • 13 Хм...

    6 2 Отговор
    Не че нещо, ама да напомня.
    След преговорите в Истанбул-
    Почна се с 6060÷78, после 1000÷0, след това 1000÷19, 1000÷24 и засега последно 1000÷31
    Общо 10060÷152
    Съотношение 66÷1 в полза на Русия.
    Кой разбрал, разбрал.
    Айде със здраве, важното е пари да има.

    16:03 27.10.2025

  • 14 Тези системи

    6 2 Отговор
    Нито са за противовъздушна, нито за отбрана обаче

    16:09 27.10.2025

  • 15 Вертоломей първи

    8 0 Отговор
    Тоя кретен започнаха да му свършват насилствено бусолоизиранте мъже и погледа за мирни преговори, та нали той лично с одобрението на Радата си самозабрани да преговаря с Путин, на луд ли си прави или на луди ни направи всики. Аман от тази никому до вчера изестна Украйна, да приемта там напълно конструктивните искания на Крвмъл и да спира да умират хора, грачещ клоун хранещ се с трупове, презирам го и го мразя в дъното на душата си.

    16:10 27.10.2025

  • 16 Корта се тресе ..

    0 6 Отговор
    Азов не прощава,направиха на кайма руснаците в покровск,руските престъпници изгоряха като бала сено

    16:15 27.10.2025

