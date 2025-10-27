Киев: Работим за ускоряване на доставките на системи за противовъздушна отбрана

Украйна работи с международните си партньори да бъдат ускорени доставките на системи за противовъздушна отбрана до края на годината, заяви външният министър Андрий Сибига на съвместна пресконференция в Киев с естонския си колега Маргус Цахкна, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
"За да защитим стратегическата си енергийна инфраструктура, преди зимата да настъпи, имаме нужда от допълнителни системи за противовъздушна отбрана. Разчитаме на това, че програмата PURL (Приоритетен списък с нуждите на Украйна) на НАТО може да ни помогне да получим още системи "Пейтриът" от САЩ. В момента нашето искане е за поне десет такива комплекса, които са ни необходими незабавно. Освен тях се нуждаем и от други типове системи. Активно си сътрудничим със съюзниците, за да ускорим доставките до края на годината", подчерта Сибига.
Той добави, че също толкова важно е Украйна да развие собствения си капацитет за производство на оръжейни системи, особено на такива с голям обсег.
Министърът отбеляза и ключовата роля на дроновете прехващачи в системата за въздушна отбрана. По думите му съюзниците на Украйна вече откликват на призивите ѝ за увеличаване на производството. Сибига прогнозира, че дроновете ще продължат да играят все по-значима роля в защитата на Украйна.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Великобритания ще подкрепи Украйна с нови системи за противовъздушна отбрана, ракети и с производството на дронове прехващачи.
1 Тео
15:36 27.10.2025
2 честен ционист
15:37 27.10.2025
3 любопитен
Коментиран от #6
15:37 27.10.2025
4 Последния Софиянец
15:39 27.10.2025
5 Хипотетично
По-добре късно, отколкото никога. А ако на власт беше назначен Медведчук?!
Коментиран от #9
15:40 27.10.2025
6 честен ционист
До коментар #3 от "любопитен":Ако питаш за българските С-300, заминаха още у гората.
15:41 27.10.2025
7 Я пък тоя
Утре 10 системи в Киев, в срада още 25!
15:41 27.10.2025
8 Този не спря с манипулациите само за
Защо така бе Миме.
15:49 27.10.2025
9 Търновец
До коментар #5 от "Хипотетично":Милиони Украинци е наборна възраст бягат от Украйна - според мене на хора които явно не обичат родината си не бива да се вярва. Може би самия Зеленски и неговото управление е причина. Пейтриът е името - а в Украйна къде са младите Патриоти?
15:55 27.10.2025
10 Гошо
15:59 27.10.2025
11 Пейтриът
15:59 27.10.2025
12 Пич
- Просихме къде ли не , но само обещават и нищо не дават !!! И на шефчето Зелю не дават вече бело без пари...?!
16:00 27.10.2025
13 Хм...
След преговорите в Истанбул-
Почна се с 6060÷78, после 1000÷0, след това 1000÷19, 1000÷24 и засега последно 1000÷31
Общо 10060÷152
Съотношение 66÷1 в полза на Русия.
Кой разбрал, разбрал.
Айде със здраве, важното е пари да има.
16:03 27.10.2025
14 Тези системи
16:09 27.10.2025
15 Вертоломей първи
16:10 27.10.2025
16 Корта се тресе ..
16:15 27.10.2025