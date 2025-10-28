Новини
Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?
  Тема: Украйна

28 Октомври, 2025 18:16 2 429 51

Москва твърди, че последствията от удара на Украйна по Белгородския язовир са "минимални". Но проруски източници предупреждават за нарастващ риск.

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, архив
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руските власти се опитват да се справят със ситуацията след удара на Украйна по язовирната стена на Белгородското водохранилище на река Северски Донец. Той доведе до повишаване на нивото на водата, което създаде опасност от наводняване на няколко населени места по-надолу по реката. На по-малко от 15 километра южно от язовира започва територията на Харковска област в Украйна, където руските войски продължават с опитите да превземат град Волчанск.

Пропукване, но без риск от пълно разрушение

Руските военни кореспонденти потвърждават: поради взривяването на язовирната стена са възникнали рискове от забавяне на напредъка на руската армия в посока Волчанск. Независими анализатори обаче смятат, че последствията ще бъдат ограничени. Белгородският язовир е десетки пъти по-малък от Днепровския, поради което възможните разрушения са несравними с катастрофалните сценарии, които съпътстваха взривяването на ВЕЦ "Нова Каховка" през 2023.

След ударите по язовира губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков увери местните жители, че ситуацията е стабилна, но предупреди, че съществува риск от разрушение на язовирната стена, ако последва повторна атака. Според данни на местните власти водните маси са наводнили 10 парцела, жителите са били евакуирани. Публикации на местни хора в социалните мрежи показват, че последствията засега са незначителни.

Логистиката на руската армия може да бъде затруднена

Командирът на силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт "Мадяр" Бровди заяви, че ударът по язовира е бил нанесен с дронове. По думите му щетите върху язовира ще затруднят логистиката и ще създадат възможност за откъсване на руските войски в окупираната част на Харковска област. Според него четири бригади на руската армия, които настъпват в посока Волчанск, са отрязани от снабдяването и превоза през прелялата река.

Проруският военен блогър Юрий Подоляка заяви, че целта на удара е "да забави напредъка на руските войски в района на Волчанск". "Развивайки този успех, може да се пробие фронтовата линия. За да не допусне това, противникът нанася удар по язовирната стена, разчитайки да разруши напълно два шлюза, за да попречи на логистиката. Засега е успял да повреди сериозно единия", пише Подоляка в своя канал в Telegram.

До момента е известно за наводнени укрития на руските военни в село Графовка, съобщава друг Telegram канал. Но последствията могат да усложнят положението на руските войски в окупираните територии на Украйна – там се намират бойци от най-малко шест подразделения, твърди проруска група в социалната мрежа "Вконтакте". Според създателите на тази група руските войски остават на позициите си и няма заповед за изтеглянето им.

Военният експерт Ян Матвеев обаче смята, че последствията за руските войски вероятно ще са "минимални", като се има предвид малкия обем на Белгородското водохранилище – 76 милиона кубически метра. Той сравнява водоема с Каховското водохранилище, което имаше обем 18,2 милиарда куб. м. и пресъхна след разрушаването на Каховската ВЕЦ през 2023.

Военна целесъобразност

Европейските наблюдатели и експерти също определят ефекта на удара на украинската армия като незначителен. Професорът по международни отношения в Университета в Инсбрук Герхард Мангот е убеден, че Киев едва ли е постигнал основната си цел с удара по язовира - да унищожат или поне да създадат големи проблеми за позициите на руската армия под Волчанск. "От военна гледна точка ползата е малка", казва той.

Психологическият ефект от такава атака е по-голям, смята експертът по въпросите на международната сигурност от германския фонд "Наука и политика" Волфганг Рихтер. Украинските военни успяват да пренесат войната на територията на противника, отбелязва той. "За украинците е важно да докажат, че са способни да действат. Това има по-скоро политико-психологически ефект. Те искат да покажат на европейците, а може би и на американците: "Ние можем да го направим. Ние сме способни да действаме и все още си заслужава да се инвестира в нашата отбранителна способност", казва Рихтер.

Военно престъпление?

Според Волфганг Рихтер ударите по язовирната стена предизвикват сериозни съмнения от гледна точка на международното хуманитарно право. Той отбелязва, че "рискът от нанасяне на значителни щети на гражданското население или причиняването на смъртта на много хора в случай на наводнение е много висок". Според него четирите Женевски конвенции и двата допълнителни протокола забраняват атаките срещу граждански цели. "А това, разбира се, е граждански обект, дори и да може да се използва за други цели", обяснява експертът.

"Затова Украйна ще трябва да се примири с факта, че може да ѝ бъдат повдигнати обвинения в нарушаване на международното хуманитарно право", смята Рихтер. Така свята и професорът от университета в Инсбрук Герхард Мангот, според когото атаката срещу язовира "е явно нарушение на т.нар. международно хуманитарно право".

Автори: Евгений Дюк, Инна Дрибен


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СМЕЕЕЕХ

    28 8 Отговор
    Бълха ги ухапа Руснаците

    18:17 28.10.2025

  • 2 Хипотетично

    8 37 Отговор
    Отмъщава за Нова Каховка. Отлага, но не забравя.

    Коментиран от #17, #27, #34

    18:18 28.10.2025

  • 3 Кавко очаквате от терориста Украйна

    47 13 Отговор
    Да се благодарят на Путин че е търпелив с тях. Аз ако бях, досега да бях ги превърнал в картофена нива.

    Коментиран от #11

    18:19 28.10.2025

  • 4 КАКВО СЕ ПОСТИГА С ТЕРОРИЗЪМ

    47 9 Отговор
    Това са британски терористични акции, не окраински.

    18:20 28.10.2025

  • 5 В.В.П

    13 34 Отговор
    Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    Коментиран от #7, #47

    18:20 28.10.2025

  • 6 ами

    33 5 Отговор
    Подли нацисти са ykpoпитесите!

    18:21 28.10.2025

  • 7 Факт

    10 32 Отговор

    До коментар #5 от "В.В.П":

    Рашистите се бият за Вовчанск който беше под руска окупация до септември 2022 г. Бият се за Покровск който беше окупиран от про-руските сепаратисти от 2014 до март 2022 г. След началото на путиновата СВО бяха изритани от града от ВСУ. Бият се за единствената регионална столица Херсон която беше под окупация от рашистите до октомври 2022 г.и бяха наритани от Украинската армия. Пyтя даде 2 милиона жертви руски нещастници и владее по малко Украинска територия от 2022 г. Наздраве пyтя🥂🍾🍹

    Коментиран от #29

    18:21 28.10.2025

  • 8 бай Бай

    33 7 Отговор
    Жалък опит да се заяви сила чрез удар по язовир с цел повдигане духа на отчаяните окрайнски остатъци насила запокитени из окопите.

    18:22 28.10.2025

  • 9 АМАH OT ИДИOTИ

    30 5 Отговор
    ОCPAЙHА КАТЕГОРИЧНО ЗАГУБИ ИЗЛАЗ НА ЧЕРНО МОРЕ 😆🤣😝

    Коментиран от #51

    18:22 28.10.2025

  • 10 Ето какво постигна

    4 28 Отговор
    Белгородският язовир е пробит, руската армия при Вовчанск е застрашена. Москва е опакована с ПВО, но гори (ВИДЕО и КАРТА)

    река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление. На видео кадри публикувани от ГЩ на Украйна се виждат обкръжени Руски войници от 68- мотострелкова бригада. След като показват на обкръжените ги бойци от ВСУ че се предават последния от тях насочва картечница срещу Украинските войници които го разстрелват а на останалите 73 Руски нашественици изваждат очите и ги захвърлят живи на полето.

    П.С. Сега си затворете очите за 3 секунди и ще добиете представа какво е чувството.

    18:22 28.10.2025

  • 11 Защо Путин е толкова търпелив

    9 17 Отговор

    До коментар #3 от "Кавко очаквате от терориста Украйна":

    към украинците?
    През това време му избиха 1 милион войници.
    няма ли да пожали своите??!!!

    Коментиран от #13, #15, #19

    18:23 28.10.2025

  • 12 Според БТВ

    4 15 Отговор
    7-ми отряд на специалните сили на ВСУ вече действа в Покровск в уличните боеве с руските групи нахлули в града -

    Ожесточени сражения за източния украински град Покровск. Киев потвърди, че части на руските сухопътни сили са навлезли в стратегическия град. Украйна изпрати подкрепления. 7-ми отряд за бързо реагиране на въздушно-десантните войски на Украйна заяви, че позициите в града са били укрепени през последните 24 часа , тъй като градските боеве продължават.

    18:23 28.10.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 17 Отговор

    До коментар #11 от "Защо Путин е толкова търпелив":

    Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве путя ⚰️🥂🍾🍷

    Коментиран от #16

    18:25 28.10.2025

  • 14 Терористи

    15 5 Отговор
    Толкова им пука за местното население. После ги наричат украинци, а са готови да ги удавят.

    18:25 28.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Укротерористи

    16 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“.

    18:28 28.10.2025

  • 18 Пич

    9 5 Отговор
    Зелю тъп та му лесно !!! Нали от Урсулианците акъл взема !!! Постижението - руснаците ще ават всички!!!

    18:28 28.10.2025

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "Защо Путин е толкова търпелив":

    Не един милион ,а един милиард войници му избиха на Путин!🦃🦃🦃🤣🥳🖕

    18:28 28.10.2025

  • 20 Постигна

    8 3 Отговор
    нищо, но за сметка на това от сърце...

    18:29 28.10.2025

  • 21 И Киев е Руски

    18 4 Отговор
    Виждал съм това някъде преди: „НАТО ще продължи да атакува енергийните съоръжения на Сърбия. Ако това вреди на цивилното население, като ги лишава от вода и електричество, това е проблем на Милошевич. Нека приеме петте условия на НАТО и това ще спре." От брифинга на Алианса на 25 май 1999 г. „Електричеството захранва системите за командване и контрол. Ако президентът Милошевич наистина иска цялото му население да има вода и електричество, всичко, което трябва да направи, е да приеме петте условия на НАТО и ние ще спрем тази кампания. Но докато не го направи, ще продължим да атакуваме онези цели, които осигуряват електричество на въоръжените му сили. Ако това има цивилни последици, тогава той може сам да се справи с това

    18:29 28.10.2025

  • 22 Георгиев

    14 3 Отговор
    Това, че се нарушават международни договорености от Киев се признава и от DW. Мисля, че ако имаха тактически ядрени бомби щяха да ги ползват безапелационно. И всички техни приятели от коалицията щяха да мълчат. И това е втора язовирна стена, която атакуват ефективно.

    18:30 28.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Цензура

    14 3 Отговор
    Разбира се, накрая - както си след разрушаването на язовирната стена на Днепър, укропитeшките тероpисти ще кажат, че руснаците са направили това !!!

    18:30 28.10.2025

  • 25 1223344

    17 1 Отговор
    А някой украинец дава ли си сметка какво ще стане ако руснаците разрушат стената на киевското водохранилище (поради военна необходимост)

    18:30 28.10.2025

  • 26 Емил Стефанов

    12 3 Отговор
    Фашисти,ционисти или нацисти са си все една и съща ИЗМЕТ.

    18:31 28.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Голеееееееем

    10 2 Отговор
    празззззз лук. От най-големия който им влиза дълбоко отзад на украинците. А и четвърти ти много твърд и остър. Извинявайте че се шегувам но вие изпадате в комична трагедия в която основен герой е някакъв наркоман.

    18:32 28.10.2025

  • 29 Анализатор

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Защо лъжеш? Покровск никога не е бил. Славянск беше и само до 2014-2015 година. Лъжите няма да ти помогнат пред истината драги, само ти олекотяват писанията.

    18:35 28.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 голям смях

    5 1 Отговор
    ЛО ДОЙЧЕТООО....тука всички язовири са със пробойна без да имаме война , ако не вярвате питайте тия в плевен що са на режим на водата

    важно ли му е на дойчеПРОПАГАНДЕН дами не и през блатото БЪЛГАРИЯ да види язовирите що нямат вода?

    или важна е руската пропаганда?

    18:36 28.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха-ха-ха

    6 3 Отговор
    Какво постигна Украйна ли? Единствено репутация на терористична държава.

    18:37 28.10.2025

  • 34 Хипопотам

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Умора нямате бе ей! И сте "много хитри" и "умнички":):)
    Каховка също бе гръмнат от украинците!

    18:38 28.10.2025

  • 35 руския щурм към Покровск продължава

    0 0 Отговор
    Резултата е поразителен....

    18:38 28.10.2025

  • 36 Ким Чен

    2 4 Отговор
    Много съм възмутен!

    18:39 28.10.2025

  • 37 гост

    3 5 Отговор
    Излязоха шокиращи факти- рашистката армия за 2025 г.е установила контрол на 0.4% от Украинската територия с цената на 370 хиляди жертви. Руските войски постигат "малки успехи" на бойното поле в Украйна и тези "малки успехи" идват с цената на стотици хиляди руски животи, заяви ръководителят на НАТО.

    Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.

    И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
    Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.

    „Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.

    И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.

    Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.

    Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят

    18:39 28.10.2025

  • 38 Сатана Z

    6 2 Отговор
    ❗️В Украйна заявиха, че Покровск (Красноармейск) не е важен град и загубата му изобщо не е страшна

    18:41 28.10.2025

  • 39 Гост

    5 1 Отговор
    Постигна сребърен медал по пошъл тероризъм, щото знаем кой държи златния и е лидер там!
    Вече четири години това постига! А, и титлата Агроном на годината, заради неуспешните усилия да прескочи едни храсти по време на контра атаката си! Въх...

    18:42 28.10.2025

  • 40 АБВ

    4 7 Отговор
    Ко стана съдрани клошари? Путя превзе ли вече Покровск ,Купянск ,Вовчанск ,Лвов, Запорожие,Харков ,Полтава ,Киев и всьо останальная? 2 милиона убити орки а са още пред Вовчанск на 6 км.от рашистката граница мухххахаха

    18:42 28.10.2025

  • 41 Зад всяка такава мръсотийка

    5 2 Отговор
    търсете британеца!

    Роджър Стиил

    18:42 28.10.2025

  • 42 Още новини от Украйна

    4 2 Отговор
    Отговорът на Русия е да внесе язовира над Киев да видим укри нацистите как ще подскачат

    18:43 28.10.2025

  • 43 Сатана Z

    6 1 Отговор
    ВСУ освободи Кучерив Яр, над 500 руснаци се предадоха в плен



    22 октомври 2025 в 19:41

    Украинските войски освободиха Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.

    Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.

    Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко стотин руски войници са се предали. Според руски източници са се предали повече от 500 руски войници. Терена около Покровск е разчистен от поделенията на ВСУ.

    Коментиран от #49

    18:43 28.10.2025

  • 44 Световният лидер Зеленски

    3 5 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    Коментиран от #46, #48

    18:45 28.10.2025

  • 45 Русороб

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Укрофашисти":

    Това си ти.

    18:51 28.10.2025

  • 46 Троленето е жалко занимание

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Световният лидер Зеленски":

    Показва твоето падение и фашизма опрял да плаща за лъжи и пропаганда.

    18:56 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Зеленодебил Киселозелев

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Световният лидер Зеленски":

    Какъв лидер е това наркоманизирано джудже убило 2 милиона украйнци и осакатило още толкова за да угоди на англосаксонските престъпници!
    Ще загуби държавата си и ще избяга с милиардите които открадна!
    Земята вече принадлежи на Блек рок и Вангард укрите са роби осъдени да умрат ....

    19:04 28.10.2025

  • 49 Дядо Ламби

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Сатана Z":

    И Дарт Вейдър беше там и Мики маус нали глупчо безполов

    19:05 28.10.2025

  • 50 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Кой у Ромсiа пие вода бе,ичкиа има ли нема кво да мислат за вода. Путилифонът бати Пунди каза кой татароменгянин пие вода го не земат на СВО деа! Внетен ли е?

    19:05 28.10.2025

  • 51 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "АМАH OT ИДИOTИ":

    След 100 години

    19:08 28.10.2025

