Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Руските власти се опитват да се справят със ситуацията след удара на Украйна по язовирната стена на Белгородското водохранилище на река Северски Донец. Той доведе до повишаване на нивото на водата, което създаде опасност от наводняване на няколко населени места по-надолу по реката. На по-малко от 15 километра южно от язовира започва територията на Харковска област в Украйна, където руските войски продължават с опитите да превземат град Волчанск.
Пропукване, но без риск от пълно разрушение
Руските военни кореспонденти потвърждават: поради взривяването на язовирната стена са възникнали рискове от забавяне на напредъка на руската армия в посока Волчанск. Независими анализатори обаче смятат, че последствията ще бъдат ограничени. Белгородският язовир е десетки пъти по-малък от Днепровския, поради което възможните разрушения са несравними с катастрофалните сценарии, които съпътстваха взривяването на ВЕЦ "Нова Каховка" през 2023.
След ударите по язовира губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков увери местните жители, че ситуацията е стабилна, но предупреди, че съществува риск от разрушение на язовирната стена, ако последва повторна атака. Според данни на местните власти водните маси са наводнили 10 парцела, жителите са били евакуирани. Публикации на местни хора в социалните мрежи показват, че последствията засега са незначителни.
Логистиката на руската армия може да бъде затруднена
Командирът на силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт "Мадяр" Бровди заяви, че ударът по язовира е бил нанесен с дронове. По думите му щетите върху язовира ще затруднят логистиката и ще създадат възможност за откъсване на руските войски в окупираната част на Харковска област. Според него четири бригади на руската армия, които настъпват в посока Волчанск, са отрязани от снабдяването и превоза през прелялата река.
Проруският военен блогър Юрий Подоляка заяви, че целта на удара е "да забави напредъка на руските войски в района на Волчанск". "Развивайки този успех, може да се пробие фронтовата линия. За да не допусне това, противникът нанася удар по язовирната стена, разчитайки да разруши напълно два шлюза, за да попречи на логистиката. Засега е успял да повреди сериозно единия", пише Подоляка в своя канал в Telegram.
До момента е известно за наводнени укрития на руските военни в село Графовка, съобщава друг Telegram канал. Но последствията могат да усложнят положението на руските войски в окупираните територии на Украйна – там се намират бойци от най-малко шест подразделения, твърди проруска група в социалната мрежа "Вконтакте". Според създателите на тази група руските войски остават на позициите си и няма заповед за изтеглянето им.
Военният експерт Ян Матвеев обаче смята, че последствията за руските войски вероятно ще са "минимални", като се има предвид малкия обем на Белгородското водохранилище – 76 милиона кубически метра. Той сравнява водоема с Каховското водохранилище, което имаше обем 18,2 милиарда куб. м. и пресъхна след разрушаването на Каховската ВЕЦ през 2023.
Военна целесъобразност
Европейските наблюдатели и експерти също определят ефекта на удара на украинската армия като незначителен. Професорът по международни отношения в Университета в Инсбрук Герхард Мангот е убеден, че Киев едва ли е постигнал основната си цел с удара по язовира - да унищожат или поне да създадат големи проблеми за позициите на руската армия под Волчанск. "От военна гледна точка ползата е малка", казва той.
Психологическият ефект от такава атака е по-голям, смята експертът по въпросите на международната сигурност от германския фонд "Наука и политика" Волфганг Рихтер. Украинските военни успяват да пренесат войната на територията на противника, отбелязва той. "За украинците е важно да докажат, че са способни да действат. Това има по-скоро политико-психологически ефект. Те искат да покажат на европейците, а може би и на американците: "Ние можем да го направим. Ние сме способни да действаме и все още си заслужава да се инвестира в нашата отбранителна способност", казва Рихтер.
Военно престъпление?
Според Волфганг Рихтер ударите по язовирната стена предизвикват сериозни съмнения от гледна точка на международното хуманитарно право. Той отбелязва, че "рискът от нанасяне на значителни щети на гражданското население или причиняването на смъртта на много хора в случай на наводнение е много висок". Според него четирите Женевски конвенции и двата допълнителни протокола забраняват атаките срещу граждански цели. "А това, разбира се, е граждански обект, дори и да може да се използва за други цели", обяснява експертът.
"Затова Украйна ще трябва да се примири с факта, че може да ѝ бъдат повдигнати обвинения в нарушаване на международното хуманитарно право", смята Рихтер. Така свята и професорът от университета в Инсбрук Герхард Мангот, според когото атаката срещу язовира "е явно нарушение на т.нар. международно хуманитарно право".
Автори: Евгений Дюк, Инна Дрибен
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СМЕЕЕЕХ
18:17 28.10.2025
2 Хипотетично
Коментиран от #17, #27, #34
18:18 28.10.2025
3 Кавко очаквате от терориста Украйна
Коментиран от #11
18:19 28.10.2025
4 КАКВО СЕ ПОСТИГА С ТЕРОРИЗЪМ
18:20 28.10.2025
5 В.В.П
Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!
Коментиран от #7, #47
18:20 28.10.2025
6 ами
18:21 28.10.2025
7 Факт
До коментар #5 от "В.В.П":Рашистите се бият за Вовчанск който беше под руска окупация до септември 2022 г. Бият се за Покровск който беше окупиран от про-руските сепаратисти от 2014 до март 2022 г. След началото на путиновата СВО бяха изритани от града от ВСУ. Бият се за единствената регионална столица Херсон която беше под окупация от рашистите до октомври 2022 г.и бяха наритани от Украинската армия. Пyтя даде 2 милиона жертви руски нещастници и владее по малко Украинска територия от 2022 г. Наздраве пyтя🥂🍾🍹
Коментиран от #29
18:21 28.10.2025
8 бай Бай
18:22 28.10.2025
9 АМАH OT ИДИOTИ
Коментиран от #51
18:22 28.10.2025
10 Ето какво постигна
река Северски Донец приижда заради неочакваното "захранване". Това застрашава биещите се във Вовчанск руски войници и отрязва логистиката по суша на 68-ма, 116-та, 128-ма и 136-та бригади на руската армия. Има неофициални сведения, че руснаците обмислят заповеди за отстъпление. На видео кадри публикувани от ГЩ на Украйна се виждат обкръжени Руски войници от 68- мотострелкова бригада. След като показват на обкръжените ги бойци от ВСУ че се предават последния от тях насочва картечница срещу Украинските войници които го разстрелват а на останалите 73 Руски нашественици изваждат очите и ги захвърлят живи на полето.
П.С. Сега си затворете очите за 3 секунди и ще добиете представа какво е чувството.
18:22 28.10.2025
11 Защо Путин е толкова търпелив
До коментар #3 от "Кавко очаквате от терориста Украйна":към украинците?
През това време му избиха 1 милион войници.
няма ли да пожали своите??!!!
Коментиран от #13, #15, #19
18:23 28.10.2025
12 Според БТВ
Ожесточени сражения за източния украински град Покровск. Киев потвърди, че части на руските сухопътни сили са навлезли в стратегическия град. Украйна изпрати подкрепления. 7-ми отряд за бързо реагиране на въздушно-десантните войски на Украйна заяви, че позициите в града са били укрепени през последните 24 часа , тъй като градските боеве продължават.
18:23 28.10.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "Защо Путин е толкова търпелив":Оказа се че Путин е агент на Зеленски. Преди 4 години във видео- обръщение по руската обществена телевизия заяви че е дал разпореждане за 3-дневна специална военна операция с цели - демилитаризация ( разоръжаване) на Украйна и " сваляне на нацисткия режим в Киев". През октомври 2023 година трябваше да има редовни избори в Украйна за президент но заради путя се отложи ха. Така че не само не свали Зеленски а го направи пожизнен президент. През месец юни 2023 г. Женята (готвача) Пригожин заяви че през октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна. Само че готвача отдавна изгни а Зеленски си е президент и обикаля света посрещан с почести. Наздраве путя ⚰️🥂🍾🍷
Коментиран от #16
18:25 28.10.2025
14 Терористи
18:25 28.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Укротерористи
До коментар #2 от "Хипотетично":В статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“.
18:28 28.10.2025
18 Пич
18:28 28.10.2025
19 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #11 от "Защо Путин е толкова търпелив":Не един милион ,а един милиард войници му избиха на Путин!🦃🦃🦃🤣🥳🖕
18:28 28.10.2025
20 Постигна
18:29 28.10.2025
21 И Киев е Руски
18:29 28.10.2025
22 Георгиев
18:30 28.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Цензура
18:30 28.10.2025
25 1223344
18:30 28.10.2025
26 Емил Стефанов
18:31 28.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Голеееееееем
18:32 28.10.2025
29 Анализатор
До коментар #7 от "Факт":Защо лъжеш? Покровск никога не е бил. Славянск беше и само до 2014-2015 година. Лъжите няма да ти помогнат пред истината драги, само ти олекотяват писанията.
18:35 28.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 голям смях
важно ли му е на дойчеПРОПАГАНДЕН дами не и през блатото БЪЛГАРИЯ да види язовирите що нямат вода?
или важна е руската пропаганда?
18:36 28.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха-ха-ха
18:37 28.10.2025
34 Хипопотам
До коментар #2 от "Хипотетично":Умора нямате бе ей! И сте "много хитри" и "умнички":):)
Каховка също бе гръмнат от украинците!
18:38 28.10.2025
35 руския щурм към Покровск продължава
18:38 28.10.2025
36 Ким Чен
18:39 28.10.2025
37 гост
Руският президент "изчерпва парите, войските и идеите си", добави Рюте.
И се оказа прав бившият вицепремиер на Русия Борис Немцов с пророческите си думи малко преди да бъде застрелян на червения площад - "Рано или късно този негодник ( Путин) ще започне братоубийствена война с братята Украинци,не да защити рускоговорящите там,те и сега си имат местна власт кметове ,губернатори а да продължи да граби с приближения си кръг олигарси. Резултата прогонване на рускоговорящите от домовете им и разпад на РФ"
Борис Немцов, убит от „неизвестен извършител“ с четири изстрела в центъра на Москва… пред Кремъл на 27 февруари 2015 г.
„Без Путин всичко ще е по-хубаво. Ще харчим пари не за война със съседите, а за болници и училища; няма да се борим с Америка, а с бедността; ще търгуваме не със суровини, а с технологии; няма да мислим как да се харесаме на китайците и да сме техни васали, но и за нашата роля в европейската цивилизация.
И ще се заемем с промяна в собствената си страна, а не със завоюване на чужди земи.
Няма Путин – има Русия, има Путин – няма Русия“.
Омръзна ни тази параноя и омраза към целия свят
18:39 28.10.2025
38 Сатана Z
18:41 28.10.2025
39 Гост
Вече четири години това постига! А, и титлата Агроном на годината, заради неуспешните усилия да прескочи едни храсти по време на контра атаката си! Въх...
18:42 28.10.2025
40 АБВ
18:42 28.10.2025
41 Зад всяка такава мръсотийка
Роджър Стиил
18:42 28.10.2025
42 Още новини от Украйна
18:43 28.10.2025
43 Сатана Z
22 октомври 2025 в 19:41
Украинските войски освободиха Кучерив Яр, разположено близо до Покровск, Донецка област. Генералният щаб на украинските въоръжени сили публикува видео в Telegram, потвърждаващо присъствието на украинските защитници в населения пункт.
Военнослужещи от 132-ри разузнавателен батальон на Въздушно-щурмовите войски са видени да издигат украинското знаме над Кучерив Яр.
Освен това, според Генералния щаб, фондът за обмен е значително попълнен – няколко стотин руски войници са се предали. Според руски източници са се предали повече от 500 руски войници. Терена около Покровск е разчистен от поделенията на ВСУ.
Коментиран от #49
18:43 28.10.2025
44 Световният лидер Зеленски
Коментиран от #46, #48
18:45 28.10.2025
45 Русороб
До коментар #15 от "Укрофашисти":Това си ти.
18:51 28.10.2025
46 Троленето е жалко занимание
До коментар #44 от "Световният лидер Зеленски":Показва твоето падение и фашизма опрял да плаща за лъжи и пропаганда.
18:56 28.10.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Зеленодебил Киселозелев
До коментар #44 от "Световният лидер Зеленски":Какъв лидер е това наркоманизирано джудже убило 2 милиона украйнци и осакатило още толкова за да угоди на англосаксонските престъпници!
Ще загуби държавата си и ще избяга с милиардите които открадна!
Земята вече принадлежи на Блек рок и Вангард укрите са роби осъдени да умрат ....
19:04 28.10.2025
49 Дядо Ламби
До коментар #43 от "Сатана Z":И Дарт Вейдър беше там и Мики маус нали глупчо безполов
19:05 28.10.2025
50 Архимандрисандрит Бибиян
19:05 28.10.2025
51 Дааа
До коментар #9 от "АМАH OT ИДИOTИ":След 100 години
19:08 28.10.2025