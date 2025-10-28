Новини
Русия за първи започна да разполага резервисти във важни инфраструктурни обекти
  Тема: Украйна

Русия за първи започна да разполага резервисти във важни инфраструктурни обекти

28 Октомври, 2025 19:51 1 001 22

Украйна многократно е атакувала руски петролни складове и рафинерии, както и друга критична инфраструктура

Русия за първи започна да разполага резервисти във важни инфраструктурни обекти - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Русия за първи започна да разполага резервисти, които да защитават важни инфраструктурни обекти от украински атаки с дронове, предаде ДПА, като се позова на съобщения в руските медии, съобщи БТА.

Губернаторът на Лениндградска област Александър Дрозденко заяви пред в. "Комерсант", че в региона е започнало да действа подразделение, натоварено със задачата да предотвратява саботажи и да защитава ключови обекти.

Първоначално в Ленинградска област са били изпратени 105 резервисти, оборудвани с оръжия и превозни средства. Те ще подсилят противовъздушната отбрана около стратегическите пристанища и енергийните и промишлените обекти.

Руският парламент неотдавна прие закон, който позволява използването на резервисти за защита на стратегически важни обекти.

Украйна многократно е атакувала руски петролни складове и рафинерии, както и друга критична инфраструктура.

Руските сили за противовъздушна отбрана ежедневно съобщават за прехванати дронове, но разполагането на резервисти подчертава продължаващите предизвикателства пред сигурността на страната.

Бившият военен министър Сергей Шойгу, който сега е секретар на Съвета за сигурност на Русия, каза, че през последните години има рязко увеличаване на атаките с дронове. По думите му, ако преди две години е имало изолирани инциденти, сега се регистрират стотици случаи.

Шойгу посочи, че често бива атакуван и Приволжкия федерален окръг, където има много военни заводи. Секретарят на Съвета за сигурност предупреди, че поразяването на инфраструктурни обекти, включително железопътни и транспортни мрежи, може да доведе до прекъсване на някои доставки за руската армия в Украйна.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    12 12 Отговор
    Скоро Русия ще разположи резервисти и в чужбина ( Украйна и други желаещи ) !!!

    Коментиран от #22

    19:52 28.10.2025

  • 3 Аналитик

    12 0 Отговор
    То си е запас...Сутринта където та пратят

    19:53 28.10.2025

  • 4 Онзи

    11 6 Отговор
    Те Русия ще се специализира с неутрализирането на дронове а Европа какво прави,капачки на бутилки които не се махат а висят на един край 🤔😃

    19:54 28.10.2025

  • 5 Асен

    7 3 Отговор
    Ма що резервисти като са примати.

    Коментиран от #14

    19:56 28.10.2025

  • 6 Истината

    11 6 Отговор
    Излезе статистиката и какво се оказа? Реалността е, че през август 2025 г. Русия контролира по-малко украинска територия, отколкото през август 2022 г.



    Неща, които ги пишем на копейките отдавна, но не могат да разберат! Че август 2022 година рашата имаше повече окупирана територия, от колкото август 2025 година! Ама според копейките, рашите постоянно напредвали!

    Коментиран от #7, #15

    19:56 28.10.2025

  • 7 Факт

    11 4 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Рашистите се бият за Вовчанск който беше под руска окупация до септември 2022 г. Бият се за Покровск който беше окупиран от про-руските сепаратисти от 2014 до март 2022 г. След началото на путиновата СВО бяха изритани от града от ВСУ. Бият се за единствената регионална столица Херсон която беше под окупация от рашистите до октомври 2022 г.и бяха наритани от Украинската армия. Пyтя даде 2 милиона жертви руски нещастници и владее по малко Украинска територия от 2022 г. Наздраве пyтя🥂🍾🍹

    Коментиран от #9

    19:57 28.10.2025

  • 8 Гражданин

    10 5 Отговор
    Резервисти за защита от дронове?! И как, бе аджеба? Смях в залата... Резервисти за пушечно месо....

    19:58 28.10.2025

  • 9 Така е

    8 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    В началото на руската агресия на 24 февруари,всички родни генерали ,международни експерти и анализатори и дори тогавашния премиер Кирил Петков на 25 февруари каза - "Украйна до няколко дни ще е паднала, 1/3 от армията й е унишожена". И как няма да смятат така? За няколко часа орките агресори окупираха Вовчанск ( който сега е под Украински контрол) ,влязоха във 2-ия по големина град в Украйна Харков който е на 28 км.от руската граница ( след това в уличните боеве за града жив агресор не оцеля),окупираха Херсон ( есента бяха прогонени от него), влязоха в град Чернигов,тук бяха публикувани снимки на етнически Българи загинали за защитата на града които са оказали съпротива на агресорите няколко дни докато се евакуират цивилните и след това града пада под руска окупация. Чак след месец след ожесточени сражения Украинската армия си връща контрола на града. И Украинка беше публикувала видео след връщането на града от Украинската армия с текст - "Окупантьй,как вьй". Украински командоси стрелят в къщите преди да влязат да няма укрили се агресори. И назначените от окупаторите администрация на града руски военни пленени навели глави. Украинците ги питат - "Какво правите на нашата земя? Да ни убивате нас и децата ни ли", орките отговарят " Не,изпълнявахме заповеди" ,на кой ги питат Украинците а орките " на нашите командири". После ги вързаха с черни нашийници и ги развеждаха като кучета, както преди години в Шоуто на Слави развеждаха ванката.

    Коментиран от #10

    19:58 28.10.2025

  • 10 25 февруари 2022 г.от сайта факти

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "Така е":

    Руски войски влязоха в Харков, заяви Антон Герашченко, съветник на украинския вътрешен министър, предаде Ройтерс.

    По улиците на североизточния украински град преминават руски военно-транспортни средства,танкове и бронетранспорьори, написа Герашченко в Телеграм.

    На видеозаписи, публикувани от Герашченко и украинската Държавна служба за специални комуникации и информационна защита, се вижда как по улица в Харков се движат няколко военно-транспортни средства и, отделно от това, горящ танк, отбелязва Ройтерс.

    Украински сили от териториалната отбрана се сражават с руски войници по улиците на Харков, заяви областният управител Олех Синегубов. Чакаме подкрепления от армията ни.

    И така след това наистина жив нашественик не оцеля.

    19:59 28.10.2025

  • 11 Русия за първи

    7 0 Отговор
    Русия за първи
    Русия за първи аа
    Едно след друго три пъти се повтаря близко до безсмислица заглавие
    Някой трябва да чете предварително това което се публикува

    20:00 28.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Във Факти днес

    1 2 Отговор
    Оксана е професор в департамента по политически науки и социология към университета в Петербург и старши изследовател в института по философия към руската академия на науките. Ще се доверя на нея.

    20:07 28.10.2025

  • 14 Трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Асен":

    да се защитават

    20:08 28.10.2025

  • 15 Ми радвайте се

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    До 3000 година може да освободите Крим. Ако останат живи урки.

    Коментиран от #19

    20:09 28.10.2025

  • 16 ЖЕКО

    3 3 Отговор
    КАКВО Е ТОВА УКРАИНА И ИМА ЛИ БЪДЕЩЕ..........Ц

    20:09 28.10.2025

  • 17 Проста сметка

    1 2 Отговор
    За 3 години 2 милиона урки при Бандера. За 30 години 20 милиона И ВСЬО! Русия може и 100 години да воюва.

    20:18 28.10.2025

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифонът цар Путйо каза каде е мобилизирал неколко резервисти за него си! Кой може да оди на токченца, половин сажен висок и мое си врътка трътката ка педербурскио оригинал мо се прави ботокс на муцурата и тренира многоходовки са зелен въшкарник!

    20:27 28.10.2025

  • 19 Бившият депутат Антон Тодоров

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ми радвайте се":

    Е публикувал факти и документи че тогавашния канцлер на Германия Меркел е молила президента на Украйна Петро Порошенко да предаде на рашките Крим без да воюват защото русия ще спре природния газ за Европа а и на Украинците и без това не им трябвал...

    20:29 28.10.2025

  • 20 Гориил

    1 1 Отговор
    Защитните съоръжения са създадени. Унищожението е почти 100% гарантирано. Необходими са хиляди оператори на противовъздушна отбрана и електронна война.Такива специалисти съществуват, но са недостиг. Поне 10 000 оператори трябва да бъдат обучени бързо. Всичко това отразява реалностите на нов тип война, с която генералите от НАТО не са запознати. Но това само влошава положението за генералите от НАТО. Такива специалисти съществуват, но са недостиг. Поне 10 000 оператори трябва да бъдат обучени бързо. Всичко това отразява реалностите на нов тип война, с която генералите от НАТО не са запознати. Но това само влошава положението за генералите от НАТО. Ако избухне война с Русия, НАТО ще понесе колосални загуби.

    20:30 28.10.2025

  • 21 То от ВСВ един извод изпъква

    2 2 Отговор
    За няколко години руснаците стават лавина която помита всичко пред себе си.

    20:33 28.10.2025

  • 22 Видьо Видев

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ако Путин прекрати войната в Украйна, цялата руска сган от пияни главорези ще се изсипе в Русия и ще помете режимът му! Както завърналите се от фронта на Първата световна война пометоха царският режим и започна кървава гражданска война, продължила много години..

    20:41 28.10.2025

