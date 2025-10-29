Новини
Свят »
Русия »
Кирил Дмитриев завежда дело срещу The Washington Post

29 Октомври, 2025 05:35, обновена 29 Октомври, 2025 05:41 456 5

  • кирил дмитриев-
  • дело-
  • the washington post

Причината е "използване на цитати, погрешно приписани на него"

Кирил Дмитриев завежда дело срещу The Washington Post - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, обяви намерението си да съди американския вестник The Washington Post.

Причината е "използване на цитати, погрешно приписани на него".

„Ще заведем дело утре. Дадохме им достатъчно време да ги коригират, но те все още не са го направили“, написа Дмитриев на страницата си в социалните мрежи.

Както обясни ръководителят на РФПИ, вестникът преди това е коригирал цитати, погрешно приписани на него, но репортер на изданието отново е изопачил цитата му в статия, публикувана в понеделник.

„Време е да го поправят отново, да се извинят пак и най-накрая да си научат урока“, добави той.

На 18 октомври Дмитриев призова американския вестник The Washington Post да се извини за цитат, погрешно приписан на него, и да започне вътрешно разследване. В статията си изданието е публикуван следният цитат на Дмитриев: „Резултатът от обиколката на Зеленски в едно изречение: Путин отново надигра всички“. Това, според Дмитриев, е погрешна препубликация от друг Telegram канал.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виCЕРАфостатаБ0КЛУЦИ отФAКТИ

    0 0 Отговор
    Всеки бие някой. Нетаняхото трепе тия нещастни хора. Тръмпа млати някви предполагаеми наркоси на лодки, Вовата продължава да бие укрите... Направо Земята се е превърнала в някакъв хаос от безумия.

    05:43 29.10.2025

  • 2 венелина маринова

    0 0 Отговор
    Сърби ме чатала но не съм сигурна от мерак ли или пак от буби

    05:46 29.10.2025

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор
    След разговор със Зеленски, Ердоган споделя с помощника си:
    "Когато клоун се премести да живее в дворец той не се превръща в крал, а дворецът се превръща в цирк."

    05:46 29.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    Подай на руснака пръст, нахрани го, облечи, издай виза и пусни в къщи да ти отхапе главата 😁
    Следващия път американците много да внимават на кого дават пилешки бутчета и издават виза.

    05:50 29.10.2025

  • 5 Българин

    0 0 Отговор
    Дано Кирил Димитриев го направят министър председател на България!

    05:51 29.10.2025

