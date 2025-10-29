Кирил Дмитриев завежда дело срещу The Washington Post

Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) и специален представител на президента по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, обяви намерението си да съди американския вестник The Washington Post.

Причината е "използване на цитати, погрешно приписани на него".

„Ще заведем дело утре. Дадохме им достатъчно време да ги коригират, но те все още не са го направили“, написа Дмитриев на страницата си в социалните мрежи.

Както обясни ръководителят на РФПИ, вестникът преди това е коригирал цитати, погрешно приписани на него, но репортер на изданието отново е изопачил цитата му в статия, публикувана в понеделник.

„Време е да го поправят отново, да се извинят пак и най-накрая да си научат урока“, добави той.

На 18 октомври Дмитриев призова американския вестник The Washington Post да се извини за цитат, погрешно приписан на него, и да започне вътрешно разследване. В статията си изданието е публикуван следният цитат на Дмитриев: „Резултатът от обиколката на Зеленски в едно изречение: Путин отново надигра всички“. Това, според Дмитриев, е погрешна препубликация от друг Telegram канал.