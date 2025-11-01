Новини
Свят »
Турция »
Освещават ремонтираната българска църква „Св. Иван Рилски“ в Истанбул

1 Ноември, 2025 11:05 649 5

На церемонията ще присъства Вселенският патриарх

Освещават ремонтираната българска църква „Св. Иван Рилски“ в Истанбул - 1
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Денят на народните будители тази година е двоен празник за българската общност в Истанбул. На връх празника сутринта в църквата ”Св. Иван Рилски“ при Българската екзархия в Истанбул ще бъде отслужена тържествена литургия за освещаване на изцяло ремонтирания и обновен храм, уточнява БТА.

Негово Светейшество Вселенският патриарх Вартоломей Първи ще възглави тържествената литургия и ще благослови православните християни, съобщиха за БТА от българското църковно настоятелство на българската общност в Истанбул.

Литургията ще бъде отслужена от свещеника на българските църкви в Истанбул архимандрит Харалампи Ничев.

На събитието се очаква да присъстват представители на общността на православните българи, както и други граждани, живеещи в турския мегаполис, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, генералният консул на България в град Одрин Радослава Кафеджийска, представители на българската дипломатическа мисия в Истанбул и гости от България.

Църквата, посветена на небесния застъпник и всебългарски покровител Св. Йоан Рилски, в която се извършват християнски богослужения, се поддържа от фондацията на българската православна църква и църковното настоятелство на православните българи в Истанбул. Посещава се масово и от небългарски християнски общности.

През изминалото лято храмът бе изцяло ремонтиран и обновен.

Реставрирани бяха иконите и други църковни реликви, някои от които са на над век и половина. Монтирани бяха и нови места за миряните. Закупена е и нова църковна утвар.

След литургията следобед ще се състои конференция по повод 155 години Българска екзархия и 80 години автокефалия на Българската православна църква.

Конференцията се организира от Университет по библиотекознание и информационни технологии в София (УниБИТ).

Участие в конференцията ще вземат проф. Стоян Денчев, дългогодишен ректор на УниБИТ, доц. Боряна Бужашка и други представители на академичните среди от България. В конференцията ще участва и Тошко Йорданов, председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание.

Денят на народните будители ще бъде отпразнуван със специални програми на учениците от българското неделно училище “Св.Св. Кирил и Методий” в Истанбул, а също така и в българското неделно училище „Отец Александър Чъкърък“ в Одрин. Предвижда се да присъстват родители на учениците и много гости.


Турция
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Величко

    1 1 Отговор
    Мразя рекламите защото лъжат повече от мен !

    11:07 01.11.2025

  • 2 османците

    2 5 Отговор
    са унищожили християните там, за кого е тая църква ?

    Коментиран от #4, #5

    11:09 01.11.2025

  • 3 Да благодарим на Ердоган

    3 2 Отговор
    И на република Тюркие за отпусната та финансова помощ за реставрацията както на този храм, така и за желязната църква която щеше да я изяде ръждата ако чакаше на българите.

    11:33 01.11.2025

  • 4 Истината е, че османците са съхранили

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "османците":

    Православните християни. Ако не вярваш погледни до къде има православие на картата. Ако не бяха те сега щеше да се кръстил на обратно и синът ти щяха да го о пъват католишките падрета.

    11:43 01.11.2025

  • 5 В Турция има повече християни

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "османците":

    Отколкото в територията

    11:56 01.11.2025

