Освещават ремонтираната българска църква „Св. Иван Рилски“ в Истанбул

Денят на народните будители тази година е двоен празник за българската общност в Истанбул. На връх празника сутринта в църквата ”Св. Иван Рилски“ при Българската екзархия в Истанбул ще бъде отслужена тържествена литургия за освещаване на изцяло ремонтирания и обновен храм, уточнява БТА.

Негово Светейшество Вселенският патриарх Вартоломей Първи ще възглави тържествената литургия и ще благослови православните християни, съобщиха за БТА от българското църковно настоятелство на българската общност в Истанбул.

Литургията ще бъде отслужена от свещеника на българските църкви в Истанбул архимандрит Харалампи Ничев.

На събитието се очаква да присъстват представители на общността на православните българи, както и други граждани, живеещи в турския мегаполис, генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев, генералният консул на България в град Одрин Радослава Кафеджийска, представители на българската дипломатическа мисия в Истанбул и гости от България.

Църквата, посветена на небесния застъпник и всебългарски покровител Св. Йоан Рилски, в която се извършват християнски богослужения, се поддържа от фондацията на българската православна църква и църковното настоятелство на православните българи в Истанбул. Посещава се масово и от небългарски християнски общности.

През изминалото лято храмът бе изцяло ремонтиран и обновен.

Реставрирани бяха иконите и други църковни реликви, някои от които са на над век и половина. Монтирани бяха и нови места за миряните. Закупена е и нова църковна утвар.

След литургията следобед ще се състои конференция по повод 155 години Българска екзархия и 80 години автокефалия на Българската православна църква.

Конференцията се организира от Университет по библиотекознание и информационни технологии в София (УниБИТ).

Участие в конференцията ще вземат проф. Стоян Денчев, дългогодишен ректор на УниБИТ, доц. Боряна Бужашка и други представители на академичните среди от България. В конференцията ще участва и Тошко Йорданов, председател на Комисията по култура и медии в Народното събрание.

Денят на народните будители ще бъде отпразнуван със специални програми на учениците от българското неделно училище “Св.Св. Кирил и Методий” в Истанбул, а също така и в българското неделно училище „Отец Александър Чъкърък“ в Одрин. Предвижда се да присъстват родители на учениците и много гости.