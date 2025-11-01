Новини
Празничното тържеството в българското неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Истанбул по случай Денят на будителите

1 Ноември, 2025 17:04 269 0

Празничното тържеството в българското неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий” в Истанбул по случай Денят на будителите - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Учениците и преподавателите в българското неделно училище “Св. Св. Кирил и Методий“ в Истанбул по утвърдена вече традиция отпразнуваха днес Деня на народните будители с тържествена програма, посветена на празника.

Тържеството се състоя в представителния салон на Генералното консулство на България в Истанбул, пише БТА.

На голям видео екран учениците представиха биографиите и делата на видни български будители и възрожденци. Учителският състав от своя страна изненада присъстващите със своеобразно състезание под формата на викторина на тематика български език, национален бит и култура. Награди получиха всички участвали във викторината ученици, както и показалите високи резултати в учебния процес.

Приветствие по случай празника, от името на генералния консул в Истанбул Васил Вълчев, произнесе консулът Теодор Тодоров.

Тържеството за Деня на народните будители почетоха родители и близки на учениците, както и гости от Истанбул и България.

Тази година е юбилейна за българското неделно училище в Истанбул. Навършиха се 10 години от създаването му - десетгодишният юбилей бе отбелязан на 24 май, празника на Светите братя Кирил и Методий, на славянската писменост и българската култура.

В неделното училище в Истанбул учат около 70 деца на изселници от България, на смесени семейства и на българи, живеещи и работещи в града край Босфора.


