Новини
Свят »
Латвия »
Латвия удължава забраната за нощни полети близо до границата с Русия и Беларус

Латвия удължава забраната за нощни полети близо до границата с Русия и Беларус

2 Ноември, 2025 11:37 345 2

  • латвия-
  • полети-
  • нощни-
  • забрана

Забраната за полети в граничното въздушно пространство с Русия и Беларус на височина до 6 км е удължена с още една седмица – от 3 до 9 ноември

Латвия удължава забраната за нощни полети близо до границата с Русия и Беларус - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Латвийските власти отново удължиха затварянето на въздушното пространство близо до границата с Русия и Беларус за полети през вечерните и нощните часове, съобщи източник от службата за контрол на въздушното движение на страната съобщи за ТАСС.

Забраната за полети в граничното въздушно пространство с Русия и Беларус на височина до 6 км е удължена с още една седмица – от 3 до 9 ноември“, каза източникът на агенцията, припомняйки, че преди това забраната е била в сила до края на 2 ноември. Ограниченията първоначално бяха въведени през септември и оттогава са удължени.

Подобни мерки са в сила до 9 ноември и на границите на Латвия с Литва и Естония. Във всички случаи единствените изключения са полетите, разрешени от военните“, подчерта източникът на агенцията. Ограниченията са в сила от 18:00 до 5:00 UTC (от 21:00 до 8:00 московско време). Всички потребители на въздушното пространство на страната са уведомени за тях.

По-рано авиационните власти в съседна Литва наложиха временна забрана за полети по определени участъци от държавната граница с Беларус на височина под 3600 метра. Според източника, в службата за контрол на въздушното движение на страната, зоните с ограничен достъп „са създадени за операции по националната сигурност“.

„Ограниченията, свързани с потенциалната опасност за контрола на въздухоплавателните средства, са в сила до края на деня на 1 декември“, отбеляза още източникът на агенцията.


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    0 1 Отговор
    Ще се самозатвараят, щом са пудели и марионетки на западните си господари🤡

    11:49 02.11.2025

  • 2 Пръцко

    1 0 Отговор
    Съвсем естествено и логично е едно нормално човешко общество да се изолира от вредители, плевели, диваци, зомбита, орки и др. подобни!

    11:51 02.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания