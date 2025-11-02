Латвия удължава забраната за нощни полети близо до границата с Русия и Беларус

Латвийските власти отново удължиха затварянето на въздушното пространство близо до границата с Русия и Беларус за полети през вечерните и нощните часове, съобщи източник от службата за контрол на въздушното движение на страната съобщи за ТАСС.

„Забраната за полети в граничното въздушно пространство с Русия и Беларус на височина до 6 км е удължена с още една седмица – от 3 до 9 ноември“, каза източникът на агенцията, припомняйки, че преди това забраната е била в сила до края на 2 ноември. Ограниченията първоначално бяха въведени през септември и оттогава са удължени.

„Подобни мерки са в сила до 9 ноември и на границите на Латвия с Литва и Естония. Във всички случаи единствените изключения са полетите, разрешени от военните“, подчерта източникът на агенцията. Ограниченията са в сила от 18:00 до 5:00 UTC (от 21:00 до 8:00 московско време). Всички потребители на въздушното пространство на страната са уведомени за тях.

По-рано авиационните власти в съседна Литва наложиха временна забрана за полети по определени участъци от държавната граница с Беларус на височина под 3600 метра. Според източника, в службата за контрол на въздушното движение на страната, зоните с ограничен достъп „са създадени за операции по националната сигурност“.

„Ограниченията, свързани с потенциалната опасност за контрола на въздухоплавателните средства, са в сила до края на деня на 1 декември“, отбеляза още източникът на агенцията.