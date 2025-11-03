Безпрецедентно: Главният прокурор на Испания застава на подсъдимата скамейка

Във Върховния съд в Испания започва безпрецедентно в последните 50 години дело. На подсъдимата скамейка застава главният прокурор на страната Алваро Гарсия Ортис.

Обвинител номер едно в Испания е обвинен за разкриване на конфиденциална информация по дело за данъчна измама срещу Алберто Амадор, партньор на премиера на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо. Разследващите твърдят, че Ортис е споделил с медиите имейл, изпратен от адвоката на Амадор до наблюдаващия делото прокурор.

В писмото адвокатът признава, че клиентът му е извършил две престъпления срещу хазната и предлага споразумение, което да му спести ефективна присъда.

Очаква се по време на заседанията във Върховния съд да бъдат разпитани 40 свидетели.

Самият Ортис категорично отрече да е съобщавал или да е разпореждал разкриването на поверителна информация. Ако бъде признат за виновен, главният прокурор може да получи присъда от четири до шест години затвор и до дванадесет години лишаване от право да заема публична длъжност.

Комисия в испанския Конгрес започва свое разследване за причините, довели до смъртта на 237 души при наводненията във Валенсия. Очаква се да бъдат изслушани над 100 души.



Планът за работата на комисията предвижда две основни фази. Първата е за разследване на причините, довели до смъртта на стотици хора. Пред депутатите ще говорят пострадали от природното бедствие и представители на семействата на жертвите. След това за изслушване ще бъдат призовани председателят на опозиционната Народна партия Алберто Нунес Фейхоо, регионалният премиер на Валенсия Карлос Масон и бившият вътрешен министър в правителството му Саломе Прадас.



Членовете на комисията са изискали стотици документи, за да установят какви действия са били предприети и кой носи отговорност за трагедията.



Втората фаза на комисията, която теоретично е одобрила работен график, който може да продължи една година, ще се съсредоточи върху възстановяването на засегнатите райони и на този етап ще бъдат призовани министър-председателят Педро Санчес и осем министри от неговия кабинет.