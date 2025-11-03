Новини
Свят »
Испания »
Безпрецедентно: Главният прокурор на Испания застава на подсъдимата скамейка

Безпрецедентно: Главният прокурор на Испания застава на подсъдимата скамейка

3 Ноември, 2025 03:21, обновена 3 Ноември, 2025 03:24 558 2

  • испания-
  • съд-
  • дело-
  • главен прокурор-
  • валенсия-
  • разследване

Специална комисия ще разследва причините за смъртта на 237 души при наводненията във Валенсия

Безпрецедентно: Главният прокурор на Испания застава на подсъдимата скамейка - 1
Алваро Гарсия Ортис, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Във Върховния съд в Испания започва безпрецедентно в последните 50 години дело. На подсъдимата скамейка застава главният прокурор на страната Алваро Гарсия Ортис.

Обвинител номер едно в Испания е обвинен за разкриване на конфиденциална информация по дело за данъчна измама срещу Алберто Амадор, партньор на премиера на автономната област Мадрид Исабел Диас Аюсо. Разследващите твърдят, че Ортис е споделил с медиите имейл, изпратен от адвоката на Амадор до наблюдаващия делото прокурор.

В писмото адвокатът признава, че клиентът му е извършил две престъпления срещу хазната и предлага споразумение, което да му спести ефективна присъда.

Очаква се по време на заседанията във Върховния съд да бъдат разпитани 40 свидетели.

Самият Ортис категорично отрече да е съобщавал или да е разпореждал разкриването на поверителна информация. Ако бъде признат за виновен, главният прокурор може да получи присъда от четири до шест години затвор и до дванадесет години лишаване от право да заема публична длъжност.

Комисия в испанския Конгрес започва свое разследване за причините, довели до смъртта на 237 души при наводненията във Валенсия. Очаква се да бъдат изслушани над 100 души.

Планът за работата на комисията предвижда две основни фази. Първата е за разследване на причините, довели до смъртта на стотици хора. Пред депутатите ще говорят пострадали от природното бедствие и представители на семействата на жертвите. След това за изслушване ще бъдат призовани председателят на опозиционната Народна партия Алберто Нунес Фейхоо, регионалният премиер на Валенсия Карлос Масон и бившият вътрешен министър в правителството му Саломе Прадас.

Членовете на комисията са изискали стотици документи, за да установят какви действия са били предприети и кой носи отговорност за трагедията.

Втората фаза на комисията, която теоретично е одобрила работен график, който може да продължи една година, ще се съсредоточи върху възстановяването на засегнатите райони и на този етап ще бъдат призовани министър-председателят Педро Санчес и осем министри от неговия кабинет.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро и

    1 0 Отговор
    и.ф. Боби Сарафа ще последва испанския си колега.

    03:31 03.11.2025

  • 2 Буха ха

    0 0 Отговор
    Любена Общата даде показания че 5 кг от златото на Златанови е било заделено за Гешо Каскета. Али, Сарафов...? А, забравих че се прегрупирахте

    04:01 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания