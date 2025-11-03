Камион с чакъл уби 20 души, пътуващи с автобус в Индия

Най-малко 20 души са загинали и 18 са ранени при челен сблъсък между пътнически автобус и камион в южния индийски щат Телангана, съобщи Hindustan Times.
Автобусът, пътуващ към столицата на щата Хайдерабад, е превозвал около 70 пътници. Камионът е превозвал чакъл. При сблъсъка той е ударил автобуса с такава сила, че част от товара се е разлял върху превозното средство, заклещвайки пътниците.
Спасителни служби са пристигнали на мястото на инцидента. Използвани са багери за извличане на пътниците.
Според предварителните данни инцидентът е причинен от прекомерна скорост и загуба на контрол от страна на водача на камиона.
1 мда
Коментиран от #5
06:51 03.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 2554
До коментар #1 от "мда":Милиард и половина са.
Сигурно за това нямат места в автобусите. Какъв е тоя автобус със 70 места?
07:43 03.11.2025