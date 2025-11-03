Камион с чакъл уби 20 души, пътуващи с автобус в Индия

Най-малко 20 души са загинали и 18 са ранени при челен сблъсък между пътнически автобус и камион в южния индийски щат Телангана, съобщи Hindustan Times.

Автобусът, пътуващ към столицата на щата Хайдерабад, е превозвал около 70 пътници. Камионът е превозвал чакъл. При сблъсъка той е ударил автобуса с такава сила, че част от товара се е разлял върху превозното средство, заклещвайки пътниците.

Спасителни служби са пристигнали на мястото на инцидента. Използвани са багери за извличане на пътниците.

Според предварителните данни инцидентът е причинен от прекомерна скорост и загуба на контрол от страна на водача на камиона.