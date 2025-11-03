Новини
Свят »
Индия »
Камион с чакъл уби 20 души, пътуващи с автобус в Индия

Камион с чакъл уби 20 души, пътуващи с автобус в Индия

3 Ноември, 2025 06:36, обновена 3 Ноември, 2025 06:39 579 5

  • индия-
  • катастрофа-
  • загинали-
  • автобус-
  • камион

Ранените в инцидента са 18

Камион с чакъл уби 20 души, пътуващи с автобус в Индия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 20 души са загинали и 18 са ранени при челен сблъсък между пътнически автобус и камион в южния индийски щат Телангана, съобщи Hindustan Times.

Автобусът, пътуващ към столицата на щата Хайдерабад, е превозвал около 70 пътници. Камионът е превозвал чакъл. При сблъсъка той е ударил автобуса с такава сила, че част от товара се е разлял върху превозното средство, заклещвайки пътниците.

Спасителни служби са пристигнали на мястото на инцидента. Използвани са багери за извличане на пътниците.

Според предварителните данни инцидентът е причинен от прекомерна скорост и загуба на контрол от страна на водача на камиона.


Индия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    0 0 Отговор
    Тея са 1 милиард. Комар ги ухапал!

    Коментиран от #5

    06:51 03.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    Милиард и половина са.

    Сигурно за това нямат места в автобусите. Какъв е тоя автобус със 70 места?

    07:43 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания