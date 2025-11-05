Новини
Свят »
Украйна »
Генералният щаб на Украйна: Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград! Обстановката остава динамична
  Тема: Украйна

Генералният щаб на Украйна: Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград! Обстановката остава динамична

5 Ноември, 2025 16:03 985 89

  • украйна-
  • русия-
  • покровск-
  • купянск-
  • донецка област-
  • олександър сирски-
  • володимир зеленски

Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинске

Генералният щаб на Украйна: Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград! Обстановката остава динамична - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете Покровск и Мирноград от страна на руските нашественици. Нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ, пише БТА.

„Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете в агломерацията Покровск-Мирноград. Също така нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено“, увери Ковалов.

По думите му подразделенията на ВСУ правят всичко възможно, за да поддържат логистичните си връзки.

Той добави, че обстановката в Покровск е трудна, но в момента се извършва сложна операция за установяване на вражеските сили в градския район, за тяхното унищожаване и за изтласкване на руските нашественици от Покровск.

Генералният щаб също така призова гражданите да разчитат на официалните източници на информация и да не разпространяват непотвърдена информация.

Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинске.

След успешна въздушнодесантна операция допълнителни подразделения на Военното разузнаване са проникнали през сухопътен коридор и са се обединили със специални сили, които са подсигурили определени линии в Покровск.

Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват, че към 4 ноември в Покровск са продължавали ожесточени сражения в градски условия.

Обстановката в този сектор остава динамична, посочва Украинформ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    49 7 Отговор
    В Покровск няма, ама в Красноармейски си е .... мамата!

    Коментиран от #9, #11, #17

    16:04 05.11.2025

  • 2 У ДРИ БАЦЕ

    6 28 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ!
    ДУ... ПЕНЕ И У ЕКА РИСАЖО

    16:05 05.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    40 7 Отговор
    Бандеровците се предават с хиляди.

    Коментиран от #14, #20

    16:05 05.11.2025

  • 4 Копейка

    4 24 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    16:06 05.11.2025

  • 5 Някой

    51 6 Отговор
    Цял свят видя, че украинците са затворени като животни в Покровск, ама укропропагандата друго говори.
    А защо заплашихте всички журналисти, че ще има последствия, ако приемат поканата на Путин да отидат в Покровск и да видят със собствените си очи отчайващото положение на украинските военни части?

    16:06 05.11.2025

  • 6 Хаха... но лъжата краката са къси

    35 5 Отговор
    Това е украинският виц на годината!

    16:06 05.11.2025

  • 7 Живи няма

    28 4 Отговор
    Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград

    16:06 05.11.2025

  • 8 Нищо ново

    5 40 Отговор
    Рашистите и рашистофилите са патологични лъжци и пoдлеци.
    Не могат да заспят, ако не генерират поне 10 дърти лъжи за денонощието.

    Коментиран от #24

    16:07 05.11.2025

  • 9 Възраждане

    5 28 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Покровск не беше ли 88 превзет от Без- аналоговата могучая или не коментираш мокрите сънища на Гера симав и педофила?!?

    16:07 05.11.2025

  • 10 Ъхъъъъъ....

    23 3 Отговор
    Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват че са скачали без парашути

    16:08 05.11.2025

  • 11 ❗❗❗❗❗❗

    26 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пopaжeниeтo в Пoкpoвcк пpeдизвикa пoлитичecкa кpизa в Укpaйнa
    04.11.2025
    Неминуемата катастрофа на ВСУ я признават дори американците

    Украинският блогър Юрий Бутусов изрази възмущение в блога си и публично разкритикува десанта с хеликоптери, организиран от Главното управление по разузнаване (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна в Покровск. Той определи операцията на военното разузнаване, ръководено от ген. Кирило Буданов, като напълно безсмислена кървава баня, тактическа грешка и некомпетентно решение, взети заедно, пишат украински канали в Телеграм.

    16:09 05.11.2025

  • 12 От нова година путлер подписа указ!

    4 24 Отговор
    За безсрочно мобилизация. АЙ ЧЕСТИТО НА ВАТЕНКИТЕ.

    Коментиран от #18, #40

    16:09 05.11.2025

  • 13 Егати

    23 5 Отговор
    Даже Рьопке казва, че са обкръжени , ама те не.

    16:10 05.11.2025

  • 14 Копейкин Костя

    3 19 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Тц. Червеноармейците се предават с хиляди!!!

    16:10 05.11.2025

  • 15 Мишел

    22 6 Отговор
    В Покровск и Мирноград няма други обкръжени , освен 10500 украински военни. Другият котел е в Купянск с още 5000- виж картите.

    Коментиран от #27, #33

    16:10 05.11.2025

  • 16 Укроформ

    9 10 Отговор
    Нашите славни войски напредват към Киев !
    Рашистите бягат в посока Киев обградени Зеля се готви да вечеря на червения площад даже си е поръчал скъп травестит да го льомка!
    Путин избягал в Гватемала да бере банани!

    Коментиран от #22

    16:10 05.11.2025

  • 17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 18 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #23, #31

    16:11 05.11.2025

  • 18 Стига си стресирал

    12 5 Отговор

    До коментар #12 от "От нова година путлер подписа указ!":

    Допълнително украинците бре

    16:11 05.11.2025

  • 19 4399 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    7 15 Отговор
    Я вервам само на Избегалия по прашки от некаков ГОТВАЧ!
    Он си каза ясно--- 3 ДНЯ в КИЕВ!
    А оня с ку РАна беше още по- храбър....за 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!
    Абе...2 ДНЯ и ВСЕ
    Хехехехехехе

    16:11 05.11.2025

  • 20 Предават ти се

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    мозъчните клетки и без това малобройни.

    16:11 05.11.2025

  • 21 си дзън

    6 19 Отговор
    Абе нали Покровск падна преди две седмици.
    Песков каза нещо за идеалното руско семейство:
    Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
    рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
    Това искат да направят руснаците навсякъде по света.

    Коментиран от #32

    16:12 05.11.2025

  • 22 Копейкин Костя

    6 10 Отговор

    До коментар #16 от "Укроформ":

    Това съобщение на ТАСС от 1941-ва ли е?

    Коментиран от #28

    16:12 05.11.2025

  • 23 Гост

    14 5 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Кажи сега и за външните кенефи и как се радваш, че не си се родил руснак!

    16:12 05.11.2025

  • 24 Дядо Ламби

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо ново":

    Когато то пръсках хамбарзука защо врещеше Слава Росииии победа будет руская?
    Защо сега се отмяташ повлекано атлантическа?
    Защо сте такива лебеди и лумпени жълтопаветна измет?

    16:12 05.11.2025

  • 25 Обкръжени сте но не сте разбрали

    4 5 Отговор
    руските войници са в градовете, преобличат се като цивилни ,като почнете да ги прочиствате не откриват огън и минавате и заминавате ,после влизат нови руснаци пак преоблечени като цивилни заемат разрушени къщи,в шахти и цепнатини и ви обкръжиха без да сте разбрали

    16:12 05.11.2025

  • 26 Къде го тоя

    12 3 Отговор
    Генералният щаб на Украйна ?

    16:13 05.11.2025

  • 27 Виж ми Дедо ВИЯ, БАВЕН)))))

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Кви карти ма г--- ЕЙ?!?
    Я кажи колко метра в минути останаа до последната Каща у ПОКРОВСК!
    Иииихихихи

    Коментиран от #63

    16:13 05.11.2025

  • 28 Костя Копейкин

    3 8 Отговор

    До коментар #22 от "Копейкин Костя":

    Толкова много те обладаваха руснаци ,че повърна и заболя взе да сънуваш огромни негърски фалоси на наркомани от пропаднала Филаделфия щат в бедната и жалка Кравария страна обитавана от дегенерати и козли!

    Коментиран от #66

    16:14 05.11.2025

  • 29 Проблем

    14 5 Отговор
    Обкръжени са 90% от украинците. Остава им една малка част от дълга улица,

    прострелвана изцяло от руснаците.

    Тези хора трябава да се предадат. Безнадежно състояние.

    16:14 05.11.2025

  • 30 Хасковски каунь

    3 3 Отговор
    Не страхуйтесь! Перидайтесь, с белом байрак впереди..
    Тов Путин е арабия

    16:14 05.11.2025

  • 31 ЛЕЛИИИИ

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ДБИ....ЛИТЕ СА В СТУПОР
    ПОВТАРЯТ ЕДНО И СЪЩО
    А УКРАИНЦИТЕ ТАМ НЕ СА ОБКРЪЖЕНИ
    А СА С ОГРАНИЧЕНА ЗОНА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ
    ОТ ЕДИНИЯ КРАЙ НА МАЗЕТО ДО ДРУГИЯ

    Коментиран от #36

    16:15 05.11.2025

  • 32 0001

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    Баба ти казвала ли ти е нещо за теб или ти го е спестила?

    16:16 05.11.2025

  • 33 Атина Палда

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    И ти, ли като мен си правен в задната дупка?

    16:16 05.11.2025

  • 34 Евкопит Бармалеев

    8 5 Отговор
    Победата на Русия в Покровск накара либералните медузи ухаещи на тоалетна да озвереят поръчали са скъп фекаловоз който да ги пръска докато врещят Слава уср айне намазани с екстременти от различни животни!

    16:16 05.11.2025

  • 35 Хихихи

    7 5 Отговор
    Покровск вече няма, има руския Червеноармейск!

    Мирноград и Купянск следват!

    16:16 05.11.2025

  • 36 А Киев за два дня

    5 4 Отговор

    До коментар #31 от "ЛЕЛИИИИ":

    КогИ?

    16:17 05.11.2025

  • 37 Аз пак да подчертая,

    5 3 Отговор
    че вЕрваме само на тов. Путин, Песков и Герасимов!
    До скоро вЕрвахме и на Лавров, ама чухме, че нещо се издънил пред тов. Путин и нещо се загуби?! Дали не е паднал от прозореца?
    Те никога не лъжат!

    И на тов. Кьопке вЕрваме, той е наш, нищо , че е шваба.

    16:19 05.11.2025

  • 38 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Давайб, трепи ги като няма

    16:19 05.11.2025

  • 39 Възрожденец

    5 3 Отговор
    Последно,...у КИЕВ за колко дня?

    Коментиран от #44, #52

    16:19 05.11.2025

  • 40 Обикновен човек

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "От нова година путлер подписа указ!":

    Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    Коментиран от #46, #48

    16:19 05.11.2025

  • 41 Зацвелумов

    3 2 Отговор
    Предлагам на страхливите жълтопаветни пудели да ги изпратим в Покровск да извършат десант със подвижни тоалетни които ще хвърлим от стар Антонов рашистите ще почнат да повръщат от ужасната гледка беззъби полуидиоти намазани с екстременти от много мазни цигани хранени с помоя!
    Така ще освободят бедните украйнски наркашки и заедно ще оплакват тъжната си и жалка съдба на пудели на Дядя бидонев

    16:19 05.11.2025

  • 42 гост

    1 5 Отговор
    Слава руски герои - легендарни синове. Руски пехотинци се промъкват по канализацията на отходните шахти и навлизат в Покровск. После вдигат капаците им и се разпръскват из града с цивилни дрехи. Заемат целия град.

    Коментиран от #69

    16:19 05.11.2025

  • 43 0001

    2 4 Отговор
    Търсете си работа овреме! Укра ще падне! Вие писачите ще станете ненужни и съкратени! Разходен материал сте!

    16:19 05.11.2025

  • 44 Руснак без крак

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Възрожденец":

    Утре влизам в Киев!! Без глава.

    16:20 05.11.2025

  • 45 Мимч

    4 2 Отговор
    Скоро ще стане ясно дали има или няма обкръжени и как лъжите.Тогава ще загубите всичките си укри там ,на салам....

    16:20 05.11.2025

  • 46 Обикновен кашон

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Обикновен човек":

    Правилно да се родиш такъв хубав и некъпан циганин не се случва всеки ден!
    Жълтопаветни гарги ще те вземат да се дялате на убиване!

    Коментиран от #55

    16:21 05.11.2025

  • 47 Копейки,

    6 2 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    16:21 05.11.2025

  • 48 0001

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Обикновен човек":

    Да ама и да си гл..... също не е лесно!

    16:21 05.11.2025

  • 49 Нашите украински

    4 4 Отговор
    приятели са пропуснали да ни информират, че армията им настъпва към Москва.

    16:22 05.11.2025

  • 50 Вай тая

    6 2 Отговор
    непобедимия и легендарния. Три години не може да превземе едно смотано градче. Верно то оказва некаква мижава съпротива и положението не е като на красная площадь на седми ноември, но все пак кинтите трябва да се заслужат.

    16:22 05.11.2025

  • 51 стоян георгиев

    7 3 Отговор
    Интересно защо сайта толерира руското инфо постоянно както и руските тролове?

    Коментиран от #57, #64

    16:22 05.11.2025

  • 52 Оно цел СВЕТ го знае:

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Възрожденец":

    2 ДНЯ и ВСЕ!!
    ХУ... ЙЛО ПЕДОФИЛА рече че тва е 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ!
    А соло вьев е молодец --- Полтара ДНЯ
    Ееееедехееее

    16:22 05.11.2025

  • 53 Укролопи

    1 8 Отговор
    Сестри травестити от Балхария идвайте на помощ рашистите ни разораха погачата побързайте новите земи на Рашистите ще имат нужда от Тор!

    16:22 05.11.2025

  • 54 Рублевка

    2 6 Отговор
    Укро батальона хвърля насила мобилизирани в месомелачката Покровск и се изтегля за следващите, а наемници и оператори на дронове убиват отстъпващите. Мобилизаторите ловят слепи, куци и сакати по улиците на крайна за месо!

    16:23 05.11.2025

  • 55 Копеи не философствай!

    4 3 Отговор

    До коментар #46 от "Обикновен кашон":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна! Ще ти се заплаща, в евро! Като на волгин. Марш!

    Коментиран от #61

    16:23 05.11.2025

  • 56 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Тука има тука няма, все тая. На нас каква ни е далаверата от розова мъгла?!?

    16:23 05.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Няма обкръжени части ,но има руски огневи контрол на пътищата за евакуация.това е причината за проблеми на украинската армия.вероятно сега русия ще пусне огромно количество месо в щурм към града ,което ще повтори ситуацията при бахмут и авдеевка с огромно количество руски жертви.

    16:24 05.11.2025

  • 59 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 4 Отговор
    УркоБоливуд сезон три.

    16:24 05.11.2025

  • 60 Зеленски

    3 3 Отговор
    днес беше в Покровск и се срещна с бойците!

    Какво обкръжение, какви 5 лева?

    За 4 години Путлер само веднъж се престраши да иде близо до фронта!

    Коментиран от #68

    16:25 05.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Копитенко

    2 3 Отговор
    Ако ти го туря в атлантическия багажник ще заврещиш Слава Росииии долу Кокайнееее нищо че си разработена пач авра

    16:25 05.11.2025

  • 63 Г гхг

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Виж ми Дедо ВИЯ, БАВЕН)))))":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #70, #75

    16:26 05.11.2025

  • 64 0001

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "стоян георгиев":

    Що им е писнало от езика на русофобите! Прочети има ли един нормален коментар без обиди! Или искаш само Вие да си пишете и да се кефите колко сте остроумни!

    16:26 05.11.2025

  • 65 Последни новини от Покровск

    2 3 Отговор
    Много е трудно да се изчистят руските ДРГ (диверсионно-разузнавателни групи) в Покровсск. Освен това руските войници не се разкриват навсякъде, спазват определени инструкции: маскират се с цивилни дрехи ,дори имаше случай когато преоблечени руски войници в една къща имитираха секс един върху друг единия преоблечен като жена, не влизат в стрелкова престрелка, разполагат се хаотично и се придвижват. Това съобщава в ефира на Еспресо командирът на батальона за ударни БпЛА "Шершни Довбуша" на 68-а отделна егерска бригада Вячеслав "Лютий".

    Коментиран от #84

    16:26 05.11.2025

  • 66 Копейкин Костя

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Костя Копейкин":

    Хахаха. Това рашибозука не може да не спомене сексс между мъже, при това винаги черни и муслумани ! 😀
    Абе, допълнителни 10 рубли ли получавате като ги споменете??? 😀

    16:26 05.11.2025

  • 67 Копейки про...

    5 1 Отговор
    ... сти, още ли не сте превзели Покровск бре?, нали преди три дена пленихте всички украинци, или по стар руски обичай, лъгахте и се н@сир.....те🤭🤣

    Коментиран от #74

    16:26 05.11.2025

  • 68 Зеля просяк

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "Зеленски":

    В Холивуд може всичко даааа даже и на Марс бяхме!
    Гледай Марсианеца ,че й със Зеля тъй кеееееф разорахме ви атлантически фашфуси

    16:26 05.11.2025

  • 69 Вдигат

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "гост":

    капаците и навсякъде замирисва на героично легендарни л... на.

    16:27 05.11.2025

  • 70 0001

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Г гхг":

    А по какво ще познаеш, че е копейка? Ами ако е като вентилатор в ръцете?

    16:27 05.11.2025

  • 71 az СВО Победа 80

    3 3 Отговор
    Накратко:

    1. Малко изпреварват събитията.

    2. Съвсем скоро наистина няма да има обкръжени части на ВСУ там, а само демилитаризирсни.

    Коментиран от #76, #78

    16:27 05.11.2025

  • 72 Една мисъл ме гложди.

    2 2 Отговор
    Захаровата бута, ли за 100 еврака!?

    16:27 05.11.2025

  • 73 То оставете

    2 0 Отговор
    украинските подразделения, ами вече и украински блогъри няма

    16:28 05.11.2025

  • 74 Джендилоти

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Копейки про...":

    Ааа ние сме хетеро не сме като теб нали за да си Атлантичка трябва хубаво да го поемаш рашистите сме хетеро не бъркай вие сте тия дето ви заплождат

    16:28 05.11.2025

  • 75 Вуте...

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Г гхг":

    Сите ли?

    16:28 05.11.2025

  • 76 Пак аз

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Абе ти верно си бит с мотика по главата като малък.

    16:28 05.11.2025

  • 77 Урко фашистите пак лъжат

    1 3 Отговор
    Урки при знайте си и се предайте

    16:29 05.11.2025

  • 78 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 2 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 80":

    Свиквай. После ще ти влезе по-лесно.
    П. П. Търси си работа не чакай само на баба си на пенсията.

    Коментиран от #81

    16:30 05.11.2025

  • 79 Демократ педофил

    0 2 Отговор
    Колежки травестунгели атлантически парцалеси да отидем на Лъвов мост където на черги изтъкани във цветовете на дъгата да лапаме безплатно и да набираме бармалей за освобождението на Покровск от злите рашисти

    Коментиран от #88

    16:30 05.11.2025

  • 80 Тома

    1 1 Отговор
    Хубаво е че от Интернет можем да разберем истината а не от нашите платени мисирки да слушаме лъжи до спукване.

    16:31 05.11.2025

  • 81 Стрелочника Юнгвирт

    1 3 Отговор

    До коментар #78 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Даааа права си Шишилано голям провал Украйна се смалява Европа пълен кенеф Кравария пред гражданска !!!!Скимтя от кефффффффф хрррррфф

    16:31 05.11.2025

  • 82 Рублевка

    1 4 Отговор
    Щастливците от насила мобилизираните по улиците на крайна, успели да се предадат на руснаците, разговарят със семействата си по телефона, лекуват им раните, хранят ги три пъти на ден и доволни пеят руския химн дълбоко в тила.

    16:32 05.11.2025

  • 83 Леле майкооо,

    1 1 Отговор
    Според пресслужбата на Министерството на отбраната на Украйна, един месец военна служба се зачита за три месеца към трудовия стаж за определяне на размера на военната пенсия. Това правило обаче важи само ако военнослужещият е участвал пряко във военни действия през този месец.....

    16:32 05.11.2025

  • 84 Не са имитирали

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Последни новини от Покровск":

    С женските дрехи е била Атина Палада, оказвала е логистична подкрепа на храбрите и непобедими руски солдати на първа линия😜, с риск за живота си.

    16:32 05.11.2025

  • 85 Ми не ма да има,къ ша има,

    1 2 Отговор
    като руснаците ги направиха на биологичен матрял за белите гумени чували с посока Киев получател Дзиленския наркоман.

    16:33 05.11.2025

  • 86 Гламав укроп

    0 2 Отговор
    Преди СВО в Украйна е имало 57 милиона сега по малко от 20 и те намаляват пропорционално на изгубените територии!.
    Каквото остане Зеления ще продаде да гребат на галери в Средиземно море или да ринат пясък в Субсахарска Джамахирия!

    16:34 05.11.2025

  • 87 Леле майкооо,

    1 1 Отговор
    подчерта пресслужбата на Министерството на отбраната на Украйна.....
    В случай на нараняване по време на военна служба, по-специално инвалидност, свързана с бойни действия или участие в бойни действия, минималната пенсия за военнослужещи с трета група инвалидност не може да бъде по-малка от 9478 гривни.

    16:34 05.11.2025

  • 88 Отивай...

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Демократ педофил":

    Последния софиянец вече е там.

    16:35 05.11.2025

  • 89 Император Владимир

    0 0 Отговор
    Жалките банди от джендърски тролове бяха смазани!
    Главната причина в ,че това са пъпчиви келеши на които някой е казал ,че Хитлер е велик и негов наследник на земята е малоумния и продажен Жид Земенски!

    16:36 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания