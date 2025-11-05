Генералният щаб на Украйна: Няма обкръжени украински подразделения в Покровск и Мирноград! Обстановката остава динамична

Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете Покровск и Мирноград от страна на руските нашественици. Нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ, пише БТА.
„Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете в агломерацията Покровск-Мирноград. Също така нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено“, увери Ковалов.
По думите му подразделенията на ВСУ правят всичко възможно, за да поддържат логистичните си връзки.
Той добави, че обстановката в Покровск е трудна, но в момента се извършва сложна операция за установяване на вражеските сили в градския район, за тяхното унищожаване и за изтласкване на руските нашественици от Покровск.
Генералният щаб също така призова гражданите да разчитат на официалните източници на информация и да не разпространяват непотвърдена информация.
Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинске.
След успешна въздушнодесантна операция допълнителни подразделения на Военното разузнаване са проникнали през сухопътен коридор и са се обединили със специални сили, които са подсигурили определени линии в Покровск.
Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват, че към 4 ноември в Покровск са продължавали ожесточени сражения в градски условия.
Обстановката в този сектор остава динамична, посочва Украинформ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #9, #11, #17
16:04 05.11.2025
2 У ДРИ БАЦЕ
ДУ... ПЕНЕ И У ЕКА РИСАЖО
16:05 05.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #20
16:05 05.11.2025
4 Копейка
16:06 05.11.2025
5 Някой
А защо заплашихте всички журналисти, че ще има последствия, ако приемат поканата на Путин да отидат в Покровск и да видят със собствените си очи отчайващото положение на украинските военни части?
16:06 05.11.2025
6 Хаха... но лъжата краката са къси
16:06 05.11.2025
7 Живи няма
16:06 05.11.2025
8 Нищо ново
Не могат да заспят, ако не генерират поне 10 дърти лъжи за денонощието.
Коментиран от #24
16:07 05.11.2025
9 Възраждане
До коментар #1 от "Гост":Покровск не беше ли 88 превзет от Без- аналоговата могучая или не коментираш мокрите сънища на Гера симав и педофила?!?
16:07 05.11.2025
10 Ъхъъъъъ....
16:08 05.11.2025
11 ❗❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "Гост":Пopaжeниeтo в Пoкpoвcк пpeдизвикa пoлитичecкa кpизa в Укpaйнa
04.11.2025
Неминуемата катастрофа на ВСУ я признават дори американците
Украинският блогър Юрий Бутусов изрази възмущение в блога си и публично разкритикува десанта с хеликоптери, организиран от Главното управление по разузнаване (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна в Покровск. Той определи операцията на военното разузнаване, ръководено от ген. Кирило Буданов, като напълно безсмислена кървава баня, тактическа грешка и некомпетентно решение, взети заедно, пишат украински канали в Телеграм.
16:09 05.11.2025
12 От нова година путлер подписа указ!
Коментиран от #18, #40
16:09 05.11.2025
13 Егати
16:10 05.11.2025
14 Копейкин Костя
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Тц. Червеноармейците се предават с хиляди!!!
16:10 05.11.2025
15 Мишел
Коментиран от #27, #33
16:10 05.11.2025
16 Укроформ
Рашистите бягат в посока Киев обградени Зеля се готви да вечеря на червения площад даже си е поръчал скъп травестит да го льомка!
Путин избягал в Гватемала да бере банани!
Коментиран от #22
16:10 05.11.2025
17 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #1 от "Гост":Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #23, #31
16:11 05.11.2025
18 Стига си стресирал
До коментар #12 от "От нова година путлер подписа указ!":Допълнително украинците бре
16:11 05.11.2025
19 4399 дни..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
Он си каза ясно--- 3 ДНЯ в КИЕВ!
А оня с ку РАна беше още по- храбър....за 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!
Абе...2 ДНЯ и ВСЕ
Хехехехехехе
16:11 05.11.2025
20 Предават ти се
До коментар #3 от "Последния Софиянец":мозъчните клетки и без това малобройни.
16:11 05.11.2025
21 си дзън
Песков каза нещо за идеалното руско семейство:
Алкохолизираният руснак изритан на фронта от необразованата
рускиня с 8 деца, чакаща с нетърпение бяла Лада и осветление във външната тоалетна.
Това искат да направят руснаците навсякъде по света.
Коментиран от #32
16:12 05.11.2025
22 Копейкин Костя
До коментар #16 от "Укроформ":Това съобщение на ТАСС от 1941-ва ли е?
Коментиран от #28
16:12 05.11.2025
23 Гост
До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Кажи сега и за външните кенефи и как се радваш, че не си се родил руснак!
16:12 05.11.2025
24 Дядо Ламби
До коментар #8 от "Нищо ново":Когато то пръсках хамбарзука защо врещеше Слава Росииии победа будет руская?
Защо сега се отмяташ повлекано атлантическа?
Защо сте такива лебеди и лумпени жълтопаветна измет?
16:12 05.11.2025
25 Обкръжени сте но не сте разбрали
16:12 05.11.2025
26 Къде го тоя
16:13 05.11.2025
27 Виж ми Дедо ВИЯ, БАВЕН)))))
До коментар #15 от "Мишел":Кви карти ма г--- ЕЙ?!?
Я кажи колко метра в минути останаа до последната Каща у ПОКРОВСК!
Иииихихихи
Коментиран от #63
16:13 05.11.2025
28 Костя Копейкин
До коментар #22 от "Копейкин Костя":Толкова много те обладаваха руснаци ,че повърна и заболя взе да сънуваш огромни негърски фалоси на наркомани от пропаднала Филаделфия щат в бедната и жалка Кравария страна обитавана от дегенерати и козли!
Коментиран от #66
16:14 05.11.2025
29 Проблем
прострелвана изцяло от руснаците.
Тези хора трябава да се предадат. Безнадежно състояние.
16:14 05.11.2025
30 Хасковски каунь
Тов Путин е арабия
16:14 05.11.2025
31 ЛЕЛИИИИ
До коментар #17 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ДБИ....ЛИТЕ СА В СТУПОР
ПОВТАРЯТ ЕДНО И СЪЩО
А УКРАИНЦИТЕ ТАМ НЕ СА ОБКРЪЖЕНИ
А СА С ОГРАНИЧЕНА ЗОНА ЗА ПРЕДВИЖВАНЕ
ОТ ЕДИНИЯ КРАЙ НА МАЗЕТО ДО ДРУГИЯ
Коментиран от #36
16:15 05.11.2025
32 0001
До коментар #21 от "си дзън":Баба ти казвала ли ти е нещо за теб или ти го е спестила?
16:16 05.11.2025
33 Атина Палда
До коментар #15 от "Мишел":И ти, ли като мен си правен в задната дупка?
16:16 05.11.2025
34 Евкопит Бармалеев
16:16 05.11.2025
35 Хихихи
Мирноград и Купянск следват!
16:16 05.11.2025
36 А Киев за два дня
До коментар #31 от "ЛЕЛИИИИ":КогИ?
16:17 05.11.2025
37 Аз пак да подчертая,
До скоро вЕрвахме и на Лавров, ама чухме, че нещо се издънил пред тов. Путин и нещо се загуби?! Дали не е паднал от прозореца?
Те никога не лъжат!
И на тов. Кьопке вЕрваме, той е наш, нищо , че е шваба.
16:19 05.11.2025
38 ООрана държава
16:19 05.11.2025
39 Възрожденец
Коментиран от #44, #52
16:19 05.11.2025
40 Обикновен човек
До коментар #12 от "От нова година путлер подписа указ!":Всеки ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.
Коментиран от #46, #48
16:19 05.11.2025
41 Зацвелумов
Така ще освободят бедните украйнски наркашки и заедно ще оплакват тъжната си и жалка съдба на пудели на Дядя бидонев
16:19 05.11.2025
42 гост
Коментиран от #69
16:19 05.11.2025
43 0001
16:19 05.11.2025
44 Руснак без крак
До коментар #39 от "Възрожденец":Утре влизам в Киев!! Без глава.
16:20 05.11.2025
45 Мимч
16:20 05.11.2025
46 Обикновен кашон
До коментар #40 от "Обикновен човек":Правилно да се родиш такъв хубав и некъпан циганин не се случва всеки ден!
Жълтопаветни гарги ще те вземат да се дялате на убиване!
Коментиран от #55
16:21 05.11.2025
47 Копейки,
16:21 05.11.2025
48 0001
До коментар #40 от "Обикновен човек":Да ама и да си гл..... също не е лесно!
16:21 05.11.2025
49 Нашите украински
16:22 05.11.2025
50 Вай тая
16:22 05.11.2025
51 стоян георгиев
Коментиран от #57, #64
16:22 05.11.2025
52 Оно цел СВЕТ го знае:
До коментар #39 от "Възрожденец":2 ДНЯ и ВСЕ!!
ХУ... ЙЛО ПЕДОФИЛА рече че тва е 3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ!
А соло вьев е молодец --- Полтара ДНЯ
Ееееедехееее
16:22 05.11.2025
53 Укролопи
16:22 05.11.2025
54 Рублевка
16:23 05.11.2025
55 Копеи не философствай!
До коментар #46 от "Обикновен кашон":Марш да пълниш снаряди за Украйна! Ще ти се заплаща, в евро! Като на волгин. Марш!
Коментиран от #61
16:23 05.11.2025
56 Баш Балък
16:23 05.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 стоян георгиев
16:24 05.11.2025
59 Др.Тодор Живков 🇧🇬
16:24 05.11.2025
60 Зеленски
Какво обкръжение, какви 5 лева?
За 4 години Путлер само веднъж се престраши да иде близо до фронта!
Коментиран от #68
16:25 05.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Копитенко
16:25 05.11.2025
63 Г гхг
До коментар #27 от "Виж ми Дедо ВИЯ, БАВЕН)))))":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #70, #75
16:26 05.11.2025
64 0001
До коментар #51 от "стоян георгиев":Що им е писнало от езика на русофобите! Прочети има ли един нормален коментар без обиди! Или искаш само Вие да си пишете и да се кефите колко сте остроумни!
16:26 05.11.2025
65 Последни новини от Покровск
Коментиран от #84
16:26 05.11.2025
66 Копейкин Костя
До коментар #28 от "Костя Копейкин":Хахаха. Това рашибозука не може да не спомене сексс между мъже, при това винаги черни и муслумани ! 😀
Абе, допълнителни 10 рубли ли получавате като ги споменете??? 😀
16:26 05.11.2025
67 Копейки про...
Коментиран от #74
16:26 05.11.2025
68 Зеля просяк
До коментар #60 от "Зеленски":В Холивуд може всичко даааа даже и на Марс бяхме!
Гледай Марсианеца ,че й със Зеля тъй кеееееф разорахме ви атлантически фашфуси
16:26 05.11.2025
69 Вдигат
До коментар #42 от "гост":капаците и навсякъде замирисва на героично легендарни л... на.
16:27 05.11.2025
70 0001
До коментар #63 от "Г гхг":А по какво ще познаеш, че е копейка? Ами ако е като вентилатор в ръцете?
16:27 05.11.2025
71 az СВО Победа 80
1. Малко изпреварват събитията.
2. Съвсем скоро наистина няма да има обкръжени части на ВСУ там, а само демилитаризирсни.
Коментиран от #76, #78
16:27 05.11.2025
72 Една мисъл ме гложди.
16:27 05.11.2025
73 То оставете
16:28 05.11.2025
74 Джендилоти
До коментар #67 от "Копейки про...":Ааа ние сме хетеро не сме като теб нали за да си Атлантичка трябва хубаво да го поемаш рашистите сме хетеро не бъркай вие сте тия дето ви заплождат
16:28 05.11.2025
75 Вуте...
До коментар #63 от "Г гхг":Сите ли?
16:28 05.11.2025
76 Пак аз
До коментар #71 от "az СВО Победа 80":Абе ти верно си бит с мотика по главата като малък.
16:28 05.11.2025
77 Урко фашистите пак лъжат
16:29 05.11.2025
78 СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #71 от "az СВО Победа 80":Свиквай. После ще ти влезе по-лесно.
П. П. Търси си работа не чакай само на баба си на пенсията.
Коментиран от #81
16:30 05.11.2025
79 Демократ педофил
Коментиран от #88
16:30 05.11.2025
80 Тома
16:31 05.11.2025
81 Стрелочника Юнгвирт
До коментар #78 от "СВО =ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Даааа права си Шишилано голям провал Украйна се смалява Европа пълен кенеф Кравария пред гражданска !!!!Скимтя от кефффффффф хрррррфф
16:31 05.11.2025
82 Рублевка
16:32 05.11.2025
83 Леле майкооо,
16:32 05.11.2025
84 Не са имитирали
До коментар #65 от "Последни новини от Покровск":С женските дрехи е била Атина Палада, оказвала е логистична подкрепа на храбрите и непобедими руски солдати на първа линия😜, с риск за живота си.
16:32 05.11.2025
85 Ми не ма да има,къ ша има,
16:33 05.11.2025
86 Гламав укроп
Каквото остане Зеления ще продаде да гребат на галери в Средиземно море или да ринат пясък в Субсахарска Джамахирия!
16:34 05.11.2025
87 Леле майкооо,
В случай на нараняване по време на военна служба, по-специално инвалидност, свързана с бойни действия или участие в бойни действия, минималната пенсия за военнослужещи с трета група инвалидност не може да бъде по-малка от 9478 гривни.
16:34 05.11.2025
88 Отивай...
До коментар #79 от "Демократ педофил":Последния софиянец вече е там.
16:35 05.11.2025
89 Император Владимир
Главната причина в ,че това са пъпчиви келеши на които някой е казал ,че Хитлер е велик и негов наследник на земята е малоумния и продажен Жид Земенски!
16:36 05.11.2025