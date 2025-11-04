Руският президент Владимир Путин подписа закон, който променя начина на набиране на военна служба, така че то ще се извършва през цялата календарна година, от 1 януари до 31 декември. Според действащия закон, гражданите се мобилизират два пъти годишно - от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември, съобщава информационна агенция Интерфакс, цитирана от Фокус.
Съгласно новия закон наборните повиквания ще се правят през цялата година, коментира Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума.
Според него "целта на промяната е да се намали натоварването на военните регистрационни и наборни служби, които вече ще могат да работят нормално през цялата година, вместо на всеки три месеца, когато работят под напрежение".
Същевременно Путин подписа закон, който позволява мобилизирането на граждани, доброволно постъпващи в армейския резерв, за защита на жизненоважни обекти и инфраструктура в страната.
Този закон позволява резервистите да бъдат изпращани на специално обучение за защита на жизненоважни съоръжения и инфраструктура.
Владимир Путин промени закона за наборната военна служба! Кремъл одобри изпращането на резервисти за защита на рафинериите
4 Ноември, 2025 20:54, обновена 4 Ноември, 2025 21:58 1 314 54
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5, #6
20:55 04.11.2025
2 nupoжкин
20:57 04.11.2025
3 В Покровск
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Останаха 60 гладни ватенки в мазетата ,там ще замиришат.
21:00 04.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Обективни истини
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, както и на предал се в плен
Коментиран от #8
21:01 04.11.2025
6 Руски колхозник
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пуснаха клипове, доста убити украинци има. Азовци се опитали да извадят натовски служители, но руснаците са ги унищожили заедно с хеликоптера.Положението им се влошава, а Зеленски официално заяви,че не е знаел за операцията на ГРУ.
21:03 04.11.2025
7 Обективни истини
21:03 04.11.2025
8 Другата истина
До коментар #5 от "Обективни истини":Няма как, това им е шанса да оживеят
21:03 04.11.2025
9 Мишел
21:04 04.11.2025
10 ОРБАН
21:05 04.11.2025
11 Браво
21:07 04.11.2025
12 Pyccкий Карлик
Всички резервисти заминават за фронта.
Руската война иска ново месо.
Лека ви пръст ))
21:07 04.11.2025
13 az СВО Победа 80
Хубави новини за днешния празник в РФ!
Коментиран от #19
21:07 04.11.2025
14 Бесен - Язовец
21:09 04.11.2025
15 Фейк на часа
21:09 04.11.2025
16 Пора
21:09 04.11.2025
17 Путинистче идиотче
21:09 04.11.2025
18 Всъщност, той Покровск и бездруго
Коментиран от #24
21:10 04.11.2025
19 Pyccкий Карлик
До коментар #13 от "az СВО Победа 80":"....за днешния празник в РФ...."
Задушница беше в събота !!! 😁
Коментиран от #31
21:10 04.11.2025
20 Путине, Путине...
21:10 04.11.2025
21 Де факто!!!!
Коментиран от #22, #26
21:11 04.11.2025
22 Пропагандата
До коментар #21 от "Де факто!!!!":винаги се цели в глупака.
21:12 04.11.2025
23 АЗОВ
21:12 04.11.2025
24 Покровск за три дни няма значение
До коментар #18 от "Всъщност, той Покровск и бездруго":Там жив руснак няма.
21:12 04.11.2025
25 Бащата на някаква Саяна
21:14 04.11.2025
26 Pyccкий Карлик
До коментар #21 от "Де факто!!!!":"...2 милиона руснаци умряха...."
Лъжа !!!
Нищо и никакви 500 000 кобзончика.
Умряха за пари, докато Вова и кремльовските олигарси блажено се опъваха на диваните.
21:15 04.11.2025
27 Бесен - Язовец
21:20 04.11.2025
28 Артилерист
Да вметна, че Сирски строил 25-та въздушно-десантна бригада да раздава награди на отличниците, но докато го чакали там по-напред пристигнал един Искандер. Имало много убити и ранени. Сирски предвидливо веднага, нали, отдал заповед повече да няма масови строявания...
21:20 04.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Бесен - Язовец
Коментиран от #54
21:21 04.11.2025
31 az СВО Победа 80
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":Днес в Русия се отбелязва "Денят на народното единство". Преди 413г. руснацитеи са набили канчетата на поляците интервенти!
Коментиран от #33, #34, #35, #36, #37
21:22 04.11.2025
32 Тити
21:23 04.11.2025
33 доктор
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Руска нация няма.
21:25 04.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Това са руски фейкове.
21:28 04.11.2025
36 Психодеден
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":През дедовият ми е за руската Кочина.
21:30 04.11.2025
37 Пора
До коментар #31 от "az СВО Победа 80":Путинова Русия умира.
21:31 04.11.2025
38 Истината
21:37 04.11.2025
39 На тази нивина
Коментиран от #42, #44
21:38 04.11.2025
40 Крали Марко
21:42 04.11.2025
41 604
21:47 04.11.2025
42 Последния Шоп
До коментар #39 от "На тази нивина":Проблема е ,че Путин не мобилизира задължително руснаци ,а всички от 22 те окупирани Народи в Руската федерация ..Узбеки,татари,чуваши и така нататък....
21:48 04.11.2025
43 Робот
21:51 04.11.2025
44 604
До коментар #39 от "На тази нивина":пъ тъ думнъ некоя петолълкъ у кифирицътъ, пахахахаххахаахаххя
21:52 04.11.2025
45 Zахарова
21:56 04.11.2025
46 Анализатор
Повечето от тях живеят в Европа и САЩ...
Патриоти...
Коментиран от #53
21:57 04.11.2025
47 Гост
21:59 04.11.2025
48 ...
22:00 04.11.2025
49 ...
22:03 04.11.2025
50 Путиноид
Крепостните ще защитават
Парите на Олигарсите.
Обосрана Движуха
За пореден път
От Епилирания Ботокс.
22:03 04.11.2025
51 си дзън
22:04 04.11.2025
52 По Плану
Явно доста зле е положението
Със Пушечното Месо
В Мускалието.
Сега разбрахме
Защо Путин
Подкрепя идеята
16 годишни Рускини
Да раждат деца .
22:06 04.11.2025
53 Путиноид
До коментар #46 от "Анализатор":Първо
Ще се запише
Синчето на Соловъов .
Блонди знае как се държи Калашника.
22:09 04.11.2025
54 Миризливец
До коментар #30 от "Бесен - Язовец":Лапай Руското Бахурче .
В това си най добър .
22:10 04.11.2025