Владимир Путин промени закона за наборната военна служба! Кремъл одобри изпращането на резервисти за защита на рафинериите
  Тема: Украйна

Владимир Путин промени закона за наборната военна служба! Кремъл одобри изпращането на резервисти за защита на рафинериите

4 Ноември, 2025 20:54, обновена 4 Ноември, 2025 21:58 1 314 54

Съгласно новия закон наборните повиквания ще се правят през цялата година, коментира Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума

Владимир Путин промени закона за наборната военна служба! Кремъл одобри изпращането на резервисти за защита на рафинериите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин подписа закон, който променя начина на набиране на военна служба, така че то ще се извършва през цялата календарна година, от 1 януари до 31 декември. Според действащия закон, гражданите се мобилизират два пъти годишно - от 1 април до 15 юли и от 1 октомври до 31 декември, съобщава информационна агенция Интерфакс, цитирана от Фокус.

Съгласно новия закон наборните повиквания ще се правят през цялата година, коментира Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума.

Според него "целта на промяната е да се намали натоварването на военните регистрационни и наборни служби, които вече ще могат да работят нормално през цялата година, вместо на всеки три месеца, когато работят под напрежение".

Същевременно Путин подписа закон, който позволява мобилизирането на граждани, доброволно постъпващи в армейския резерв, за защита на жизненоважни обекти и инфраструктура в страната.

Този закон позволява резервистите да бъдат изпращани на специално обучение за защита на жизненоважни съоръжения и инфраструктура.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    16 22 Отговор
    В Покровск украинците се предават масово.

    Коментиран от #3, #5, #6

    20:55 04.11.2025

  • 2 nupoжкин

    10 8 Отговор
    груz200 вместе

    20:57 04.11.2025

  • 3 В Покровск

    18 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Останаха 60 гладни ватенки в мазетата ,там ще замиришат.

    21:00 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Обективни истини

    11 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж, както и на предал се в плен

    Коментиран от #8

    21:01 04.11.2025

  • 6 Руски колхозник

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пуснаха клипове, доста убити украинци има. Азовци се опитали да извадят натовски служители, но руснаците са ги унищожили заедно с хеликоптера.Положението им се влошава, а Зеленски официално заяви,че не е знаел за операцията на ГРУ.

    21:03 04.11.2025

  • 7 Обективни истини

    13 1 Отговор
    Ей това с тази наборна служба, никога не съм го разбирал и няма да го разбера, а съм ходил в шибаnata kazaрма.

    21:03 04.11.2025

  • 8 Другата истина

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Обективни истини":

    Няма как, това им е шанса да оживеят

    21:03 04.11.2025

  • 9 Мишел

    10 11 Отговор
    ISW днес: Покровск е изцяло под руски контрол.

    21:04 04.11.2025

  • 10 ОРБАН

    11 10 Отговор
    Европа ще плати сметката за тази война.

    21:05 04.11.2025

  • 11 Браво

    6 8 Отговор
    Това е добра стратегия. Така ще има множество отряди в районите и трудно ще се придвижват терористите.

    21:07 04.11.2025

  • 12 Pyccкий Карлик

    21 11 Отговор
    Пълна парлама !!!
    Всички резервисти заминават за фронта.
    Руската война иска ново месо.
    Лека ви пръст ))

    21:07 04.11.2025

  • 13 az СВО Победа 80

    10 9 Отговор
    В Красноармейск под окупацията на ВСУ остана малък участък от частни домове и няколко многоетажни блока на север от път Т0405. Руснаците освободиха останалата територия.

    Хубави новини за днешния празник в РФ!

    Коментиран от #19

    21:07 04.11.2025

  • 14 Бесен - Язовец

    8 11 Отговор
    Руснаците са пратили спецназа да разчисти Покровск от фашистите

    21:09 04.11.2025

  • 15 Фейк на часа

    13 7 Отговор
    Да напишете нещо за новия бюджет? За новия бюджетен дефицит, за новите огромни външни дългове, за влизането на България в дългова спирала, за увеличението на данъците, за новите имотни данъци и такса смет, за данък водомер? През оная работа ми е за Украйна - каквото са търсили, това са намерил. Нека ние да си гледаме нашата държава, не отклонявайте вниманието на хората пак със Зеленски и тъпата Украйна.

    21:09 04.11.2025

  • 16 Пора

    12 7 Отговор
    Новите смъртници.Путина русия умира.

    21:09 04.11.2025

  • 17 Путинистче идиотче

    9 6 Отговор
    Избиват ни като пилци.... путинягата яко го е закъсал.

    21:09 04.11.2025

  • 18 Всъщност, той Покровск и бездруго

    6 7 Отговор
    нямаше никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #24

    21:10 04.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    7 7 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 80":

     "....за днешния празник в РФ...."

    Задушница беше в събота !!! 😁

    Коментиран от #31

    21:10 04.11.2025

  • 20 Путине, Путине...

    10 6 Отговор
    Подхранваш месомелачката в Украйна....докога.

    21:10 04.11.2025

  • 21 Де факто!!!!

    12 7 Отговор
    2 милиона руснаци умряха за част от Донбас

    Коментиран от #22, #26

    21:11 04.11.2025

  • 22 Пропагандата

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Де факто!!!!":

    винаги се цели в глупака.

    21:12 04.11.2025

  • 23 АЗОВ

    7 6 Отговор
    Режат руски тикви в Покровск...требе нови тикви да дойдат.

    21:12 04.11.2025

  • 24 Покровск за три дни няма значение

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност, той Покровск и бездруго":

    Там жив руснак няма.

    21:12 04.11.2025

  • 25 Бащата на някаква Саяна

    1 6 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    21:14 04.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    6 6 Отговор

    До коментар #21 от "Де факто!!!!":

    "...2 милиона руснаци умряха...."

    Лъжа !!!
    Нищо и никакви 500 000 кобзончика.
    Умряха за пари, докато Вова и кремльовските олигарси блажено се опъваха на диваните.

    21:15 04.11.2025

  • 27 Бесен - Язовец

    6 4 Отговор
    ООкрайна умре редактирайте атласите в раздел Европа да не ви се смеят, че имало още държава ООкрайна

    21:20 04.11.2025

  • 28 Артилерист

    6 4 Отговор
    Прави впечатление, че подписването на този указ от президента Путин е НАЛОЖЕНО ОТ КРАТКОТО ВРЕМЕ-два пъти по 3 месеца в годината-за работа на руските служби по мобилизация!!! Това означава, че няма насилие, а мощни потоци от желаещи да се записват ДОБРОВОЛЦИ, които затрупват с работа мобилизаторчиците.
    Да вметна, че Сирски строил 25-та въздушно-десантна бригада да раздава награди на отличниците, но докато го чакали там по-напред пристигнал един Искандер. Имало много убити и ранени. Сирски предвидливо веднага, нали, отдал заповед повече да няма масови строявания...

    21:20 04.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Бесен - Язовец

    4 5 Отговор
    Сороси в бившата ООкрайна ядохте и hhhyq и макарите едновременно

    Коментиран от #54

    21:21 04.11.2025

  • 31 az СВО Победа 80

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    Днес в Русия се отбелязва "Денят на народното единство". Преди 413г. руснацитеи са набили канчетата на поляците интервенти!

    Коментиран от #33, #34, #35, #36, #37

    21:22 04.11.2025

  • 32 Тити

    3 1 Отговор
    И по точно как ще ги защитава като гонят дроновете с метли????

    21:23 04.11.2025

  • 33 доктор

    7 4 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    Руска нация няма.

    21:25 04.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Изпражнението гайтанджиева

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    Това са руски фейкове.

    21:28 04.11.2025

  • 36 Психодеден

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    През дедовият ми е за руската Кочина.

    21:30 04.11.2025

  • 37 Пора

    10 5 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 80":

    Путинова Русия умира.

    21:31 04.11.2025

  • 38 Истината

    10 4 Отговор
    Свършват му парите и боклуците(доброволци) на Путлер...

    21:37 04.11.2025

  • 39 На тази нивина

    9 5 Отговор
    мога да кажа само, че Украйна, Пентагонът и всички други военни центрове по света, където се изпитват нови роботизирани технологии, трябва незабавно да планират производството на милиони дроиди, дронове, подвижни роботизирани картечници и всякакви други оръжия, така че джуджето да остане без жива сила. Или това, или изпадналите в дълбок алкохолен транс руснаци ще осъзнаят накъде ги води психясалият им вожд и ще тръгнат от всички краища на освободителен поход към Москва.

    Коментиран от #42, #44

    21:38 04.11.2025

  • 40 Крали Марко

    2 5 Отговор
    На практика това е закон за Мобилизация.Украинците пък произвеждат масово бойни дронове.За всеки мобилизиран руснак - дрон !!!

    21:42 04.11.2025

  • 41 604

    3 0 Отговор
    ако пусне масова мобилизация и либерастите съ напълнили памперсите

    21:47 04.11.2025

  • 42 Последния Шоп

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "На тази нивина":

    Проблема е ,че Путин не мобилизира задължително руснаци ,а всички от 22 те окупирани Народи в Руската федерация ..Узбеки,татари,чуваши и така нататък....

    21:48 04.11.2025

  • 43 Робот

    1 0 Отговор
    За Путино, За Родино! В Перьод!

    21:51 04.11.2025

  • 44 604

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "На тази нивина":

    пъ тъ думнъ некоя петолълкъ у кифирицътъ, пахахахаххахаахаххя

    21:52 04.11.2025

  • 45 Zахарова

    0 3 Отговор
    Няма спасение от Путин!

    21:56 04.11.2025

  • 46 Анализатор

    4 0 Отговор
    Любопитно ми е дали синовете на олигарсите от фашисткия режим на Путлер ще бъдат призовани като резервисти и ако случайно бъдат, дали ще отидат..?
    Повечето от тях живеят в Европа и САЩ...
    Патриоти...

    Коментиран от #53

    21:57 04.11.2025

  • 47 Гост

    1 1 Отговор
    Бафмааму! Самая магучая остана без армия, та почна мобилизация на запасняци в мирно време... Ти да видиш...

    21:59 04.11.2025

  • 48 ...

    1 1 Отговор
    Русия е необятна територия и никой не може да я защити...

    22:00 04.11.2025

  • 49 ...

    1 0 Отговор
    Путин ще воюва до последния нещастник...

    22:03 04.11.2025

  • 50 Путиноид

    0 1 Отговор
    Каква стана Тя ?

    Крепостните ще защитават
    Парите на Олигарсите.

    Обосрана Движуха
    За пореден път
    От Епилирания Ботокс.

    22:03 04.11.2025

  • 51 си дзън

    2 0 Отговор
    Значи пращат те уж на рафинерия и се озоваваш на фронта. Така ще стане с руските резервисти.

    22:04 04.11.2025

  • 52 По Плану

    0 0 Отговор
    По Графику .

    Явно доста зле е положението
    Със Пушечното Месо
    В Мускалието.

    Сега разбрахме
    Защо Путин
    Подкрепя идеята
    16 годишни Рускини
    Да раждат деца .

    22:06 04.11.2025

  • 53 Путиноид

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Анализатор":

    Първо

    Ще се запише
    Синчето на Соловъов .

    Блонди знае как се държи Калашника.

    22:09 04.11.2025

  • 54 Миризливец

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Бесен - Язовец":

    Лапай Руското Бахурче .

    В това си най добър .

    22:10 04.11.2025

