Земетресение разтърси Западна Турция

Земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в понеделник следобед в западната част на Турция, съобщи Дирекцията за управление на бедствия и извънредни ситуации (AFAD), предава News.bg.

Според Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), трусът е станал в 15:35 местно време (14:35 ч. българско време), с епицентър на 16 км югоизточно от град Съндъргъ (Sındırgı) в провинция Балыкесир, на дълбочина около 11 км.

Подземните трусове са били усетени частично и в Истанбул, на около 200 км от епицентъра. По данни на турските власти няма информация за жертви или сериозни материални щети.

Местни жители в Балыкесир и съседните градове съобщават, че земята се е разтресла за няколко секунди, а хората са излезли от домовете си в паника, но по-късно са се върнали. Трусът е бил слабо усетен и в югоизточните райони на България.

Земетресението идва седмица след по-силен трус с магнитуд 6,1, регистриран на 27 октомври в същия район, който причини леки разрушения и десетки ранени.

Турция се намира върху една от най-активните сеизмични зони в света, като районът на Мраморно море и Истанбул остава особено рисков заради близостта си до Северноанадолския разлом - същият, който причини катастрофалното земетресение в Измит през 1999 г.