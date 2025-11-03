Новини
Володимир Зеленски: Русия струпва войски близо до Добропиля

3 Ноември, 2025 23:53 757 39

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • донецка област-
  • добропиля

По отношение на енергетиката Зеленски заяви, че Украйна все още се нуждае от 750 милиона долара, за да осигури внос на природен газ за предстоящата зима

Володимир Зеленски: Русия струпва войски близо до Добропиля - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи, пише БТА.

Пред журналисти Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици – Берлин и Копенхаген. Той уточни, че сред оръжията, които Киев може да изнася, са военноморски дронове и артилерийски системи. До края на годината страната ще започне да произвежда и собствени ракети "Фламинго" и "Рута", добави президентът.

По отношение на енергетиката Зеленски заяви, че Украйна все още се нуждае от 750 милиона долара, за да осигури внос на природен газ за предстоящата зима.

Правителството в Киев планира да увеличи вноса на синьо гориво с около 30%, след като през последните седмици Русия засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, насочвайки се основно към газови съоръжения.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    14 4 Отговор
    Още малко им остана на укрите!

    Коментиран от #24

    23:54 03.11.2025

  • 2 Украйна вече подготви 15000 оператори

    4 13 Отговор
    на дронове!
    Много русня ще станат герои в черни чували!

    Коментиран от #3, #4, #22

    23:57 03.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна вече подготви 15000 оператори":

    ха-ха-ха

    23:58 03.11.2025

  • 4 Хахаха

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна вече подготви 15000 оператори":

    Алоооо ,а те смелите урки да безсмъртни,само руснаците гинат! Джендарче м от аз ли малко на с тая т@а кратуна...преди да пишеш

    00:01 04.11.2025

  • 5 Истината

    4 11 Отговор
    Какво търси Русия в Украйна,кой им дава право да нападат суверенна държава

    Коментиран от #8, #9, #15, #16, #34, #37

    00:02 04.11.2025

  • 6 АМИ ИМА МАЛЪК

    13 2 Отговор
    ПРОБЛЕМ
    ГАЗА И ТОКА ША ТРЯБВА ДА ГО ВНАСЯТ С КОФИ

    00:02 04.11.2025

  • 7 В Русия има милиони съдрани галоши!

    3 9 Отговор
    За пари подписват договори за войници!

    Коментиран от #38

    00:03 04.11.2025

  • 8 БОЛШЕВИК

    15 2 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Какво търси НАТО в Украйна и пред портите на Русия?

    00:04 04.11.2025

  • 9 Шопо

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Украйна е територия,руска територия.

    Коментиран от #12

    00:04 04.11.2025

  • 10 стоян георгиев

    2 12 Отговор
    Украйна увеличи сериозно произвежданите от нея оръжия и вече се справя с много по малко западна помощ с руския агресор.ежедневно десетки руски инфраструктурни обекта са атакувани и разрушавани дълбоко в руска територия и тенденцията е възходяща.

    00:05 04.11.2025

  • 11 Последния Софиянец

    11 0 Отговор
    Е нали при Добропиля Украйна правеше контранастъпление?Какво се случва?

    Коментиран от #14

    00:05 04.11.2025

  • 12 стоян георгиев

    1 11 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Украйна е независима държава с международно признати граници и статут.

    Коментиран от #18, #25

    00:05 04.11.2025

  • 13 Верно ли

    12 1 Отговор
    Наркоса върти суче и пак проси пари. Целия му род ги изкльопа с хасиенди по целия Свят. Вари го, печи го - евреина алчен си е евреин.

    00:06 04.11.2025

  • 14 стоян георгиев

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    След украинския пробив руснаците се опитват да си върнат загубеното и да спасят малкото останали живи свои сънародници попаднали в чувала .

    Коментиран от #17, #20

    00:07 04.11.2025

  • 15 ЧЕ ДА СА ПИТАЛИ

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    НЯКОГО
    И ЩО ДА ГО ПРАВЯТ
    А ТИ МОЖЕШ ДА СИ ПИСКАШ КОЛКОТО ЩЕШ
    А ПРАВО ИМ ДАВАТ САРМАТ ИСКАНДЕР ОРЕШНИК ПОСЕЙДОН
    И НАЙ ВЕЧЕ КАЛАШНИКОВ В РЪЦЕТЕ НА РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ

    00:07 04.11.2025

  • 16 За инф

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Украйна НИКОГА НЕ Е БИЛА ДЪРЖАВА И ОЩЕ ПОВЕЧЕ СУВЕРЕНА
    .

    00:08 04.11.2025

  • 17 В КОЙ ЧУВАЛ БЕ

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    ДЕБ....ИЛ
    В ПОКРОВСК В МИРНОГРАД ИЛИ В КУПЯНСК
    АБЕ СТОЕНЧО КО СТАНА С ГУР В ПОКРОВСК
    МАЙ ЯДОХА ГОЛЕМ ГУР

    Коментиран от #21

    00:10 04.11.2025

  • 18 За инф

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ПОИНТЕРЕСУВАИ СЕ ПОВЕЧЕ ПРЕДИ ДА ПИШЕШ ПРОСТОТИИИ.

    00:12 04.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ДА ТА ПИТАМ

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    ТАМАМ СИ МИ НА ЧАЛЪМ
    СЕГА КОЙ ДЕБЛОКИРА ПОКРОВСК
    СИРСКИ ИЛИ БУДАНОВ
    ЩОТО ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ ЩЕ ОТГОВАРЯ ЗА ХЛАДИЛНИТЕ ТИРОВЕ НА ГРАНИЦАТА СЛЕД СЕДМИЦА

    Коментиран от #23

    00:14 04.11.2025

  • 21 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "В КОЙ ЧУВАЛ БЕ":

    Чувала при доброполе.бяха два чувала единия бе унищожен при кучев яр.сега остана втората група.общо бяха около 2000 човека,но понамаляха.

    00:14 04.11.2025

  • 22 ганев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Украйна вече подготви 15000 оператори":

    А ПЪК НИЕ...ВЕЧЕ ТИ ПРИГОТВИХМЕ..ЧЕРЕН ЛЪСКАВ МЕРЦЕДЕС...СПЕЦИАЛНО ЗА ТЕБ....КАТАФАЛКА

    00:14 04.11.2025

  • 23 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #20 от "А ДА ТА ПИТАМ":

    Покровск никой не го е деблокирал защото не е бил обкръжен.руснаците обаче поддържат с дроновете си постоянно присъствие по логистичните маршрути на украинската армия което е проблема при покровск.

    Коментиран от #27

    00:16 04.11.2025

  • 24 Линда

    0 7 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Още 20 Тина години , кво толкова

    00:16 04.11.2025

  • 25 КРАТКО

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    БЕШЕ

    Коментиран от #29

    00:16 04.11.2025

  • 26 Ами ДА,Зели...!

    6 0 Отговор
    Руснаците се стягат,в ДоброПиля...,Добре да ви Пилят...!

    00:18 04.11.2025

  • 27 А ТОВА КАК МУ СА ВИКА

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    БЕ ОФЛЮХ
    ОПЕРАТИВНО ОБКРЪЖЕНИЕ
    ДЪРЖИШ ДА Е ПЪЛНО
    И ЩО
    ДА СЪБИРАТ УК.....РОПИ ПО МАЗЕТАТА
    НЕ Е ЛИ ПО ДОБРЕ ДА ГИ ЧАКАТ ДА ИЗПЪЛЗЯТ ГЛАДНИ ПО ПОЛЕТО

    Коментиран от #31

    00:20 04.11.2025

  • 28 Бащата.на стоянчо георгиев

    6 0 Отговор
    МНОГО..ВИ ..СЕ ИЗВИНЯВАМ..ЗА стоянчо...ОТ КАКТО ПАДНА ОТ КОЛЕЛОТО..ПРЕДИ ГОДИНИ...СИ Е ВСЕ ТАКА..МАЛКО ХАХО....САМО ГЛУПОСТИ РЪСИ...НО Е ДОБРО..ДЕТЕ

    Коментиран от #30, #33

    00:21 04.11.2025

  • 29 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #25 от "КРАТКО":

    Нищо не се е променило.

    00:22 04.11.2025

  • 30 Малко си го бъхтил

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бащата.на стоянчо георгиев":

    Още трябвало.

    00:23 04.11.2025

  • 31 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #27 от "А ТОВА КАК МУ СА ВИКА":

    Това не е оперативно обкръжение.ако бе така цялата руска армия е в подобно обкръжение защото украйна контролира в дълбочина 10-25 км всички руски логистични маршрути.

    Коментиран от #35

    00:23 04.11.2025

  • 32 Има нещо гнило в Украйна

    7 0 Отговор
    Искат оръжия отвсякъде, но иначе ще изнасят...а,де

    00:26 04.11.2025

  • 33 Леля на Стоянчо

    7 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бащата.на стоянчо георгиев":

    Беше хахав от малък и за това родителите му го заключваха в мазето на тъмно и го хранеха само с изгнила картофи.От там му се отключи шизофренията. Представяш се за различни хора и плещеше глупости.

    00:27 04.11.2025

  • 34 Другата истина

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Взимат си своето бе, таева

    00:27 04.11.2025

  • 35 ,,Контролира" тя...

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    ... - Дръжки!

    Коментиран от #36

    00:27 04.11.2025

  • 36 стоян георгиев

    0 6 Отговор

    До коментар #35 от ",,Контролира" тя...":

    Ежедневно в руските военни канали руснаците се оплакват именно от това.жалко че не ги ползваш.то и не ти трябва ти всичко си знаеш...виж кви работи знаеш за мен баща ми...хахах....

    00:30 04.11.2025

  • 37 Кой им дава право, ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Ами местните хора, чиито са земите там.
    Всъщност местните хора първи се хванаха за оръжията за да бранят земите си и семействата си!

    След като наскоро измислената държава от мултинационална територия, иска да е чистокръвна ар раса с измислен език и бандеровска идеология, това и е съдбата.

    Коментиран от #39

    00:34 04.11.2025

  • 38 В покрайна са по-съдрани

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "В Русия има милиони съдрани галоши!":

    украинските kлошари ги събират насила от улицата и след няколко пакета с лепило, ги пускат в месомелачката, а след това при бандерка.🤭🤭🤭

    00:35 04.11.2025

  • 39 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Кой им дава право, ли?":

    Най силните украински части са от източноукраинци.кракен и азов са съответно от мариопул и харков.

    00:37 04.11.2025

