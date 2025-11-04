Русия затяга обръча около Покровск

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС, пише БТА.
В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск. В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област.
Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле. Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи.
