  Тема: Украйна

Русия затяга обръча около Покровск

4 Ноември, 2025 13:05

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС, пише БТА.

В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск. В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област.

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле. Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви вчера, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи.


  • 1 Последния Софиянец

    77 71 Отговор
    Гледах клип с колони украинци пленници

    Коментиран от #5, #15, #30, #91, #101, #135

    13:06 04.11.2025

  • 2 НИКО

    70 49 Отговор
    МАРО А НАРКОМАНА КАЗВА ЧЕ НЕ БИЛО ВЕРНО, УКРИТЕ НАСТЪПВАЛИ КЪМ МОСКВА , КОИ ЛЪЖЕ

    Коментиран от #4

    13:09 04.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЖЕКО

    36 38 Отговор

    До коментар #2 от "НИКО":

    ТЕ ПЛЕНИЦИТЕ НА ПРЕДАЛИТЕ СЕ УКРИ ПЪТУВАТ КЪМ МОСКВА

    13:10 04.11.2025

  • 5 Неподписан

    26 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Изядоха ги.С парцалите.

    13:12 04.11.2025

  • 6 Цитат

    74 6 Отговор
    "В Покровск и Мирноград се намират складове от първа категория на украинските въоръжени сили, съдържащи оръжия и специално оборудване на НАТО, които главнокомандващият на украинските въоръжени сили Александър Сирски не успя да изнесе“,Стойността му е над половин милиард долара.

    Коментиран от #10, #24

    13:13 04.11.2025

  • 7 стоян георгиев

    6 64 Отговор
    Тук стана сериозен руски сайт.руски лъжи гарнирани с руски коментари...хахха...може да пуснете видеата на спецподразделението тимур на всу.прочиства затегнатия обръч в момента.инъересни видеа без никакви руски жертви...хахах

    Коментиран от #14, #23

    13:14 04.11.2025

  • 8 Яко ми писна от тоя Покровск

    10 32 Отговор
    Ще ида лично да го превзема и да го дам на руснаците - неможачи.

    13:14 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 стоян георгиев

    8 36 Отговор

    До коментар #6 от "Цитат":

    Да и биолаболатории с американски генерали....хахах...те точно там ги направиха за да може русия да ги плени...хахах

    Коментиран от #48

    13:15 04.11.2025

  • 11 Дааа

    4 38 Отговор
    След 4 години и стотици хиляди могилизирани ,могучия вторая ,е крайно време да превземе село Покровск

    Коментиран от #27

    13:15 04.11.2025

  • 12 Някой

    38 4 Отговор
    След като и тези дето подкрепят Зеленски като автралийци преден ден очакват до дни или седмици да падне Покровск, то вероятно ще се случи този месец.
    До свършване на ресурси е. Може изведнъж рязко да се променят неща. Украйна като население е сигурно на половина сега.

    Коментиран от #26

    13:16 04.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    9 43 Отговор
    Русия е една тъжна, жалка картинка.
    Времето на манголците безвъзвратно отмина 👍

    13:16 04.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гледал си фъpчилото на

    13 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    cвинятa която те еРодила.

    13:17 04.11.2025

  • 16 Я пък тоя

    45 8 Отговор
    Бяха 200 руски военнослужещи, днес станаха 300.
    Тия руснаци много бързо се възпроизвеждат!!!
    Имайки предвид, че понасят колосални загуби, по думите на Зеленски, то значи на всеки час руски войник ражда по двама нови войника.
    Яко плющене ще да е!🤣🤣🤣

    13:17 04.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    7 29 Отговор

    До коментар #14 от "Лудият от портиерната":

    Той свърши работата си,но я ми кажи как се отнасяш към загиналите руснаци?на тоя въпрос до сега не съм получил отговор от вас русите фенове.много интересно защо?

    Коментиран от #31, #34, #36

    13:18 04.11.2025

  • 22 Военен експерт Павел Нарожни

    28 14 Отговор
    от Украйна. Украинските командири лъжат за реалната ситуация на фронта, защото им е по-лесно да скрият тази информация. "Лъжата възниква на ниво командир на бригада и командир на батальон. Това са нивата, които отчитат състоянието на ситуацията на бойното поле. Ако дадена позиция бъде загубена, командирът е длъжен да предаде информацията допълнително. Но ако докладва за загубата на позиция, той получава първо заповед за възстановяване на тази позиция. И второ ще има проверка, а може би дори и разследване защо се е случило това. Това е ужасна "мръсотия" за командира. По-лесно му е да скрие тази информация, за да не получи всички тези проблеми", обяснява Нарожни. Той добава, че тези лъжи се натрупват. Бойците могат да загубят няколко позиции, а руснаците пробиват отбраната на украинските защитници, а началниците в Киев не знаят истината.

    Коментиран от #35

    13:18 04.11.2025

  • 23 Те доскоро и в Часов Яр така

    38 3 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    "прочистваха" и не го бяга сдали, преди това в Торецк, същия сценарии, пак прочистваха и пак контраатакуваха и не го бяха сдали, преди това в Бахмут, пак същото....

    Коментиран от #29

    13:18 04.11.2025

  • 24 Даа

    2 19 Отговор

    До коментар #6 от "Цитат":

    Ама имали и складове на руска територия ,от къде ва намира пияната толкова ,,умни,,

    13:18 04.11.2025

  • 25 СЕЛОТО Е

    51 4 Отговор
    ДОБРОПОЛЕ
    ГРАДА Е КРАСНОАРМЕЙСК
    ЗЕЛЕНЧУКА СЪВСЕМ Е УВЯХНАЛ
    И АКО 300 ДУШИ ПРЕВЗЕМАТ ГРАДА ТО СИРСКИ МОЖЕ С ЧИСТА СЪВЕСТ ДА СЕ ЗАСТРЕЛЯ

    13:19 04.11.2025

  • 26 Украйна вече като е на половина

    3 20 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    А дано им потръгне на руснаците.
    Че до тук... едно нищо.

    13:19 04.11.2025

  • 27 То всъщност даже не е и село, а две къщи

    31 5 Отговор

    До коментар #11 от "Дааа":

    у всъщност няма никакво стратегипеско значение, знаем, знаем,...

    13:20 04.11.2025

  • 28 3.14К

    34 3 Отговор
    Наркомана снощи плещеше че в Покровск са останали 200 руснаци и Купянск е почти разчистен! А според украински военен в Красноармейск (85%), положението там се описва като пц!

    13:20 04.11.2025

  • 29 стоян георгиев

    4 26 Отговор

    До коментар #23 от "Те доскоро и в Часов Яр така":

    Да и часов яр и торецк русия ги превзеха поне десет пъти тая година .всеки път успешно.има видео с руски разузнавач дето воюва пред часов яр.може да го гледаш.разказва за поле от руски трупове на които не им събират документите умишлено.кигато им разрешат за няколко часа събират около 700-800 билета.та как се отнасяш към руските загинали войници?

    Коментиран от #39, #45

    13:21 04.11.2025

  • 30 Народната Република

    33 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Войната скоро ще свърши. САЩ и Русия ще си врътнат Лукойл. А ние ще гризнем еврото.

    Коментиран от #41

    13:22 04.11.2025

  • 31 Оооо, то няма руснаци вече, те укрите

    27 3 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    избиха поне 200-300 милиона досега, изостанал си, освен това нямат ракети...

    Коментиран от #37, #49

    13:22 04.11.2025

  • 32 Тоя, дето го цитираш

    5 13 Отговор

    До коментар #19 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    не е модерен от 35 г. насам.
    Откакто се срути социализма.
    Остана Куба с купоните.

    Коментиран от #42

    13:22 04.11.2025

  • 33 Всички райони на Покровск

    19 7 Отговор
    са залети с Руски войници. По брой Руските войници са повече от десет пъти над Украинските бойци. Руските военни са се утвърдили в почти всички райони на Покровск. За украинската армия все още има коридор с ширина около пет километра оставен умишлено от Руснаците, през който е възможно да се евакуират ранените. Военен анализатор пише това в Немско издание. По думите му повече от 1000 украински войници държат отбраната в града, някои от тях са в тила на руските позиции. Вражеските войски превъзхождат украинските войски десет пъти и имат много по-голяма огнева мощ. Авторът пише, че Руснаците успяха, защото нямаше достатъчно войници от Украинска страна, а отбраната беше твърде слаба. Това позволи на Руските войски да проникнат през километрови пролуки в тила на украинските линии. "Руснаците създадоха хаос със своята стратегия за проникване. Сега никой не знае къде са нашите войски и къде е врагът. Това води до безредици, размита фронтова линия и дори приятелски огън", казва украинският офицер пред изданието.

    13:22 04.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    5 23 Отговор

    До коментар #22 от "Военен експерт Павел Нарожни":

    Руснаците вече четери години пробиват отбраната на Покровск ,,само кажи кое е следващото село ,за следващите четери години

    13:23 04.11.2025

  • 36 Лудият от портиерната

    31 3 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Във всяка война има загуби, руските загуби са 12 пъти по малко. А ти как се отнасяш за убитите над милион уркки и към това че зелю си купи преди някорко седмищи ратчо в сащ за близо 80 милиона ?

    Коментиран от #40

    13:23 04.11.2025

  • 37 стоян георгиев

    2 18 Отговор

    До коментар #31 от "Оооо, то няма руснаци вече, те укрите":

    Без значение колко избиха.каквп е твоето отношение към загиналите руснаци?

    13:24 04.11.2025

  • 38 Неонацисти контролират Зеленски

    28 3 Отговор
    в Украйна. Е казал бившият анализатор на ЦРУ Рей Макгавърн от САЩ. Но веднага щом Русия победи въоръжените сили на Украйна всички те ще избягат в чужбина. "Свободата на действие на Зеленски е силно ограничена от неонацистите, които всъщност сега имат доминиращо влияние в Киев. Но Руснаците ще останат и ще възстановят реда. Те вече извършиха добро прочистване на украинската армия. Веднага щом армията падне, нацистите в Киев ще видят светлината и ще се преместят във вилите си в Южна Италия", е казал експертът.

    13:24 04.11.2025

  • 39 Така е, всичко е руска пропаганда,

    22 4 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    нищо не са превзели, даже в Мариупол азовците още контраатакуват от мазетата на Азовстал и вече санстигнали някъде към Сахалин.

    Коментиран от #43

    13:24 04.11.2025

  • 40 стоян георгиев

    4 15 Отговор

    До коментар #36 от "Лудият от портиерната":

    Демек не ти дреме.разбрах.та това е важно да се подчертае какво е отношението на бг русофила към руските загуби.даже няма загинали руснаци да ти кажа.избитите от мадяр са анимация...хахах...

    Коментиран от #56, #58

    13:25 04.11.2025

  • 41 Последния Софиянец

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Народната Република":

    Лукойл е частна компания на Ротшилд.

    13:25 04.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 стоян георгиев

    5 15 Отговор

    До коментар #39 от "Така е, всичко е руска пропаганда,":

    Торецк и часов яр не са превзети,а вие и ти лично си ги обявил за превзети поне десет пъти последната година.знам че ти дреме за руските загуби и усилия в посока на превземането...такива сте троловете...очаквано и нормално!

    Коментиран от #59, #62, #75

    13:27 04.11.2025

  • 44 Руското министерство на отбраната

    21 4 Отговор
    е публикувало видео на пленени войници от въоръжените сили на Украйна, които са се предали на руските военни в Купянск, Харковска област. Според ведомството украинските бойци продължават да се предават на групата войски "Запад", която изпълнява бойни задачи край Харков. Военнослужещите от 14-а отделна механизирана бригада Юрий Шаповаленко и Олексий Виндер са разказали как Украинското командване ги е изоставило без подкрепа, боеприпаси и храна. Те също така признават тежкото положение на бойците на въоръжените сили на Украйна, които са се озовали край Купянск. Според Шаповаленко четири дни след като той и колегите му са били отведени в района, те са разбрали, че са обкръжени от Руската армия. "Когато ни доведоха тук - след около четири дни разбрахме, че сме заобиколени от руснаци. Вече нямаше провизии - нямаше боеприпаси, водата свършваше, оставаше много малко храна. Трима души си деляхме една консервна кутия яхния на ден.

    Коментиран от #117

    13:27 04.11.2025

  • 45 АМИ КАК

    10 3 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    СЪС СЪОТНОШЕНИЕ 1000 КЪМ 7
    ДО КОЛКОТО ЗНАМ
    ЕВАЛА НА СТОЕНЧА
    СИГУР Е МАН....ГАЛ
    МНОО ДЪРЖИ НА КЮТЕК

    13:27 04.11.2025

  • 46 Георги

    17 4 Отговор
    те може и да са обсадени, ама той Покровск няма абсолютно никакво стратегическо значение. Изобщо точно тея 20% от Украйна нямат.

    13:27 04.11.2025

  • 47 Зелка за претакане

    16 3 Отговор
    Пред вратите на Москва съм. До дни и Владивосток е мой.

    Коментиран от #52

    13:28 04.11.2025

  • 48 маке..

    15 4 Отговор

    До коментар #10 от "стоян георгиев":

    Шизо бандерската стоенка-пак е спалабезкюлоти пред пенсионеркио клуб..от течението е фанала от онова белото и оно сега тече отнея като шльоковитца..от макеказань

    13:28 04.11.2025

  • 49 Наташа

    2 12 Отговор

    До коментар #31 от "Оооо, то няма руснаци вече, те укрите":

    За ракети незнам ,ама картошки и бензин нет ,Серьогата е на фронту ,във входа остана само един съсед дани управя

    13:28 04.11.2025

  • 50 Я пък тоя

    28 3 Отговор
    Значи Русия струпала 170 000 армия при Покровск, спорд Зеленски, а се бие с 300 човека пак според Зеленски.
    Другите 169 700 вийника какво правят, ръкопляскат на биещите се 300 ли?

    Коментиран от #63, #67

    13:28 04.11.2025

  • 51 Единственият

    17 3 Отговор
    Път на психясалите наркомани е към небето !Интересното е друго защо рискуваха с тези въртолети , нещо важно трябваше да се изнесе оттам .

    Коментиран от #57

    13:28 04.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    5 21 Отговор
    Украйна се опитва не само да спечели на фронта, а и да подбуди останалите народи в Руската федерация да започнат да мислят за свобода. Киев насърчава милионите неруски граждани, живеещи в Руската федерация, да се борят за независимост
    Стратегията на Украйна се простира отвъд реториката и се превръща във военна реалност чрез формирането на батальони от етнически малцинства, които разглеждат войната в Украйна като неразделна част от собствената си борба за независимост. Най-малко 1000 чеченски бойци служат в украинските сили в различни подразделения, най-вече в батальона "Джохар Дудаев"
    Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
    Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"

    Единствено когато Русия престане да бъде империя, тя ще престане да бъде заплаха за Украйна и нейните съседи.

    Коментиран от #69, #73

    13:30 04.11.2025

  • 55 Готов за бой

    15 3 Отговор
    Тепърва предстои яко т.епане ,азовци ,мазовци,айдари ,гайдари всичко под н..жа !

    13:30 04.11.2025

  • 56 Лудият от портиерната

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    И що не отговоряш на въпроса който ти зададох ? Май и на тебе не ти дреме за уpkите

    Коментиран от #70

    13:30 04.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 маке..

    11 0 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Ама стоенке-така и така си безкюлоти..що не одиш да стимулираш бандерците в покровскоте окопи-белким забраать за курскио котел който ги очаква

    13:31 04.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Пъстър свят

    10 9 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Знам от опит ,че повечето стояновци сте лаладжии и въздух под налягане ,но лично ти ме кефиш с палавия си нрав и тясна яка .

    13:32 04.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Маромаро

    22 11 Отговор
    Били превзели само 35 сгради?! - ама не пишете за колко време. Истината е, че са прочистили над 2/3 от града, а тия 35 сгради са само в последния ден най-вероятно. Покровск е превърнат в гробище за укравермахта. И това ще се разбере по-ясно, когато представят на ВСУ няколко сметки за размяна на загинали, всяка една от 1000 укри срещу 20 руски.

    Коментиран от #136

    13:33 04.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ДългоИме

    7 1 Отговор
    Айде, време е! Стига баламосване и усукване за "положението" от страна на нашите "мисирки"-джурналки! Изкривиха им се устата от "обяснения" за дереджето около Покровск!

    13:34 04.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 стоян георгиев

    5 19 Отговор

    До коментар #56 от "Лудият от портиерната":

    Украйна защитава суверенността и цялостта си.всеки народ би постъпил като украинцитв.какво е отношението ти към загиналите руснаци...чакам отговор!заслужава ли се смъртта и осакатяването на милион и половина руски граждани за петнадесет хиляди кв.км изгорена земя?

    Коментиран от #80, #81, #82, #86

    13:35 04.11.2025

  • 71 Това е задължително!

    4 14 Отговор
    Смърт за всички окупатори и агресори от Русия които са в Украйна .

    Коментиран от #74

    13:35 04.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 АБЕ СЛВА СЛАВА

    13 1 Отговор

    До коментар #54 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    АМА ТО МАЙ ОСТАНАХА САМО С НЕЯ
    И ДА ТЕ ПИТАМ КАТ ИМАШ БРАТЯ ТАМ КО ПРАИШ ТУКА
    ЩОТО АЗ НЯМАМ УКРАИНСКИ БРАТЯ
    ВСЪЩНОСТ НЯМА БРАТЯ ИМАМ ИНТЕРЕСИ
    И КАТ ИМАШ БРАТЯ ПО МАЙЧИНА ИЛИ ПО БАЩИНА ЛИНИЯ СА
    ЩОТ МИ СА СТРУВА ДА СА ПО МАЙЧИНА

    Коментиран от #124

    13:36 04.11.2025

  • 74 Руски Зет блогър

    2 10 Отговор

    До коментар #71 от "Това е задължително!":

    Украинците ни избиват Така както немците не са ни избива ли през 1941година.

    13:38 04.11.2025

  • 75 маке..

    10 2 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    А машизачке бегай да чекаш..че зеленяко обеща да изпрати на неговите фенове в бг-то..първите порций бандерское кяпчоное мясо по сирский..от покровскье

    13:38 04.11.2025

  • 76 50/50

    21 3 Отговор
    Украинците се предават, наемниците от трети страни не смеят и предпочитат да станат герои! Двама украинци излизат от бункера, третият не иска! Единия от украинците казва на руснаците, че той е южноамериканец и сам пожелава да му хвърли една граната! Това е действителността, от четири дни хората масово се предават, осъзнали, че са предадени! Изхода от чувала е под обстрел, опитите за измъкване от там се оценяват от западни наблюдатели като опит за самоубийство! Предаване и разкаяние! Друго спасение няма, но за тези, които са далеч от руснаците това е весела история и са военолюбци на чужда сметка! Докато Посейдон не затрие крайбрежието на някоя вража държава, няма да се успокоят!

    13:38 04.11.2025

  • 77 Я пък тоя

    14 4 Отговор

    До коментар #67 от "Реалист":

    Че много армия са събрали тогава! Цели 300 човека!
    Друго си е при Зеленски, една линия и армията му става тройна.

    13:38 04.11.2025

  • 78 Трезвен

    6 12 Отговор
    То, ако се вярва на рашистите, русофилите и Путлер... крайцера още плува, а Русия не е нападала Украйна.

    Коментиран от #90

    13:39 04.11.2025

  • 79 СТИГА БЕ ГАНЧЕВ

    7 5 Отговор

    До коментар #72 от "Ганчев":

    ПРИ ТОВА СЪОТНОШЕНИЕ ЕДНО КЪМ ДЕСЕТ ША ТИ ТРЯБВАТ ЧЕТИРИДЕСЕТ МИЛИОНА БАНДЕРА.....СА
    АМИ НЯМА ТОЛКОВА БЕ

    13:41 04.11.2025

  • 80 Лудият от портиерната

    14 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Ха ха, ти догиран ли си или не си пиеш хаповете редовно? Казах ти във всяка война има загуби в случая са 12 пъти по малко. Тая шепа земя която споменаваш даваше 75% от бвп на урккия и сега ако не разбереш да какво става въпрос най-добре се хвърли от някай мост

    Коментиран от #89

    13:43 04.11.2025

  • 81 СТОЕНЧОООООО

    12 2 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    НА ТАЯ ТЕРИТОРИЯ ДЪРЖАВА УКРАЙНА НЕ СЪЩЕСТВУВА
    АЛОООООО НЯМАААААА
    УТЕЧИИИИИИ

    Коментиран от #83, #99

    13:44 04.11.2025

  • 82 Дрътия Софианец

    6 0 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Как го правиш бе Финансисто -Факир ,запетайките в цифрите за нищо ги нямаш и си ги местиш както си искаш напред и назад ?

    13:44 04.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Назад сте

    11 2 Отговор
    Покровск е руски от 2 седмици. И името му си е Красноармейска, каквото винаги е било

    Коментиран от #87, #106

    13:45 04.11.2025

  • 85 Хе!

    15 1 Отговор
    Моля, припомнете на опонентите, моля, че Путин покани световните журналисти на място да се запознаят със ситуацията, а не да пишат тук платени соросоиди, че Путин лъже! Човекът ви покани - отиде, вижте, разкажете, излъжете ако е необходимо за да си получите заплатите, но отидете, бе! Нищо няма да ви се случи! Човекът обеща!Ама, вие много нагли и луксозни коментиращи се извъдихте! Каквото и да ви поднесе сайта - Ааууу, руски фейк! Хибридна измама! Човекът Ви покани - размърдайте се и се възползвайте от мястото на събитията!

    Коментиран от #92, #105

    13:46 04.11.2025

  • 86 чекисть..

    11 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Кремля си връща териториите от бандерците-подарени от ленин,а през 2014..си върна кримския полуостров-отново подарен от никита хрушчов за отвагу на кiеве през всв-обаче бандерците не слушкат и масква сделала референдум и он пошол к вову..

    Коментиран от #88, #93

    13:46 04.11.2025

  • 87 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #84 от "Назад сте":

    Покровск е руската гробница.

    13:47 04.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 стоян георгиев

    3 7 Отговор

    До коментар #80 от "Лудият от портиерната":

    Нищо ме ми каза.питах те какво е отношението ти към загиналите руснаци?това което ми пишеш е че за теб те са някакъв консуматив.имало жертви във всяка война и готово.в афганистан загинаха около 20000 граждани на ссср и въпреки малката бройка обществото на ссср трудно ти прие заради безмослеността им.в украйна жертвите са в пъти повече а русия е в пъти по малка от ссср по население.та ей това сте троловете за вас смърта на руския мъж е някакъв консуматив.

    Коментиран от #94, #108, #114

    13:48 04.11.2025

  • 90 стоян георгиев-π4оka

    6 1 Отговор

    До коментар #78 от "Трезвен":

    Абе тя цяла 00 крайна потъна и отече в канала ,ти един крайцер от 80те години още го дъвчиш вече 4та година .

    13:48 04.11.2025

  • 91 Шопо

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    13:48 04.11.2025

  • 92 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Хе!":

    Клепар, отиди и снимай?

    13:49 04.11.2025

  • 93 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #86 от "чекисть..":

    Нали съм ти казал че не съм лекар.не разбирам защо написа сто поста с диагнозата си и всички обърнати към мен.не мога да ти помогна .

    Коментиран от #98

    13:49 04.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Механик

    5 1 Отговор
    Абе, ще си кажете, че Покровск е малко село, ама нека мине още малко време.

    Коментиран от #100

    13:50 04.11.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Копейки не се напъвайте.

    3 6 Отговор
    Путин загуби войната. Ходете да работите. парите ви спират.

    Коментиран от #119

    13:50 04.11.2025

  • 98 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Клепар ,отиди и се прегледай !

    13:51 04.11.2025

  • 99 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #81 от "СТОЕНЧОООООО":

    Украйна е нормална страна призната от целия свят за такава с установени граници признати и гарантирани даже и от Русия.

    13:51 04.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ИСТИНАТА

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин затяга обръча около руснаците. Вече въведе купоните и ергенският данък! Русия вече пътува към закриване, както СССР

    Коментиран от #122

    13:52 04.11.2025

  • 102 Инж1

    2 4 Отговор
    "Русия затяга обръча около Покровск" от февруари 2022г!?!?!?! И доникъде......
    "Тридневната СВО" се превръща в поредния провал на РККА!!!!

    13:52 04.11.2025

  • 103 Хе!

    10 0 Отговор
    Путин Ви покани да отидете за 5 часа и направите репортаж от мястото на украинския триумф! Възползвайте се! Старателно си поставете минусите,,,, Благодаря!, Ха сега пикапа, камерата, лаптопчето, бележника, оператора и - ,,на терен"! Истината е в обкръжението, а не в уютните ви студиа! Как ви търпи такива безотговорни и мързеливи вашият работодател...! Заплати получавате за бръщолевене!

    Коментиран от #107

    13:52 04.11.2025

  • 104 хихи

    0 3 Отговор
    Ще има парад на ВСУ в Москва

    Коментиран от #111

    13:53 04.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Зорница

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Назад сте":

    Е ти си много напред ,бягай да те види лекар .
    Покровск е почистен от орки

    Коментиран от #110

    13:54 04.11.2025

  • 107 бебето

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Хе!":

    Путин да покани да го снимат в бункера на куфарчето.

    13:54 04.11.2025

  • 108 Лудият от портиерната

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "стоян георгиев":

    Тоя наистина не е добре с главата. Има психиатрия за такива като теб не е лошо да се консултираш с лекар

    13:55 04.11.2025

  • 109 Евроатлантик

    1 4 Отговор
    Това не е вярно!!! ВСУ разбива руснаците!!!

    13:55 04.11.2025

  • 110 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #106 от "Зорница":

    Всички руснаци в Покровск са на кайма.

    13:56 04.11.2025

  • 111 Я пък тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "хихи":

    Той не мина ли вече, или за следващия пишете?
    Зеленски пи ли кафе в Крим?

    Коментиран от #118

    13:56 04.11.2025

  • 112 Така ли

    2 0 Отговор
    А от Наркомана няма такава информация, при този идиот градовете са под негов контрол. Кога ЕС ще си отвори очите и ще види че хвърля пари на вятъра, а страните от съюза изнемогват или ще продължават да крадат заедно със зельо.

    13:56 04.11.2025

  • 113 Механик

    5 1 Отговор
    Възпаления укро-трол отново се е напънал като линейка. Ще му се пукнат жилите да кълне и плюе.
    Ама то му е простено. Не е лесно да видиш, че си заложил на бита карта.
    Нищо, дано се оправи човека!
    А за Покровск бих го посъветвал да говори след 2-3 семици. Тогава всичко ще е ясно и западните медии повече няма да могат да крият истината.

    Коментиран от #121

    13:56 04.11.2025

  • 114 маке..

    5 0 Отговор

    До коментар #89 от "стоян георгиев":

    Ама стоенке оти си некусашь от твойта копанья а зяпаш по чуждите-оня ден урсулците казаха че б-я е на първо место в е.с.по смъртност,по бедност и корупция и единствено бгконституцията не даде право на хората да гласуват,,за,,левчето и ги накара да приемат насила изкуствената валута на една несъществуваща юръп държава

    13:56 04.11.2025

  • 115 Генерал Драпатий

    1 6 Отговор
    КОНТРА АТАКА
    Украинските сили разбиха 2 руски бази в Купянск.
    Съобщава се, че руските части в северната градска зона са частично обградени и лишени от снадбяване ...

    13:56 04.11.2025

  • 116 Така ли

    3 0 Отговор
    А от Наркомана няма такава информация, при този идиот градовете са под негов контрол. Кога ЕС ще си отвори очите и ще види че хвърля пари на вятъра, а страните от съюза изнемогват или ще продължава фа краде

    13:57 04.11.2025

  • 117 Хе!

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Руското министерство на отбраната":

    Същата картина е и в Покровск, но там пленените са естествено с други имена! Приличат на клошари, обитаващи канализацията! Всъщност, доброволно предали се! Единия казва, че командирът им е избягал, като им казал да се държат, скоро ще дойде помощ и изчезнал! Другият, че са го отвлекли от улицата и са му казали, че ще охранява обекти в тила! Оказал се в Покровск и вече в щастлив руски плен!Браво на човека!

    14:00 04.11.2025

  • 118 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Я пък тоя":

    Чукча писател Чукча не читател!! хи хи хи

    Парад на Унизените 17 юли 1944г

    14:00 04.11.2025

  • 119 Урсул фон дер Бандер

    5 1 Отговор

    До коментар #97 от "Копейки не се напъвайте.":

    Руснаците подпукаха и далекопроводите. Урсулките напънете се малко, че ще носите ток в кофи тази зима на бандерите...

    14:02 04.11.2025

  • 120 Аз вярвам на Зеленски!

    2 1 Отговор
    Изобще няма такова нещо!
    Има само 200 проникнали руски войници в Покровск,но и те ще бъдат унищожени...!

    Коментиран от #123, #127

    14:04 04.11.2025

  • 121 Спокоен

    1 2 Отговор

    До коментар #113 от "Механик":

    2 милиона убити, и осакатени руснаци.
    Русия загуби всичко. Китай е новият им господар.
    ОКЪПИ СЕ ЧЕ МИРИШЕШ НА ЗЕМЯ. Ь последно.

    Коментиран от #128, #129

    14:06 04.11.2025

  • 122 Ами айде де!

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "ИСТИНАТА":

    Вие станахте бетер от СВО-то...!
    Уж все я приключвате тая Русия и все...приключени ми ходите...

    Коментиран от #125

    14:07 04.11.2025

  • 123 Киев за два дня!

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Аз вярвам на Зеленски!":

    Пумияр гладен. Днес ял, ли си? А децата ти?

    14:08 04.11.2025

  • 124 Виден е интереса ти

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "АБЕ СЛВА СЛАВА":

    Ама много на дребно, бе.
    Драскулите тук за копейки.
    Па, хвани лопатата. Па, покажи какво можеш!

    Коментиран от #126

    14:10 04.11.2025

  • 125 АЕДЕ БЕ

    1 4 Отговор

    До коментар #122 от "Ами айде де!":

    РФ ВЕЧЕ Я НЯМА. РФ е ПРОВИНЦИЯ НА КИТАЙ.
    МАРШ да превзеаш Покровск, че живи руснаци там няма.

    14:11 04.11.2025

  • 126 Удри!

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "Виден е интереса ти":

    Удри копейката с лопатата! ДОККАТО ШАВА.

    14:14 04.11.2025

  • 127 хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #120 от "Аз вярвам на Зеленски!":

    славакокаине - щом им е хубаво на украинците да се хвалят всеки ден с някаква победа .....и оръжия им останаха излишни дето ще ги продават от берлин и копенхаген, европа да засили покупките от сащ че да има вселенски какво да продава

    14:14 04.11.2025

  • 128 Я пък тоя

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Спокоен":

    Спокоен, защо си истерясал, нещо мъчи ли те?
    Пази се, свиквай Украйна ще губи, Русия ще печели!
    Ако писането те успокоява в следващия пост пиши 5 милиона руснаци, роби на Китай и Северна Корея, не пречиш на никой.
    Интересно ми е, дали си вярваш?

    Коментиран от #132, #134

    14:15 04.11.2025

  • 129 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Спокоен":

    Явно броиш украинците за руснаци. С 300 души ви превземат Покровск.

    14:15 04.11.2025

  • 130 Ройтерс явно

    1 1 Отговор
    няма военни кореспонденти на място. Какви са официалните изявление на двете страни в конфликта можем да прочетем и сами, без Ройтерс.

    14:17 04.11.2025

  • 131 Викам

    1 2 Отговор
    Комиунист5 болшевики и КОПЕЙКА СЕ трепе до крак. ВИКАМ.

    14:18 04.11.2025

  • 132 Навън пак дъжд запръска

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Я пък тоя":

    НИК МЕХАНИК ДЕДОВИЯТ МИ ЩЕ ОТРЪСКА.

    14:20 04.11.2025

  • 133 Иван Иванов

    1 1 Отговор
    ДАВАЙТЕ БРАТУШКИ, ИЗГОНЕТЕ ЗЕЛЕНАТА КРАДЛИВА МАЙМУНА ОТ УКРАЙНА.

    14:21 04.11.2025

  • 134 Тихо пръдльо!

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "Я пък тоя":

    Не си компетентен. НЕКРОЛОГ ТЕ ЧАКА. известен си.

    14:21 04.11.2025

  • 135 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да не са само тия от азовстал те често ги показват

    14:22 04.11.2025

  • 136 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Маромаро":

    Говори се за някакви важни нотовски генерали и инструктори заклещени в Покровск и за тях са тия спасителни операции. Иначе обикновените украински войници кучета ги яли

    14:31 04.11.2025

