Арктическа „буря на века“ се насочва към Европа

4 Ноември, 2025 09:33 1 350 11

Северна Шотландия и части от Англия очакват силен сняг и студ, докато метеоролозите предупреждават за внезапно застудяване и опасни валежи в цяла Северозападна Европа

Арктическа „буря на века“ се насочва към Европа - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европа се подготвя за рязко застудяване, след като метеоролозите предупредиха за настъпването на мощна арктическа буря, наречена от някои експерти „бурята на века“, предава Фокус.

Докато южните части на континента все още се радват на сравнително меки есенни температури, северна и западна Европа се готвят за сериозни метеорологични предизвикателства.

Най-силно засегнати се очаква да бъдат Шотландия и северните райони на Англия, където температурите ще паднат рязко, а снеговалежите могат да достигнат рекордни нива. Според изданието The Mirror, първият интензивен снеговалеж ще удари Северна Шотландия още на 12 ноември, като прогнозите сочат риск от сериозни затруднения по пътищата и проблеми в енергийната мрежа.

Паралелно с това, Birmingham Live съобщава, че бурята ще донесе не само сняг, но и проливни дъждове. В северните и централните райони на Уелс валежите могат да достигнат до 5 милиметра на час, докато южните части ще останат сравнително по-спокойни. Най-обилни дъждове се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол, където е възможно да се образуват локални наводнения.

Специалистите предупреждават, че нестабилното барометрично поле и сблъсъкът между топли и студени въздушни маси ще направят целия месец ноември необичайно влажен и ветровит. Това, според тях, бележи началото на прехода към зимния сезон, като през следващите седмици е възможно да настъпят още по-ниски температури.

Докато Обединеното кралство се готви за сняг и лед, Централна Европа трябва да очаква понижение на температурите с няколко градуса и по-чести дъждовни дни. Експертите смятат, че тази промяна може да е сигнал за завръщане на дълга и студена зима след няколко сравнително меки години.

Приближаващата арктическа буря, която вече влияе на атмосферните потоци над Северозападна Европа, според синоптиците изпраща ясно послание: есента приключва - зимата е на прага на континента.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор
    Арктическа „буря на века“ се насочва към Европа.

    Мецан е виновен нали?

    Коментиран от #2

    09:34 04.11.2025

  • 2 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Вова пусна вентилаторите. НАТО като си обере крушите, кой вече ще ви пази от зимните преспи?

    09:35 04.11.2025

  • 3 има малко облаци и лекия дъждец спря .

    3 4 Отговор
    Пясъчните и Арктическите бури, урагани и смерчове са много вредоносни . Ямайка почти изчезна . Дарете пари . Тук няма подобни бури . Друг е климатът . Заблудата прави хората заблудени и измамени .

    09:37 04.11.2025

  • 4 272727

    6 2 Отговор
    Странно, че откак има "глобално затопляне", на практика почти няма лято. До средата на Юни е бахър, "сиганското лято" изчезна, началото на Ное захваща снега. Ццц

    09:39 04.11.2025

  • 5 Амииии,

    7 2 Отговор
    ако свърши газта?Ще режем борчета за печката!

    09:40 04.11.2025

  • 6 мда

    4 1 Отговор
    Какво го интересуват ингилизите някой?

    09:44 04.11.2025

  • 7 Роден в НРБ

    4 1 Отговор
    Супер. Ние европейците имаме зелена енергия и ще стоим на студено, за да може украйната да победи Русия (ще стане ама друг път)

    09:45 04.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Ние вече сме в клуба на богатите и не ни интересува !!

    09:46 04.11.2025

  • 9 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    ЕС е добре запасен с газ... оп, май нее.
    Е нищо, чичко Путин ще даде газ.... оп, те не го искат.
    Ами на дърва и въглища.... оп, и те от Русия идват.
    Бързо при чичко Тръмп, да им внесе редкоземна топлина!

    Коментиран от #11

    09:50 04.11.2025

  • 10 Българските турци

    0 0 Отговор
    Зимата на четвъртата година на ВСВ 1942 е прочута с арктичния студ в Европа и СССР тогава !... Генерал Зима обича войните !..😊

    09:53 04.11.2025

  • 11 нема живот без фашиста путин

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    без русия нема живот за копейките!?! :))))))

    09:54 04.11.2025

Новини по държави:
