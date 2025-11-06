2595 миньори бяха спасени! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака

Хиляди миньори бяха спасени невредими в Югоизточна Украйна, след като електроснабдяването на осем мини беше прекъснато поради руски атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.
"Русия продължава енергийния си тероризъм", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук. "Най-новата атака застраши живота на хиляди миньори", подчерта тя.
Общо 2595 миньори са били под земята по време на прекъсването на електроснабдяването и е трябвало да бъдат изведени незабавно на повърхността. Няма загинали или ранени, съобщиха властите.
Гринчук отново обвини Русия, че иска да остави Украйна без електричество и отопление през зимата.
Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина. На фона на систематичните руски удари срещу електроцентрали и съоръжения от енергийната инфраструктура, много от райони имат ток само за по няколко часа.
Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област в Украйна останаха без електрозахранване след руска атака, съобщи Министерството на енергетиката на страната. По време на удара под земята са се намирали 2595 миньори, информира по-рано днес Би Би Си.
По предварителни данни няма загинали или пострадали. Спасителните екипи и персоналът на мините незабавно са започнали операция по извеждането на хората на повърхността. Евакуацията продължава, уточнява украинското министерство.
Атаката е част от поредицата руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването и сериозни щети в няколко индустриални региона на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #32
16:54 06.11.2025
2 Шопо
Коментиран от #7, #9
16:55 06.11.2025
3 404
Папата.
16:56 06.11.2025
4 БРАВО
16:58 06.11.2025
5 Зелен Червей
16:58 06.11.2025
6 Тов. Членин
16:58 06.11.2025
7 Сатана Z
До коментар #2 от "Шопо":Гробище за укро нацисти
16:59 06.11.2025
8 Тома
16:59 06.11.2025
9 Град Козлодуй
До коментар #2 от "Шопо":Руска територия.
17:01 06.11.2025
10 Сатана Z
17:01 06.11.2025
11 Укро нюз
Коментиран от #25
17:03 06.11.2025
12 Бай той Толстой
17:06 06.11.2025
13 От Англия ще им
Коментиран от #34
17:09 06.11.2025
14 Българин
Коментиран от #19
17:12 06.11.2025
15 Др.Тодор Живков 🇧🇬
17:13 06.11.2025
16 Kaлпазанин
17:14 06.11.2025
17 Ало
17:16 06.11.2025
18 Активист на ГЕРБ
17:16 06.11.2025
19 Активист на ГЕРБ
До коментар #14 от "Българин":Защо не отидеш там да останеш в историята ?
17:19 06.11.2025
20 Боруна Лом
Коментиран от #33
17:19 06.11.2025
21 Евродебил
17:21 06.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Разхлабления
17:24 06.11.2025
24 ТЦК ГАРАНТИРА
17:27 06.11.2025
25 Яко ни лъжат тука за тока
До коментар #11 от "Укро нюз":Я СТИГА НИ ЛЪГАХТЕ! ВСЯКА ШАХТОВА МИНА ИМА СОБСТВЕНИ ГЕНЕРАТОРИ! ТАКА Е В МАНГАНОВАТА МИНА ОБРОТИЩЕ, ГЛЕДаал СЪМ ГО! ВЕНТИЛАЦИЯТА НА ШАХТИТЕ НЕ ТРБЕ ДА СПИРА.
Коментиран от #30
17:27 06.11.2025
26 Върховната рада е подкрепила
Коментиран от #28
17:29 06.11.2025
27 Сами са блокирали мината
17:31 06.11.2025
28 Рублевка
До коментар #26 от "Върховната рада е подкрепила":Ще продадат имотите им на прогресивни граждани на Израел, щом не си плащат водата и тока. Вече има в Украйна еврейски селища от затворен тип с охрана. Само за евреи.
17:35 06.11.2025
29 Доктор Менгеме
17:39 06.11.2025
30 Пимпарев от Антарктида
До коментар #25 от "Яко ни лъжат тука за тока":А бе прав си,има генератори,но някой евроатлантик откраднал дизела.
17:41 06.11.2025
31 си дзън
17:47 06.11.2025
32 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Психопата Путин е изверг!
17:48 06.11.2025
33 Има рима
До коментар #20 от "Боруна Лом":Милиционере
17:51 06.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Киев е под заплаха
18:03 06.11.2025
36 Шопо
18:04 06.11.2025
37 Механик
Ну что допрыгались доскакались?
18:07 06.11.2025
38 Г-н Тръмп, давай
18:09 06.11.2025
39 Украинка се е преместила от Германия
Според украинеца едно от основните предимства е лекотата на намиране на жилище - то може да бъде намерено практически "за един ден". Също така е лесно да смените работата си без дълго предизвестие до работодателя - просто трябва да се преместите на друго място.
Вторият важен аспект е образованието на децата. Във Варна децата могат да учат онлайн в украинско училище или да посещават българско училище, което дава право на избор на родителите. "В Германия детето трябва да посещава само местно училище и тук изборът е ваш", отбелязва жената.
Третото предимство на живота във Варна са достъпните морски дарове. Например, мидите през сезона струват около 4 лева за кг (около 98 UAH). В града е установен и обществен транспорт: той работи от 5 сутринта до два сутринта.
Друг фактор, който украинците харесват, е медицинската система. Много украински лекари работят в болници и частна консултация може да бъде получена "ден след ден".
Коментиран от #41
18:12 06.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Механик
До коментар #39 от "Украинка се е преместила от Германия":Много скоро тази украинка и мъжете около нея ще бъдат мобилизирани по заповед на Върховната Рада на Украина.
Вече там тече процес на изготвяне на закон, при който всеки украински гражданин в мобилизационна възраст може да бъде изискан от страна членка на ЕС в която пребива и със съдействието на местните власти да бъде отправен в родината си. Предполагам, че тия замисли на радата са предварително съгласувани с чиновниците на ЕС. Но и да не са, те ще бъдат.
18:22 06.11.2025
42 Все тая
18:27 06.11.2025
43 Доктор Менгеме, ПирогоФ
18:32 06.11.2025
44 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:34 06.11.2025
45 Мадяр каза:
18:47 06.11.2025
46 4 години не може да превземе Донецка
18:49 06.11.2025
47 Пенчо
20:13 06.11.2025