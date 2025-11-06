Новини
2595 миньори бяха спасени! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака
  Тема: Украйна

2595 миньори бяха спасени! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака

6 Ноември, 2025 16:53, обновена 6 Ноември, 2025 19:56

Атаката е част от поредицата руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването и сериозни щети в няколко индустриални региона на страната

2595 миньори бяха спасени! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Хиляди миньори бяха спасени невредими в Югоизточна Украйна, след като електроснабдяването на осем мини беше прекъснато поради руски атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Русия продължава енергийния си тероризъм", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук. "Най-новата атака застраши живота на хиляди миньори", подчерта тя.

Общо 2595 миньори са били под земята по време на прекъсването на електроснабдяването и е трябвало да бъдат изведени незабавно на повърхността. Няма загинали или ранени, съобщиха властите.

Гринчук отново обвини Русия, че иска да остави Украйна без електричество и отопление през зимата.

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина. На фона на систематичните руски удари срещу електроцентрали и съоръжения от енергийната инфраструктура, много от райони имат ток само за по няколко часа.

Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област в Украйна останаха без електрозахранване след руска атака, съобщи Министерството на енергетиката на страната. По време на удара под земята са се намирали 2595 миньори, информира по-рано днес Би Би Си.

По предварителни данни няма загинали или пострадали. Спасителните екипи и персоналът на мините незабавно са започнали операция по извеждането на хората на повърхността. Евакуацията продължава, уточнява украинското министерство.

Атаката е част от поредицата руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването и сериозни щети в няколко индустриални региона на страната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    39 0 Отговор
    Дано се оправят хората!

    Коментиран от #32

    16:54 06.11.2025

  • 2 Шопо

    57 10 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #7, #9

    16:55 06.11.2025

  • 3 404

    47 7 Отговор
    Белия байрак.
    Папата.

    16:56 06.11.2025

  • 4 БРАВО

    69 7 Отговор
    Така се получава защото бандерите искат от всичко руско да се отърват, а подстанцията е била руска и руснаците им помагат да придобият нови западно, демократичо производство ;)

    16:58 06.11.2025

  • 5 Зелен Червей

    31 2 Отговор
    Ей, спасиха се от БУСофиксция.

    16:58 06.11.2025

  • 6 Тов. Членин

    4 22 Отговор
    Аааааа Ета невазможна .. Оно наши братья

    16:58 06.11.2025

  • 7 Сатана Z

    37 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Гробище за укро нацисти

    16:59 06.11.2025

  • 8 Тома

    67 7 Отговор
    Тя на миньорите работата е лесна.Питайте бандерите в мазетата на Покровск какво им е дереджето.От там излизане няма

    16:59 06.11.2025

  • 9 Град Козлодуй

    32 6 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Руска територия.

    17:01 06.11.2025

  • 10 Сатана Z

    50 5 Отговор
    Някоя детска градина под земята не е ли засегната?

    17:01 06.11.2025

  • 11 Укро нюз

    29 3 Отговор
    Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине

    Коментиран от #25

    17:03 06.11.2025

  • 12 Бай той Толстой

    17 5 Отговор
    Скоро и у нас!

    17:06 06.11.2025

  • 13 От Англия ще им

    35 4 Отговор
    дадат ток и ракети, нема проблем всичко е под контрол.

    Коментиран от #34

    17:09 06.11.2025

  • 14 Българин

    4 13 Отговор
    Няма жертва пред олтара на Русия, която да не е опрзавдана! И да загинат до един, то те ще остаат в историята!

    Коментиран от #19

    17:12 06.11.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 1 Отговор
    404 аминь !

    17:13 06.11.2025

  • 16 Kaлпазанин

    28 0 Отговор
    Дааааа,укрите напредвали зима дойде нема ток ама ще трябва да се борим за прайдове

    17:14 06.11.2025

  • 17 Ало

    27 1 Отговор
    Война е...Какви миньори,какви пешеходци

    17:16 06.11.2025

  • 18 Активист на ГЕРБ

    29 1 Отговор
    Какви миньори в мините, като отдавна няма електричество за промишлеността в Украйна .

    17:16 06.11.2025

  • 19 Активист на ГЕРБ

    7 7 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Защо не отидеш там да останеш в историята ?

    17:19 06.11.2025

  • 20 Боруна Лом

    23 2 Отговор
    ТИЯ УКРИ ИКОНОМИЧЕСКИ СА ПО ДОБРЕ И ОТ НАС!ТЕ ТРЯБВА ДА НИ ДАВАТ ПОМОЩИ,А НЕ НИЕ НА ТЯХ!

    Коментиран от #33

    17:19 06.11.2025

  • 21 Евродебил

    34 2 Отговор
    Под земята да си стоят е по добре и да чакат евроинтеграцията заради която си зяносаха държавата.Току виж Виктория Нюланд ги посети,прожектира им филм за майдана и ги почерпи с бисквитки и кафенце.Иначе горе може да ги чакат символа на демокрастията ТЦК.

    17:21 06.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Разхлабления

    15 1 Отговор
    Някък си покрай покровск.Берлин взе да ми се вижда близко.

    17:24 06.11.2025

  • 24 ТЦК ГАРАНТИРА

    20 2 Отговор
    На източния фронт има място за всички бандеровски миньори. Наци батальона ще ги варди отзад, да не объркат посоката на контранаступа.

    17:27 06.11.2025

  • 25 Яко ни лъжат тука за тока

    22 0 Отговор

    До коментар #11 от "Укро нюз":

    Я СТИГА НИ ЛЪГАХТЕ! ВСЯКА ШАХТОВА МИНА ИМА СОБСТВЕНИ ГЕНЕРАТОРИ! ТАКА Е В МАНГАНОВАТА МИНА ОБРОТИЩЕ, ГЛЕДаал СЪМ ГО! ВЕНТИЛАЦИЯТА НА ШАХТИТЕ НЕ ТРБЕ ДА СПИРА.

    Коментиран от #30

    17:27 06.11.2025

  • 26 Върховната рада е подкрепила

    23 2 Отговор
    в Украйна законопроект No14005 относно длъжниците в Украйна. Събирането на вземания скоро ще спре и длъжниците автоматично ще бъдат включени в регистъра с длъжници и няма да могат да се разпореждат с имуществото си. В социалните мрежи в Украйна има паника: казват, че сега дългът за комунални услуги може да направи собственика на апартамента бездомен и ще бъде възможно да се отнеме цялото имущество от човек - дори единственото жилище, което винаги се е смятало за неприкосновено. Да но на Киевския режим им са нужни пари, които все не стигат.

    Коментиран от #28

    17:29 06.11.2025

  • 27 Сами са блокирали мината

    16 1 Отговор
    ТЦК и наци батальона ги чакат на изхода да излязат и на фронта. За седмица са леш. Страх ги е хората.

    17:31 06.11.2025

  • 28 Рублевка

    13 0 Отговор

    До коментар #26 от "Върховната рада е подкрепила":

    Ще продадат имотите им на прогресивни граждани на Израел, щом не си плащат водата и тока. Вече има в Украйна еврейски селища от затворен тип с охрана. Само за евреи.

    17:35 06.11.2025

  • 29 Доктор Менгеме

    13 0 Отговор
    Още няколко години изтребление, емиграция, а след това обезпаразитяване и кастрация на оцелелите инвалиди и край! Територията е освободена за новия Израел!

    17:39 06.11.2025

  • 30 Пимпарев от Антарктида

    16 0 Отговор

    До коментар #25 от "Яко ни лъжат тука за тока":

    А бе прав си,има генератори,но някой евроатлантик откраднал дизела.

    17:41 06.11.2025

  • 31 си дзън

    3 10 Отговор
    Интересно дали Масква ще остане без ток на Нова година?

    17:47 06.11.2025

  • 32 ИСТИНАТА

    3 15 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Психопата Путин е изверг!

    17:48 06.11.2025

  • 33 Има рима

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Боруна Лом":

    Милиционере

    17:51 06.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Киев е под заплаха

    8 0 Отговор
    и е предупреден от "спиране на тока с 90%" през зимния сезон. Експертите са съгласни, че руските атаки са станали системни и масови. Те обаче отбелязват, че простите предупреждения не са достатъчни за жителите. Ако обстрелът на критична инфраструктура продължи, Киев рискува да остане без топлина, електричество и вода за дълго време. "Най-малко 25% от жителите на Киев ще останат в града през зимата. Това са възрастните хора, хората с ограничена подвижност, хората с ниски доходи, тези, които нямат автомобли и място където да отидат. Ето защо местните власти трябва да се погрижат за такива граждани предварително", казват експертите.

    18:03 06.11.2025

  • 36 Шопо

    13 0 Отговор
    Тези от снимката не ми приличат на миньори, защо не ги снимахте миньорите с пушките ?

    18:04 06.11.2025

  • 37 Механик

    15 0 Отговор
    Това на снимката не са миньори, а са укро-шилета криещи се в киевското метро, понеже много има се искаше да се къпят в руска кръв и да окачат "москаля-ките на "гиляки-те.
    Ну что допрыгались доскакались?

    18:07 06.11.2025

  • 38 Г-н Тръмп, давай

    1 9 Отговор
    томахавките!

    18:09 06.11.2025

  • 39 Украинка се е преместила от Германия

    7 0 Отговор
    в България и изненадва Украинците с отзивите си и препоръките си за България и предимствата на живота в тази страна. Тя се е преместила в Българския град Варна преди пет месеца и вече е успяла да оцени предимствата и недостатъците на живота в тази страна.Предимства на живота в България: 4 фактора
    Според украинеца едно от основните предимства е лекотата на намиране на жилище - то може да бъде намерено практически "за един ден". Също така е лесно да смените работата си без дълго предизвестие до работодателя - просто трябва да се преместите на друго място.
    Вторият важен аспект е образованието на децата. Във Варна децата могат да учат онлайн в украинско училище или да посещават българско училище, което дава право на избор на родителите. "В Германия детето трябва да посещава само местно училище и тук изборът е ваш", отбелязва жената.
    Третото предимство на живота във Варна са достъпните морски дарове. Например, мидите през сезона струват около 4 лева за кг (около 98 UAH). В града е установен и обществен транспорт: той работи от 5 сутринта до два сутринта.
    Друг фактор, който украинците харесват, е медицинската система. Много украински лекари работят в болници и частна консултация може да бъде получена "ден след ден".

    Коментиран от #41

    18:12 06.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #39 от "Украинка се е преместила от Германия":

    Много скоро тази украинка и мъжете около нея ще бъдат мобилизирани по заповед на Върховната Рада на Украина.
    Вече там тече процес на изготвяне на закон, при който всеки украински гражданин в мобилизационна възраст може да бъде изискан от страна членка на ЕС в която пребива и със съдействието на местните власти да бъде отправен в родината си. Предполагам, че тия замисли на радата са предварително съгласувани с чиновниците на ЕС. Но и да не са, те ще бъдат.

    18:22 06.11.2025

  • 42 Все тая

    9 1 Отговор
    Ми те и украинците бомбят инфраструктура тъй че туй за онуй

    18:27 06.11.2025

  • 43 Доктор Менгеме, ПирогоФ

    4 0 Отговор
    Още няколко години мизерия, болести и емиграция, а след това обезпаразитяване и кастрация на оцелелите бездомни и край! Територията е освободена за новия Исраел!

    18:32 06.11.2025

  • 44 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    2595 бивши миньори= 2595 ново пушечно месо за утилизатора на славяни тов.Зе.

    18:34 06.11.2025

  • 45 Мадяр каза:

    2 1 Отговор
    Бензинът ще става все по-дефицитен, а нафтата - все по-лесно запалима.

    18:47 06.11.2025

  • 46 4 години не може да превземе Донецка

    1 4 Отговор
    4 години не може да превземе Донецка област

    18:49 06.11.2025

  • 47 Пенчо

    0 0 Отговор
    Първа добра новина за деня а той вече свършва!

    20:13 06.11.2025

