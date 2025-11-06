2595 миньори бяха спасени! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака

Хиляди миньори бяха спасени невредими в Югоизточна Украйна, след като електроснабдяването на осем мини беше прекъснато поради руски атаки, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Русия продължава енергийния си тероризъм", заяви министърката на енергетиката Свитлана Гринчук. "Най-новата атака застраши живота на хиляди миньори", подчерта тя.

Общо 2595 миньори са били под земята по време на прекъсването на електроснабдяването и е трябвало да бъдат изведени незабавно на повърхността. Няма загинали или ранени, съобщиха властите.

Гринчук отново обвини Русия, че иска да остави Украйна без електричество и отопление през зимата.

Украйна се защитава от руската инвазия вече повече от три години и половина. На фона на систематичните руски удари срещу електроцентрали и съоръжения от енергийната инфраструктура, много от райони имат ток само за по няколко часа.

