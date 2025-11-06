2595 миньори под земята! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака

Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област в Украйна останаха без електрозахранване след руска атака, съобщи Министерството на енергетиката на страната. По време на удара под земята са се намирали 2595 миньори, информира Би Би Си.

По предварителни данни няма загинали или пострадали. Спасителните екипи и персоналът на мините незабавно са започнали операция по извеждането на хората на повърхността. Евакуацията продължава, уточнява украинското министерство.

Атаката е част от поредицата руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването и сериозни щети в няколко индустриални региона на страната.