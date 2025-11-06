Новини
Свят »
Украйна »
2595 миньори под земята! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака
  Тема: Украйна

2595 миньори под земята! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака

6 Ноември, 2025 16:53 673 15

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • олександър сирски

Атаката е част от поредицата руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването и сериозни щети в няколко индустриални региона на страната

2595 миньори под земята! Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област останаха без електрозахранване след руска атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Осем въгледобивни мини в Днепропетровска област в Украйна останаха без електрозахранване след руска атака, съобщи Министерството на енергетиката на страната. По време на удара под земята са се намирали 2595 миньори, информира Би Би Си.

По предварителни данни няма загинали или пострадали. Спасителните екипи и персоналът на мините незабавно са започнали операция по извеждането на хората на повърхността. Евакуацията продължава, уточнява украинското министерство.

Атаката е част от поредицата руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна през последните седмици, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването и сериозни щети в няколко индустриални региона на страната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 0 Отговор
    Дано се оправят хората!

    16:54 06.11.2025

  • 2 Шопо

    12 2 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #7, #9

    16:55 06.11.2025

  • 3 404

    9 1 Отговор
    Белия байрак.
    Папата.

    16:56 06.11.2025

  • 4 БРАВО

    14 2 Отговор
    Така се получава защото бандерите искат от всичко руско да се отърват, а подстанцията е била руска и руснаците им помагат да придобият нови западно, демократичо производство ;)

    16:58 06.11.2025

  • 5 Зелен Червей

    5 1 Отговор
    Ей, спасиха се от БУСофиксция.

    16:58 06.11.2025

  • 6 Тов. Членин

    1 7 Отговор
    Аааааа Ета невазможна .. Оно наши братья

    16:58 06.11.2025

  • 7 Сатана Z

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Гробище за укро нацисти

    16:59 06.11.2025

  • 8 Тома

    12 3 Отговор
    Тя на миньорите работата е лесна.Питайте бандерите в мазетата на Покровск какво им е дереджето.От там излизане няма

    16:59 06.11.2025

  • 9 Град Козлодуй

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Руска територия.

    17:01 06.11.2025

  • 10 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Някоя детска градина под земята не е ли засегната?

    17:01 06.11.2025

  • 11 Укро нюз

    7 1 Отговор
    Под землей были 2595 горняков: РФ обесточила шахты на Днепропетровщине

    17:03 06.11.2025

  • 12 Бай той Толстой

    3 2 Отговор
    Скоро и у нас!

    17:06 06.11.2025

  • 13 От Англия ще им

    2 1 Отговор
    дадат ток и ракети, нема проблем всичко е под контрол.

    17:09 06.11.2025

  • 14 Българин

    0 0 Отговор
    Няма жертва пред олтара на Русия, която да не е опрзавдана! И да загинат до един, то те ще остаат в историята!

    17:12 06.11.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    404 аминь !

    17:13 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания