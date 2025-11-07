Новини
Северна Корея прати балистична ракета към Японско море

7 Ноември, 2025 06:42, обновена 7 Ноември, 2025 06:47 736 11

Преди това японските власти вече бяха предупредили за изстрелването

Северна Корея прати балистична ракета към Японско море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея.

Преди това японските власти вече бяха предупредили за изстрелването.

Корейската народна република изстреля последно балистична ракета на 22 октомври. Това е седмото изстрелване през 2025 г. и второто, откакто Лий Дже-мьонг встъпи в длъжност като президент на Република Корея.

Агенция Йонхап отбелязва, че на 4 ноември Съединените щати са наложили санкции срещу осем севернокорейски граждани.

Севернокорейското външно министерство заяви, че ще отговори по същия начин на политиката на Вашингтон.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евалла това е партньор

    4 2 Отговор
    Спасиха Русия
    Върнаха си и курска област
    А на Украйна нищо не и дават да гледат как се помага
    Ако не бяха те до сега от Русия само кости щяха да са останали

    Коментиран от #6

    06:56 07.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 2 Отговор
    КИМ - Мъж на Годината 👍
    Путин.......моль 👎

    06:57 07.11.2025

  • 3 Този скоро ще стане като Иран

    3 5 Отговор
    За три дена ще му стопят армията
    И ще го оставят да си лае

    06:57 07.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    3 5 Отговор
    Сега като ватите ще гладуват половин година до като съберат за нова!

    06:59 07.11.2025

  • 5 Путин

    1 2 Отговор
    Пращаме Нашите войни на Залпове срещу врага
    С кръв ще ги одавим както казваше бащата Сталин

    07:00 07.11.2025

  • 6 Евгени

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Евалла това е партньор":

    Ако не бяха те от русия нямаше да е останало нищо
    Само бездомни кучета и Рускине щяха да се шляят из сметищата

    07:03 07.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 3 Отговор
    Бункерното ще му се разсърди, можеше той да я метне по някоя детска градина в Украина❗❗

    07:03 07.11.2025

  • 8 Слава на Украйна

    2 4 Отговор
    Попиля Русия китай и севернакореа
    Цялата Русуфилизация по света се загробва

    07:05 07.11.2025

  • 9 Извратен Бункер

    1 4 Отговор
    Дъщерите ба Путин имат психични отклонения
    Психолози невролози и руското разузнаване твърдят че Путин гиеНасилвал като деца

    07:08 07.11.2025

  • 10 Гориил

    3 0 Отговор
    Корейските балистични ракети са станали с по-голям обсег и забележително точни през последните две години.

    Коментиран от #11

    07:16 07.11.2025

  • 11 Произведено в НРБ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    Вероятно скоро ще произвеждат Кинжал, Авангард, Булевестник, Орешник и други стоки за бърза доставка на плутоний до Вашингтон.


    Затова и НАТО пак ще напълни гащите когато чуе за Корея.

    08:44 07.11.2025

