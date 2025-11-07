Северна Корея прати балистична ракета към Японско море

Главен редактор във Fakti.bg

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея.

Преди това японските власти вече бяха предупредили за изстрелването.

Корейската народна република изстреля последно балистична ракета на 22 октомври. Това е седмото изстрелване през 2025 г. и второто, откакто Лий Дже-мьонг встъпи в длъжност като президент на Република Корея.

Агенция Йонхап отбелязва, че на 4 ноември Съединените щати са наложили санкции срещу осем севернокорейски граждани.

Севернокорейското външно министерство заяви, че ще отговори по същия начин на политиката на Вашингтон.