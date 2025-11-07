Северна Корея прати балистична ракета към Японско море

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея.
Преди това японските власти вече бяха предупредили за изстрелването.
Корейската народна република изстреля последно балистична ракета на 22 октомври. Това е седмото изстрелване през 2025 г. и второто, откакто Лий Дже-мьонг встъпи в длъжност като президент на Република Корея.
Агенция Йонхап отбелязва, че на 4 ноември Съединените щати са наложили санкции срещу осем севернокорейски граждани.
Севернокорейското външно министерство заяви, че ще отговори по същия начин на политиката на Вашингтон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евалла това е партньор
Върнаха си и курска област
А на Украйна нищо не и дават да гледат как се помага
Ако не бяха те до сега от Русия само кости щяха да са останали
Коментиран от #6
06:56 07.11.2025
2 Pyccкий Карлик
Путин.......моль 👎
06:57 07.11.2025
3 Този скоро ще стане като Иран
И ще го оставят да си лае
06:57 07.11.2025
4 Последния Софиянец
06:59 07.11.2025
5 Путин
С кръв ще ги одавим както казваше бащата Сталин
07:00 07.11.2025
6 Евгени
До коментар #1 от "Евалла това е партньор":Ако не бяха те от русия нямаше да е останало нищо
Само бездомни кучета и Рускине щяха да се шляят из сметищата
07:03 07.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
07:03 07.11.2025
8 Слава на Украйна
Цялата Русуфилизация по света се загробва
07:05 07.11.2025
9 Извратен Бункер
Психолози невролози и руското разузнаване твърдят че Путин гиеНасилвал като деца
07:08 07.11.2025
10 Гориил
Коментиран от #11
07:16 07.11.2025
11 Произведено в НРБ
До коментар #10 от "Гориил":Вероятно скоро ще произвеждат Кинжал, Авангард, Булевестник, Орешник и други стоки за бърза доставка на плутоний до Вашингтон.
Затова и НАТО пак ще напълни гащите когато чуе за Корея.
08:44 07.11.2025