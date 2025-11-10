Новини
Разследват мащабна корупция в енергийния сектор на Украйна
  Тема: Украйна

Разследват мащабна корупция в енергийния сектор на Украйна

10 Ноември, 2025 19:05 1 078 31

Министерството на енергетиката на Украйна и "Енергоатом" засега не са коментирали разследването

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската антикорупционна служба днес започна мащабно разследване в енергийния сектор на страната във връзка с предполагаеми подкупи по сделки с участието на украинския държавен оператор на атомни електроцентрали "Енергоатом", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Министерството на енергетиката на Украйна и "Енергоатом" засега не са коментирали разследването.

Службата – държавна агенция, чиято дейност е независима от правителството – в свое изявление твърди, че бивш съветник на министъра на енергетиката, ръководителят на отдела по сигурността на "Енергоатом", бизнесмен и четирима служители от административния отдел са участвали в "престъпна организация на високо ниво". Името на нито един от тях не се споменава в изявлението.

Членовете на престъпната група "са изградили широка корупционна схема за въздействие върху стратегически предприятия в публичния сектор, по-специално "Енергоатом", пише в изявлението на Службата, публикувано в канала ѝ в приложението "Телеграм".

В последващо изявление се уточнява, че контрагентите на "Енергоатом" са били принудени да плащат подкупи в размер на 10-15%, за да избегнат блокиране на плащанията за услуги или стоки, или загубата на статута им на доставчици.

"Стратегически предприятия с годишен приход над 200 милиарда гривни (4,79 млрд. долара) са били управлявани не от съответните длъжностни лица, а от трети страни, които нямат официални правомощия", се посочва в съобщението.

През юли мащабни протести и международни критики принудиха президента Володимир Зеленски да промени курса и да възстанови независимостта на двете основни украински антикорупционни агенции, след като правителството ограничи правомощията им.

Изкореняването на корупцията и укрепването на върховенството на закона са ключови изисквания за присъединяването на Украйна към ЕС, което украинците смятат за решаващо за своето бъдеще, докато отблъскват руските сили от страната си.

Украинската енергийна система е значително повредена от последните руски бомбардировки тази есен, които доведоха до мащабни спирания на тока за потребители в цялата страна. Русия не е атакувала атомни електростанции, но поразява подстанциите, свързани с тях, съобщиха украинските власти.


Украйна
  • 1 СТИГА БЕ , КОРУПСИЯ!

    19 0 Отговор
    ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,ЧЕ СТЕ И ВИЕ АМА !!!! НИКАКВА КОРУПЦОЯ , УРСУЛА КАЗА ЧЕ УКРАЙНА Е ГОТОВА ДА БЪДЕ ПРИЕТА В ЕС ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА , А ВИЕ ААААААА , КОРУПЦИЯ ИМАЛО ???
    Я ВИЖТЕ В ДРУГА СТАТИЯ , КАК СЕ РАЗШИРЯВАЛА ВЛАСТТА В УКРАЙНА , ААААА??

    19:11 10.11.2025

  • 2 Путин

    18 1 Отговор
    Кога западните военно престъпници и "демократи" ще бъдат осъдени на по 200 смъртни присъди?

    19:14 10.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 2 Отговор
    В Урка и ЕССР-а няма корупция.

    19:16 10.11.2025

  • 4 Няма какво

    15 2 Отговор
    Да еазследват - те руснаците им решиха проблема - изтриха сектора!

    19:16 10.11.2025

  • 5 Българин

    16 2 Отговор
    Украйна е най-корумпираната" държава".Факт.

    Коментиран от #23

    19:16 10.11.2025

  • 6 ха-ха

    12 2 Отговор
    Укрите ток нямат , с корупция тръгнали да се занимават . А зимата е на прага им и ще е по-зле от предишните .

    Коментиран от #19

    19:20 10.11.2025

  • 7 Чий е Крим

    9 0 Отговор
    Няма сектор,има корупция?

    19:21 10.11.2025

  • 8 А кога...и кой...?!

    9 1 Отговор
    Ще разследва мащабната корупция ,в Украйна,в областта на оръжейният бизнес...!

    19:22 10.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боко

    8 1 Отговор
    Дежавю
    Същото като тук:
    КРАДЕЦА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА🤪

    19:23 10.11.2025

  • 11 НикитаМихалков

    0 3 Отговор
    Станах милионер,от клипчета с безаналогови ракети!

    19:23 10.11.2025

  • 12 Не може да бъде

    5 1 Отговор
    Укрите таквиз неща не правят.

    19:23 10.11.2025

  • 13 центавос

    4 1 Отговор
    ама как в корупция в таз демократична държава кандидат за ес,не мое да бъде,пак некоя руска пропаганда

    19:23 10.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Даамм

    2 1 Отговор
    Украинците препродават енергия на Путин!

    19:24 10.11.2025

  • 16 Навсякъде където са атлантици

    5 1 Отговор
    Все е корупция. Ей вижте Белгия кво става. Под носа на евробюрократите. (Фламандският министър на заетостта Зухал Демир спира субсидиите за фламандски образователен отпуск за работници в агенции за временна заетост. Тези субсидии позволяват на служителите в сектора на временната заетост да запазят заплатите си, докато се обучават. Има обаче индикации, че агенциите кандидатстват за субсидии за курсове за обучение, които служителите не са преминали или които нямат право на субсидии.Според ежедневника .... най-малко две агенции за временна заетост присвояват субсидии в огромен мащаб за курсове за обучение, които дори не съществуват или не отговарят на условията за фламандски отпуск за обучение. Министър Демир казва, че въпросните агенции са ....... „Мащабът на измамата е труден за оценка към този момент“, казва министърът. Смята се, че измамите са за няколко десетки милиона евро. Фламандският отпуск за обучение е право на всички служители в частния сектор. Всяка година работниците могат да вземат до 125 часа обучение, докато работодателят им продължава да им плаща заплатите. За всеки час, през който служител премине признат курс на обучение, работодателят може да получи 15 евро обратно от правителството. Две агенции за временна заетост са обвинени в измама по този начин.Субсидиите за целия сектор са спрени

    19:25 10.11.2025

  • 17 Олигарх

    0 3 Отговор
    В Русия никой не пада от 6 етаж!

    19:25 10.11.2025

  • 18 Тео

    6 0 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:26 10.11.2025

  • 19 НАИСТИНА!

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "ха-ха":

    Кво ще ми разследват,в областта на енергетиката...?!
    Та тя енергетика,не им остана...!
    Русия им срина енергийната инфраструктура,която всъщност те са им създали по времето на СССР...!

    19:26 10.11.2025

  • 20 Мдааа

    5 0 Отговор
    Тия са само за ЕС начело с най-големия измамник зеления пигмеец!

    19:32 10.11.2025

  • 21 министъра на енергетиката

    5 0 Отговор
    Точно от Зеленски е назначен ....

    19:32 10.11.2025

  • 22 ?????

    6 0 Отговор
    Айде бе.
    Имена не се споменавали.
    Аз ги написах още сутринта.
    Касиерите на Зеленски Миндич и братя Цукерман са избягали от Украйна няколко часа преди обиските.
    НАБУ е под командването на американците и тва е много ясен знак и силен сигнал за нещо си.

    19:34 10.11.2025

  • 23 Ееех

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    И мноо хубави богини на любовта имаше в Укр, е малко по-спинозни и по триперливи са, ама хубавки и евтинки.

    19:35 10.11.2025

  • 24 Ванга

    2 3 Отговор
    150 млн руснаци са загиналите през наполеоновата, студената война, първата и втората световна и двете световни войни и чистките на Сталин, сега 35 млн украинци пишат история като за 3 години над 3 млн руснаци немогаг да воюват, тоест осакатени, отишли в чужбина, пленници, убити по време на акция и то при спад на руското население от 160 млн на едвам сега са 144 млн, а в Южен Виетнам, Северен Виетнам, Камбоджа, Лаос но най вече в Северен Виетнам при едвам 500 000 войски на САЩ, за над 30 г военни действия загубиха едвам 58 хиляди армия. Путин ако ще още 20 двайсетина след него путинци няма как да спечелят войната, при условие че там не просто се бият там от 3 години се води пълномащабна война и от 50 000 танка на Русия сега официално са около 4000 танка готови за активни действия помощ дори от 9 млн армия на Северна Корея която праща по над 12 хлияди войници над 1 млн дронове от Иран и политическа помощ о тКитай от БРИКС и ШОС и това ми било втора армия в света и п ърва ядрена в света са просто смешни едвам издържат на фронт само в малка част на Източна Украйна но щели конвенционално за 3 дни да победят САЩ НАТО ЕС и Запада хаха

    Коментиран от #27, #29

    19:35 10.11.2025

  • 25 Ако искаш да ти платим

    2 0 Отговор
    плащаш подкуп в размер на 10-15%, и пак са по добре от Бойчо и Шиши

    19:36 10.11.2025

  • 26 Механик

    2 0 Отговор
    УКРАИНА не може д а има ЕНЕРГОАТОМ!
    Всичко им бе ПОДАРЕНО от Русия! Направиха им държава като слънце! Руснаците им проектираха, построиха и братски им оставиха всичко. Само за едно ги помолиха- да не бъдат русофоби и да не искат смъртта на Русия..
    А те точно това направиха. Викаха "москаляку на гиляку", забраниха всичко руско .... и сега ще си го получат както си трябва!
    Украина вече няма да я има! И така трябва да бъде!

    19:37 10.11.2025

  • 27 Тъпкач

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ванга":

    Дупенцето щом те засърби при чичко Кузов тичкай ти.

    19:38 10.11.2025

  • 28 помислих че за тук разследват далеверите

    2 0 Отговор
    днес менюто се повтаря:

    претоплена манджа от преди няколко часа

    19:39 10.11.2025

  • 29 Впечатлен

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ванга":

    Ти да не си джипси професор по история у Факултето?

    19:40 10.11.2025

  • 30 Майна

    2 0 Отговор
    Каква корупция разследват, бе..
    Гледах видео на един украински ютубър
    В Радата били само няколко човека...
    Всичко е избягало..
    Липсва и полицейския шеф на Киев..
    Тъмнина, пълна..- няма ток!
    Избомбиха руските всичко
    Цяла Окраина без ток
    Катастрофа!
    Евакуират се, ама затворили границите, ле ле..

    19:42 10.11.2025

  • 31 Абсурд

    0 0 Отговор
    Украйна е чиста като девствена сълза.
    Абе вие ставате не политкоректни от този сайт.

    20:02 10.11.2025

