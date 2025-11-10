Разследват мащабна корупция в енергийния сектор на Украйна

Украинската антикорупционна служба днес започна мащабно разследване в енергийния сектор на страната във връзка с предполагаеми подкупи по сделки с участието на украинския държавен оператор на атомни електроцентрали "Енергоатом", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Министерството на енергетиката на Украйна и "Енергоатом" засега не са коментирали разследването.
Службата – държавна агенция, чиято дейност е независима от правителството – в свое изявление твърди, че бивш съветник на министъра на енергетиката, ръководителят на отдела по сигурността на "Енергоатом", бизнесмен и четирима служители от административния отдел са участвали в "престъпна организация на високо ниво". Името на нито един от тях не се споменава в изявлението.
Членовете на престъпната група "са изградили широка корупционна схема за въздействие върху стратегически предприятия в публичния сектор, по-специално "Енергоатом", пише в изявлението на Службата, публикувано в канала ѝ в приложението "Телеграм".
В последващо изявление се уточнява, че контрагентите на "Енергоатом" са били принудени да плащат подкупи в размер на 10-15%, за да избегнат блокиране на плащанията за услуги или стоки, или загубата на статута им на доставчици.
"Стратегически предприятия с годишен приход над 200 милиарда гривни (4,79 млрд. долара) са били управлявани не от съответните длъжностни лица, а от трети страни, които нямат официални правомощия", се посочва в съобщението.
През юли мащабни протести и международни критики принудиха президента Володимир Зеленски да промени курса и да възстанови независимостта на двете основни украински антикорупционни агенции, след като правителството ограничи правомощията им.
Изкореняването на корупцията и укрепването на върховенството на закона са ключови изисквания за присъединяването на Украйна към ЕС, което украинците смятат за решаващо за своето бъдеще, докато отблъскват руските сили от страната си.
Украинската енергийна система е значително повредена от последните руски бомбардировки тази есен, които доведоха до мащабни спирания на тока за потребители в цялата страна. Русия не е атакувала атомни електростанции, но поразява подстанциите, свързани с тях, съобщиха украинските власти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТИГА БЕ , КОРУПСИЯ!
Я ВИЖТЕ В ДРУГА СТАТИЯ , КАК СЕ РАЗШИРЯВАЛА ВЛАСТТА В УКРАЙНА , ААААА??
19:11 10.11.2025
2 Путин
19:14 10.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:16 10.11.2025
4 Няма какво
19:16 10.11.2025
5 Българин
Коментиран от #23
19:16 10.11.2025
6 ха-ха
Коментиран от #19
19:20 10.11.2025
7 Чий е Крим
19:21 10.11.2025
8 А кога...и кой...?!
19:22 10.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Боко
Същото като тук:
КРАДЕЦА ВИКА ДРЪЖТЕ КРАДЕЦА🤪
19:23 10.11.2025
11 НикитаМихалков
19:23 10.11.2025
12 Не може да бъде
19:23 10.11.2025
13 центавос
19:23 10.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Даамм
19:24 10.11.2025
16 Навсякъде където са атлантици
19:25 10.11.2025
17 Олигарх
19:25 10.11.2025
18 Тео
19:26 10.11.2025
19 НАИСТИНА!
До коментар #6 от "ха-ха":Кво ще ми разследват,в областта на енергетиката...?!
Та тя енергетика,не им остана...!
Русия им срина енергийната инфраструктура,която всъщност те са им създали по времето на СССР...!
19:26 10.11.2025
20 Мдааа
19:32 10.11.2025
21 министъра на енергетиката
19:32 10.11.2025
22 ?????
Имена не се споменавали.
Аз ги написах още сутринта.
Касиерите на Зеленски Миндич и братя Цукерман са избягали от Украйна няколко часа преди обиските.
НАБУ е под командването на американците и тва е много ясен знак и силен сигнал за нещо си.
19:34 10.11.2025
23 Ееех
До коментар #5 от "Българин":И мноо хубави богини на любовта имаше в Укр, е малко по-спинозни и по триперливи са, ама хубавки и евтинки.
19:35 10.11.2025
24 Ванга
Коментиран от #27, #29
19:35 10.11.2025
25 Ако искаш да ти платим
19:36 10.11.2025
26 Механик
Всичко им бе ПОДАРЕНО от Русия! Направиха им държава като слънце! Руснаците им проектираха, построиха и братски им оставиха всичко. Само за едно ги помолиха- да не бъдат русофоби и да не искат смъртта на Русия..
А те точно това направиха. Викаха "москаляку на гиляку", забраниха всичко руско .... и сега ще си го получат както си трябва!
Украина вече няма да я има! И така трябва да бъде!
19:37 10.11.2025
27 Тъпкач
До коментар #24 от "Ванга":Дупенцето щом те засърби при чичко Кузов тичкай ти.
19:38 10.11.2025
28 помислих че за тук разследват далеверите
претоплена манджа от преди няколко часа
19:39 10.11.2025
29 Впечатлен
До коментар #24 от "Ванга":Ти да не си джипси професор по история у Факултето?
19:40 10.11.2025
30 Майна
Гледах видео на един украински ютубър
В Радата били само няколко човека...
Всичко е избягало..
Липсва и полицейския шеф на Киев..
Тъмнина, пълна..- няма ток!
Избомбиха руските всичко
Цяла Окраина без ток
Катастрофа!
Евакуират се, ама затворили границите, ле ле..
19:42 10.11.2025
31 Абсурд
Абе вие ставате не политкоректни от този сайт.
20:02 10.11.2025