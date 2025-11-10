Новини
Украйна призна за сериозни проблеми в Покровск и Мирноград
Украйна призна за сериозни проблеми в Покровск и Мирноград

10 Ноември, 2025 20:10

Министерството на отбраната на Русия повтори твърдението си, че украинските сили и в двата града са напълно блокирани

Украйна призна за сериозни проблеми в Покровск и Мирноград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Военното командване на Украйна призна днес, че има проблем със снабдяването на град Покровск и съседния Мирноград на фона на продължаващите усилия на украинските военнослужещи да отблъснат настъпващите руски сили, предаде ДПА, съобщи БТА.

Въпреки това, съобщенията, че Мирноград е напълно обсаден, не са верни, заявиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) пред новинарския сайт "Украинска правда". Говорителят майор Андрий Ковалов не уточни от какво естество са проблемите с доставките, но опроверга твърденията, че руските войски имат пълен контрол над украинските пътища за снабдяване.

Украинските войски в Мирноград вчера са получили боеприпаси, а ранените са били евакуирани, подчерта Ковалов. В Покровск украинските сили продължават да отблъскват руските нашественици, уточни той.

След година на ожесточени боеве Покровск и Мирноград може би са напът да паднат в ръцете на Русия, отбелязва ДПА. Украинските позиции, чиято територия сега е сведена до няколко квадратни километра, са до голяма степен в обсега на руските безпилотни летателни апарати, което прави всяко движение изключително опасно.

По-рано днес руското Министерството на отбраната повтори твърдението си, че украинските сили и в двата града са напълно блокирани. Според руската армия опитите на ВСУ да деблокират частите си в Покровск и Мирноград са осуетени. В същото време руските сили заявиха, че продължават настъплението си в районите на Покровск и близо до Гнатовка.

Подобни изявления обаче често се оказват преувеличени, отбелязва ДПА.

Преди началото на конфликта Покровск, който сега е напълно разрушен, е с население от около 60 000 души. Като основен железопътен възел, градът започна след пълномащабната инвазия на Москва през февруари 2022 г. да играе важна роля за снабдяването на украинските войски.


Украйна
  • 1 ООрана държава

    54 9 Отговор
    Превземат им градове ама те си стрелят урхайците по някакви руски села да им спират парното с ракети който плащаме ние

    20:12 10.11.2025

  • 2 След врясъци и тръшкане

    62 7 Отговор
    Украйна призна ...

    20:13 10.11.2025

  • 3 Майна

    60 11 Отговор
    Цяла Окраина е в мрак!
    Няма ток, няма топло
    Гледах видеа.
    Цялата енергосистема е разрушена..
    Днес е имало съкрушителен удар със стотици дронове
    Край...
    Финиш..

    Коментиран от #103

    20:13 10.11.2025

  • 4 Зеленкио наркоман съм

    64 9 Отговор
    Няма вее,само 200-300 ушанки са влезнали в Покровск, ама нашите храбри бандери гонят основната армия отвъд Урал и като се върнан, ще им покажат ЧЕЙ Покровски има ли той стратегичедко значение или НЕ

    20:14 10.11.2025

  • 5 Казах ли ви че

    67 8 Отговор
    ще признаят след 10 дни. И нашата аФторка ще го напише след 15 дни.
    Марче повтаряй бавно и силно
    КРАСНО- АРМЕЙК И ДИМИ- ТРОВ.

    Коментиран от #29

    20:15 10.11.2025

  • 6 Няма как бре

    37 4 Отговор
    Щом Покровск е напълно разрушен, да е с население от около 60 000 души.... Тея хора да не са в канализацията

    Коментиран от #19

    20:15 10.11.2025

  • 7 Реална Победа над Украйна

    8 49 Отговор
    Изчисляване за пълно завоевание: на Украйна
    • Оставащи 490 000 km² × 80 жертви/km² = 39 200 000 жертви (общо).
    • При дневен темп 1 000 жертви/ден: 107 години (39 200 000 / (1 000 × 365) ≈ 107).

    Коментиран от #10, #12, #15, #18, #22, #31, #33, #56, #59

    20:15 10.11.2025

  • 8 си дзън

    11 29 Отговор
    Покровск пак падна...

    20:15 10.11.2025

  • 9 Нееееееее

    16 1 Отговор
    еееееееееееееееее...

    20:15 10.11.2025

  • 10 Николай

    28 5 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    Ами 107 години не са нищо във човешката история
    Ще чакаме какво да правим

    20:16 10.11.2025

  • 11 Майна

    46 5 Отговор
    В Радата не могат да събират и 50 човека
    Всичко бяха..
    Шефа на полицията на Киев- в неизвестност..
    Хората бягат с деца, на тъмно и студено няма как..
    Казват им , че енергосистемата няма как да се възстанови..
    Представяте ли си?
    За какви сражения вече говорим..
    Всичко свършва

    Коментиран от #17

    20:17 10.11.2025

  • 12 Капейка

    11 16 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    На нож Братя победата е сигурна
    За Путина За Пабеда Напред
    Грабайте Колове и Дървя

    20:17 10.11.2025

  • 13 Зеленкио наркоман съм

    38 5 Отговор
    Нама вее, няма блокирани части на ВСУ, как 300 ушанки ще ги блокират! Щурма от север на Мирноград го правим за спорта, щото тренираме за щурма към Мацква! не за да ги отблокираме!

    20:17 10.11.2025

  • 14 Копейкиииии

    9 24 Отговор
    След 50 дни ставате €европейци или отивате да вземате Покровск 😂

    Коментиран от #68, #106

    20:18 10.11.2025

  • 15 Димитри песков

    8 26 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    Ще лъжи докато можем пък после да му мислят внуците ни
    Кал и Бой ще ядът и ше са Горди Русня

    20:19 10.11.2025

  • 16 Майна

    35 8 Отговор
    На 2 минути се предавал по един украинец- укросводка..
    Горе ръцете и има надежда , ако някой отзад не те опушка..

    20:19 10.11.2025

  • 17 😂😂😂😂

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Майна":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    20:20 10.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Смешник

    25 5 Отговор

    До коментар #6 от "Няма как бре":

    За разлика от Бахмут Покровск не много разрушен защото е обсаден а не нападнат фронтално както направиха вагнеровците на Пригожин навремето

    20:21 10.11.2025

  • 20 значи,

    34 5 Отговор
    Хем признават , хем пък и отричат . Тия укри да не си мислят , че някой им вярва ! Бият ги като маче у дувар и пак не си признават .

    20:22 10.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин

    3 27 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    Пращам хи на купища също както изхвърляме боклука на сметището
    За това е роде Руснакът да Умре за Царят си във страх че ще убият жена му и децата ако откаже да Умре

    20:24 10.11.2025

  • 23 Копейка

    3 18 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #30

    20:24 10.11.2025

  • 24 Сатана Z

    38 5 Отговор
    Украинските тъпаци все още си мислят,че целта на Русия е Покровск,а всъщност това е капан за НАТО щото главният удар на Русия се насочва към Запорожие и Днепропетровск.
    Стадий първи: Отвличаща маневра по Добро поле.Стадий втори: Лъжлива маневра по Покровск като главно направление за обход на Слявянск-Краматорска агломерация.
    А се оказва,че стратегическото значение и направление е Днепропетровск,Запорожие и излизане на Руската армия към Приднестровие.
    Как им го набиха на НАТО и най Дончо

    Коментиран от #32, #36

    20:25 10.11.2025

  • 25 Дзак

    18 1 Отговор
    Вярно ли?

    20:25 10.11.2025

  • 26 хихи

    24 1 Отговор
    ей на това му се вика "Демократично заглавие"

    20:25 10.11.2025

  • 27 ?????

    32 1 Отговор
    Със закъснение, но ще си кажат всичко.

    20:26 10.11.2025

  • 28 Прометей

    31 3 Отговор
    ,,Украйна призна за сериозни проблеми в Покровск и Мирноград"
    -----
    Ха,ха , едно към едно като във вица:
    Вилнее силна буря с ураганен вятър.Две керемиди бавно се свличат от покрива на многоетажна сграда.Едната казва на другата: ,,Нещо времето започна да се разваля ... "

    20:26 10.11.2025

  • 29 Kaлпазанин

    18 3 Отговор

    До коментар #5 от "Казах ли ви че":

    То да разбираше убо ,ама тъпото разбира ли ,а питай в къде е красноармейск и димит-ров ах ако знае

    20:26 10.11.2025

  • 30 Джврък

    32 1 Отговор

    До коментар #23 от "Копейка":

    Твойта далавера не знам каква е. Но за рускоговорящите войници от Украйна обкръжението е джакпот. Ще се предадат на руснаците и ще се отърват от зеления фашист. Ще си живеят живота в Русия. Не всички от укровермахта имаха тоя късмет.

    20:27 10.11.2025

  • 31 АМИ ДОБРЕ

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    ДАВАЙ ДА СМЯТАМЕ
    490 000 × 30 ЗАЩИТНИЦИ НА КМ КВ СА
    15 000 000 ЗАЩИТНИЦИ
    ДЕЗЕРТЬОРИ УКЛОНИСТИ И ДРУГИ ОЩЕ 15 000 000 ОБЩО 30 000 000
    НАСЕЛЕНИЕ И ТИЛ КЪМ ВОЙНИЦИ НА ФРОНТА ЕДНО КЪМ ДЕСЕТ
    КО СТАНА 300 000 000.
    АБЕ ТЯ УКРАЙНАТА ДА НЕ Е КИТАЙ БЕ ДЕ...БИЛ
    АЛО ДЕБ....ИЛ УКРАЙНА НЕ Е КИТАЙ

    Коментиран от #45

    20:27 10.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Трябва да Има

    2 27 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    Измет за горене във Украйна
    Руснакът е Боклукът на планетата затова Путин ги праща там

    20:28 10.11.2025

  • 34 az СВО Победа 80

    36 3 Отговор
    Накратко:

    1. Покровск, т.е. Красноармейск е освободен, при това преди дни.

    2. Мирноград, т.е. Димитров е под обсада.

    3. Вярно е, че ранените от ВСУ са евакуирани от Димитров, но са евакуирани от руснаците.

    4. Киев бавно и полека готви аудиторията за новината, че е загубил "непревземаемата" фортеця Покровск! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #35, #37, #40, #41, #53

    20:29 10.11.2025

  • 35 Та колко метра останаха до Киев?

    3 21 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Мммм?Овчи?

    Коментиран от #39, #44

    20:31 10.11.2025

  • 36 Абе Смешник

    2 24 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    Запорожие има население от 720 хил жители.За Бахмут ватенките дадоха между 40 и 50 хил жертви и ранени
    .Онзи ден руски военкор каза същите загуби и за Покровск..Пригожин каза че само 20 хил.За zките жертви..Ти как мислиш колко години и ватенки ще са нужни за превземането на такъв град.И да ти кажа виждал ли си на какво прилича Покровск и Мирноград Руини ,Руини това превзимат и после го изоставят.Гледай кадри от Бахмут един онищожен град.Честито.

    Коментиран от #62, #72

    20:31 10.11.2025

  • 37 Пепи Волгата

    3 20 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Не знам и не ме интересува! АЗ избрах ЕВРОТО!

    20:31 10.11.2025

  • 38 Калоян

    23 2 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Напудрения нос смята укрите за хора.Затова ги ловят като на сафари и ги бусифицират съвършено доброволно след убедителен побой.
    Найс,а?

    Коментиран от #54

    20:33 10.11.2025

  • 39 Та колко метра останаха до Крим??

    15 3 Отговор

    До коментар #35 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Мммм? Говежди?

    20:34 10.11.2025

  • 40 Руски Зет блогър

    4 23 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Украинците ни избиват така както немците не са ни избиваши през 1941.

    20:34 10.11.2025

  • 41 Не лъжи бе

    3 27 Отговор

    До коментар #34 от "az СВО Победа 80":

    Руско мекере .Нито Покровск нито Мирноград за взети.Цялото поле е в руска кайма.Още много ватенка ще отиде за фарж.и гледай в тубата една руска песен Я счаслив с клип много поучителна прочети и коментарите на руснаците.Твоето мнение на руски теъбарне е важно.Все пак си тръбар.

    Коментиран от #58

    20:34 10.11.2025

  • 42 Путин призна за сериозни проблеми в Укра

    4 22 Отговор
    Путин вече въведе в Русия купони за бензин и ергенски данък.

    20:35 10.11.2025

  • 43 Бах

    17 2 Отговор
    окраива си отива

    20:36 10.11.2025

  • 44 Димяща ушанка

    2 18 Отговор

    До коментар #35 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Утре влизам в Киев с груз 200!! Със сигурност!

    Коментиран от #49

    20:36 10.11.2025

  • 45 Уточняваме и за по Простичките Русофили

    4 20 Отговор

    До коментар #31 от "АМИ ДОБРЕ":

    Нападателната армия винаги дава 3 към едно спрямо отбранителната Армия
    Като се има във предвид Руската Небрежност и безхаберие нормално е да се качи процентът значително
    Може би 5 към 1

    20:37 10.11.2025

  • 46 ВСВ Германия

    3 18 Отговор
    Превзема Полша за месец с 40 хил.жертви.Спецоалнатата Путинска операция.Превземане на Бахмут год и половина убити между 40 и 50 хил.жервти.Великани просто.

    Коментиран от #63

    20:37 10.11.2025

  • 47 az СВО Победа 80

    23 4 Отговор
    В резултат на работата на руснаците по украинския енергиен комплекс, Киев няма ток по 14-16 часа на денонощие...

    Урааа, це Европа! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #57

    20:38 10.11.2025

  • 48 Луд с картечница

    14 2 Отговор
    5000 добичета в Покровск са обградени в скотобойната и сега започва системно т..епанье .

    20:38 10.11.2025

  • 49 Димяща укра

    10 7 Отговор

    До коментар #44 от "Димяща ушанка":

    Утре влизам в Москва с груз 200!! Със сигурност!

    20:38 10.11.2025

  • 50 Боряна Москова

    4 16 Отговор
    Страшно е във Русия мобилизираха баща ми и Съпругът ми
    Брат ми е мъртъв не говорете глупости

    20:38 10.11.2025

  • 51 Факт

    5 21 Отговор
    Украинската месомелачка не прощава ,руските престъпници станаха на кайма

    20:38 10.11.2025

  • 52 Сатана Z

    13 4 Отговор

    До коментар #32 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Путин осъзна,че за 3 дена няма как да избие над 2 000 000 укро армия.Затова ги зачеластри бавно ,но сигурно..
    А сега,рррррррррррр,че достатъчно внимание ти обърнах.

    Коментиран от #65

    20:39 10.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мария Атанасова

    19 2 Отговор
    Бременна съм, ама много съм бременна!!!
    Честно, бременна съм!
    Сигурна съм, че съм бременна!
    Мисля, че съм бременна.
    Може да съм бременна, ама може и да не съм.
    Вероятно съм бременна.
    Бих могла и да съм бременна.
    Всъщност няма как да съм бременна щото отдавна съм пресъхнала и хванала паяжина.

    Коментиран от #66

    20:40 10.11.2025

  • 56 Стар Бункере памперс

    4 12 Отговор

    До коментар #7 от "Реална Победа над Украйна":

    Кръв повръщам Земя не връщам
    Да мрът за това са Родени не ми трябват тук само да им давам помощи и алкохол

    20:40 10.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Обикновен човек

    3 16 Отговор

    До коментар #54 от "Тихо бе":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак.

    Коментиран от #95

    20:42 10.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Да обаче сега Покровск

    2 18 Отговор

    До коментар #46 от "ВСВ Германия":

    Е обграден от руски трупове.

    20:44 10.11.2025

  • 64 Артилерист

    13 2 Отговор
    Ами той тоз Ковалов сигурно е ЗКПЧ, какво друго да казва освен, че всичко е наред. Това ме връща назад в годините, когато по време на командно-щабни учения, всичкият реално действащ командирски, щабен и тиловашки състав се изприщваше от работа по подготовка решението на командира, примерно и в тоз напрегнат момент в щаба на РВ и АРТИЛЕРИЯТА, ще дойдат няколко зекапечета с искане да им се разпръснат някакви листовки сред противника, щото АРТИЛЕРИЯТА можела да стреля и с агитационни снаряди...

    20:45 10.11.2025

  • 65 Лапай бре

    2 14 Отговор

    До коментар #52 от "Сатана Z":

    Руски лапунгер.Ходи смени някоя зетка дето ако не иска в самоубийствен щурм го наритват насила напред отзад го чакат своите с картечница и дронове.Точно като през ВСВ наказателни отяди отзад да не бяхат,все пак трябва да станат герои за вожда ка Путин.

    20:45 10.11.2025

  • 66 Д-р Антон Петев

    9 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мария Атанасова":

    Марооо ,ма как ще си бременна ,над 70 години можеш само сухота ,парене и неприятна мррррзма в интимната област да имаш .Интимохелп и Вагизан винаги помагат !

    Коментиран от #108

    20:46 10.11.2025

  • 67 Хаха

    13 1 Отговор
    Щом обявиха града за "напълно" разрушен, работата е ясна - няма стратегическо значение.

    Коментиран от #70

    20:47 10.11.2025

  • 68 Бензъл

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкиииии":

    Че превземем майка ти и сестра ти

    20:47 10.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кобзон

    3 12 Отговор

    До коментар #67 от "Хаха":

    1 милиона руснака нямат вече значение.

    Коментиран от #73

    20:48 10.11.2025

  • 71 Истината

    4 12 Отговор
    Pycия е нaй-oтвpaтителнaтa, go noвpъщaне ragнa cтpaнa в цялaтa cветoвнa иcтopия. c метoga нa cелекциятa тaм ca oтrлеgaни чygoвищни мopaлни ypogи, зa кoитo caмoтo noнятие зa goбpo и Злo е oбъpнaтo нaonaки. npез цялaтa cи иcтopия тaзи нaция cе въpraля в noмиятa и npи тoвa иcкa ga noтonи в нея целия cвят."

    Ивaн Илин (1883-1954), pycки филocoф

    20:49 10.11.2025

  • 72 Булава

    12 3 Отговор

    До коментар #36 от "Абе Смешник":

    Важното е че Бандера не мой смогне ги отмята от списъците

    20:49 10.11.2025

  • 73 Шизъл Скорсизъл

    11 4 Отговор

    До коментар #70 от "Кобзон":

    И над 2 милиона укри Капиш

    Коментиран от #79, #83

    20:50 10.11.2025

  • 74 Ей Русофили

    5 12 Отговор
    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    Коментиран от #77, #81, #90

    20:50 10.11.2025

  • 75 Сатана Z

    10 4 Отговор
    За обобщение на ситуация с двата котела,в които са заклещени оцелелите части на Укри вермахта в Красноармейск (Покровск) и Миргород(Димитров) е следната.
    Зеленият нацист получи медийно внимание ,а неговите западни ортаци включително и режима в БГ чуха това ,което искаха да чуят.
    А Русия получи това ,за което воюва.Смачка сурата на НАТО.А това дори още не е краят на нацистка Укрия и 50+ мераклии.

    Коментиран от #76

    20:51 10.11.2025

  • 76 Геро

    3 6 Отговор

    До коментар #75 от "Сатана Z":

    Нали си знаеш че мнението на от.падък като теб няма никакво значение?

    Коментиран от #86, #87

    20:52 10.11.2025

  • 77 В България няма русофили

    4 8 Отговор

    До коментар #74 от "Ей Русофили":

    Русофил е бил капитан Петко войвода.
    Спас Турчев го е излекувал.

    Коментиран от #84, #94

    20:53 10.11.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    6 11 Отговор
    Руски тъпи лъжи не ми се слушат, превземат го вече две години.
    50 К пияни московци са заровени там, хехехе

    Коментиран от #100, #113

    20:54 10.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Неумен бла.ТТ.офил

    3 7 Отговор
    Ама нали уж калните пиянки от масквата го бяха взяли Попровск и пленили 300 хиляди бандери???!!!

    20:56 10.11.2025

  • 83 Залагаш ли

    3 8 Отговор

    До коментар #73 от "Шизъл Скорсизъл":

    Ауспуха зад тия цифри,ще изгориш и ще забременееш Руско мекере.

    20:57 10.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Ко стааа бе руски боклуци?

    3 8 Отговор

    До коментар #78 от "az СВО Победа 80":

    Превзехте ли тоя Киев за че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #102

    20:59 10.11.2025

  • 86 Сатана Z

    4 3 Отговор

    До коментар #76 от "Геро":

    Хи хи хи.....изсмя се Сатаната на Укроински .

    20:59 10.11.2025

  • 87 Хасан Хаспела

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Геро":

    Героо,многе ще се изкефя на широкия ти ханш и сочни къукии .

    20:59 10.11.2025

  • 88 Путинистче идиотче

    4 8 Отговор
    Избиват ни в Покровск като на конвейр, от три месеца насам.

    Коментиран от #92

    21:00 10.11.2025

  • 89 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    11 4 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В ПОКРОВСК И МИРНОГРАД ПРИКЛЮЧИХА
    ТАМ ВЕЧЕ РУСНАЦИТЕ ИМАТ ГРИЖА
    ХРАНЕНЕ КОПАНЕ ДЕЗИНФЕКЦИРАНЕ ЛЕКУВАНЕ НА РАНЕНИ
    САМО ГРИЖИ

    21:01 10.11.2025

  • 90 Пала Марко

    4 3 Отговор

    До коментар #74 от "Ей Русофили":

    Единствено мога да те освободя от застоялите със седмици фkkkayни маси в дир. ниkka .

    21:02 10.11.2025

  • 91 Механик

    9 4 Отговор
    Ща са спукам от смех!
    Цял ден един възпален укро-трол ни разправя как руснаците са обградени в Покровск и как "азов режат руски кратуни".
    А то какво се оказа? Че ОБГРАДЕНИТЕ укри в Покровск вече свършват провизиите и скоро ще се "пребазират на по-изгодни позиции".
    Само дето тия позиции са при Бандера.

    21:03 10.11.2025

  • 92 Покровск -

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "Путинистче идиотче":

    Поредната демиталиризация на руснаци. След Бахмут Вагнер изчезна.

    21:05 10.11.2025

  • 93 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Мъка,мъка ,Укро нацистка:
    "Украински източници съобщават за откриването на нова оперативна зона в сектора Харков: руски части отново са проникнали в района на Бологовка, експлоатирайки слабо контролиран участък от границата.
    Основните цели на руското командване в този сектор изглеждат съвсем очевидни. Руските въоръжени сили продължават методично да прилагат стратегията си за идентифициране на слаби места в украинската отбрана и създаване на нови зони на напрежение. Първо, това е изпълнението на дългогодишен план за свързване на силите във Вовчанск и Дворичная, което ще създаде непрекъсната фронтова линия и ще подобри логистиката. Второ, Москва продължава да оказва натиск върху сектора Купянск, а действията в района на Бологовка може да са част от подготовката за евентуално обгръщане на този ключов възел от отбраната на украинските въоръжени сили от ново оперативно направление.
    Създаването на ново огнище на напрежение ще принуди украинското командване да разпръсне и без това ограничените си резерви, отслабвайки отбраната в други критични райони. Освен това това създава потенциална заплаха от атака в тила на украинските сили, защитаващи районите на Вовчанск и Купянск.
    Както в случая с Волчанск, ако сега е необходимо да се открие нов маршрут, това означава, че скоро някъде другаде предстоят важни събития."

    21:09 10.11.2025

  • 94 Крум

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "В България няма русофили":

    Ти си завършен боклук....

    21:11 10.11.2025

  • 95 болгарин..

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Обикновен човек":

    Аз пък благодаря че сирезня6кий п0макь със фереджак и шалварак

    21:13 10.11.2025

  • 96 хикочко..

    7 3 Отговор
    Давай вова..батисвай бандерците и после техните феновете- бгбандерците

    21:17 10.11.2025

  • 97 И това какво го интересува

    3 3 Отговор
    Целокупният български народ?

    21:18 10.11.2025

  • 98 Кит

    5 4 Отговор
    Ейййййй, много лъжат тия руснаци! Сигурен съм , че и след като превземат Красноармейск пак ще продължат да лъжат, че са го превзели!

    21:19 10.11.2025

  • 99 Поправям

    3 2 Отговор
    В Красноармейск и Димитров.

    21:21 10.11.2025

  • 100 КУХА ЛЕЙКА

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    Слава многочисленным украинским могилам. Слава Росии!!!

    21:21 10.11.2025

  • 101 Отблъскваща журналистика

    6 2 Отговор
    "продължаващите усилия на украинските военнослужещи да отблъснат настъпващите руски сили"

    Всъщност усилията са как да се измъкнат от котела, което е самоубийство - или как да се предадат без да бъдат застреляни в гръб от фанатични азовци.

    Освен това Покровск е вече превзет напълно и бягащите украинци имат единствена възможност, към Мирноград, което на практика по-дълбоко в котела. Вижте днешните карти.
    За какво "отблъскване" става дума???!!!

    Коментиран от #112

    21:22 10.11.2025

  • 102 ТЕ И В КИЕВ ТОВА ПИТАТ

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Ко стааа бе руски боклуци?":

    БАРЕМ ИМ ПУСНАТ ТОКА И ПАРНОТО

    21:24 10.11.2025

  • 103 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Майна":

    А порта в Таупе как е?

    21:25 10.11.2025

  • 104 Руската армия е

    5 2 Отговор
    блокирала всички Украинските логистични пътища към Мирноград и Покровск достъпа до тях е невъзможен в Покровски район, Донецка област. Това се казва в доклада на анализатори от Института за изследване на войната (ISW). Така източник от разузнаването предупреждава, че Украинските войски практически нямат логистична подкрепа и са без помощ от никъде, тъй като Руските военни сили контролират или обстрелват всички Украински линии за доставка на провизии и на боеприпаси. Според източника въоръжените сили на Украйна вече не могат да извършват логистика до Мирноград дори и пеша поради заплахата от проникване на Руски диверсионни групи, удари с дронове и мини.

    Още вчера го писах, но все излизат статии, че не било верно, е днес вече си признаха и какво печелят като лъжат и не си признават не знам. Ама винаги идва видов ден.

    21:25 10.11.2025

  • 105 Малиий

    1 2 Отговор
    Тез ватенки уплашиха света бре.избиват ги и викат Ура

    21:27 10.11.2025

  • 106 Леваци

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Копейкиииии":

    След 50дни ви ще сте дим и малко пепел!

    21:29 10.11.2025

  • 107 Бай ОНЗИ

    3 2 Отговор
    Всъщност тактиката на Русия за СВО работи добре. МНОГО добре. Бавно и методично омахват живата сила на ба...н...дера и то с минимални и смешни загуби. Чакат ги като на гюме за диви патици а зеления потник им захранва гюмето с каквото мое да прати там. Основно с хора ловени по улиците на Украйна като дивеч. Слава Росии! Удри ВОВА !!!

    Коментиран от #109

    21:30 10.11.2025

  • 108 Бай той Толстой

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "Д-р Антон Петев":

    Той Вагъзана не е ли за отзад?

    21:31 10.11.2025

  • 109 Кабзона

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Бай ОНЗИ":

    Тактиката е отлична!

    21:33 10.11.2025

  • 110 Стига сте броили руските жертви

    2 1 Отговор
    Пребройте украинските. Това поне можете. Ама те са 30 хил, нали? Нищо че при размяната бяха 1000 към 19, после 1000 към 31. Как не се уморихте да плещите глупости. Ама нали пари трябва да се изкарват.

    21:33 10.11.2025

  • 111 Украйна в град Вилково, Одеска област,

    3 0 Отговор
    е останал само един наличен мъж и това е кмета на града Матвей Иванов. Казват от Ню Йорк Таймс (NYT), Репортери на изданието казват, че всички мъже на военна възраст или са заминали на фронта, или се крият от мобилизация, но мъже няма. Градът се намира в близост до границата с Румъния и Молдова. Кметът на Вилково казва, че е останал "единственият останал човек" в града. Всички служители на кметството, с изключение на Иванов, са жени. "Жените сега са навсякъде (...) Харесва им, контролират всички сфери на дейност и сега те са начело тук", обобщи кметът.

    21:34 10.11.2025

  • 112 Сериозно проблемен читател

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Отблъскваща журналистика":

    Сериозните им проблеми са, че от 5 500 преди няколко дни са вече само около 2 500!
    Колко са избитите в процес на бягство през няколко стотин метровото тунелче оставено нарочно за ""украинските герои" с татуировки и колко принудени са се предали, ще разберем по-късно!
    А руснаците няма нужда бързат. Няма нужда да рушат Мирноград,

    21:36 10.11.2025

  • 113 МИЛИЧКО

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    ЗАПУШИ СИ УШИЧКИТЕ
    ЗАТВОРИ СИ ОЧЕНЦАТА
    ИЗПЛЕЗИ ЕЗИЧЕТО
    И ОТВОРИ УСТИЧКАТА
    И ГЪЛТАЙ ЕЙ СТО ЛЕВА СА ПАРИ

    21:37 10.11.2025

