Кая Калас: Скандалът в Украйна е изключително злополучен
Кая Калас: Скандалът в Украйна е изключително злополучен

12 Ноември, 2025 23:15 1 678 37

Няма място за корупция, особено сега, каза върховният представител на ЕС за външната политика

Кая Калас: Скандалът в Украйна е изключително злополучен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас заяви днес, че корупционният скандал в Украйна е „изключително злополучен“ и е важно Киев да се справи с него, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски призова по-рано днес за отстраняването от постовете им на двама министри днес на фона на разследване за предполагаема корупционна схема за 100 милиона долара, която подхрани ново обществено недоволство срещу правителството на страната.

„Те действат много решително. Няма място за корупция, особено сега. Имам предвид, че това са буквално парите на хората, които трябва да отидат на фронтовите линии“, каза Калас в кулоарите на срещата на външните министри от Г-7 в Канада.

„Мисля, че е много важно да се справят с това много бързо и да вземат този въпрос много на сериозно“, добави тя.

На срещата на външните министри на страните от Г-7 гостува и украинският външен министър Андрий Сибига. Срещата на дипломатите започна вчера и продължи днес, като се провежда в Ниагара фолс, на границата на Канада и САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    34 1 Отговор
    тая пъ парашутискъ, цвете за мирисане ще да е и тя, смях .......

    23:16 12.11.2025

  • 2 Тра-ла-ла

    35 1 Отговор
    Човекът просто подражава на Урсула. Бива ли такава амазонка като Кая да го упреква за това, че иска да е като нейната кралица.

    23:17 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕСССР

    39 1 Отговор
    Нищожеcтвата от ЕСССР бранят главния корyпционер на 00kpайна, безумие!

    23:20 12.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баба Гошка

    32 1 Отговор
    Кой я брои таз за нещо, че има и наглостта да се обажда? Изключително неадекватна. Да ви имам съюза и измислените парашутистки по върховете му.

    Коментиран от #9

    23:20 12.11.2025

  • 7 какФато Тя, такъФ и Той

    27 1 Отговор
    Хаштагове - Урсула, Мурсула, Лайен, Млайен, СМС-и, ММС-и т. н.

    23:21 12.11.2025

  • 8 Zахарова

    8 14 Отговор
    Да живеят олигарсите ни! Никой не ги закача!

    23:22 12.11.2025

  • 9 чадър-бабаит 1986-1988

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Баба Гошка":

    Моля моля бабе, без обиди към парашутягите!

    23:23 12.11.2025

  • 10 А стига бе, не

    15 0 Отговор
    може да бъде...

    23:23 12.11.2025

  • 11 ООрана държава

    27 0 Отговор
    Още няколко милярда им пратете

    23:26 12.11.2025

  • 12 Корупцията в Украйна

    27 0 Отговор
    Е нещо което привлича акулите от всякъде . Кая да не се прави на изненадана. И тя е акула.

    Коментиран от #21, #31

    23:27 12.11.2025

  • 13 Сатана Z

    25 0 Отговор
    Ниагара фолс е нещо като Желязковия Хаяши водопад .

    23:27 12.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Смешник

    14 0 Отговор
    Ако не се справят помощта от САЩ ще секне

    23:31 12.11.2025

  • 16 Смъркача

    10 0 Отговор
    Ни съм чул , ни видял …

    23:32 12.11.2025

  • 17 В В.П.

    15 0 Отговор
    Всичките пари за помощи ,отиват в частни ръце...Есср е нагъл крадец..

    23:35 12.11.2025

  • 18 МутроЕС

    13 0 Отговор
    ЕС дава пари и не пита нищо друго, освен още трябват ли. Тази "небрежност" дали е случайна? Не, нашите по-принцип само козируват и дават, но явно не всички са така, някои очакват благодарност.

    23:38 12.11.2025

  • 19 В В.П.

    13 0 Отговор
    От един милион ,помощ за Окрайната..500К остават в банката ..От тия 500000 в канцеларията на Киев крадат половината ..най много 200 К кинти да идат по предназначение..Всички са на далавера .обаче бедния окроп е скъсан цървул...Затуй не спира Лобута ..Потокът на пари е преди всичко...

    23:39 12.11.2025

  • 20 Бг гражданин

    11 0 Отговор
    Пращайте милионни,нямат тия крадци !!!корупция,не варвам,там са толкова почтени и мили хора,просто не им стигат парите!!! Унщожете си държавите,да храните тия бандюги ,дето след година ,две ще ви грабят на място по домовете с оръжие в ръка...

    23:40 12.11.2025

  • 21 Атина Палада

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Корупцията в Украйна":

    Корупцията в Украйна си е направо детска игра спрямо тази в Брюксел .Западняците са недоволни затова,че изсипаха в Украйна толкова милиарди ,украинците да се бият срещу Русия за интересите на западняците,а украинците им окрадоха парите без да защитават на фронта техните интереси:))) Хищническият Запад,който е свикнал да живее само от кражби сега не може да преглътне,че дойде ден в който да крадат от него:)

    23:42 12.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1488

    3 0 Отговор
    а Карлос Алкарас ко казува по вапроса ?

    23:44 12.11.2025

  • 24 Върховния дипломат Кая

    11 0 Отговор
    дали вярва че Зеленски и бандеровците му не пазят документите с тлъстите проценти за щедрите миротворци??? То не бе щедрост, не бе чудо. И то с пари на данъкоплатцитв.
    Далаверата с ваксите, ряпа да яде.

    Коментиран от #33, #35

    23:53 12.11.2025

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Всички оплескани в лаYна, само Zeльо чист, даже бял, щото посипан с бЕло...

    23:53 12.11.2025

  • 26 име

    10 0 Отговор
    Тая е доказателство че нюнбергския процес е бил за прекалено малко нацисти и че смъртните присъди са крайно недостатъчни като бройка, не трябва дапсе допуска нацисти да оставят поколение.

    00:00 13.11.2025

  • 27 В В.П.

    4 0 Отговор
    Kолко пари ще наливат тия нещастници ,в пирамидата на Окрайната.??

    00:01 13.11.2025

  • 28 В В.П.

    4 0 Отговор
    Дааа,само за великия пълководец президент главнокомандващ тактик и прочие, ЗЕЛЮ артиста не казват Нищо..

    00:03 13.11.2025

  • 29 ?????

    4 0 Отговор
    Ха ха.
    Та като я цопнахте тая се сещам как преди 2-3 дни естонският външен министър при срещата си с външия минисър на Китай Ван И му казал - Ако искате да имате отношения с Естония не трябва да поддържате Путин.
    Не ми е ясно ккак китаецът не е умрял от смях.

    00:05 13.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    1 6 Отговор
    Ша умря.....
    В тюба напишете Робот Aidol и се насладете на руската роботика и машиностроене. Просто закривай кочината, все пропало 😁😁😁
    Факти, пуснете една статийка с видео по темата

    00:06 13.11.2025

  • 31 Герп боклуци

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Корупцията в Украйна":

    Тя за това през няколко месеца е на посещение в киеф, да си прибере %-та

    00:08 13.11.2025

  • 32 Коста

    4 0 Отговор
    Окраина е по-корумпирана от България. Как са дезертирали хиляди укри? С подкупи естествено...

    00:11 13.11.2025

  • 33 На Върховните миротворци

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Върховния дипломат Кая":

    им остават два варианта:
    Или до ден-два да заявят, че корупционния скандал е е решен, за да не им извади Зеленски и техните кирливи ризи. И да назначат набедените за посланици в Лондон

    Или да британските служби да затворят устата на Зеленски завинаги и почистят след него следите. Като разбира се набедят за това Русия.

    00:20 13.11.2025

  • 34 Българин

    0 0 Отговор
    100 млн се крадат от българската енергетика за седмица. АМа ни тая кая се е трогнала, ни урсула, ни някой в България.

    00:22 13.11.2025

  • 35 Ако Зеленски и обкръжението му

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Върховния дипломат Кая":

    са се облажили със 100 милиона(само по документо ), то дяла за щедрите му съюзници е не по-малко от милиарди. И Зеленски и бандеровците ми пазят документите за това.
    Помним как обвинения за корупция Резников, след уволнението си, бе назначен за посланик в Лондон .

    00:33 13.11.2025

  • 36 Уса

    0 0 Отговор
    Изгореха крадливите фашисти и бивши комунисти.Зеленски ги отнесе със себе си у пъкъла.Дори Русия имаше доблеста да не се заиграва с парите на американците,но по това се познават големите играчи на световната сцена а урсулите са най-слабите,които Европа някога е имала

    00:49 13.11.2025

  • 37 Войников

    0 0 Отговор
    Едни гинат, други си пълнят кошниците. На война като на война!

    00:49 13.11.2025

