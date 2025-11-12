Новини
Украйна: корупционен скандал в обкръжението на Зеленски
  Тема: Украйна

12 Ноември, 2025 22:53 686 16

  • корупция-
  • герман галущенко-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Във водовъртежа на събитията могат да попаднат и други високопоставени правителствени служители. Какво е известно?

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Тези разкрития предизвикаха истинско политическо земетресение: Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) отправи тежки обвинения срещу редица високопоставени служители, включително срещу приближен на президента Володимир Зеленски . Вчера НАБУ съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара. Сутринта министърът на правосъдието Герман Галущенко беше отстранен от длъжност. Той е заподозрян, че в предишната си длъжност като министър на енергетиката се е обогатил незаконно.

Опозиционният депутат Ярослав Железняк смята, че известното дотук е само една малка част от скандала. „Убеден съм, че това е най-големият корупционен скандал в историята на страната. Окрадени са средства за защита на енергийната система, включително по време на прекъсванията на електрозахранването“, казва той пред „Украинска правда".

„Нов олигарх“ като централна фигура?

Разследващите органи говорят за престъпна организация. В центъра на обвиненията е предприемачът Тимур Миндич – бивш бизнес партньор на украинския президент. Миндич се счита за приятел на Зеленски, а името му в миналото се е споменавало в контекста на възможни обвинения в подкуп и корупция.

Разследващият журналист Михаил Ткач нарича Миндич в една статия „новият олигарх“ на Украйна. Според прокуратурата за борба с корупцията той е оказал незаконно влияние върху вече отстранения министър Галущенко: „Миндич е използвал това, че страната е във война, приятелските си отношения с настоящия президент и връзките си с настоящи и бивши високопоставени държавни служители, за да се обогати незаконно."

Бивш министър на отбраната също е под подозрение

По-конкретно става въпрос за изграждането на защитни съоръжения за енергийната инфраструктура, която Русия не спира да атакува с дронове и ракети. Според разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна, схемата е включвала оказване на влияние върху междувременно отстранения министър енергетиката Галущенко и върху тогавашния министър на отбраната Рустем Умеров.

За много наблюдатели не е изненада, че Галущенко е замесен в случая. В интервю за АРД в началото на октомври експертката по атомна енергетика Олга Кошарна заяви: „Познавам девет министри на енергетиката, но никой като Галущенко. Липсата на компетентност и мащабът на корупцията са огромни. Става въпрос за много пари - около четири милиарда евро годишно за покупки.“

Представители на фирми доставчици са разкрили пред експертката, че ако преди подкупът е стигал до 10% от сумата на поръчката, междувременно той съставлява половината от договора. „Това важи за покупката на кабели, сензори, тръби - просто за всичко", казва още Кошарна.

През лятото хиляди украинци протестираха в продължение на дни срещу опита на правителството да отнеме независимостта на разследващите органи . Наблюдатели и активисти подозират, че има връзка между тогавашните действия срещу властите и разследванията срещу доверени лица на Зеленски и високопоставени правителствени служители, които стават известни сега, пише още АРД.

Берлин има доверие на правителството в Киев

Правителството на Германия продължава да има доверие в Киев на фона на скандала около предполагаемата корупция в украинското правителство. Това заяви за ДВ правителственият говорител Щефан Корнелиус в отговор на въпроса дали възникналият скандал ще доведе до засилване на контрола от страна на Германия върху начина, по който Украйна използва получената помощ.

Автор: Ребека Барт (АРД)


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    12 0 Отговор
    Това е работа на САЩ ,дискредитиране на Зеленски с цел да приеме условията на Путин и да приключи войната САЩ не могат да вкарат войски нито пък им се дават пари Единственият начин да приключат военните действия преди пълният погром на ВСУ е да се махне пречката Зеленски и да дойде някой които ще приеме условията за мир на Русия преди да е станало съвсем късно Така САЩ си спасяват авторитета и излизат сравнително сухи

    22:55 12.11.2025

  • 2 Пич

    11 0 Отговор
    Известно е че на Зелю му обещаха да му турят само главата, а той сега разбира, че му го маат докрая , па и въртат !!!

    22:55 12.11.2025

  • 3 Мхмхмх

    8 0 Отговор
    печено зеле по киевски.

    22:57 12.11.2025

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Абе и тоя е смукал от същото място ама както винаги изгаря "бушона"

    22:59 12.11.2025

  • 5 Накрая

    5 0 Отговор
    Много главатари се обогатяват от тази безсмислена война.
    Зеленски ще влезе книгата на Гинес за най много летял измислен държавен глава-клоун.
    Фон дер лаен е вечно в далавери ... то ваксини, то войни..и Зеленски е нейната сянка!
    Ха да видим как ще защити украинската корупция!

    23:00 12.11.2025

  • 6 ?????

    5 0 Отговор
    Тва не може да е така.
    DW ни лъжат.

    23:03 12.11.2025

  • 7 Хаха

    3 0 Отговор
    Зеленю се едно е чиракувал при Тиквата.

    23:10 12.11.2025

  • 8 ЧУТОВИЩНОТО КРАДЕНЕТО НА ВЕКА ПРОДЪЛЖАВА

    3 0 Отговор
    САМО В ЕНЕРГЕТИКАТА ЛИ ???? ФЕБЕРЕ, ФЕБЕРЕ , САМО ФЕБЕРЕ МОЖЕ ДА ИЗВАДИ НА ЯВЕ ЧУТОВИЩНАТА КОРУПЦИЯ И ДАЛАВЕРИ НЕ САМО НА УКРАИНСКАТА НО И НА УРСУЛАНСКАТА ХУНТА , КОЯТО УРСОЛАНСКА ХУНТА ОКРАДЕ ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ С НАД 40О МИЛЯРДА ЕВРО ЗА УКР ХУНТА . ДО ДЕН ДНЕШЕН НЕ СЕ ДАВА ОТЧЕТ ЗА ТЕЗИ МИЛЯРДИ КАК И КЪДЕ СА ПОТЪНАЛИ! НАДЯВАМЕ СЕ ФЕБЕРЕ ДА НАПРАВИ РАЗСЛЕДВАНЕ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ И НА ТЕЗИ 400 МИЛЯРДА ПОХАРЧЕНИ НЕЗНАЙНО КЪДЕ И КАК ,ЗАЩОТО НЯМА ОТЧЕТНОСТ! НЕ ДАВАТ ОТЧЕТНОСТ ЗА ДА НЕ СЕ РАЗКРИЯТ ДАЛАВШРИТЕ ИМ.

    Коментиран от #11

    23:10 12.11.2025

  • 9 дедо

    2 0 Отговор
    Сега стана ли ясно, защо правителствата на Германия имат доверие на Баце, каквито и да ги върши !

    23:11 12.11.2025

  • 10 Zахарова

    1 0 Отговор
    Корупция? Какво е това? Че у нас си е клептокрация от векове. Имаме си и прекрасни милиардери олигарси

    23:13 12.11.2025

  • 11 Zахарова

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЧУТОВИЩНОТО КРАДЕНЕТО НА ВЕКА ПРОДЪЛЖАВА":

    Чакам да изкара феберето и на олигарсите ни бакиите

    23:14 12.11.2025

  • 12 УкруМафия и Урзурлите

    3 1 Отговор
    "Правителството на Германия продължава да има доверие в Киев на фона на скандала около предполагаемата корупция в украинското правителство. " --- > тези са там за да ни оберат до последно.

    Коментиран от #13

    23:15 12.11.2025

  • 13 Тошев

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "УкруМафия и Урзурлите":

    То и ти имаш доверие на бат Бойко,ако и да те краде,нали пак гласува за него

    23:21 12.11.2025

  • 14 Зеленски е главатаря на крадците

    1 0 Отговор
    Въпросът е къде ще го разпитват. В Гуантанамо или в килията на Навални.

    23:22 12.11.2025

  • 15 Зеления път

    0 0 Отговор
    Зеленото да не изгние в затвора като Ал Капоне - за неплатени данъци?

    23:24 12.11.2025

  • 16 Само му вижте физиономията

    0 0 Отговор
    Банда от циганя и зеления дребен фюрер е техния тартор.

    23:25 12.11.2025

Новини по държави:
