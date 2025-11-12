Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката
  Тема: Украйна

Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката

12 Ноември, 2025 17:38 930 67

  • корупция-
  • володимир зеленски-
  • енергетика-
  • украйна-
  • русия-
  • свитлана гринчук

Националното антикорупционно бюро на Украйна вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката

Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката и заяви, че подкрепя службите за борба с корупцията в разследването им за злоупотреби в енергийния сектор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Най-напред трябва да има максимална прозрачност в енергийния сектор, в абсолютно всички процеси", каза Зеленски във видеообръщение. "Сега е много трудно за всички в Украйна. Абсолютно ненормално е все още да има някакви схеми в енергийния сектор", добави украинският лидер.

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Министерският съвет на Украйна днес взе решение да отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал.

Галушченко написа във "Фейсбук", че подкрепя това решение на Министерския съвет, което той дефинира като един "цивилизован и подходящ сценарий". Той се зарече, че ще се защитава срещу обвиненията, без да оповестява повече подробности, свързани с тях.

Украинската министърка на енергетиката Свитлана Гринчук обяви малко по-късно, че е подала оставка на фона на разследването на антикорупционните служби на Украйна за злоупотреби в енергийния сектор, предаде Ройтерс. В изявление във „Фейсбук“ тя отрече да е извършила нещо нередно.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА

    41 0 Отговор
    НА ТОЯ ЖАЛЪК И ДОЛНОПРОБЕН КЛОУН

    Коментиран от #2, #3, #63

    17:39 12.11.2025

  • 2 404

    37 0 Отговор

    До коментар #1 от "НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА":

    Pyxнa yкpaинcкaтa oтбpaнa в 3aпopoжиe – 8 ceлищa ocвoбoдиxa pycкитe cили зa eдин дeн. B Пoкpoвcк: cтoтици бoйци oт BCУ ce пpeдaдoxa в плeн.

    17:40 12.11.2025

  • 3 На Зелю

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА":

    му кроят шапката. Най се усеща и трепери от страх.

    17:41 12.11.2025

  • 4 Хе хе...

    30 0 Отговор
    Страхотен цирк се заформя в 4о4 и ЕсеС. Усещам как зеле изведнъж ще се окаже най лошия кошмар на мЪрсулка и ко. И как всички ще започнат да се правят, че не го познават и да се държат с него като с чумав. А родните евроатлантически розАви понита ще си режат вените в остър пристъп на когнитивен дисонанс.

    17:45 12.11.2025

  • 5 Тръмп го шутира

    23 1 Отговор
    И разпореди ФБР да разследва.къде са отишли 384 млрд.д.американски пари

    Коментиран от #10

    17:46 12.11.2025

  • 6 оня с коня

    21 0 Отговор
    на тоя още ли му е дрезгав гласа или вече е отънал като на пеедалче

    бая ходи при бай дончо с изслути гащи та зато питам

    17:48 12.11.2025

  • 7 Зелени...кошмара на Путин.

    4 15 Отговор
    Евала зельо, уволнявай когото требе. Важно е на фронта да громиш пълчищата путинови.

    17:48 12.11.2025

  • 8 име

    19 1 Отговор
    Кога зеления нарком ще си отнеме гражданството и ще си наложи санкции задето ползва руски нефт от нефтопровода Дружба?

    Коментиран от #13

    17:48 12.11.2025

  • 9 Пич

    20 1 Отговор
    Зелю вече е разследван от ФБР !!! Познайте какво го чака ?!

    Коментиран от #55

    17:48 12.11.2025

  • 10 Дреме му на зеленски

    0 16 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп го шутира":

    Важно е щатското оръжие да върви към Украйна и да избива путинисти....другото е без ЗНачение

    17:50 12.11.2025

  • 11 Хм...

    24 2 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия и да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    Коментиран от #16

    17:50 12.11.2025

  • 12 Настъпи ли момента за разпад на РФ?

    4 15 Отговор
    Когато СССР започна да изпада в необратим колапс, бившите съветски републики трескаво се устремиха да го напускат и към независимост, с което ускориха шоково този колапс.
    Вече сме във втора фаза на разпада на рашистката империя - необратимият колапс на Русия на Путин.
    Те правят това по няколко причини:
    — от страх - защото всяка от тях може да последва съдбата на Украйна и да се окаже поредната жертва на Големия обезумял съсед.
    — геополитически - защото светът става двуполюсен, в него няма никаква сериозна роля на бандитката Русия на Путин и тези страни трябва да балансират между САЩ и Китай и да бъдат еднакво удобни за двете имперски и свръхсили.
    — заради интереси- защото имат какво да предложат като енергийни ресурси, редки метали, география, а само САЩ и Китай могат да дадат за тях висока цена.
    — поради авторитарните тенденции в САЩ и Китай, които спомагат на лидерите на тези страни да засилват личната си, семейната и кланова власт без да се боят от упреци за нарушаване на човешки права, недемократичност и проч. либерални капризи и измишльотини. За Китай това и така е ясно, но и за САЩ открай време важно е било преди всичко кучият син да е наш, а либералните луксове и екстри ако трябва, ще са където трябва на принципа Колкото - толкова.
    Така че няма съмнение, че Русия на Путин е пред колапс, към който по най-тъпия и абсурден начин я води Путин. Наблюдавайте поведението на довчера още не откъсналите се от орбитата на Русия на Путин бивши съветски р

    17:50 12.11.2025

  • 13 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове

    1 16 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Тоя Покровск не го ли превзеха преди три месеца....

    17:51 12.11.2025

  • 14 Въпрос

    15 1 Отговор
    Путин обяви СВО
    Зеленски не обяви война на руските окупатори, но обяви военно положение за да избегне избори.
    Без война...военно положение?

    Коментиран от #18

    17:51 12.11.2025

  • 15 Историческа истина

    3 17 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    17:52 12.11.2025

  • 16 А шанса за Путин е

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "Хм...":

    Да вдига Бело знаме че изби над милион руски мужици в Украйна.

    Коментиран от #17, #27

    17:52 12.11.2025

  • 17 Ха ХаХа

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "А шанса за Путин е":

    Наркоманът изби 3 млн.украинци.
    Бесилка ще си вдигне

    Коментиран от #19

    17:53 12.11.2025

  • 18 Кво СВО бре

    2 11 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    Над милион избити руснаци в Украйна....най много след ВСВ.....

    Коментиран от #20, #25

    17:53 12.11.2025

  • 19 Да не верваш......

    1 9 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ХаХа":

    То нема такава армия в Украйна бре.....

    Коментиран от #23

    17:54 12.11.2025

  • 20 Гуджо

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кво СВО бре":

    Тъп си 359%
    Отпадък

    Коментиран от #26

    17:55 12.11.2025

  • 21 Едни бягат, други ги гонят

    13 1 Отговор
    Елитът в Украйна се разпада. .Фронта в Донбас бавно върви към запад, по думите на английски очевидец, фронта в Запорожие се разпада. Оръжие няма, Западът дава, ама по мъничко. Нещата отиват към своя край. На Зеления присъдата му е подписана във Щатите.

    17:55 12.11.2025

  • 22 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 11 Отговор
    Зельо ша го праща в Хага.....скоро.

    17:56 12.11.2025

  • 23 Вярно вече

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да не верваш......":

    НЯМА.

    17:56 12.11.2025

  • 24 Сатана Z

    11 0 Отговор
    Антикризисните действия от страна на Офисът на Президента и Зеленски са в ход в записите на Миндич. Зеленски се опитва да се поправи.

    Радата ще гласува оставката на Галушченко и Гринчук на 18 ноември. Междувременно Светлана Гринчук подаде оставката си като министър на енергетиката. Може би Соросоидите ще заемат тези позиции като част от договорняка за забавяне на предателството на Миндич.

    От какво още ще се откаже?

    Има и слухове, че ще бъдат наложени санкции срещу Миндич (това е клоунски спектакъл за крепостни). Зеленски се спасява. Миндич не се интересува от тези санкции в Израел.

    17:57 12.11.2025

  • 25 Тъпунгер

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кво СВО бре":

    Защо наркоманът не обяви война на Русия?

    Коментиран от #29

    17:57 12.11.2025

  • 26 Кво СВО бре

    0 11 Отговор

    До коментар #20 от "Гуджо":

    Избиват руснаците като плъхове в Украйна...мужика руски плаща КРЪВЕН ДАНЪК на Путин заради неговата безумна авантюра.

    Коментиран от #30

    17:58 12.11.2025

  • 27 оня с коня

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "А шанса за Путин е":

    от окраинец и без това нищо не става нека ги зануляват

    17:58 12.11.2025

  • 28 тъпaг ДЕM0КРАТИЧЕH

    3 2 Отговор
    трябва да иска разрешение от бай дочно защото ти не знаеш ли защо?

    18:00 12.11.2025

  • 29 Кво да обявява бре

    0 10 Отговор

    До коментар #25 от "Тъпунгер":

    Зельо трепе руснаците и така. Чудно що путинягата не обяви война на Украйна. И без това нападна вероломно сттаната.Явно го е шубе....

    Коментиран от #31

    18:00 12.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха ХаХа

    10 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кво да обявява бре":

    Треперят американски долари скапаният евреин.
    Скоро ФБР ще му го отпердаши до сливиците.
    Защо не обявява война зелената еуглена?

    Коментиран от #35

    18:03 12.11.2025

  • 32 Евала Зеленски

    0 9 Отговор
    Ти си най големия кошмар за Путин....

    Коментиран от #38

    18:04 12.11.2025

  • 33 Много ясно!

    10 0 Отговор
    Зеленски иска да изгърми тези свои два бушона и да спаси корумпираната си кожа,за пред простолюдието...!

    Коментиран от #37

    18:04 12.11.2025

  • 34 Министрите:

    9 0 Отговор
    И6aли сме та

    Коментиран от #36

    18:05 12.11.2025

  • 35 Я пъ тоа

    0 8 Отговор

    До коментар #31 от "Ха ХаХа":

    Войната е бонус за САЩ...щатско оръжие трепе руснаци, а САЩ трупат дебели пачки.

    18:05 12.11.2025

  • 36 Зеленски

    0 9 Отговор

    До коментар #34 от "Министрите:":

    Май аз ви е....м

    18:06 12.11.2025

  • 37 Той и Саркози

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Много ясно!":

    Искаше същото, ама не стана...

    18:07 12.11.2025

  • 38 Дреме му

    11 0 Отговор

    До коментар #32 от "Евала Зеленски":

    На Путин за тоя наркоман

    Коментиран от #40

    18:07 12.11.2025

  • 39 Путинистче идиотче

    0 8 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Колко са АЗОВЦИ В сравнение с избитите над МИЛИОН руснаци....дали КРЪВЕН ДАНЪК на своя вожд от Кремъл.

    Коментиран от #41, #42

    18:09 12.11.2025

  • 40 То и на зеленски

    1 5 Отговор

    До коментар #38 от "Дреме му":

    Не му дреме за кремълското пиянде...

    18:10 12.11.2025

  • 41 Помияр

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путинистче идиотче":

    Я дай данните на убитите украинци...
    След нова се окачи на първия клон или иди на фронта срещу Путин.За 2 часа си оборска тор

    18:12 12.11.2025

  • 42 Айдеее...пак се почна...!

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "Путинистче идиотче":

    Едно ронене на сълзи...,едно хленчене...едно тюхкане за...,,руските жертви"...😝!

    Коментиран от #45

    18:12 12.11.2025

  • 43 Гн.Зеленски

    7 0 Отговор
    Вярно ли е, че ще воюват до последния украинец
    Зеленски--аз съм евреин

    Коментиран от #49

    18:14 12.11.2025

  • 44 Потокът от съобщения за

    8 0 Отговор
    корупция от Украйна не спира и въпреки това ЕС продължава да представя страната като образцов кандидат за членство, каза. Харалд Вилимски, член на Европейския парламент от австрийската Партия на свободата, призовавайки за прекратяване на финансирането на Киев.

    Коментиран от #46

    18:16 12.11.2025

  • 45 Истината боли

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Айдеее...пак се почна...!":

    Нали....избити хора, руснаци, путинисти...ама кво му дреме на путинягата.

    Коментиран от #54

    18:18 12.11.2025

  • 46 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Потокът от съобщения за":

    Къде по света нема корупция....в Русията бая генерали изгърмяха за корупция.

    Коментиран от #58

    18:19 12.11.2025

  • 47 Личи си, че си бил в казармата

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Съвсем си изгладил гънките.

    Коментиран от #53

    18:19 12.11.2025

  • 48 В град Мюлуз в Източна Франция

    5 0 Отговор
    през нощта на 11-12 ноември e бил забелязан неидентифициран дрон да лети над колона танкове в сортировъчна гара, съобщава вестник Le Parisien.

    18:19 12.11.2025

  • 49 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Гн.Зеленски":

    Гадно е ЕВРЕЙН да избива руснаци.....

    Коментиран от #50

    18:20 12.11.2025

  • 50 Путин смачка Наркомана

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Я пъ тоа":

    Направи го като обран евреин

    18:22 12.11.2025

  • 51 Зелен на Ски...!

    3 0 Отговор
    Съвсем наскоро ЗеленСки,ще бъде пуснат на много бързи Ски,надолу по стръмната пързалка...

    18:23 12.11.2025

  • 52 Киев официално е обявил

    1 0 Отговор
    прекратяването на мирните преговори с Москва, е съобщило Украинското външно министерство. "Тъй като мирните преговори тази година завършиха без напредък, те бяха спрени", казал Украинският министър-председател Сергей Кислица в интервю за една от Украинските медии.

    18:23 12.11.2025

  • 53 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Личи си, че си бил в казармата":

    Тюфлек марш на фронта да помагаш на смачканият Зеленски.
    Навивай партенки скоро Нато ще те шутира на фронта

    Коментиран от #65

    18:25 12.11.2025

  • 54 Ама то щот...

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Истината боли":

    ...няма избити Украинци...?!
    Кво му пука на Зеленият...?!

    18:26 12.11.2025

  • 55 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Разследват го не заради кражбите..Те са им ясни отдавна.Обаче сега излезе инфо,че руснак (Андрий ,но забравих му фамилията сега) от
    кагебейско семейство( баща му полковник в КГБ ) е перял европейските и американски пари откраднати от Зеленски и приближените му,като са кътани някъде в Русия.Т.е.изпращани в Русия. И сега американците подозират,че Зеленски е агент на Русия.. Това разследват. При наляти повече от 300 млрд долара,две трети от тях са откраднати и заминали за Русия.Аз това го подозирам още от началото на СВО...
    Заленски направо да бяга в Русия:)

    Коментиран от #60

    18:28 12.11.2025

  • 56 Монката сПасито

    2 0 Отговор
    Долу ръцете от моят кумир "украинският Левскииииииииииииии"........!

    18:28 12.11.2025

  • 57 гошо

    1 0 Отговор
    Наркомания и корупция.

    18:29 12.11.2025

  • 58 Ти па...!

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Я пъ тоа":

    Да не си адвоката на ЗеленЧука...?!

    18:29 12.11.2025

  • 59 Слугата мрази свободния и смелия !

    0 2 Отговор
    Омразата към украинския народ е породена от невъзможността на кокосовите глави да допуснат, че някой може да се противопостави на руските мародери, че някой може да се бори за свободата си.
    Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
    Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".

    Коментиран от #66

    18:29 12.11.2025

  • 60 Жалко безграбначно pycopoбче

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Молодец, так держать!

    Коментиран от #67

    18:32 12.11.2025

  • 61 НАБУ бос го събу

    1 0 Отговор
    На енергийният сектор на Украйна вече не му пука, дали ще го крадат или погребват, той умря. Зеленото гущерче къса опашка, но това няма да го спаси, американците не са милостиви като Путин, а той в момента им пречи на сделките.

    18:32 12.11.2025

  • 62 сноу

    1 0 Отговор
    По добре зузи да се самоуволни щото той е самата кУрУпция..а колко е изпрал само стария дЖо знае..

    18:32 12.11.2025

  • 63 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА":

    Кръвожадните копейки са все по близо до гьоринг,а Зеленски защитава родината си.Сещатели се какво е родина?

    18:33 12.11.2025

  • 64 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА

    0 0 Отговор
    Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката

    ГУЩЕРА СИ КЪСА ОПАШКАТА -НО ТАРАЛЕЖА СЕ ТЪРКАЛЯ И БОДЕ

    18:34 12.11.2025

  • 65 Видя ли

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Ха ХаХа":

    Познах.
    "Тюфлек" е фатмашки лаф.
    Да си беше останал в казармата.
    Прилича ти на акъля!!.
    Хихихихи

    18:35 12.11.2025

  • 66 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Ха ха ха ,ти спиш ли? Та нали точно на Запад са мутрите ,които крадат от цял свят.Колонизирали цял континент,с от другата част правят пладнешки обири .И сега светът започна да им се опъва на грабежа им и те ...олеле ,малеле...Франция фалирала ,и ЕЦБ видите ли трябвало да я спасява .А като имаш предвид,че Франция все още има колонии ...Не е изгубила всичките си .Т.е.оше краде

    18:36 12.11.2025

  • 67 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Жалко безграбначно pycopoбче":

    Написаното от мен е във всички глобални медии .
    А на теб явно по БТВ не са ти го казали:))

    18:38 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания