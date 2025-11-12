Украинският президент Володимир Зеленски призова за уволняването на министрите на правосъдието и енергетиката и заяви, че подкрепя службите за борба с корупцията в разследването им за злоупотреби в енергийния сектор, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Най-напред трябва да има максимална прозрачност в енергийния сектор, в абсолютно всички процеси", каза Зеленски във видеообръщение. "Сега е много трудно за всички в Украйна. Абсолютно ненормално е все още да има някакви схеми в енергийния сектор", добави украинският лидер.
Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.
Министерският съвет на Украйна днес взе решение да отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал.
Галушченко написа във "Фейсбук", че подкрепя това решение на Министерския съвет, което той дефинира като един "цивилизован и подходящ сценарий". Той се зарече, че ще се защитава срещу обвиненията, без да оповестява повече подробности, свързани с тях.
Украинската министърка на енергетиката Свитлана Гринчук обяви малко по-късно, че е подала оставка на фона на разследването на антикорупционните служби на Украйна за злоупотреби в енергийния сектор, предаде Ройтерс. В изявление във „Фейсбук“ тя отрече да е извършила нещо нередно.
1 НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА
Коментиран от #2, #3, #63
17:39 12.11.2025
2 404
До коментар #1 от "НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА":Pyxнa yкpaинcкaтa oтбpaнa в 3aпopoжиe – 8 ceлищa ocвoбoдиxa pycкитe cили зa eдин дeн. B Пoкpoвcк: cтoтици бoйци oт BCУ ce пpeдaдoxa в плeн.
17:40 12.11.2025
3 На Зелю
До коментар #1 от "НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА":му кроят шапката. Най се усеща и трепери от страх.
17:41 12.11.2025
4 Хе хе...
17:45 12.11.2025
5 Тръмп го шутира
Коментиран от #10
17:46 12.11.2025
6 оня с коня
бая ходи при бай дончо с изслути гащи та зато питам
17:48 12.11.2025
7 Зелени...кошмара на Путин.
17:48 12.11.2025
8 име
Коментиран от #13
17:48 12.11.2025
9 Пич
Коментиран от #55
17:48 12.11.2025
10 Дреме му на зеленски
До коментар #5 от "Тръмп го шутира":Важно е щатското оръжие да върви към Украйна и да избива путинисти....другото е без ЗНачение
17:50 12.11.2025
11 Хм...
Коментиран от #16
17:50 12.11.2025
12 Настъпи ли момента за разпад на РФ?
Вече сме във втора фаза на разпада на рашистката империя - необратимият колапс на Русия на Путин.
Те правят това по няколко причини:
— от страх - защото всяка от тях може да последва съдбата на Украйна и да се окаже поредната жертва на Големия обезумял съсед.
— геополитически - защото светът става двуполюсен, в него няма никаква сериозна роля на бандитката Русия на Путин и тези страни трябва да балансират между САЩ и Китай и да бъдат еднакво удобни за двете имперски и свръхсили.
— заради интереси- защото имат какво да предложат като енергийни ресурси, редки метали, география, а само САЩ и Китай могат да дадат за тях висока цена.
— поради авторитарните тенденции в САЩ и Китай, които спомагат на лидерите на тези страни да засилват личната си, семейната и кланова власт без да се боят от упреци за нарушаване на човешки права, недемократичност и проч. либерални капризи и измишльотини. За Китай това и така е ясно, но и за САЩ открай време важно е било преди всичко кучият син да е наш, а либералните луксове и екстри ако трябва, ще са където трябва на принципа Колкото - толкова.
Така че няма съмнение, че Русия на Путин е пред колапс, към който по най-тъпия и абсурден начин я води Путин. Наблюдавайте поведението на довчера още не откъсналите се от орбитата на Русия на Путин бивши съветски р
17:50 12.11.2025
13 ПОКРОВСК е осеян с руски трупове
До коментар #8 от "име":Тоя Покровск не го ли превзеха преди три месеца....
17:51 12.11.2025
14 Въпрос
Зеленски не обяви война на руските окупатори, но обяви военно положение за да избегне избори.
Без война...военно положение?
Коментиран от #18
17:51 12.11.2025
15 Историческа истина
В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.
През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.
17:52 12.11.2025
16 А шанса за Путин е
До коментар #11 от "Хм...":Да вдига Бело знаме че изби над милион руски мужици в Украйна.
Коментиран от #17, #27
17:52 12.11.2025
17 Ха ХаХа
До коментар #16 от "А шанса за Путин е":Наркоманът изби 3 млн.украинци.
Бесилка ще си вдигне
Коментиран от #19
17:53 12.11.2025
18 Кво СВО бре
До коментар #14 от "Въпрос":Над милион избити руснаци в Украйна....най много след ВСВ.....
Коментиран от #20, #25
17:53 12.11.2025
19 Да не верваш......
До коментар #17 от "Ха ХаХа":То нема такава армия в Украйна бре.....
Коментиран от #23
17:54 12.11.2025
20 Гуджо
До коментар #18 от "Кво СВО бре":Тъп си 359%
Отпадък
Коментиран от #26
17:55 12.11.2025
21 Едни бягат, други ги гонят
17:55 12.11.2025
22 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
17:56 12.11.2025
23 Вярно вече
До коментар #19 от "Да не верваш......":НЯМА.
17:56 12.11.2025
24 Сатана Z
Радата ще гласува оставката на Галушченко и Гринчук на 18 ноември. Междувременно Светлана Гринчук подаде оставката си като министър на енергетиката. Може би Соросоидите ще заемат тези позиции като част от договорняка за забавяне на предателството на Миндич.
От какво още ще се откаже?
Има и слухове, че ще бъдат наложени санкции срещу Миндич (това е клоунски спектакъл за крепостни). Зеленски се спасява. Миндич не се интересува от тези санкции в Израел.
17:57 12.11.2025
25 Тъпунгер
До коментар #18 от "Кво СВО бре":Защо наркоманът не обяви война на Русия?
Коментиран от #29
17:57 12.11.2025
26 Кво СВО бре
До коментар #20 от "Гуджо":Избиват руснаците като плъхове в Украйна...мужика руски плаща КРЪВЕН ДАНЪК на Путин заради неговата безумна авантюра.
Коментиран от #30
17:58 12.11.2025
27 оня с коня
До коментар #16 от "А шанса за Путин е":от окраинец и без това нищо не става нека ги зануляват
17:58 12.11.2025
28 тъпaг ДЕM0КРАТИЧЕH
18:00 12.11.2025
29 Кво да обявява бре
До коментар #25 от "Тъпунгер":Зельо трепе руснаците и така. Чудно що путинягата не обяви война на Украйна. И без това нападна вероломно сттаната.Явно го е шубе....
Коментиран от #31
18:00 12.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха ХаХа
До коментар #29 от "Кво да обявява бре":Треперят американски долари скапаният евреин.
Скоро ФБР ще му го отпердаши до сливиците.
Защо не обявява война зелената еуглена?
Коментиран от #35
18:03 12.11.2025
32 Евала Зеленски
Коментиран от #38
18:04 12.11.2025
33 Много ясно!
Коментиран от #37
18:04 12.11.2025
34 Министрите:
Коментиран от #36
18:05 12.11.2025
35 Я пъ тоа
До коментар #31 от "Ха ХаХа":Войната е бонус за САЩ...щатско оръжие трепе руснаци, а САЩ трупат дебели пачки.
18:05 12.11.2025
36 Зеленски
До коментар #34 от "Министрите:":Май аз ви е....м
18:06 12.11.2025
37 Той и Саркози
До коментар #33 от "Много ясно!":Искаше същото, ама не стана...
18:07 12.11.2025
38 Дреме му
До коментар #32 от "Евала Зеленски":На Путин за тоя наркоман
Коментиран от #40
18:07 12.11.2025
39 Путинистче идиотче
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Колко са АЗОВЦИ В сравнение с избитите над МИЛИОН руснаци....дали КРЪВЕН ДАНЪК на своя вожд от Кремъл.
Коментиран от #41, #42
18:09 12.11.2025
40 То и на зеленски
До коментар #38 от "Дреме му":Не му дреме за кремълското пиянде...
18:10 12.11.2025
41 Помияр
До коментар #39 от "Путинистче идиотче":Я дай данните на убитите украинци...
След нова се окачи на първия клон или иди на фронта срещу Путин.За 2 часа си оборска тор
18:12 12.11.2025
42 Айдеее...пак се почна...!
До коментар #39 от "Путинистче идиотче":Едно ронене на сълзи...,едно хленчене...едно тюхкане за...,,руските жертви"...😝!
Коментиран от #45
18:12 12.11.2025
43 Гн.Зеленски
Зеленски--аз съм евреин
Коментиран от #49
18:14 12.11.2025
44 Потокът от съобщения за
Коментиран от #46
18:16 12.11.2025
45 Истината боли
До коментар #42 от "Айдеее...пак се почна...!":Нали....избити хора, руснаци, путинисти...ама кво му дреме на путинягата.
Коментиран от #54
18:18 12.11.2025
46 Я пъ тоа
До коментар #44 от "Потокът от съобщения за":Къде по света нема корупция....в Русията бая генерали изгърмяха за корупция.
Коментиран от #58
18:19 12.11.2025
47 Личи си, че си бил в казармата
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Съвсем си изгладил гънките.
Коментиран от #53
18:19 12.11.2025
48 В град Мюлуз в Източна Франция
18:19 12.11.2025
49 Я пъ тоа
До коментар #43 от "Гн.Зеленски":Гадно е ЕВРЕЙН да избива руснаци.....
Коментиран от #50
18:20 12.11.2025
50 Путин смачка Наркомана
До коментар #49 от "Я пъ тоа":Направи го като обран евреин
18:22 12.11.2025
51 Зелен на Ски...!
18:23 12.11.2025
52 Киев официално е обявил
18:23 12.11.2025
53 Ха ХаХа
До коментар #47 от "Личи си, че си бил в казармата":Тюфлек марш на фронта да помагаш на смачканият Зеленски.
Навивай партенки скоро Нато ще те шутира на фронта
Коментиран от #65
18:25 12.11.2025
54 Ама то щот...
До коментар #45 от "Истината боли":...няма избити Украинци...?!
Кво му пука на Зеленият...?!
18:26 12.11.2025
55 Атина Палада
До коментар #9 от "Пич":Разследват го не заради кражбите..Те са им ясни отдавна.Обаче сега излезе инфо,че руснак (Андрий ,но забравих му фамилията сега) от
кагебейско семейство( баща му полковник в КГБ ) е перял европейските и американски пари откраднати от Зеленски и приближените му,като са кътани някъде в Русия.Т.е.изпращани в Русия. И сега американците подозират,че Зеленски е агент на Русия.. Това разследват. При наляти повече от 300 млрд долара,две трети от тях са откраднати и заминали за Русия.Аз това го подозирам още от началото на СВО...
Заленски направо да бяга в Русия:)
Коментиран от #60
18:28 12.11.2025
56 Монката сПасито
18:28 12.11.2025
57 гошо
18:29 12.11.2025
58 Ти па...!
До коментар #46 от "Я пъ тоа":Да не си адвоката на ЗеленЧука...?!
18:29 12.11.2025
59 Слугата мрази свободния и смелия !
Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".
Коментиран от #66
18:29 12.11.2025
60 Жалко безграбначно pycopoбче
До коментар #55 от "Атина Палада":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Молодец, так держать!
Коментиран от #67
18:32 12.11.2025
61 НАБУ бос го събу
18:32 12.11.2025
62 сноу
18:32 12.11.2025
63 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #1 от "НЯМА ЛИ КОЙ ДА ПРЪСНЕ МОЗЪКА":Кръвожадните копейки са все по близо до гьоринг,а Зеленски защитава родината си.Сещатели се какво е родина?
18:33 12.11.2025
64 АЗ НЕ СЪМ КОМУНИСТ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДА
ГУЩЕРА СИ КЪСА ОПАШКАТА -НО ТАРАЛЕЖА СЕ ТЪРКАЛЯ И БОДЕ
18:34 12.11.2025
65 Видя ли
До коментар #53 от "Ха ХаХа":Познах.
"Тюфлек" е фатмашки лаф.
Да си беше останал в казармата.
Прилича ти на акъля!!.
Хихихихи
18:35 12.11.2025
66 Атина Палада
До коментар #59 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Ха ха ха ,ти спиш ли? Та нали точно на Запад са мутрите ,които крадат от цял свят.Колонизирали цял континент,с от другата част правят пладнешки обири .И сега светът започна да им се опъва на грабежа им и те ...олеле ,малеле...Франция фалирала ,и ЕЦБ видите ли трябвало да я спасява .А като имаш предвид,че Франция все още има колонии ...Не е изгубила всичките си .Т.е.оше краде
18:36 12.11.2025
67 Атина Палада
До коментар #60 от "Жалко безграбначно pycopoбче":Написаното от мен е във всички глобални медии .
А на теб явно по БТВ не са ти го казали:))
18:38 12.11.2025