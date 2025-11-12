Скок на престъпленията от омраза във Финландия - на прицел са руснаци, естонци и сирийци

Броят на престъпленията от омраза във Финландия достигна рекордно високо ниво, като най-честите цели са граждани на Русия, Естония и други бивши съветски страни, съобщава Yle, позовавайки се на доклад на полицейска академия.

В сравнение с 2023 г. броят на престъпленията срещу руснаци се е увеличил“, се казва в доклада.

Според Yle, финландската полиция е регистрирала над 1800 предполагаеми престъпления от омраза през 2024 г., което е с 13% повече от 2023 г. Според телевизионния оператор престъпленията включват предимно словесни обиди и заплахи, като нападенията са вторите най-често срещани. Отбелязва се, че расизмът е най-честият мотив за престъпления от омраза: близо 70% от докладите включват предполагаеми престъпления, мотивирани от етническа или национална принадлежност. Отбелязва се също, че сирийските граждани са били най-често обект на расово мотивирани престъпления от омраза, като процент от общия брой.

„Сред ищците по дела за престъпления от омраза руснаците са на седмо място, а украинците - на осмо“, съобщава Yle.