Скок на престъпленията от омраза във Финландия - на прицел са руснаци, естонци и сирийци

Скок на престъпленията от омраза във Финландия - на прицел са руснаци, естонци и сирийци

12 Ноември, 2025 05:17

  • финландия-
  • престъпления-
  • омраза

Полиция е регистрирала над 1 800 случаи през 2024 г., което е с 13% повече от 2023 г.

Скок на престъпленията от омраза във Финландия - на прицел са руснаци, естонци и сирийци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на престъпленията от омраза във Финландия достигна рекордно високо ниво, като най-честите цели са граждани на Русия, Естония и други бивши съветски страни, съобщава Yle, позовавайки се на доклад на полицейска академия.

В сравнение с 2023 г. броят на престъпленията срещу руснаци се е увеличил“, се казва в доклада.

Според Yle, финландската полиция е регистрирала над 1800 предполагаеми престъпления от омраза през 2024 г., което е с 13% повече от 2023 г. Според телевизионния оператор престъпленията включват предимно словесни обиди и заплахи, като нападенията са вторите най-често срещани. Отбелязва се, че расизмът е най-честият мотив за престъпления от омраза: близо 70% от докладите включват предполагаеми престъпления, мотивирани от етническа или национална принадлежност. Отбелязва се също, че сирийските граждани са били най-често обект на расово мотивирани престъпления от омраза, като процент от общия брой.

„Сред ищците по дела за престъпления от омраза руснаците са на седмо място, а украинците - на осмо“, съобщава Yle.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА Е

    8 2 Отговор
    резултата от политиката на ЕвроУрсулите !

    05:26 12.11.2025

  • 2 Да ти е студено

    6 3 Отговор
    Да няма слънце и да няма водка, води до изперкване и до престъпление от омраза. Само отворени граници с русия и много водка ще ги спаси.

    Коментиран от #4

    05:28 12.11.2025

  • 3 Българите

    0 1 Отговор
    ни уважават!

    05:33 12.11.2025

  • 4 Поне

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Да ти е студено":

    не плашат с орешници!

    05:34 12.11.2025

Новини по държави:
