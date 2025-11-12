Анкара призна за 20 загинали военни при катастрофата на турския самолет в Грузия ВИДЕО

Турското министерство на отбраната съобщи за смъртта на 20 военнослужещи при катастрофата на транспортен самолет C-130 в Грузия.
На 11 ноември ведомството информира, че самолет C-130 на турските въоръжени сили, превозващ 20 турски военнослужещи, излитащ от Азербайджан, се е разбил в Грузия. Според грузинската страна самолетът е изчезнал от радарите няколко минути след навлизане в грузинското въздушно пространство, без да изпрати сигнал за бедствие, след което министерството е започнало операция по търсене и спасяване.
Военнотранспортният самолет се е разбил на около 5 километра от грузино-азербайджанската граница в община Сигнахи.
Грузинското министерство на вътрешните работи е започнало наказателно разследване на инцидента по член за нарушение на правилата за безопасност при експлоатация на въздушния транспорт, довело до смърт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 по точно
Коментиран от #2
06:57 12.11.2025
2 Българските турци
До коментар #1 от "по точно":Самолетът е с екипаж от 10 души !... Баретите на парада не бяха само десетина !.. Конспирацията твърди , че е израелски съботаж с цел конфронтация между Турция и Азербайджан !..Израел има чувствително присъствие на азербайджанска територия и не желае турско присъствие там !
Коментиран от #7, #8
07:12 12.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Българските турци
Коментиран от #9
07:28 12.11.2025
5 куна
07:35 12.11.2025
6 Херлок Шолмс
07:46 12.11.2025
7 Българските турци
До коментар #2 от "Българските турци":Възможно е да е и руски акт ?!..Мотивите им не си ли пасват ?!... Пък и на всички не е ли е известно кои са способни на такива идиотщини ?!...
07:46 12.11.2025
8 повечето
До коментар #2 от "Българските турци":сте помаци но има и турци
Коментиран от #10
07:47 12.11.2025
9 Къзълл Башшш
До коментар #4 от "Българските турци":Споко бре аби ,не се коси, на кой толкова му пука ?Само коментираме .
07:47 12.11.2025
10 Българските турци
До коментар #8 от "повечето":Е и как стигна до този извод ?!...Нали бяхме потурчени българи ?!... Големи вицове сте !
07:53 12.11.2025