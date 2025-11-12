Новини
Анкара призна за 20 загинали военни при катастрофата на турския самолет в Грузия ВИДЕО

12 Ноември, 2025 06:47, обновена 12 Ноември, 2025 06:54 1 001 10

  • самолет-
  • инцидент-
  • загинали-
  • турция-
  • грузия

Машината се е разбила на около 5 километра от грузино-азербайджанската граница в община Сигнахи

Анкара призна за 20 загинали военни при катастрофата на турския самолет в Грузия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турското министерство на отбраната съобщи за смъртта на 20 военнослужещи при катастрофата на транспортен самолет C-130 в Грузия.

На 11 ноември ведомството информира, че самолет C-130 на турските въоръжени сили, превозващ 20 турски военнослужещи, излитащ от Азербайджан, се е разбил в Грузия. Според грузинската страна самолетът е изчезнал от радарите няколко минути след навлизане в грузинското въздушно пространство, без да изпрати сигнал за бедствие, след което министерството е започнало операция по търсене и спасяване.

Военнотранспортният самолет се е разбил на около 5 километра от грузино-азербайджанската граница в община Сигнахи.

Грузинското министерство на вътрешните работи е започнало наказателно разследване на инцидента по член за нарушение на правилата за безопасност при експлоатация на въздушния транспорт, довело до смърт.


Турция
Оценка 4 от 4 гласа.
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по точно

    8 0 Отговор
    турски барети са се връщали от парада в азербайджан

    Коментиран от #2

    06:57 12.11.2025

  • 2 Българските турци

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "по точно":

    Самолетът е с екипаж от 10 души !... Баретите на парада не бяха само десетина !.. Конспирацията твърди , че е израелски съботаж с цел конфронтация между Турция и Азербайджан !..Израел има чувствително присъствие на азербайджанска територия и не желае турско присъствие там !

    Коментиран от #7, #8

    07:12 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Българските турци

    4 1 Отговор
    Призна ?!?... Защо Анкара признава ?... Съботажът не е извършен от Анкара !.. Самолетът е свален, много явно ... Не би ли трябвало тия които са го свалили да си признаят ?... В България вече граматика не се ли изучава , че чак журналисти да правят такива тъпи заглавия ?!...

    Коментиран от #9

    07:28 12.11.2025

  • 5 куна

    2 1 Отговор
    Добра новина

    07:35 12.11.2025

  • 6 Херлок Шолмс

    2 0 Отговор
    Явно и турците имат лошия навик да пушат на борда .

    07:46 12.11.2025

  • 7 Българските турци

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българските турци":

    Възможно е да е и руски акт ?!..Мотивите им не си ли пасват ?!... Пък и на всички не е ли е известно кои са способни на такива идиотщини ?!...

    07:46 12.11.2025

  • 8 повечето

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Българските турци":

    сте помаци но има и турци

    Коментиран от #10

    07:47 12.11.2025

  • 9 Къзълл Башшш

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българските турци":

    Споко бре аби ,не се коси, на кой толкова му пука ?Само коментираме .

    07:47 12.11.2025

  • 10 Българските турци

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "повечето":

    Е и как стигна до този извод ?!...Нали бяхме потурчени българи ?!... Големи вицове сте !

    07:53 12.11.2025

Новини по държави:
