Анкара призна за 20 загинали военни при катастрофата на турския самолет в Грузия ВИДЕО

Турското министерство на отбраната съобщи за смъртта на 20 военнослужещи при катастрофата на транспортен самолет C-130 в Грузия.

На 11 ноември ведомството информира, че самолет C-130 на турските въоръжени сили, превозващ 20 турски военнослужещи, излитащ от Азербайджан, се е разбил в Грузия. Според грузинската страна самолетът е изчезнал от радарите няколко минути след навлизане в грузинското въздушно пространство, без да изпрати сигнал за бедствие, след което министерството е започнало операция по търсене и спасяване.

Военнотранспортният самолет се е разбил на около 5 километра от грузино-азербайджанската граница в община Сигнахи.

Грузинското министерство на вътрешните работи е започнало наказателно разследване на инцидента по член за нарушение на правилата за безопасност при експлоатация на въздушния транспорт, довело до смърт.