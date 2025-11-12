Новини
Британският министър на здравеопазването отхвърля слуховете: Няма да се боря за поста на премиера

12 Ноември, 2025 10:36 544 6

  • киър стармър-
  • здравеопазване-
  • министър-
  • слухове-
  • отхвърля

Уес Стрийтинг уверява, че няма да се бори за премиерския пост

Британският министър на здравеопазването отхвърля слуховете: Няма да се боря за поста на премиера - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг увери, че не планира да се кандидатира за поста на премиера Киър Стармър. Това той заяви в отговор на твърдения от страна на съюзници на премиера, които изразиха опасения за евентуален преврат по-късно този месец, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Британски медии писаха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство към лидерството си, евентуално след приемането на бюджета на 26 ноември. Стрийтинг и министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд бяха посочени като потенциални кандидати за оспорване на поста на Стармър.

„Премиерът не се бори за поста си тази сутрин“, заяви Стрийтинг, определяйки слуховете като „напълно самоунищожително съобщение, не на последно място, защото не е истина“.

Здравният министър подчерта: „Няма да поискам оставката на премиера. Подкрепям премиера. Правя го, откакто беше избран за лидер на Лейбъристката партия“.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    6 0 Отговор
    Цялата англосаксонска измет трябва да се върне в землянките, от където изпълзя преди 200 години.

    10:37 12.11.2025

  • 2 Излишен шум

    3 0 Отговор
    в хауса.

    10:37 12.11.2025

  • 3 БРАВО

    6 0 Отговор
    За трета поредна година на острова най-популярното име за момче-новородено , е Мехмед!

    Коментиран от #6

    10:40 12.11.2025

  • 4 плевен

    3 0 Отговор
    "О, бедни ми Хорацио!" Да нямаш снимка на Уес Стрийтинг? Къде са ти евроатлантическите ценности?

    10:48 12.11.2025

  • 5 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Разсейваща новина.
    Кой го интересува министера на здравеопазването.

    10:49 12.11.2025

  • 6 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "БРАВО":

    Има и Джеймс, обаче трите имена са му - Джеймс - Али Мустафа.

    10:53 12.11.2025

