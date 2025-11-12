Британският министър на здравеопазването отхвърля слуховете: Няма да се боря за поста на премиера

Британският министър на здравеопазването Уес Стрийтинг увери, че не планира да се кандидатира за поста на премиера Киър Стармър. Това той заяви в отговор на твърдения от страна на съюзници на премиера, които изразиха опасения за евентуален преврат по-късно този месец, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Британски медии писаха, че Стармър е готов да се бори с всяко предизвикателство към лидерството си, евентуално след приемането на бюджета на 26 ноември. Стрийтинг и министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд бяха посочени като потенциални кандидати за оспорване на поста на Стармър.

„Премиерът не се бори за поста си тази сутрин“, заяви Стрийтинг, определяйки слуховете като „напълно самоунищожително съобщение, не на последно място, защото не е истина“.

Здравният министър подчерта: „Няма да поискам оставката на премиера. Подкрепям премиера. Правя го, откакто беше избран за лидер на Лейбъристката партия“.