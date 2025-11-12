От днес Ryanair изисква всички пътници да ползват приложението вместо хартиени бордни карти

От днес европейската нискотарифна авиокомпания Ryanair вече няма да позволява използването на разпечатани бордни карти. Вместо това пътниците ще трябва да показват дигиталната си карта чрез приложението на смартфоните си, съобщава The Independent. Според авиокомпанията това ще осигури „по-добро изживяване“ за малкия процент пътници, които все още използват хартиени бордни карти, предава Фокус.

Ryanair отбелязва, че 85-90% от клиентите вече използват дигитални бордни карти. Новата политика има за цел да прехвърли останалите към приложението, като същевременно намали разходите и улесни обслужването. Приложението предлага известия за изходите на полета, закъснения и възможности за покупки на борда.

Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри уверява, че пътниците без смартфон или с изтощена батерия няма да останат в затруднено положение. „Стига да сте се регистрирали онлайн, ще получите безплатно хартиена бордна карта на летището. Всичко е наред, ако сте регистрирани предварително“, заявява той.

Промяната не засяга пътниците от Мароко, където правителството все още изисква хартиени бордни карти. Ryanair добавя, че приложението отговаря на стандартите за достъпност и предлага специална помощ на летищата за хора със зрителни увреждания. Въпреки това, новата политика може да предизвика стрес за някои пътници, особено при проблеми с батерията или интернет връзката.

Бордните карти са достъпни офлайн след регистрация, а при технически проблеми компанията има готов план за реакция. Преминаването към дигитални бордни карти е част от глобалната тенденция към безхартиено и автоматизирано пътуване. Следващата стъпка вероятно ще бъде използването на биометрично разпознаване за преминаване през контролни точки и качване на борда.