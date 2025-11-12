Новини
Свят »
Всички държави »
От днес Ryanair изисква всички пътници да ползват приложението вместо хартиени бордни карти

От днес Ryanair изисква всички пътници да ползват приложението вместо хартиени бордни карти

12 Ноември, 2025 14:55 530 7

  • ryanair-
  • пътници-
  • приложение-
  • бордни карти

Авиокомпанията уверява, че пътниците без смартфон няма да останат без помощ, докато дигиталният преход цели по-бързо и по-ефективно обслужване

От днес Ryanair изисква всички пътници да ползват приложението вместо хартиени бордни карти - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

От днес европейската нискотарифна авиокомпания Ryanair вече няма да позволява използването на разпечатани бордни карти. Вместо това пътниците ще трябва да показват дигиталната си карта чрез приложението на смартфоните си, съобщава The Independent. Според авиокомпанията това ще осигури „по-добро изживяване“ за малкия процент пътници, които все още използват хартиени бордни карти, предава Фокус.

Ryanair отбелязва, че 85-90% от клиентите вече използват дигитални бордни карти. Новата политика има за цел да прехвърли останалите към приложението, като същевременно намали разходите и улесни обслужването. Приложението предлага известия за изходите на полета, закъснения и възможности за покупки на борда.

Главният изпълнителен директор Майкъл О’Лиъри уверява, че пътниците без смартфон или с изтощена батерия няма да останат в затруднено положение. „Стига да сте се регистрирали онлайн, ще получите безплатно хартиена бордна карта на летището. Всичко е наред, ако сте регистрирани предварително“, заявява той.

Промяната не засяга пътниците от Мароко, където правителството все още изисква хартиени бордни карти. Ryanair добавя, че приложението отговаря на стандартите за достъпност и предлага специална помощ на летищата за хора със зрителни увреждания. Въпреки това, новата политика може да предизвика стрес за някои пътници, особено при проблеми с батерията или интернет връзката.

Бордните карти са достъпни офлайн след регистрация, а при технически проблеми компанията има готов план за реакция. Преминаването към дигитални бордни карти е част от глобалната тенденция към безхартиено и автоматизирано пътуване. Следващата стъпка вероятно ще бъде използването на биометрично разпознаване за преминаване през контролни точки и качване на борда.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма бела

    1 2 Отговор
    Сега необразованите цигани ко ши праят? Въй въй въй😂😂😂

    14:59 12.11.2025

  • 2 604

    1 1 Отговор
    Ми тия без приложения? Тия си плачът за съд...амъ елитът ни не ставъ!

    Коментиран от #3

    15:01 12.11.2025

  • 3 На каква

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "604":

    основа ще ги съдиш? Тяхна е услугата, техни са правилата. Като нямаш приложението не летиш с тях и толкова. Намери си друга авиолиния чиито условия те уреждат.

    Коментиран от #5

    15:09 12.11.2025

  • 4 онзи

    0 0 Отговор
    Последния качил се на самолета ще бъде стюардеса....

    15:12 12.11.2025

  • 5 Потрес

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "На каква":

    Чиста дискриминация си е!!!
    Дигиталният концлагер много скоро, ще заключи всички!

    15:13 12.11.2025

  • 6 име

    0 0 Отговор
    Бойкот на тия сигани!

    15:14 12.11.2025

  • 7 име

    0 0 Отговор
    Целта е приложението да събира данни и да ги продават за реклама. Аз лично винаги си го нося разпечатано, щото с телефона ако се случи нещо, да го имам и физически билета. Но би трябвало да може без приложение, само с билета от електронната поща, ПДФа. Все пак, бойкот на cигaните от райънеър и без това летят с падащи Боинги.

    15:17 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания