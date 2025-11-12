Украинските сили са се изтеглили от Равнополие

Украинските войски са се изтеглили от село Равнополие, след което руското настъпление в Запорожка област е било спряно, каза днес Южното командване на Въоръжените сили на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА.
"Късно снощи украинските части се изтеглиха на по-благоприятни позиции поради масиран обстрел на нашите позиции в района на Равнополие", написаха в "Телеграм" от Южното командване. В текста се посочва, че впоследствие руското настъпление в Запорожка област е било спряно.
В района са регистрирани общо 25 сражения. Врагът продължава да понася тежки загуби в опитите си да напредне, като само през последните 24 часа са убити 58 души и близо 30 са ранени, пише още Южното командване.
Вчера украинската армия съобщи, цитирана от Укринформ, че засилилите се руски атаки в Запорожка област, особено в районите на Олександроград и Гуляйполе, са принудили украинските сили да се изтеглят от позициите си край пет селища в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
19:11 12.11.2025
2 Аха
19:11 12.11.2025
3 Таkа.
Коментиран от #118
19:12 12.11.2025
4 БОЛШЕВИК
19:12 12.11.2025
5 ти да видиш
19:13 12.11.2025
6 РФ е един огромен КЕН eф !
19:13 12.11.2025
7 Пич
19:13 12.11.2025
8 Евродепутат от Люксембург
19:13 12.11.2025
9 Ами
Коментиран от #21
19:13 12.11.2025
10 Варна 3
Коментиран от #33, #88, #101
19:14 12.11.2025
11 Хохо Бохо
19:14 12.11.2025
12 Пращам ги на Купища като Смет (Путин)
Та това е Просто Измет!!!
Те не струват Нищо!!
Коментиран от #15, #28
19:14 12.11.2025
13 Реалност
Възможно е още да не сте разбрали, но Русия вече загуби. Даже отново да вземе Харков, да вземе дори Киев, вече няма да има никакво значение.
Те самите го разбират. Руснаците се мятат по украинските пътища и полета като заклано пиле и не знаят какво правят. Продължаващите опити за щурм са безсмислени. Правят ги само за да доложат на Путин: „Ура! Рушим, превзехме село Лопиревка, не знам в кой район, не знам в коя губерния!“
За путинския режим започна обратното броене. Включени сте като статисти в сериала „Краят на империята“. Сега се смеете, хихикате и не ви се вярва. Но сте свидетели на залеза на Московията.
Срива се не Путин. Срива се РФ. После години наред ще си бършете Zадниците с „Правда“, а тоалетна хартия ще ви предлагат само в салама
Коментиран от #25, #30, #34, #40, #56, #66
19:15 12.11.2025
14 Пич
19:15 12.11.2025
15 оня с питон.я
До коментар #12 от "Пращам ги на Купища като Смет (Путин)":украинците настъпват неудържимо към Полша.
19:15 12.11.2025
16 Pyccкий Карлик
Пачему бягат и се крият като мишки, затова европейците си късаме от залъка и даваме последните спестявания ???
19:15 12.11.2025
17 хихи
19:16 12.11.2025
18 Разберете това
19:16 12.11.2025
19 Към
19:16 12.11.2025
20 РФ е въздух под налягане !
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Коментиран от #41
19:16 12.11.2025
21 Еми то сегашните позиции
До коментар #9 от "Ами":като са им умразнали и са се оказали гадни, хорате ще отидат на по-добри и хубави нови позиции. Това си е нормално за Украинската армия.
19:16 12.11.2025
22 ОКРАНЯНО бягат
19:16 12.11.2025
23 Ужасен ужас
19:17 12.11.2025
24 защо
19:17 12.11.2025
25 Гробар
До коментар #13 от "Реалност":Бандерските карантии наториха украинския чернозем за столетия напред. Затова Тръмпоча иска да заграби украинската земя. Но няма да му се отвори парашута. Ще получи ритник в зъбите като крастав пес.
Коментиран от #38
19:18 12.11.2025
26 ?????
Малко го докарва на дървено желязо тоя цитат.
19:19 12.11.2025
27 Смешник
Коментиран от #32
19:20 12.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК
Коментиран от #39
19:22 12.11.2025
32 Укрите се изтеглят
До коментар #27 от "Смешник":Но врагът бил спрян
Цирк Буш
19:22 12.11.2025
33 фбр
До коментар #10 от "Варна 3":Днес май не си си пил хачетата умнико?
19:22 12.11.2025
34 И това
До коментар #13 от "Реалност":Коя точно паралелна реалност е това?
19:22 12.11.2025
35 Разбирач
Тези са пародия на народ, армия и държава.
Коментиран от #45
19:23 12.11.2025
36 Абе то
19:23 12.11.2025
37 Pyccкий Карлик
Ако той не се справя и не знае как да мобилизира, мотивира войниците и да разположи заградителни отряди, то друг президент ще намерим - твърд, корав, настоящий украинец. Да турим Кличко ? 😁
19:24 12.11.2025
38 Хиляди тона
До коментар #25 от "Гробар":мърша за разпознаване, замразяване или кремиране. Огромен труд за руските части. Гледах видео, как събират разпръснати по улиците и полето украински трупове. Зеления наркоман изби сума народ! Хиляди тона. Карат ги с камиони.
19:24 12.11.2025
39 Я пъ тоа
До коментар #31 от "ТЪЖНО Е ДА СИ ЦЕНТАК СКЪСАНЯК":То и от Покровск са изтеглят уж....ама леят руската кръв като из ведро....
19:24 12.11.2025
40 Таkа.
До коментар #13 от "Реалност":По последни данни, Русия е загубила 1000 войници, 162 БПЛА и 13 артилерийни системи. Ето целите данни за загубите на Русия (12.11.2025):
1154180 (+1000) жива сила;
11342 танка;
23556 (+3) бронирани бойни превозни средства;
34379 (+13) артилерийни системи;
1540 (+1) РСЗВ;
1240 (+1) ПВО;
428 самолета;
347 хеликоптери;
79804 (+162) БПЛА;
3926 крилати ракети;
28 кораби/катери;
1 подводница;
67123 (+87) автомобилна техника и цистерни;
3994 (+1) специализирано оборудване.
Долу Русия!
Да живее България! Свобода за света!🇧🇬🇪🇺🇹🇷🇺🇦🇵🇸
Коментиран от #47, #53, #102
19:24 12.11.2025
41 Шопо
До коментар #20 от "РФ е въздух под налягане !":Зеленски е велик политик, с помощта на колективния запад Той ще победи Русия.
Той Зеленски е новия Наполеон.
19:25 12.11.2025
42 az СВО Победа 80
19:25 12.11.2025
43 Гост.
19:25 12.11.2025
44 Наблюдател
За бюджет, за кражбите и далаверите на светата троица Пеевски-Борисов-кРадев, не го интересува nyтиноnитека - него го интересува мадараша .
Коментиран от #50
19:26 12.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 накратко
19:27 12.11.2025
47 Леле Мале
До коментар #40 от "Таkа.":Още един розоф откаченяк
19:27 12.11.2025
48 Курд Околянов
19:28 12.11.2025
49 У ФЕЙСА
19:28 12.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Варна 3
19:29 12.11.2025
52 Народният депутат Артьом Дмитрук
Коментиран от #65, #86
19:29 12.11.2025
53 Апокриф нюз
До коментар #40 от "Таkа.":Тези укрофантастики, къде ги четеш?
Коментиран от #79
19:29 12.11.2025
54 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #59, #72
19:31 12.11.2025
55 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
19:32 12.11.2025
56 Факт !
До коментар #13 от "Реалност":Безспорен факт!
19:32 12.11.2025
57 УДРИ С ЛОПАТАТА
Коментиран от #60
19:32 12.11.2025
58 Потресен
Гледайте видеото ,ако го допуснат . Диктаторът е изпратил най-големите неудачници в Украйна да се бият .
19:32 12.11.2025
59 ВЕРНО ЛИ
До коментар #54 от "ВЕРНО ЛИ":Киев за два дня и все😸
19:33 12.11.2025
60 Удри,ама и лопати нямат
До коментар #57 от "УДРИ С ЛОПАТАТА":руските ypoди.
Коментиран от #75
19:33 12.11.2025
61 Мислител
19:33 12.11.2025
62 Разберете това
19:34 12.11.2025
63 ха-ха
19:35 12.11.2025
64 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Мecтнoтo нaceлeниe, дo кoeтo pуcнaцитe ce дoкonaт, e noдлoжeнo нa зaдължитeлнa pуcификaция, aкo някoй нe иcкa, му oтнeмaт дeцaтa, npaщaт ги в лaгepи зa pуcифициpaнe, caмитe укpaинци ca изтeзaвaни и убивaни.
Бучa, Иpnин, Хepcoн и Изюм вeчe ca мecтa нa naтpиoтичнo възnитaниe нa укpaинcкитe дeцa, кaквoтo e Бaтaк зa нac.
Сaмo зa npeвзeмaнeтo и npeвpъщaнeтo нa Бaхмут в мъpтвa зoнa pуcнaцитe noкpихa мaлкoтo бившe цвeтущo гpaдчe c нaд 25,000 убити, oщe тoлкoвa тpaйнo ocaкaтeни и cъoтнoшeниe 1/5 paнeни, тoecт oщe нaд 100,000 paнeни pуcнaци.
Същoтo ce noвтopи и npи aвдeeвкa c oщe noвeчe жepтви.
С тaкивa тeмnoвe pуcнaцитe щe cтигнaт Киeв някъдe към 2350тa гoдинa. И дa, миp c Путин нямa дa имa, зaщoтo тoвa нe e миp, a npимиpиe, дoкaтo Путин нe cтeгнe нoви opkи и нe нanaднe naк
Коментиран от #69, #98
19:36 12.11.2025
65 Минувач
До коментар #52 от "Народният депутат Артьом Дмитрук":Истина и факт ! Ама що ли медиите си траят ?
Коментиран от #78
19:36 12.11.2025
66 Руски Z блогър
До коментар #13 от "Реалност":Украинците ни избиват така както немците не са и избивали през 1941.
19:36 12.11.2025
67 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Показа на света, че цялата пара на Кремъл е в свирката.
Унижи и продължава да унижава "вторая", както никой до сега.
Храбрите украинските войни знаят, че няма друг път освен да отблъснат фашисткия режим на Путлер и чекистката му хунта. Другия път е робство, изтезание и насилване на жените и децата им. Московско-монголските орди в няколко града показаха какви живoтни са ! Руския мир, означава робство и заличаване на целия украински народ, така както заличиха българите в две Българии.
Изборът е сигурна, бавна и мъчителна смърт в робство или вероятност за свобода и независимост, и евентуална бърза смърт като герой.
Коментиран от #81
19:37 12.11.2025
68 И това сега украинци ли са колумбиици
19:37 12.11.2025
69 село мое ,
До коментар #64 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Докъде си се довело ...............
19:37 12.11.2025
70 Ивелин Михайлов
Коментиран от #76, #85
19:37 12.11.2025
71 Буда
19:38 12.11.2025
72 Копейкотрошач
До коментар #54 от "ВЕРНО ЛИ":Верно,ли вратлето ти няма да издържи повече от две минути?
Коментиран от #82
19:38 12.11.2025
73 Диванен стратег
Вчера 5, днес 8 села...
Фронтът е пред рухване.
Коментиран от #91
19:38 12.11.2025
74 А50
19:38 12.11.2025
75 УДРИ С ЛОПАТАТА
До коментар #60 от "Удри,ама и лопати нямат":Имат, имат. И за тебе имат една специална лопата.
19:39 12.11.2025
76 онзи
До коментар #70 от "Ивелин Михайлов":И по-зле ще става ...
19:39 12.11.2025
77 Професионална журналистка
19:39 12.11.2025
78 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #65 от "Минувач":Защото е рускини фейк.
19:39 12.11.2025
79 Таkа NEWS
До коментар #53 от "Апокриф нюз":Припомяме, че поредните неуспешни опити на Русия да завземе Покровск е факт поради успехите на украинската армия да удържи града от окупаторите. Ако Покровск падне, това не означава, че е свършил войната, но би имало негативен ефект на Украйна. Затова ЕС готви дори и помощ за зимата относно след ударите на Русия по украинската енергетика и риска от това Украйна да не замръзне.
Коментиран от #83
19:40 12.11.2025
80 Германският канцлер Фридрих Мерц
19:41 12.11.2025
81 Варна 3
До коментар #67 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Те са участвали в освобождението на родината ни през 1877 година. Спомнете си "Опълченците на Шипка".
Коментиран от #87
19:41 12.11.2025
82 ДА НЕ СИ ОБЪРКАЛ
До коментар #72 от "Копейкотрошач":И да си обикновен уйотрошач.
19:41 12.11.2025
83 ха-ха
До коментар #79 от "Таkа NEWS":Голям майтап сте укроде...би...ли...те ! И медицината е безсилна срещу вас !
19:41 12.11.2025
84 Путин
Русия има общо постъпления на ден 2 милиарда долара.
Путин ако иска може да смачка Украйна за седмица. Защо да го прави, като може да получи по-големи придобивки?
19:42 12.11.2025
85 Варна 3
До коментар #70 от "Ивелин Михайлов":Още един ру3ки фейк
19:43 12.11.2025
86 ГРУ гайтанжиева
До коментар #52 от "Народният депутат Артьом Дмитрук":Този избягал от Украйна предател е казал много неща против Зеленски, но всичките са били доказана лъжа.
19:44 12.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 А украинците са безсмъртни ли?
До коментар #10 от "Варна 3":И как ще ти излезе уравнението, при държава със 150 милиона и държава с останали само 18 милиона - предимно жени и баби без дядовци дори??
Коментиран от #94
19:46 12.11.2025
89 Космос
С най-много убити
С най-много дезертьори
Убила най-много от своите-съветски/руски граждани
С най- крадливите и некадърни офицери и генерали
Още през 2022 руснаците загубиха 350 000 редовна армия
Сега за тях се бие всякаква гладна(като тях) иzмет от Африка и Азия
Втората армия се оказа една рошава гарга,която само знае да грачи.
4 години не могат да вземат един Донбас колкото е разстоянието между два града е Сибир.
Коментиран от #99, #113, #119, #120
19:48 12.11.2025
90 бягай бе хаймани
19:50 12.11.2025
91 Да де
До коментар #73 от "Диванен стратег":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
19:50 12.11.2025
92 МАРО .....марооооо
19:50 12.11.2025
93 Пак добре
А помним че преди ви трябваха седмици, че и месеци!
19:52 12.11.2025
94 Истината
До коментар #88 от "А украинците са безсмъртни ли?":Един известен руски демограф твърди, че реалното население на Руската федерация е 70-80 милиона.
Коментиран от #106
19:52 12.11.2025
95 Володимир Зеленски пред Херсон
19:52 12.11.2025
96 хикочко..
19:52 12.11.2025
97 ех,доживяхме...
19:53 12.11.2025
98 Раковски?
До коментар #64 от ""Всякога проклета Русия" по Раковски":Не е ли оня чорбаджийски син, побъркан от ракия и хашиш, дето хвърли българите под турските ятагани? Организаторът на най-големите кланета в историята ни? Българския Зеленски, изправил селяните с черешово топче против турските оръдия?
19:54 12.11.2025
99 Ха ха ха ха
До коментар #89 от "Космос":Затова вината е на четиримата колумбийски наемници, които вече 4 години се бият в Донбас и спират руските армии.
19:55 12.11.2025
100 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
Коментиран от #105, #108
19:55 12.11.2025
101 Извинете
До коментар #10 от "Варна 3":.......добре ли сте...или как излязохте от стаята на съквартиранта Ви Наполеон и набарахте някой лаптоп на занижената охрана в Карлуково ?
19:57 12.11.2025
102 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #40 от "Таkа.":Запомнете че за Русия загубите нямат значение Песента БЕЛОРУСКАТА ГАРА е ясен знак За нас е важна ПОБЕДАТА цената НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
19:58 12.11.2025
103 Артилерист
19:58 12.11.2025
104 Я пък тоя
Изтеглили са се, ама друг път, избягали са.
Коментиран от #109
19:58 12.11.2025
105 Капан за путинистите
До коментар #100 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Влизат в населеното място и там всу ги избива.като в Покровск.
19:59 12.11.2025
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 така, така
Ситуацията е ясна, остава да се насладим на езиковите форми, които украинската пропаганда ще използва в опитите си да омаловажи какво се случва.
Коментиран от #111, #117
19:59 12.11.2025
108 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #100 от "ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ":Киив не е от стратегическо значение. Да заемът нисък старт на полската граница.
19:59 12.11.2025
109 Я пъ тоа
До коментар #104 от "Я пък тоя":Те и от Покровск ги изгониха, ама там е гробница за путинистите.
20:00 12.11.2025
110 Патока зелник до коя табела си наорави
20:02 12.11.2025
111 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
До коментар #107 от "така, така":Абе надрусаняк ти на мен ли ше противоречиш ???
20:04 12.11.2025
112 По избор на бандеровците
20:04 12.11.2025
113 ХМ хмммм
До коментар #89 от "Космос":Да се чуди човек как е отвоювала територия от Османлиите и дала на Ганчо да си направи държава.УжъсТ!
20:05 12.11.2025
114 Пак загубиха стратегическо значе! Амин!
изтеглили на по благоприятнинпозиции!" "градът/селото е загубило стратегическото си значение" " руснаците са преърнали селището в руини" ...
20:05 12.11.2025
115 Пак загубиха стратегическо значение,амин
изтеглили на по благоприятнинпозиции!" "градът/селото е загубило стратегическото си значение" " руснаците са преърнали селището в руини" ...
20:07 12.11.2025
116 Муахаха
"...впоследствие руското настъпление в Запорожка област е било спряно..."
Едните се изтеглили а другите спрели настъплението.
Тва от Южното командване.
20:10 12.11.2025
117 .......
До коментар #107 от "така, така":БРАВО!По -добре няма как да бъде казано!
20:10 12.11.2025
118 Това с изкуствения интеУект ли
До коментар #3 от "Таkа.":го съчини?
Щото нещо не се разбира какво искаш да кажеш.
20:11 12.11.2025
119 Вселенная
До коментар #89 от "Космос":Украинската армия е най-победената (след сръбската)
С най-висок брой жертви
С най-голям брой дезертьори, един украински войник бяга от окопите на всеки две минути.
Тя уби повечето от своите съветски/украински граждани
С най-крадливите и некомпетентни офицери и генерали в обкръжението на Зеленски.
През 2022 г. Украйна загуби 1 000 000 души от редовната армия, повече от половината от които избягаха в Европа, за да избегнат мобилизация, и никой не иска да се бие за олигарсите.
Сега за тях се бият всякакви гладни измет (като тях) от Африка и Азия, колумбийци и мексиканци.
Украинската армия, заедно с европейските армии, се оказа рошава врана, която знае само да се кикоти, да пръдне и да пърди.
50 държави воюват срещу Русия и вече четири години целият цивилизован свят не е в състояние да я победи. Ха-ха!
20:13 12.11.2025
120 Лука
До коментар #89 от "Космос":Украинските въоръжени сили все по-често се набират от всякакъв вид сбогом, пише Фокус. Според екстремиста Максим Жорин, набирането на бездомни, възрастни и болни изобщо не е помогнало на армията. Той смята, че единственото решение за украинските въоръжени сили е подобрените технологии и висококачественият кадър, докато здравите мъже са избягали в Европа.
20:14 12.11.2025