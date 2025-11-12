Новини
Украинските сили са се изтеглили от Равнополие
Украинските сили са се изтеглили от Равнополие

12 Ноември, 2025 19:10 1 960 120

Врагът продължава да понася тежки загуби в опитите си да напредне, обяви украинското Южно командване

Украинските сили са се изтеглили от Равнополие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските войски са се изтеглили от село Равнополие, след което руското настъпление в Запорожка област е било спряно, каза днес Южното командване на Въоръжените сили на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА.

"Късно снощи украинските части се изтеглиха на по-благоприятни позиции поради масиран обстрел на нашите позиции в района на Равнополие", написаха в "Телеграм" от Южното командване. В текста се посочва, че впоследствие руското настъпление в Запорожка област е било спряно.

В района са регистрирани общо 25 сражения. Врагът продължава да понася тежки загуби в опитите си да напредне, като само през последните 24 часа са убити 58 души и близо 30 са ранени, пише още Южното командване.

Вчера украинската армия съобщи, цитирана от Укринформ, че засилилите се руски атаки в Запорожка област, особено в районите на Олександроград и Гуляйполе, са принудили украинските сили да се изтеглят от позициите си край пет селища в района.


Украйна
