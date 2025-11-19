Отстраниха украинския министър на правосъдието

Украинската Върховна рада (парламентът) гласува за отстраняването на министъра на правосъдието Герман Галушченко от поста. За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати, съобщи агенция УНИАН, цитирана от БТА.
На 12 ноември 2025 г. във Върховната рада на Украйна е постъпило искане от министър-председателя на Украйна за освобождаването на Герман Галушченко от длъжността министър на правосъдието. Причините за освобождаването не са посочени в документа, посочва УНИАН
На 11 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разпространиха аудиозаписи на разговори на участниците в схемата за мащабно присвояване на средства в държавната ядрена компания "Енергоатом". Вероятно там има записи и на разговори на бившия министър на енергетиката, а сега министър на правосъдието Герман Галушченко.
Става въпрос за корупционни схеми.
УНИАН припомня, че на извънредно заседание на правителството на 12 ноември - ден след публикуването на тези записи - беше взето решение за отстраняване на Галушченко от поста министър на правосъдието. С решение на правителството функциите на министъра бяха възложени на заместник-министъра на правосъдието по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак. Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко внесе в парламента предложение за освобождаване на Галушченко от длъжност.
1 Последния Софиянец
14:36 19.11.2025
3 Златен
Коментиран от #32
14:38 19.11.2025
4 А наркомана
14:40 19.11.2025
5 Путин и руснаците са откраднали парите и
14:40 19.11.2025
6 Панчаревската кметица
уж лошите руснаци
срещу добрите демо(крадци)
а урсулка от вчера иска нови милиарди за урките
че предишните вече са окрадени докрай
14:42 19.11.2025
7 Ех, тоя Путин, пак той
14:42 19.11.2025
8 Тома
14:43 19.11.2025
9 Руски варвари
Коментиран от #12, #13, #14
14:43 19.11.2025
10 Путин е
14:43 19.11.2025
11 Бялджип
14:44 19.11.2025
12 Това е защото Путин чрез
До коментар #9 от "Руски варвари":Миндич, Цукерман и Галушченко окраде парите за енергетика и ПВО и натопи горките украинци.
14:45 19.11.2025
13 Я пък тоя
До коментар #9 от "Руски варвари":Командването на ВСУ удари свои обкръжени войници с бомби и ги довърши с FPV дронове, за да предотврати предаване и разкрития за престъпни заповеди.
Украински варвари.
Коментиран от #15
14:45 19.11.2025
14 Това какво общо
До коментар #9 от "Руски варвари":има с корупционния скандал в Украйна?
14:47 19.11.2025
16 Хаха
Е, сега да, война е все пак! Иначе няма проблеми! Тя явно си е "европейска практика", както казваше Доган....
14:49 19.11.2025
17 ?????
В европейска и демократична Украйна престъпници са само говорещите на руски.
14:49 19.11.2025
18 русичь..
14:51 19.11.2025
19 Ти целия си
До коментар #15 от "Изпражнението гайтанджиева":руски фейк
14:54 19.11.2025
20 Йес Акинг
първото е че руснаците ще победят и ще вземат каквото са си наумили каквото и да стане
и второто е че украинците ще окрадат всичко което може да се краде
автомат предоставен от НАТО за сражение срещу руснаците е открит в престъпна банда занимаваща се с наркотици в фавелите в Бразилия
или както казваха нашите управляващи
всеки българин да си дари заплата на украйна
14:56 19.11.2025
21 Разбрахме
Коментиран от #24, #27
14:56 19.11.2025
22 Посланикът на ЕС в Украйна
Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо? Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.
15:00 19.11.2025
23 000
15:02 19.11.2025
24 За милиони законите не важат,
До коментар #21 от "Разбрахме":а за кокошка няма прошка.
15:06 19.11.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Кой-то не го разбра, щото е на руски, да пише, ще го преведа, хахахахха
Не сме рода с руснаците, не сме, хахахахх
15:08 19.11.2025
26 Точен
Коментиран от #36
15:08 19.11.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Разбрахме":Има една руска поговорка:"Когда хххл родился, еврей заплакал. "
Хахахах
15:10 19.11.2025
28 Ама че
15:12 19.11.2025
29 Урсула
15:14 19.11.2025
30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #34
15:14 19.11.2025
31 Мдаааа
Май ще целува к.. ъъъ ръката на Ердо да става турски гражданин...
15:16 19.11.2025
32 ОК!
До коментар #3 от "Златен":НО!
Липсва Главният ,,Златен Унитаз"...- Зеленски...!
Коментиран от #44
15:20 19.11.2025
33 Кво стана бре
Коментиран от #37
15:24 19.11.2025
34 Пригожин
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":При нас падат от прозорците.Или от самолета.
15:25 19.11.2025
35 Цвете
15:25 19.11.2025
36 Йосиф Кобзон
До коментар #26 от "Точен":Вовата дава.Не смогвам.
15:26 19.11.2025
37 Копейкотрошач
До коментар #33 от "Кво стана бре":Вратлето!
Коментиран от #39
15:26 19.11.2025
38 А ГДЕ...?!
15:29 19.11.2025
40 Учуден
И този ли ще ходи някъде на "преговори" като предния. Ех пуста хунта за няколко златни тоалетни колко народ затриха. Сега някое козяче няма ли да каже украинците колко мразели руснаците и за това се биели срещу тях.
15:35 19.11.2025
41 Българин
А на нас ни се казва че трябва да отделяме пари за Украйна - за да има за златни тоалетни.
15:40 19.11.2025
42 Пламен
15:42 19.11.2025
43 123
15:42 19.11.2025
45 плевен
Както и да е. Въпросът е защо нещо случило се на 11. ноември, го споменават днес, на 19-ти? И както виждам от контекста, дори сега ,Факти още не са чули тези записи?
15:48 19.11.2025
46 604
16:28 19.11.2025
47 Анна Максимчук от Украйна
18:43 19.11.2025