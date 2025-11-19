Новини
Отстраниха украинския министър на правосъдието
Отстраниха украинския министър на правосъдието

19 Ноември, 2025 14:35

Украйна беше разтърсена от мащабен корупционен скандал - на фона на продължаващата руска военна агресия

Отстраниха украинския министър на правосъдието - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската Върховна рада (парламентът) гласува за отстраняването на министъра на правосъдието Герман Галушченко от поста. За неговото уволнение гласуваха 323-ма депутати, съобщи агенция УНИАН, цитирана от БТА.

На 12 ноември 2025 г. във Върховната рада на Украйна е постъпило искане от министър-председателя на Украйна за освобождаването на Герман Галушченко от длъжността министър на правосъдието. Причините за освобождаването не са посочени в документа, посочва УНИАН

На 11 ноември Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) разпространиха аудиозаписи на разговори на участниците в схемата за мащабно присвояване на средства в държавната ядрена компания "Енергоатом". Вероятно там има записи и на разговори на бившия министър на енергетиката, а сега министър на правосъдието Герман Галушченко.

Става въпрос за корупционни схеми.

УНИАН припомня, че на извънредно заседание на правителството на 12 ноември - ден след публикуването на тези записи - беше взето решение за отстраняване на Галушченко от поста министър на правосъдието. С решение на правителството функциите на министъра бяха възложени на заместник-министъра на правосъдието по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак. Министър-председателят на Украйна Юлия Свириденко внесе в парламента предложение за освобождаване на Галушченко от длъжност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    41 2 Отговор
    Този със златната тоалетна чиния ли ?

    14:36 19.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Златен

    39 1 Отговор
    Унитаз.

    Коментиран от #32

    14:38 19.11.2025

  • 4 А наркомана

    42 1 Отговор
    просрочен- кога?

    14:40 19.11.2025

  • 5 Путин и руснаците са откраднали парите и

    12 19 Отговор
    сега обвиняват украинските министри.

    14:40 19.11.2025

  • 6 Панчаревската кметица

    48 2 Отговор
    а то какво стана
    уж лошите руснаци
    срещу добрите демо(крадци)
    а урсулка от вчера иска нови милиарди за урките
    че предишните вече са окрадени докрай

    14:42 19.11.2025

  • 7 Ех, тоя Путин, пак той

    41 2 Отговор
    окраде парите и натопи украинците.

    14:42 19.11.2025

  • 8 Тома

    41 0 Отговор
    Интересното е че всички желаещи за войната мълчат като г..зове за това понеже много милиарди са върнати при тях

    14:43 19.11.2025

  • 9 Руски варвари

    22 35 Отговор
    "Броят на жертвите на комбинираната руска атака с ракети и дронове в Тернопол достигна 20, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Сред загиналите има две деца. Ранените са най-малко 66, включително 16 деца. Спасителите са успели да извадят 45 души от развалините, добавиха от службата."

    Коментиран от #12, #13, #14

    14:43 19.11.2025

  • 10 Путин е

    25 1 Отговор
    виновен!

    14:43 19.11.2025

  • 11 Бялджип

    43 2 Отговор
    Най-главният корупционер на Украйна се нарича Андрей Ермак. Практически той командва целия парламент. А зад него е Зеленски. Дори се говори че двамата са в хомосексуална връзка, но това сега няма да коментирам. Падне ли Ермак, когото в Украйна наричат Али Баба, Зеленски става беззащитен. Ермак е главния разпределител на парите, които идват от Европейския съюз, от Америка при Байдън, от други държави. Онези като Миндич със златната тоалетна е второстепенна фигура.

    14:44 19.11.2025

  • 12 Това е защото Путин чрез

    23 21 Отговор

    До коментар #9 от "Руски варвари":

    Миндич, Цукерман и Галушченко окраде парите за енергетика и ПВО и натопи горките украинци.

    14:45 19.11.2025

  • 13 Я пък тоя

    38 17 Отговор

    До коментар #9 от "Руски варвари":

    Командването на ВСУ удари свои обкръжени войници с бомби и ги довърши с FPV дронове, за да предотврати предаване и разкрития за престъпни заповеди.
    Украински варвари.

    Коментиран от #15

    14:45 19.11.2025

  • 14 Това какво общо

    23 18 Отговор

    До коментар #9 от "Руски варвари":

    има с корупционния скандал в Украйна?

    14:47 19.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хаха

    28 0 Отговор
    Кая Калас за корупцията в Украйна: "Няма място за корупция, особено сега...".
    Е, сега да, война е все пак! Иначе няма проблеми! Тя явно си е "европейска практика", както казваше Доган....

    14:49 19.11.2025

  • 17 ?????

    15 7 Отговор
    Тва не е верно.
    В европейска и демократична Украйна престъпници са само говорещите на руски.

    14:49 19.11.2025

  • 18 русичь..

    27 0 Отговор
    И този е вътре в бандерскио корупционен кюп..рижака сказал че 1/3 от всеки млрд.за кieвската хунта е изпран хубавичко и след това е постъпвал по сметките на юръп политиците..е разбира се,большие проценти са взимали и от вихрушката на укронатьциститье

    14:51 19.11.2025

  • 19 Ти целия си

    6 9 Отговор

    До коментар #15 от "Изпражнението гайтанджиева":

    руски фейк

    14:54 19.11.2025

  • 20 Йес Акинг

    30 0 Отговор
    най-интересното е че две неща се знаеха още преди да е започнала руската специална военна операция

    първото е че руснаците ще победят и ще вземат каквото са си наумили каквото и да стане
    и второто е че украинците ще окрадат всичко което може да се краде
    автомат предоставен от НАТО за сражение срещу руснаците е открит в престъпна банда занимаваща се с наркотици в фавелите в Бразилия
    или както казваха нашите управляващи
    всеки българин да си дари заплата на украйна

    14:56 19.11.2025

  • 21 Разбрахме

    17 1 Отговор
    Уволнен, но никъде не пише да е задържан дори и под домашен арест.

    Коментиран от #24, #27

    14:56 19.11.2025

  • 22 Посланикът на ЕС в Украйна

    23 0 Отговор
    Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?
    Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо? Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.

    15:00 19.11.2025

  • 23 000

    21 0 Отговор
    135 милиарда иска урсулата да съберете за крадливата шайка в украйна ведно с тези в европейската комисия. Ще ви крадат и хоро ще им тропате. Айде парите, рая!

    15:02 19.11.2025

  • 24 За милиони законите не важат,

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Разбрахме":

    а за кокошка няма прошка.

    15:06 19.11.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор
    "Кому война- а кому мать родна... "
    Кой-то не го разбра, щото е на руски, да пише, ще го преведа, хахахахха
    Не сме рода с руснаците, не сме, хахахахх

    15:08 19.11.2025

  • 26 Точен

    19 0 Отговор
    Тя цяла украйна е за отстраняване, давай Вова!

    Коментиран от #36

    15:08 19.11.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Разбрахме":

    Има една руска поговорка:"Когда хххл родился, еврей заплакал. "
    Хахахах

    15:10 19.11.2025

  • 28 Ама че

    21 0 Отговор
    Ама че работа. Щом и тук се промъкна новината, макар и силно преработена, работата е сериозна. Е не споменавате, че начело на ОПГ е Зеленски, но и това ще стане до 2 седмици. Сега е редно да уведомите и приятно оцветените в светлосиньо и жълто студия на трите телевизии. Те още не са забелязали, но е добре да си приготвят кадрите със приятелите на Зеленски у нас. Да не пропуснат и бълХарския минпред.

    15:12 19.11.2025

  • 29 Урсула

    22 0 Отговор
    трябват но 200 милиарда евро че останаха няколко бройки непродадени

    15:14 19.11.2025

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 0 Отговор
    Бушоните гърмят един след друг ❗

    Коментиран от #34

    15:14 19.11.2025

  • 31 Мдаааа

    19 0 Отговор
    Зеленски "спешно" замина за Стамбула да "съживява" преговорите с руснаците ... а те (руснаците) не са там...
    Май ще целува к.. ъъъ ръката на Ердо да става турски гражданин...

    15:16 19.11.2025

  • 32 ОК!

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Златен":

    НО!
    Липсва Главният ,,Златен Унитаз"...- Зеленски...!

    Коментиран от #44

    15:20 19.11.2025

  • 33 Кво стана бре

    14 1 Отговор
    Я, я,я русофобите кат пуканки на масло! Скоро ще има масово пребоядисване май А!?

    Коментиран от #37

    15:24 19.11.2025

  • 34 Пригожин

    1 6 Отговор

    До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    При нас падат от прозорците.Или от самолета.

    15:25 19.11.2025

  • 35 Цвете

    7 0 Отговор
    ТОЧНО ТАКА, ДА ГИ МАХАТ НАРЕД.И У НАС ГИ ИМА С ЛОПАТА ДА ГИ РИНЕШ ,НО И ТЯХНОТО ВРЕМЕ НАБЛИЖАВА.ВСЯКО НАЧАЛО ИМА СВОЯ...КРАЙ. МИСЛЕТЕ, ПРЕДИ ДА СТЕ СИ " ПОТОПИЛИ " ПРЪСТА В МЕДА. 🐖🎃🇧🇬🐖🎃🇧🇬🐖🎃🇧🇬👍👍👍💯

    15:25 19.11.2025

  • 36 Йосиф Кобзон

    1 7 Отговор

    До коментар #26 от "Точен":

    Вовата дава.Не смогвам.

    15:26 19.11.2025

  • 37 Копейкотрошач

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "Кво стана бре":

    Вратлето!

    Коментиран от #39

    15:26 19.11.2025

  • 38 А ГДЕ...?!

    5 1 Отговор
    Рустем Умеров...?!?!

    15:29 19.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Учуден

    3 1 Отговор
    "Вероятно там има записи и на разговори на бившия министър на енергетиката, а сега министър на правосъдието Герман Галушченко"

    И този ли ще ходи някъде на "преговори" като предния. Ех пуста хунта за няколко златни тоалетни колко народ затриха. Сега някое козяче няма ли да каже украинците колко мразели руснаците и за това се биели срещу тях.

    15:35 19.11.2025

  • 41 Българин

    6 0 Отговор
    И какво излиза че украинците се бият срещу руснаците за да могат управляващите да си направят златни унитази - иначе според пропагандата бандерите били "патриоти" и се биели за свободата си - колко да са патриоти щом окрадват парите за армията и така подпомагат руснаците като оставят своите без оръжия.

    А на нас ни се казва че трябва да отделяме пари за Украйна - за да има за златни тоалетни.

    15:40 19.11.2025

  • 42 Пламен

    0 2 Отговор
    А тук, кога съд и затвор за аферата Боташ

    15:42 19.11.2025

  • 43 123

    4 1 Отговор
    Този добре, ясно е че е бушон. А Зеленски кога ?

    15:42 19.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 плевен

    3 0 Отговор
    Там стана много смешно. Каквито и грехове да има Глушченко, дузпата му удариха погрешка. В показаните записи, се говореше за лицето "Професора". Всичко сочеше към него. После се оказа, че е кумата на Елена Зеленска. Тя също има някаква научна титла. А може да са го похарчили, за да прикрият жената на Зеленски?
    Както и да е. Въпросът е защо нещо случило се на 11. ноември, го споменават днес, на 19-ти? И както виждам от контекста, дори сега ,Факти още не са чули тези записи?

    15:48 19.11.2025

  • 46 604

    3 0 Отговор
    Само зеля ли е читъв или?

    16:28 19.11.2025

  • 47 Анна Максимчук от Украйна

    3 1 Отговор
    лейтенант от Въоръжените сили на Украйна казва "По време на Втората световна война всички участници в кражби са били разстрелвани веднага за корупция. Освен това, и от двете страни както от Германия така и от Съюзническите войски. Така дори най-циничните и жестоки режими в света разбираха, че корупцията във война е заплаха за оцеляването на държавата". В нацистките лагери на Хитлер войниците са били публично наказвани за присвояване на провизии и имущество със смърт. В СССР те бяха съдени за измами с гориво и боеприпаси и др. Беше животински инстинкт да се запази системата по време на война: все пак, ако откраднеш ресурсите на армията, подкопаваш защитата и автоматично ставаш предател! И всичко това без никакви съобщения в медии и вестниците, без шум, без пътувания в чужбина и блокиране на парламентарните трибуни". А ние сега какво? Страна, която се бори не за територия, за самото право да съществува да бъде тук и сега има корупция в големи размери, която по някаква причина все още се възприема от мнозинството като "системен проблем и присъствието си във всяка държава и като нещо нормално", а не като пряка заплаха за живота на нацията. Прекалих ли със сравнението?

    18:43 19.11.2025

