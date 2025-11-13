Новини
На Острова: Натискат Стармър да отстрани началника на кабинета си заради интригантство

На Острова: Натискат Стармър да отстрани началника на кабинета си заради интригантство

13 Ноември, 2025 05:49, обновена 13 Ноември, 2025 05:56 641 2

Морган Максуини разпространял информация, че здравният министър Уес Стрийтинг планира заговор срещу британския премиер за свалянето му от поста

На Острова: Натискат Стармър да отстрани началника на кабинета си заради интригантство - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър е подложен на силен натиск от широк кръг министри и депутати да уволни началника на кабинета си Морган Максуини, след като той беше обвинен в разпространяване на информация, че здравният министър Уес Стрийтинг планира заговор срещу премиера за свалянето му от поста.

Морган Максуини, най-високопоставеният помощник на Киър Стармър, си навлече гнева на по-близкото обкръжение на премиера. Киър Стармър е разпоредил разследване за изтичане на информация относно източника на обвиненията срещу Стрийтинг и е обещал да "предприеме действия" срещу отговорните, каза председателят на Лейбъристката партия Анна Търли пред ITV в сряда вечерта.

Съюзниците на Стрийтинг въпреки това смятат, че Стармър е бил наясно с брифингите на Максуини, че екипът му от Даунинг стрийт "не е бил в крак с реалността". Някои в кабинета сега смятат, че той няма друг избор, освен да уволни Максуини, който категорично отрича да е критикувал Стрийтинг пред медиите във вторник.

Източник от Даунинг стрийт 10 е заявил пред "Гардиън", че въпреки че Стармър заяви, че Стийтинг е много ценен и ефективен министър и никога не е поръчвал негово очерняне, гневът на премиера към министъра все още не е преминал. Според друг източник премиерът е разочарован от това, че министърът на здравеопазването се е противопоставил на подхода на правителството по множество въпроси, включително социалните помощи, дигиталните лични карти и политиката по отношение на Газа


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 История на фактите

    4 0 Отговор
    Какво стана с "коалицията на желаещите" (да последват съдбата на укра)? Май само русофобията и вековния стремеж за грабеж не са достатъчни... Слаб по История.

    06:05 13.11.2025

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Мишел Обама да го натисне!

    06:47 13.11.2025

