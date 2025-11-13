На Острова: Натискат Стармър да отстрани началника на кабинета си заради интригантство

Британският премиер Киър Стармър е подложен на силен натиск от широк кръг министри и депутати да уволни началника на кабинета си Морган Максуини, след като той беше обвинен в разпространяване на информация, че здравният министър Уес Стрийтинг планира заговор срещу премиера за свалянето му от поста.



Морган Максуини, най-високопоставеният помощник на Киър Стармър, си навлече гнева на по-близкото обкръжение на премиера. Киър Стармър е разпоредил разследване за изтичане на информация относно източника на обвиненията срещу Стрийтинг и е обещал да "предприеме действия" срещу отговорните, каза председателят на Лейбъристката партия Анна Търли пред ITV в сряда вечерта.



Съюзниците на Стрийтинг въпреки това смятат, че Стармър е бил наясно с брифингите на Максуини, че екипът му от Даунинг стрийт "не е бил в крак с реалността". Някои в кабинета сега смятат, че той няма друг избор, освен да уволни Максуини, който категорично отрича да е критикувал Стрийтинг пред медиите във вторник.



Източник от Даунинг стрийт 10 е заявил пред "Гардиън", че въпреки че Стармър заяви, че Стийтинг е много ценен и ефективен министър и никога не е поръчвал негово очерняне, гневът на премиера към министъра все още не е преминал. Според друг източник премиерът е разочарован от това, че министърът на здравеопазването се е противопоставил на подхода на правителството по множество въпроси, включително социалните помощи, дигиталните лични карти и политиката по отношение на Газа

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.7 Оценка 3.7 от 3 гласа.