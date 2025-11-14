Китайският заместник-министър на външните работи Сун Вейдун отправи сериозен упрек към японския посланик Кенджи Канасуги относно неотдавнашното изявление на японския премиер Санае Такаичи за Тайван, съобщи китайското външно министерство.

Според уебсайта на китайското външно министерство, Сун Вейдун е призовал Кенджи Канасуги на 13 ноември. „Китай за пореден път настоява Япония да се замисли дълбоко върху историческата си вина, незабавно да преразгледа и поправи грешките си, да оттегли скандалните си изявления и да се въздържи от по-нататъшни стъпки по грешен път. В противен случай Япония ще понесе всички последствия“, подчерта заместник-министърът.

Сун Вейдун нарече забележките на японския премиер за Тайван „провокативни“ и „изключително опасни“ и изрази силен протест, отбелязвайки, че Пекин разглежда подобни изявления като груба намеса във вътрешните работи на Китай, сериозно нарушение на общоприетите правни норми и действия, които подкопават следвоенния международен ред. Той заяви, че по този начин Токио подкопава политическата основа на китайско-японските отношения и „наранява чувствата на китайския народ“.

„1,4 милиарда души от Китай категорично няма да толерират това! Тайванският въпрос е квинтесенцията на основните интереси на нашата страна, червена линия и граница, която не трябва да се преминава“, подчерта заместник-министърът. „Преди осемдесет години героичният китайски народ победи японските нашественици след 14 години кървава борба. Днес, 80 години по-късно, всеки, който се осмели да се намеси по какъвто и да е начин в обединението на Китай, със сигурност ще получи решителен отпор!“

По-рано Санае Такаичи заяви, че евентуална военна криза близо до Тайван би представлявала „екзистенциална заплаха“, която би могла да принуди Япония да се позове на „правото си на колективна самозащита“. Това предизвика силно недоволство от Пекин, който направи сериозно възражение пред Токио. Освен това, генералният консул на Китай в Осака, Сюе Джиен, заплаши да обезглави японския министър-председател, въпреки че тази публикация по-късно беше изтрита.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато остатъците от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглят на острова след загубата на Китайската гражданска война. Оттогава Тайпе запазва знамето и някои други атрибути на бившата Китайска република, съществували на континента преди комунистите да дойдат на власт. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР.