Лондон готви радикарни промени в системата за предоставяне на убежище

16 Ноември, 2025 05:55, обновена 16 Ноември, 2025 04:59 592 1

  • великобритания-
  • убежище-
  • система-
  • министър

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд се зарече да "възстанови реда"

Лондон готви радикарни промени в системата за предоставяне на убежище - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Британската министърка на вътрешните работи Шабана Махмуд се зарече да "възстанови реда" в системата за предоставяне на убежище в Обединеното кралство чрез "радикални промени", вдъхновени от подхода на Дания, предадоха Пи Ей мидия и ДПА.

Махмуд в понеделник ще представи редица реформи в тази област пред Камарата на общините (долната камара на британския парламент), с които Островът ще стане по-малко привлекателен за нелегални мигранти и ще се улеснят процедурите за депортирането им.

Британското вътрешно министерство определя мерките за затягане на контрола върху предоставянето на убежище като най-мащабната подобна реформа в съвременната история. Според ведомството благодарение на промените Великобритания вече няма да е международен аутсайдер в тази сфера. Освен това британското вътрешно министерство казва, че новите му предложения към търсещите убежище са по-щедри от тези на най-близките съседни страни на европейския континент, където контролът се засилва.

Махмуд възнамерява да отмени законовото задължение за предоставяне на подкрепа на търсещите убежище, въведено през 2005 г. в съответствие със законите на ЕС. Това означава, че за търсещите убежище вече няма да има гарантирани жилищата и седмични помощи. Лицата, които имат право да работят във Великобритания и могат да се издържат сами, но не го правят, също могат да бъдат лишени от жилища и социални помощи.

"Тази страна има белязана от гордост традиция да приема хора, бягащи от опасност, но нашата щедрост привлича нелегални мигранти отвъд Ламанша. Скоростта и мащабът на миграцията оказват огромно напрежение върху общностите", каза Махмуд. "Следващата седмица ще представя най-радикалните промени в системата ни за предоставяне на убежище за последното поколение. Ще възстановим реда и контрола по нашите граници", добави вътрешната министърка.

Министрите са извлекли поуки от строгия подход към предоставянето на убежище, възприет от Дания, която е премахнала стимулите, привличащи хора в страната, и е увеличила депортациите на нелегални мигранти. Висши служители на британското министерство на вътрешните работи по-рано тази година бяха изпратени в Копенхаген, за да се запознаят с датската политика за предоставяне убежище. Дания намали броя на молбите за убежище до най-ниското равнище за последните 40 години и успешно експулсира 95 % от отхвърлените кандидати за убежище. В същото време тя остава страна по Европейската конвенция за правата на човека.

Този международен договор предизвиква гняв у някои представители на британската десница, които твърдят, че той пречи на усилията на Лондон за депортиране на нелегални мигранти.

Махмуд ще обяви, че бежанският статут ще стане временен и ще подлежи на редовен преглед. Бежанците ще бъдат репатрирани, веднага щом бъде преценено, че родните им страни са безопасни.

Съгласно настоящите правила, лицата, на които е предоставен бежански статут, се ползват от него в продължение на пет години, след което могат да кандидатстват за безсрочно право на пребиваване и да поемат по пътя към придобиване на британско гражданство.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Шабана Махмуд.

    05:30 16.11.2025

